«Они же не уголовники, выпустите их!»: почему мигранты устроили протест в томском центре временного содержания

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Сорок иностранцев, ожидающих депортации в томском центре временного содержания мигрантов, устроили протест. 20 июля они вышли во двор и несколько часов не возвращались в свои комнаты. Редакция ТВ2 пыталась разобраться, почему некоторые иностранцы находятся в центре уже больше года и кто пытается решить их проблемы.

«Мы попали сюда по административному правонарушению. У нас проблемы были с пропиской, регистрацией, — говорил ТВ2 Эдгар Григорян, гражданин Армении и один из участников протеста. — Я живу в Томске в течение 10 лет, просрочил прописку на 5 месяцев. Соответственно, меня выдворяют из страны, но перед этим поместили в ЦВС. Сказали, как и всем, что 10 дней есть на обжалование решения, если не будем обжаловать, то отправят по своим странам. В итоге я здесь нахожусь с 4 марта, потому что из-за пандемии границы закрыты. Живем всемером в одной комнате на 15 квадратов, а всего в центре примерно 40 человек. И такие проблемы по всей России».

Иностранцы из центра звонили и писали в посольства своих стран, но помощи не получили. Эдгару, например, ответили, что его паспорт недействителен и для возвращения в Армению нужны другие документы. Хотя паспорт, по словам мужчины, действителен до 2023 года. Друзьям и родственникам узников ЦВС, пришедшим в посольства на личный прием, советуют нанять адвокатов.

Мы пошли на крайние меры, что нам еще терять? Просто вышли во двор и не будем заходить, пока наш вопрос не будет решен. Нас лишили свободы, хотя даже по уголовным делам есть условное осуждение. Почему нас не отпускают? — возмущался Эдгар. — Мы готовы хоть каждый день отмечаться. У меня есть сын, ему через несколько дней будет год. Я пять месяцев не вижу, как мой сын растет. Отправьте меня тогда обратно в Армению, я заберу с собой семью и сын будет рядом со мной. Мы все понимаем, что пандемия, переживаем. Но этот в трудный момент нам не дают быть со своими семьями, хотя мы же не изверги какие-то, чтобы держать нас в таких условиях!

Сотрудники прокуратуры и активисты Общественной наблюдательной комиссии посещали центр временного содержания, но помочь находящимся там людям не смогли — нет на это полномочий. Понятно это и самим мигрантам: на видеообращении из ЦВС Эдгар просит обратить внимание на их проблему «тех, кто может решить этот вопрос». В частности, губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

В Союзе армян Томской области о проблеме знают. Председатель союза Рубен Манукян говорит, что к нему за помощью обращались и обычные граждане, и те, кто находится в центре временного содержания, но помочь им сейчас сложно.



«Я лично звонил в посольство Республики Армения, ситуация такая: сейчас границы Армении закрыты, летают только чартерные рейсы из Москвы, месяц назад на покупку билетов записались пять тысяч человек. Практически невозможно улететь, пока границы не откроют, - объясняет Рубен Манукян. —У нас один дедушка умер, его отправили, а дети улететь и похоронить отца не смогли. Такое положение — нужно смириться, что делать-то. Я всем объясняю, что нужно с пониманием относиться к ситуации. А с другой стороны, вот эти люди, которые сейчас сидят на депортацию — они же не уголовники, выпустите их, пусть они нормально живут! Не обязательно им заключение продлевать».

«Мы сами не знаем, будет окей и ли нет»

Последний раз председатель томской ОНК Иван Шевелев посещал ЦВС 8 июля. По словам правозащитника, в центре тогда было такое напряжение «какого он не видел и не слышал от них». Большинство из 40 человек находятся в центре около шести месяцев, но есть и те, кто в заключении уже полтора года.



«Люди находятся там от 3 месяцев до 1,5 лет, сейчас их там 40 человек. И они не понимают, когда они оттуда выйдут, потому что карантин и правительство ничего не делает, чтобы их оттуда вызволить. Там есть даже один китаец, общался с нами через переводчика по смартфону. Он ничего не понимает абсолютно. Мы его как-то убедили, что нужно немного подождать, и все будет окей. Но мы сами не знаем, будет окей или нет. Условия содержания нормам не соответствуют, потому что люди там находятся в камерах — люди, которые ничего не совершали, кроме административного нарушения. Хорошо администрация пошла им навстречу и разрешила гулять по двору. У многих из них есть в России семьи и дети, но сейчас из-за ковида даже короткого свидания нельзя сделать, а уж длительных нечего мечтать — их и не было никогда. Но это нормальные семейные люди: мужья, жены. Они не могут встретиться, хотя находятся в одном городе, только через забор общаются и по телефону. Конечно, это мучение для человека, и я их понимаю».

Правозащитник отметил, что закон не оговаривает срок максимального содержания в ЦВС. Но есть постановление Генпрокуратуры, в котором говорится, что больше двух лет подлежащих депортации в центре держать нельзя. За этот срок иностранцев нужно отправить в свою страну или отпустить. “На птичьих правах, без гражданства и вообще непонятно как”, как говорит Иван Шевелев. Отпустить до истечения двухлетнего срока подлежащих депортации тоже нельзя — закон такой возможности не предоставляет.

У многих из этих мигрантов есть деньги. Они просят, чтобы их доставили до границы, а дальше они сами разберутся. Но этого почему-то не происходит. Предполагаю, что у нашего государства нет средств, чтобы послать сотрудников до границы, — заключает Шевелев. — В итоге мы заходим в тупик, из которого можно выйти только при помощи политической воле правительств. Местные МВД не могут нарушить закон и выпустить людей из ЦВС. Сотрудникам тоже не завидую в этой ситуации, потому что вся злость переходит на них в конце концов. Я боюсь повторения ситуации двухлетней давности, когда в центр ОМОН вызывали.

На этот раз обошлось без вызова ОМОНа: через пару часов после начала протеста администрация центра временного содержания позвала уполномоченного по правам человека в Томской области Елену Карташову и сотрудников МВД.