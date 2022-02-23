«Он просто очень любопытный, поэтому природа сразу сделала ему короткий нос»

Привет, на фото ниже — Леон, совсем скоро ему исполнится год. Хейтеры считают, что он похож на Волан-де-Морта. Генетики пришли к выводу, что у Леона генная поломка и точечная хондродисплазия. А познакомились мы с Леоном — в Тиктоке у его мамы. Рассказываем, что такое хондродисплазия, как это — вести блог, будучи мамой ребенка с диагнозом, а также в каких случаях социальные сети могут нести пользу, здоровье и мотивацию.

Автор: из Инстаграма Дарьи Веселовой Автор: из Инстаграма Дарьи Веселовой

«Если бы не Леон, мы бы не заметили проблем в генах»

На 21 неделе беременности во время второго УЗИ томичам Дарье Веселовой и Дмитрию Половинко сказали, что у их будущего ребенка нет носа. С чем это было связано — никто не знал. На последующих УЗИ у врачей постоянно возникали сомнения: «Что-то не так с позвоночником, но что именно — непонятно», «Кажется, ножки слишком короткие, хотя, вроде как, все пропорционально» и «Все нормально, но что-то точно не так». До родов многочисленные вопросы оставались без ответов. — В начале беременности я переболела коронавирусом, это могло повлиять. Леон родился 4 марта 2021 года. Он ничем не отличался от других новорожденных, только немного отставал в весе и росте. Из-за почти отсутствовавшего носа ему сделали рентген и увидели, что в его костях есть точечные включения, — вспоминает Дарья. — Получается, есть обычный скелет человека, а у Леона помимо него еще дополнительные костяные точки. Нам посоветовали обратиться к генетикам. Именно от них мы выяснили, что это называется точечная хондродисплазия. Изучена она мало, информация везде рознится.

Автор: из Инстаграма Дарьи Веселовой Автор: из Инстаграма Дарьи Веселовой

Когда Дарья и Дмитрий показали сына генетикам, выяснилось, что кроме точечной хондродисплазии у него есть поломка в генах. Как определили дальнейшие анализы — передалась она Леону от папы, может вызывать эпилепсию. У Дмитрия — она есть, у Лео — пока не проявляется. — То есть от папы Лео передалась генная поломка (значит, это наш вариант нормы), от меня — хондродисплазия. Это подтвердили результаты приема у генетиков в Москве, — объясняет Дарья. — И это логично, потому что деформации, как оказалось, могут быть и у двух моих других детей от первого мужа. Если бы не Леон, мы бы не заметили проблем у Миши и Евы.

У старшей Евы деформация грудной клетки, проявляться она стала только в десять лет (в марте девочке исполнится одиннадцать). У семилетнего Миши — наоборот — прямая спина, нет естественного изгиба. Такие диагнозы замечают редко, детям деформации не мешали, поэтому до рождения Леона никаких подозрений не возникало. Недавно Ева и Миша тоже сдали анализы на хондродисплазию, но результат будет известен только через два месяца.

Ева и Миша Ева и Миша

«Мы хотели обратиться за помощью в фонды, но без инвалидности не помогают»

Генная поломка и точечная хондродисплазия Леона не мешают ему развиваться и ничем не отличаться от обычного годовалого ребенка. Он уже умеет говорить больше десяти слов, повторяет за старшими слоги, показывает пальцем, уверенно стоит, ползает и даже рассказывает стишок про гусей. Диагнозы проявляются через небольшой сколиоз, сильный кифоз и гипотонию мышц. Поэтому впереди — анализы, проверка в клинике Санкт-Петербурга и постоянные реабилитации. — Что может произойти со здоровьем Леона в будущем, никто не знает. Прогнозов нет вообще. Но для нас главное — никто из врачей ни разу не сказал, что его диагнозы — это какой-то ужас. Даже горбик Леона никого не смущает. Только один ортопед нам посоветовал сдать анализ на коллаген, чтобы исключить проблемы с костно-мышечным соединением. Остальные не направляют на снимки, не предлагают оформить инвалидность. Даже к генетикам советовали идти в год, а до этого времени ждать и наблюдать. Но мы пошли в месяц. То есть все — чисто наша инициатива, — объясняет Дарья. Это недешево. Каждый месяц минимум пять тысяч рублей у Дарьи и Дмитрия уходят только на текущие анализы Леона, каждые три месяца — 10 тысяч на электрофорез и массаж. Поездка в московскую клинику на консультацию в январе стоила около 60 тысяч. Столько же стоила в декабре реабилитация для всех детей. Также 30 тысяч из семейного бюджета уходят раз в полгода на массаж для Евы и Миши.

