Оказались вне закона: почему штрафуют владельцев авто, купленных в Армении
«Россияне все чаще стали ездить за автомобилями в Армению: цены ниже, а, купив машину там, можно не делать растаможку и в дальнейшем эксплуатировать авто с армянскими номерами в РФ сколько угодно. Теперь такое разрешается. До 2018 года действовали определенные ограничения, но сейчас все барьеры сняты», – пишут в многочисленных группах автолюбителей.
Юлия Колпакова и Сергей Журба из села Мельниково в Томской области купили машины в Армении по этой инструкции, но через некоторое время авто пришлось поставить в гараж: иначе их владельцам грозит штраф, а при повторном нарушении и лишение прав на срок до трех месяцев.
Юлия Колпакова с мужем решили покупать новую машину, когда поняли, что в семье из четырех человек ожидается пополнение. Начали искать минивэн и узнали, что в Армении его можно купить за 500 тысяч рублей. За растаможку машины, как объяснили Юлии знакомые, платить не нужно: Армения входит в Евразийский союз, поэтому авто можно зарегистрировать там и ездить по России на заграничных номерах. Единственный минус такой схемы якобы состоял в том, что машину нельзя будет поставить на учет в России и здесь же продать.
Колпаковы долетели до Армении, оформили там временную регистрацию, купили за 500 тысяч рублей восьмиместный минивэн и там же поставили его на учет. Без растаможки пересекли границу Армении, Грузии и России. На родине, рассказывает Юлия, их несколько раз останавливали сотрудники ГИБДД: проверяли страховку, другие документы и отпускали. Проблемы начались в июне 2020 года: знакомых семьи Колпаковых с купленным по такой же схеме авто остановили сотрудники ГИБДД и выписали штраф.
Нас не останавливали, мы просто поставили минивэн в гараж и не ездим на нем пока. Залезли в долги и купили разваливающуюся машину, – говорит Юлия. – Дело к зиме идет, муж на вахте, а детей надо возить в садик, в школу, на кружки и секции – я просто не справлюсь одна. Но машина эта ездит кое-как, стараемся далеко не выезжать. Местные инспекторы подтвердили: да, если попадемся, будет штраф на основании того, что машину нужно растаможить. Хотя у нас вроде единый таможенный союз с Арменией.
Юлия предполагает, что штрафовать владельцев авто с такими номерами начали именно летом из-за пандемии коронавируса и связанных с этим трат: деньги брали из казны, и теперь, мол, их нужно возвращать через штрафы. Девушка надеется, что эту проблему людям поможет решить государство.
«Просим правительство разобраться с этой ситуацией. Может, дать возможность зарегистрировать авто, которые уже ввезли таким путем в Россию. В Мельниково таких машин две, а по Томску штук 60. Вот у нас большая семья, могли бы нам разрешить, пойти навстречу», – призывает Юлия.
Сергей Журба, сосед Юлии Колпаковой, купил авто по такой же схеме в июле 2019 года. Сэкономить на покупке машины Сергею предложил приятель из Нижнего Новгорода, он же рассказал о нюансах и минусах покупки автомобиля этим способом. Сергей готовился два месяца: собрал необходимые документы, искал машину, а в июле прилетел в Армению вместе с женой. Там пара оформила временную прописку, купила машину, поставила ее на учет в местном ГИБДД и без растаможки выехала в сторону России через «зеленый коридор».
«У меня большая семья, трое детей. Была японская машина большая, но я ее в 2019 году продал, потому что она стала гнить очень сильно. Быстренько продал за 420 тысяч и за эти же деньги купил пятиместную машину, – рассказывает Сергей. – Сели мы в нее всей семьей и поняли, что ни бабушку теперь не можем привезти, ни как-то послужить людям или церкви. Хороших вариантов за эти же деньги здесь не было, поэтому решили покупать машину в Армении. Там она нам обошлась в 425 тысяч, восьмиместная. 70 тысяч на проживание и перелет ушло, мы эти деньги заняли. Но это все равно дешевле вышло, чем в России, здесь такой автомобиль около 800
тысяч рублей стоит».
После въезда в Россию Сергей ездил по стране без проблем около года. Сотрудники ДПС останавливали, проверяли документы, где нарушал — штрафовали, но к регистрации вопросов не было. 29 июня Сергея в очередной раз остановили и сообщили водителю, что у машины нет надлежащей регистрации в России. Мужчина на это ответил, что авто стоит на учете в Армении и находится у него в собственности. Сотрудники ГИБДД, несмотря на возражения, выписали Сергею 500 рублей штрафа и предупредили, что в следующий раз выпишут уже пять тысяч штрафа и лишат на месяц прав.
