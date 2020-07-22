Добрые новости
22 июля,
2020
4
фото
Истории

«Они же не уголовники, выпустите их!»: почему мигранты устроили протест в томском центре временного содержания

Роман Чертовских
Роман Чертовских
4 часа назад

Сорок иностранцев, ожидающих депортации в томском центре временного содержания мигрантов, устроили протест. 20 июля они вышли во двор и несколько часов не возвращались в свои комнаты. Редакция ТВ2 пыталась разобраться, почему некоторые иностранцы находятся в центре уже больше года и кто пытается решить их проблемы.

«Они же не уголовники, выпустите их!»: почему мигранты устроили протест в томском центре временного содержания

«Мы попали сюда по административному правонарушению. У нас проблемы были с пропиской, регистрацией, — говорил ТВ2 Эдгар Григорян, гражданин Армении и один из участников протеста. — Я живу в Томске в течение 10 лет, просрочил прописку на 5 месяцев. Соответственно, меня выдворяют из страны, но перед этим поместили в ЦВС. Сказали, как и всем, что 10 дней есть на обжалование решения, если не будем обжаловать, то отправят по своим странам. В итоге я здесь нахожусь с 4 марта, потому что из-за пандемии границы закрыты. Живем всемером в одной комнате на 15 квадратов, а всего в центре примерно 40 человек. И такие проблемы по всей России». 


Иностранцы из центра звонили и писали в посольства своих стран, но помощи не получили. Эдгару, например, ответили, что его паспорт недействителен и для возвращения в Армению нужны другие документы. Хотя паспорт, по словам мужчины, действителен до 2023 года. Друзьям и родственникам узников ЦВС, пришедшим в посольства на личный прием, советуют нанять адвокатов. 

Мы пошли на крайние меры, что нам еще терять? Просто вышли во двор и не будем заходить, пока наш вопрос не будет решен. Нас лишили свободы, хотя даже по уголовным делам есть условное осуждение. Почему нас не отпускают? — возмущался Эдгар. — Мы готовы хоть каждый день отмечаться. У меня есть сын, ему через несколько дней будет год. Я пять месяцев не вижу, как мой сын растет. Отправьте меня тогда обратно в Армению, я заберу с собой семью и сын будет рядом со мной. Мы все понимаем, что пандемия, переживаем. Но этот в трудный момент нам не дают быть со своими семьями, хотя мы же не изверги какие-то, чтобы держать нас в таких условиях!

Сотрудники прокуратуры и активисты Общественной наблюдательной комиссии посещали центр временного содержания, но помочь находящимся там людям не смогли — нет на это полномочий. Понятно это и самим мигрантам: на видеообращении из ЦВС Эдгар просит обратить внимание на их проблему «тех, кто может решить этот вопрос». В частности, губернатора Томской области Сергея Жвачкина.


 В Союзе армян Томской области о проблеме знают. Председатель союза Рубен Манукян говорит, что к нему за помощью обращались и обычные граждане, и те, кто находится в центре временного содержания, но помочь им сейчас сложно.

«Я лично звонил в посольство Республики Армения, ситуация такая: сейчас границы Армении закрыты, летают только чартерные рейсы из Москвы, месяц назад на покупку билетов записались пять тысяч человек. Практически невозможно улететь, пока границы не откроют, - объясняет Рубен Манукян. —У нас один дедушка умер, его отправили, а дети улететь и похоронить отца не смогли. Такое положение — нужно смириться, что делать-то. Я всем объясняю, что нужно с пониманием относиться к ситуации. А с другой стороны, вот эти люди, которые сейчас сидят на депортацию — они же не уголовники, выпустите их, пусть они нормально живут! Не обязательно им заключение продлевать».

Центр временного содержания иностранных граждан
Центр временного содержания иностранных граждан

«Мы сами не знаем, будет окей и ли нет»

Последний раз председатель томской ОНК Иван Шевелев посещал ЦВС 8 июля. По словам правозащитника, в центре тогда было такое напряжение «какого он не видел и не слышал от них». Большинство из 40 человек находятся в центре около шести месяцев, но есть и те, кто в заключении уже полтора года. 

«Люди находятся там от 3 месяцев до 1,5 лет, сейчас их там 40 человек. И они не понимают, когда они оттуда выйдут, потому что карантин и правительство ничего не делает, чтобы их оттуда вызволить. Там есть даже один китаец, общался с нами через переводчика по смартфону. Он  ничего не понимает абсолютно. Мы его как-то убедили, что нужно немного подождать, и все будет окей. Но мы сами не знаем, будет окей или нет. Условия содержания нормам не соответствуют, потому что люди там находятся в камерах — люди, которые ничего не совершали, кроме административного нарушения. Хорошо администрация пошла им навстречу и разрешила гулять по двору. У многих из них есть в России семьи и дети, но сейчас из-за ковида даже короткого свидания нельзя сделать, а уж длительных нечего мечтать — их и не было никогда. Но это нормальные семейные люди: мужья, жены. Они не могут встретиться, хотя находятся в одном городе, только через забор общаются и по телефону. Конечно, это мучение для человека, и я их понимаю». 

«Они же не уголовники, выпустите их!»: почему мигранты устроили протест в томском центре временного содержания

Правозащитник отметил, что закон не оговаривает срок максимального содержания в ЦВС. Но есть постановление Генпрокуратуры, в котором говорится, что больше двух лет подлежащих депортации в центре держать нельзя. За этот срок иностранцев нужно отправить в свою страну или отпустить. “На птичьих правах, без гражданства и вообще непонятно как”, как говорит Иван Шевелев. Отпустить до истечения двухлетнего срока подлежащих депортации тоже нельзя — закон такой возможности не предоставляет.

У многих из этих мигрантов есть деньги. Они просят, чтобы их доставили до границы, а дальше они сами разберутся. Но этого почему-то не происходит. Предполагаю, что у нашего государства нет средств, чтобы послать сотрудников до границы, — заключает Шевелев. — В итоге мы заходим в тупик, из которого можно выйти только при помощи политической воле правительств. Местные МВД не могут нарушить закон и выпустить людей из ЦВС. Сотрудникам тоже не завидую в этой ситуации, потому что вся злость переходит на них в конце концов. Я боюсь повторения ситуации двухлетней давности, когда в центр ОМОН вызывали.

На этот раз обошлось без вызова ОМОНа: через пару часов после начала протеста администрация центра временного содержания позвала уполномоченного по правам человека в Томской области Елену Карташову и сотрудников МВД.

Эдгар Григорян беседует с Еленой Карташовой
Эдгар Григорян беседует с Еленой Карташовой

После разговора с омбудсменом мигранты закончили протест и ушли со двора центра: им пообещали, что в ближайшее время проблему с депортацией попытаются решить. Елена Карташова уже связалась с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой и направила два обращения в консульства Казахстана и Узбекистана. Мигранты надеются, что это поможет ускорить процесс их депортации.

«Поймите, мы разумные люди. Мы понимаем, что невозможно за несколько часов реализоваться наши требования, - говорит Эдгар Григорян. - Главное, что есть уже продвижение, что начали общаться с посольствами. Сказали, что уже в течение недели решится много вопросов. Обсуждаются разные варианты».


Редакция ТВ2 будет следить за развитием событий.

Рассказываем о том, что важно! ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.