— Мы хотели обратиться за финансовой помощью в благотворительные фонды и даже пробовали. Но, чтобы нам там помогли, нужна инвалидность. Это проблема, — говорит Дмитрий. — У нас трое детей. У Евы воронкообразная деформация, ей нужен постоянный массаж, чтобы грудная клетка дальше не деформировалась и не давила на легкие и сердце. Но инвалидность Еве не полагается. Мише тоже нужны постоянные массажи. А Леону тем более — тренировать мышцы и держать в тонусе кости. Отправить на реабилитацию всех троих получается очень дорого. Но когда Леону дадут инвалидность, благотворительные фонды смогут помочь хотя бы ему. Сейчас семья начинает сбор документов. Как много времени займет оформление инвалидности — неизвестно.

«Мне нужно было делиться с кем-то тем, что я чувствую»

На сегодняшний день по всему миру, как уверяет Дарья, точечная хондродисплазия подтверждена всего у 52 человек, последним стал Леон. В реальности эта проблема вероятно затрагивает большее количество людей. Однако к генетикам обращаются не всегда, а только заметив какие-то искривления в теле. Болезнь принимают, например, за обычный сколиоз, как-то лечатся и продолжают жить с этим. С мамой мальчика, который стал 51-ым человеком с точечной хондродисплазией, Дарья познакомилась в Тиктоке: — Когда во время беременности я узнала, что с Лео что-то не так, начала переживать. Мне нужно было делиться с кем-то этим. Тревожить раньше времени родных не стоило, идти к друзьям не хотела. Поэтому, чтобы выговориться, выложила видео с записью нашего УЗИ в Тикток. Начали приходить подписчики. Я продолжила вести профиль про свою беременность, потом про моих детей, делиться страхами с незнакомыми людьми , — вспоминает Дарья. — Мне хотелось поддержки. Думала, вдруг кто-то увидит, скажет: «У нас то же самое было».

В комментарии под одним из тиктоков (прим. — так называется видеоролик в сервисе для создания и просмотра коротких видео Тикток) пришла девушка, которая тоже столкнулась на УЗИ с отсутствием носа, а затем выяснила, что у ее ребенка — точечная хондродисплазия. Сейчас ее сыну два с половиной года, у него нет проблем со спиной, как у Леона, но деформация коснулась ног — стопы расположены наоборот. То есть диагноз один и тот же, но проявляется он по-разному. — Мне стало легче, плюс я нашла других мам, чьи дети похожи на Леона, но к генетикам они не обращались. Потому что уже привыкли жить так. Со временем блогинг стал для меня отдушиной. Сложилось так, что в Инстаграме у меня какие-то радостные новости, а в Тиктоке всегда проблемы. Настолько, что комментаторы пишут: «Вы хайпуете на диагнозе». Может, это правда, но мне психологически легче, когда я выливаю все, что на душе.

«Давай купим плакат с Волан-де-Мортом и будем снимать на его фоне»

Кроме упреков в «хайпе на диагнозе» иные комментаторы сравнивают Леона с Волан-де-Мортом, упрекают родителей в мутагенности, алкоголизме и не сделанном вовремя аборте: — Такие комментарии не влияют на нас. Чаще просто происходит непонимание, мне их жалко, а иногда даже смешно. Например, когда я выложила видео про эпилепсию мужа, мне написали: «Видно же, что мужик пьющий». А Дима вообще не пьет! Но со временем хейта стало меньше, к тому же — чем больше подписчиков, тем больше адекватных людей. Бывает даже такое, что защитники отвечают хейтерам, ругаются, если надо. Приятно, что мы не одни.

На момент написания этого материала в Тиктоке Дарьи 31 тысяча подписчиков, в Инстаграме — 8,5 тысячи. Девушка отмечает, раньше аудитория в Тиктоке была более агрессивно настроенной, чем аудитория в Инстаграме. Но после того, как в Инстаграме появился формат Reels, хейтеры появились и там. — В Инстаграме мне даже приходится чистить комментарии, потому что там сидят наши родственники. Я не хочу их травмировать. Они вообще поначалу были против, что я показываю в интернете своих детей, тем более Леона. Поэтому до сих пор иногда перед загрузкой какого-то видео я подготавливаю маму, что сейчас что-то опубликую, что это не надо воспринимать всерьез, что я утрирую. К хейтерам Дарья относится спокойно. И все же не понимает, что плохого должно произойти в жизни человека, чтобы увидев видео про больного ребенка он написал злой комментарий. Впрочем, сравнениям с Волан-де-Мортом находит мирное объяснение: — Я в Тиктоке смотрю аккаунты, похожие на наш. Пару раз было такое, что в рекомендациях я встречала ребенка, который внешне напоминает мне Патрика из мультика «Губка Боб». Из любопытства открываю комментарии, читаю, а там эта же мысль: «Похож на Патрика». Спустя время, когда нам пишут, что Леон похож на Волан-де-Морта, вспоминаю: «Когда я подумала, что чей-то ребенок похож на Патрика, я же никого не хотела обидеть, это просто ассоциация, а ребенок очень милый». Поэтому и наши комментаторы могут не вкладывать в сравнения какие-то негативные чувства, просто пишут по факту. Правда же похож! Я даже мужу иногда предлагаю купить плакат с Волан-де-Мортом и снимать на его фоне — посмеемся сами над собой.