Сергей оплатил штраф и поехал за уточнениями в таможенный орган. Там объяснили, что порядок изменился и теперь для регистрации авто из Армении в России нужно платить разницу в растаможке – в его случае это около 730 тысяч рублей. Другой вариант – ждать 2023 года, когда машина станет товаром таможенного союза и ее можно будет поставить на учет в России.
Ждать до 2023 года – это значит поставить машину на два года в гараж. Гаража у меня нет, поэтому машина стоит на улице, –усмехается Сергей. – Детей и семью сейчас никак не отвожу, остановилось все. Летом на велосипеде ездили, сейчас ходим пешком. Не знаю, как зимой будем передвигаться, потому что на другую машину денег нет. И эту только по доверенности можно продать, а это проблемами чревато. Хорошо вот Колпаковы, соседи наши, в такой же ситуации купили гнилую машину и вписали меня в страховку. Дают ее, когда нужно до города доехать.
Что говорит ГИБДД?
В июле 2020 года на сайте change.org появилась петиция, обращенная к Владимиру Путину. Ее автор Сергей Скопинцев просит президента разрешить россиянам поставить на учет в РФ авто, купленные в Армении. По данным на сегодняшний день, петицию подписали почти 9000 человек.
По данным ГИБДД, в России около 300 тысяч машин с армянскими номерами. Их массово ввозили в страну с 2014 года: тогда Армения подписала договор о вступлении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и авто там можно было растаможить по армянским тарифам или тарифам ЕАЭС. Выбирая тарифы Армении, россияне могли сэкономить сотни тысяч рублей: по тарифу ЕАЭС растаможка обходилась в 48-50 % от цены авто, по тарифу Армении — примерно в 10 %. К тому же владельцам машин с армянскими номерами не приходили штрафы с камер видеонаблюдения. Базы таких авто у ГИБДД не было, поэтому и постановление некуда было отправлять.
В 2020 году Армения, наконец, вступила в ЕАЭС и таможенные пошлины в стране сравнялись с российскими. При этом оказалось, что по России колесит множество машин, растаможенных по льготным тарифам Армении до 2020 года. И хотя законодательство по их ввозу в страну формально не менялось, с 26 июня 2020 года такие авто оказались вне закона. Федеральная таможенная служба (ФТС) в официальном письме пояснила, что машины с армянскими номерами считаются иностранным товаром и их владельцам нужно выплачивать разницу в таможенной пошлине и налогах.
Произошла путаница в трактовке законодательства. В Договоре о присоединении Армении к ЕАЭС от 29.05.2014 сказано, что Армения обязана обеспечить использование авто, растаможенных по более низким тарифам, только в пределах своей территории. Получается, машины, которые были растаможены не по тарифам ЕАЭС, вообще не должны были покидать пределы Армении, — объясняет ведущий юрист сайта «Online-ГИБДД» Михаил Моржанаев.
В том же договоре было прописано, что таможня России должна контролировать въезд таких машин на территорию страны и брать с их владельцев дополнительную плату. Этого не делалось, и авто с армянскими номерами шесть лет ездили по России без уплаты таможенных платежей. А в июне 2020 года владельцев таких машин неожиданно начали штрафовать, в некоторых случаях конфискуя автомобили.
20 июля этого года на сайте ГИБДД появилось пояснение: россияне, зарегистрировавшие авто в странах ЕАЭС и живущие в России, не считаются участниками международного движения; а значит, они обязаны машины в России зарегистрировать за 10 дней с момента их ввоза. При этом оговаривалось, что правило не распространяется на на машины, участвующие в международном движении или ввезенные в Россию на срок менее года.
Есть несколько способов легализовать авто, ввезенное в Россию из Армении без растаможки, рассказывает юрист Михаил Моржанаев. Первый — растаможить машину по российским правилам. Для этого нужно уплатить разницу в растаможке и получить новый паспорт транспортного средства и новые номера. Но цена российской растаможки может быть сопоставима со стоимостью нового авто. Второй способ — получить второе гражданство и прописку в Армении, став для таможенников участником международного движения. Можно, наконец, подождать до 2023 года, когда такие машины по условиям ЕАЭС перестанут считать импортными. Но неизвестно, как за эти два года изменятся законы, предостерегает Моржанаев.
«Так как штрафовать владельцев армянских авто начали недавно, пока не ясно, как будут реагировать на такие дела суды. Возможно, штрафы и конфискацию удастся оспорить, а в ходе разбирательств появятся четкие разъяснения вышестоящих инстанций», – отмечает юрист.
Сейчас машины из Армении не везут: из-за коронавируса международные границы закрыты, к тому же началась война в Карабахе. «Сначала нужно, чтобы война закончилась и с коронавирусом обстановка стабилизировалась. Потом уже можно будет и покупку машины обсудить», – ответил журналисту ТВ2 администратор одной из тематических групп в «ВК».
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