«Ощущение, что мы заразные враги народа»

Истории

140 жителей Томской области вернулись из-за границы в апреле. Один из них — Роман (фамилию мужчина попросил не называть, так как опасается агрессии по отношению к родственникам). Он фрилансер. В Таиланд отдыхать уехал в середине февраля. Обратно должен был вернуться в середине апреля, но прилетел на десять дней позже. И это еще неплохо: больше 300 жителей Томской области до сих пор остаются за границей.

Покупали билеты по 200 тысяч, чтобы улететь

В Таиланд Роман прилетел 16 февраля. Отдыхать решил в Паттайе, популярном у туристов месте. От Паттайи до Бангкока, столицы Таиланда, на автомобиле меньше двух часов езды, можно доехать и в Камбоджу.

«Ограничительные меры вводились плавно и зависели от провинции. В 20-х числах частично перекрыли воздушное сообщение со стороны России и Таиланда. Затем постепенно стали закрывать крупные увеселительные заведения — рестораны, бары. Торговые центры стали работать в ограниченном режиме. Дальше все было серьезнее: обязательные маски, замер температуры. Нанесли разметку, чтобы близко не подходили друг к другу», — рассказывает Роман.

Фото: Роман

В середине апреля ввели комендантский час, на пляже убрали шезлонги, ограничили массовое купание, перестали продавать алкогольные напитки, а между городами отменили автобусное сообщение, поставили блокпосты.

«Многие советовали нам ехать в аэропорт и оставаться там, но это было опасно, так как никто толком не знал, как долго пришлось бы сидеть в аэропорту. А уехав из Паттайи, вернуться в нее было бы довольно проблематично. Только на такси, а они ценники задрали так, что заплатить пришлось бы полторы тысячи бат (по сегодняшнему курсу 1 бат — около 2,3 рубля — ред.). У меня знакомый инвалид так уехал. Ему местные, тайцы или русские, которые уехали на ПМЖ, помогали с питанием», — вспоминает Роман.

Небольшие продуктовые наборы власти Таиланда раздавали всем желающим. Они обычно состояли из бутылки воды, фрукта, мяса с гарниром. По словам Романа, это была ощутимая поддержка, так как к концу отдыха у многих его знакомых закончились деньги, а ситуация оставалась неопределенной.

«18-19 марта начались разговоры об отмене рейсов. Затем появилась информация о перебоях. У меня был обратный билет на 13 апреля, я его купил в компании S7 19 марта, а 20-го пришло уведомление, что рейс отменен, но мы, мол, вас зарегистрировали на рейс, который будет 14 апреля. Затем мне вновь приходит уведомление, что этот рейс отменяется, но он же будет 13 апреля. Я каждый день обновлял приложение, мне показывали, что регистрация будет открыта через столько-то дней», — вспоминает Роман.

В этот период многие знакомые Романа покупали билеты повторно. При этом с 19 марта их цена ежедневно увеличивалась в несколько раз. Если изначально билеты туда и обратно можно было купить за 22,5 тысячи рублей, то к концу марта бывали дни, когда билет в один конец стоил 108 тысяч рублей, а билет в бизнес-класс — 200 тысяч рублей.

Фото: Роман

«Я знаю людей, которые покупали одни и те же билеты по три-четыре раза. У меня семья знакомая купила повторно билеты на 4 апреля, а 4 и 5, как оправдывалась потом Захарова, Россия взяла тайм-аут для оценки ситуации. Люди приехали в аэропорт, и там их поставили перед фактом. На связь с ними никто не выходил, деньги пока никто не вернул. По факту в Таиланде застряли около 30 тысяч человек. Но никакой помощи, о которой так много говорилось по телевизору, большинство из них так и не получили. Скоординированности не было никакой, внятная информация также отсутствовала», — рассказывает Роман.

Хочешь улететь? Готовь прописку

Испуганные и растерянные люди объединились в Вотсапе, где создали несколько групп. По словам Романа, каким-то образом эти группы наводнили тролли. Писали, что получили от МИДа денежную помощь, что застрявшие туристы нагнетают ситуацию, а правительство со всем разберется.

«Отношение было во многом скотским. Люди были на эмоциях от постоянного расхождения того, что говорили по телевизору, с тем, что они видели в реальности. Давали заполнить форму на Госуслугах, сайт постоянно вис. Дозвониться по телефонам горячих линий было практически невозможно, ожидание составляло несколько часов. Я ночами не спал, чтобы просто узнать, зарегистрировали меня на этих Госуслугах или нет», — говорит Роман.

За все время пребывания в Таиланде с ним один раз связались и из администрации Томской области. 7 апреля на электронную почту отправили письмо, в котором посоветовали заполнить заявку в консульстве или заполнить анкету на тех же Госуслугах.

Волновалась и семья Романа. Они неоднократно обращались в обладминистрацию, где им говорили, что рейсы скоро будут. В итоге россиян действительно начали вывозить из Таиланда. Появились долгожданные рейсы в Новосибирск, Красноярск, Иркутск. Но пускали на них только тех пассажиров, у которых есть местная прописка. Томичи продолжали ждать.

«Я по часу дозванивался в авиакомпанию, чтобы узнать. Но мне отвечали, что спустили списки пассажиров сверху, действуем согласно им. Ситуация была очень напряженной».

Долгожданное возвращение

Получилось улететь у Романа 23 апреля. К этому времени многие люди, отчаявшись уехать, решил остаться в Таиланде до осени. Цены на жилье там упали, продукты не подорожали. Роман говорит, что тоже рассматривал возможность остаться, но его родственники сильно переживали и уговорили вернуться.

«Появилась информация, что 23 и 24 будут рейсы в Новосибирск, где люди, зарегистрированные на Госуслугах, если у них есть билеты, могут претендовать на места. Я билеты не сдавал, некоторым же пришлось доплатить 400 евро, по-моему. В самолете была сборная — Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Красноярский край, Республика Алтай. Полный самолет. До этого некоторые рейсы улетали заполненные на 30-50 %, хотя желающих было много», — говорит Роман.

Фото: пресс-служба регионального ОНФ

​В Новосибирске пассажиры из самолета выходили группами. У них взяли паспортные данные, спросили, где именно будут проходить двухнедельный карантин, и предупредили об уголовной ответственности.

«Нас осмотрели, померили температуру. Потом два полных автобуса поехали с сопровождением, с мигалками, на базу «Томь» в Калтае, в обсервацию. Там две трети пассажиров осталась. Кто-то из отдаленных городов или поселков, куда не попасть так просто. Я познакомился, например, с семьей из Стрежевого, они остались в обсерваторе», — продолжает Роман.

Он проживает один и проходит самоизоляцию дома. Продукты ему под дверью оставляют родственники.

«За все время не выходил ни разу. Даже симки, и то таиландские остались. Накануне приезжали врачи, брали анализы. До этого дважды звонили из поликлиники, спрашивали, есть ли температура, как я себя чувствую. Ждал, что могут прийти сотрудники полиции с проверкой, но никого так и не было. А пока панику больше сеют соседи. Они с ума сходят, я уже этот негатив чувствую. Ощущение, что мы для них заразные враги народа», — рассказывает Роман.