Их комментаторы, уверяет Дарья, — еще ничего. Хуже, когда под видео детей, которые вообще не двигаются или имеют сильные внешние деформации, люди пишут в духе «Примените эвтаназию» или «Почему не сделали аборт?». Про аборт пару раз писали и под тиктоками с Леоном: — В ответ я каждый раз объясняю — нам не предлагали. У нас на УЗИ увидели, что нет носа, сказали сделать анализ. Сделали: все идет по норме. Нарушений не было, показаний для аборта тоже. Другие спрашивают: «Если на УЗИ все было нормально, почему в итоге есть какая-то генетическая поломка?». Снова отвечаю: при беременности сдают анализы только на хромосомы, а генов у человека слишком много, проверить их все нельзя. Сейчас в Москве мы сдали анализ на шесть тысяч генов. И это только та часть, которая отвечает за кости. К тому же Леон — не первый человек в родословной, у которого очень маленький нос. Дарье рассказывали, что ее дедушка тоже родился с очень маленьким носиком. Настолько, что во дворе над ним все смеялись, цитируя какой-то стишок про две дырочки вместо носа. Но с годами нос вырос. Маленький носик и у среднего Миши. По мнению неврологов, это генетическая предрасположенность. На УЗИ во время беременности Леоном этот факт успокаивал. Как шутит Дмитрий: «Они просто любопытные, вот им природа и сделала сразу короткий нос, чтобы не совали, куда не надо».

«Мы хотим быть полезными людям»

Сейчас Дарья заканчивает обучение в Московском центре переподготовки на нейропсихолога. Работать по этой профессии не собирается, знания получает исключительно для себя и блога, чтобы больше понимать в развитии детей. — Я начала думать об этом еще осенью — блог растет, хочется быть полезной, а не постоянно говорить одно и то же. Меня часто просят посоветовать игрушки, спрашивают про развитие и поведение детей. Хочу отвечать людям компетентно и знать больше, помогать не только на основе опыта, но и на основе знаний.

Автор: из Инстаграма Дарьи Веселовой Автор: из Инстаграма Дарьи Веселовой

Блог Дарьи может быть полезен тем, кто лично столкнулся с каким-либо диагнозом и просто родителям, которые заинтересованы в правильном развитии и воспитании детей : — Наш пример может стимулировать людей, которые даже не задумываются о том, что можно что-то сделать. Вот сидел кто-то, думал: «Что-то не так, наверное, так и должно быть». А тут увидели нас и решили, что действительно, можно позвонить, сделать анализы и что-то найти, — говорит Дмитрий. — Я, например, сам всю жизнь с эпилепсией прожил, мне в подростковом возрасте было сложно. Мне были запрещены вообще любые физические нагрузки, но я всегда думал: «Нельзя — значит надо действовать». Дмитрий увлекался рукопашным боем и смешанными единоборствами: «И ничего, живой, здоровый». Среднему сыну Дарьи — Мише — из-за прямой спины педиатр не выдает разрешение на занятия спортом. Но это не мешает мальчику ходить на бокс и плавание, играть на баяне. Хотеть еще на танцы записаться. Леон же на каждом приеме поражает врачей своими способностями и развитием. — Люди, которые чем-то болеют, могут замкнуться в себе, опустить руки и сдаться. А мы своим примером показываем — это не проблема. Увидят нас в социальных сетях и начнут легче относиться к своему диагнозу, перестанут бояться что-то делать, — объясняет Дмитрий. — Или просто — начнут изучать и разбираться в своих проблемах, исправлять. Потому иногда важно вовремя выявить болезнь, лучше перебдеть, чем недобдеть. Сейчас Дмитрий более чем положительно относиться к тому, что его жена — блогер. Но не скрывает, что сначала было сложно: — В первое время, когда Даша только начала активно вести свои Инстаграм и Тикток, раздражало, что если я работаю только вне дома и в рабочее время, то она — всегда. Если твоя жена — блогер, вы можете резко встать посреди улицы и стоять, пока она не зафиксирует идею, которая резко к ней пришла. Дома тяжело иногда понять: Даша в телефоне — работает или веселится. И еще — сегодня на работе показал коллегам видео, как Леон читает стихотворение про «гуси-гуси», а они в ответ: «Мы уже видели». Ну вот…

Еву и Мишу тоже не смущает, что их мама — блогер, который делится всем-всем. Ева рассказывает, что даже ее одноклассники смотрят и лайкают тиктоки про их семью: — Когда мама приходит за мной в школу, мои одноклассники восторженно говорят ей: «Я вас постоянно смотрю». А однажды мы шли по торговому центру в Москве, к нам подошла женщина и сказала, что знает нас. Но наша цель — не популярность.