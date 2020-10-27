Оказались вне закона: почему штрафуют владельцев авто, купленных в Армении

Истории

«Россияне все чаще стали ездить за автомобилями в Армению: цены ниже, а, купив машину там, можно не делать растаможку и в дальнейшем эксплуатировать авто с армянскими номерами в РФ сколько угодно. Теперь такое разрешается. До 2018 года действовали определенные ограничения, но сейчас все барьеры сняты», – пишут в многочисленных группах автолюбителей.

Юлия Колпакова и Сергей Журба из села Мельниково в Томской области купили машины в Армении по этой инструкции, но через некоторое время авто пришлось поставить в гараж: иначе их владельцам грозит штраф, а при повторном нарушении и лишение прав на срок до трех месяцев.

Фото: Dorm.ru

Юлия Колпакова с мужем решили покупать новую машину, когда поняли, что в семье из четырех человек ожидается пополнение. Начали искать минивэн и узнали, что в Армении его можно купить за 500 тысяч рублей. За растаможку машины, как объяснили Юлии знакомые, платить не нужно: Армения входит в Евразийский союз, поэтому авто можно зарегистрировать там и ездить по России на заграничных номерах. Единственный минус такой схемы якобы состоял в том, что машину нельзя будет поставить на учет в России и здесь же продать.

Колпаковы долетели до Армении, оформили там временную регистрацию, купили за 500 тысяч рублей восьмиместный минивэн и там же поставили его на учет. Без растаможки пересекли границу Армении, Грузии и России. На родине, рассказывает Юлия, их несколько раз останавливали сотрудники ГИБДД: проверяли страховку, другие документы и отпускали. Проблемы начались в июне 2020 года: знакомых семьи Колпаковых с купленным по такой же схеме авто остановили сотрудники ГИБДД и выписали штраф.

Нас не останавливали, мы просто поставили минивэн в гараж и не ездим на нем пока. Залезли в долги и купили разваливающуюся машину, – говорит Юлия. – Дело к зиме идет, муж на вахте, а детей надо возить в садик, в школу, на кружки и секции – я просто не справлюсь одна. Но машина эта ездит кое-как, стараемся далеко не выезжать. Местные инспекторы подтвердили: да, если попадемся, будет штраф на основании того, что машину нужно растаможить. Хотя у нас вроде единый таможенный союз с Арменией.

Юлия предполагает, что штрафовать владельцев авто с такими номерами начали именно летом из-за пандемии коронавируса и связанных с этим трат: деньги брали из казны, и теперь, мол, их нужно возвращать через штрафы. Девушка надеется, что эту проблему людям поможет решить государство.

«Просим правительство разобраться с этой ситуацией. Может, дать возможность зарегистрировать авто, которые уже ввезли таким путем в Россию. В Мельниково таких машин две, а по Томску штук 60. Вот у нас большая семья, могли бы нам разрешить, пойти навстречу», – призывает Юлия.

Сергей Журба, сосед Юлии Колпаковой, купил авто по такой же схеме в июле 2019 года. Сэкономить на покупке машины Сергею предложил приятель из Нижнего Новгорода, он же рассказал о нюансах и минусах покупки автомобиля этим способом. Сергей готовился два месяца: собрал необходимые документы, искал машину, а в июле прилетел в Армению вместе с женой. Там пара оформила временную прописку, купила машину, поставила ее на учет в местном ГИБДД и без растаможки выехала в сторону России через «зеленый коридор».

«У меня большая семья, трое детей. Была японская машина большая, но я ее в 2019 году продал, потому что она стала гнить очень сильно. Быстренько продал за 420 тысяч и за эти же деньги купил пятиместную машину, – рассказывает Сергей. – Сели мы в нее всей семьей и поняли, что ни бабушку теперь не можем привезти, ни как-то послужить людям или церкви. Хороших вариантов за эти же деньги здесь не было, поэтому решили покупать машину в Армении. Там она нам обошлась в 425 тысяч, восьмиместная. 70 тысяч на проживание и перелет ушло, мы эти деньги заняли. Но это все равно дешевле вышло, чем в России, здесь такой автомобиль около 800 тысяч рублей стоит».

После въезда в Россию Сергей ездил по стране без проблем около года. Сотрудники ДПС останавливали, проверяли документы, где нарушал — штрафовали, но к регистрации вопросов не было. 29 июня Сергея в очередной раз остановили и сообщили водителю, что у машины нет надлежащей регистрации в России. Мужчина на это ответил, что авто стоит на учете в Армении и находится у него в собственности. Сотрудники ГИБДД, несмотря на возражения, выписали Сергею 500 рублей штрафа и предупредили, что в следующий раз выпишут уже пять тысяч штрафа и лишат на месяц прав.

Сергей оплатил штраф и поехал за уточнениями в таможенный орган. Там объяснили, что порядок изменился и теперь для регистрации авто из Армении в России нужно платить разницу в растаможке – в его случае это около 730 тысяч рублей. Другой вариант – ждать 2023 года, когда машина станет товаром таможенного союза и ее можно будет поставить на учет в России.

Ждать до 2023 года – это значит поставить машину на два года в гараж. Гаража у меня нет, поэтому машина стоит на улице, –усмехается Сергей. – Детей и семью сейчас никак не отвожу, остановилось все. Летом на велосипеде ездили, сейчас ходим пешком. Не знаю, как зимой будем передвигаться, потому что на другую машину денег нет. И эту только по доверенности можно продать, а это проблемами чревато. Хорошо вот Колпаковы, соседи наши, в такой же ситуации купили гнилую машину и вписали меня в страховку. Дают ее, когда нужно до города доехать.

Фото: из личных архивов Сергея

Что говорит ГИБДД?

В июле 2020 года на сайте change.org появилась петиция, обращенная к Владимиру Путину. Ее автор Сергей Скопинцев просит президента разрешить россиянам поставить на учет в РФ авто, купленные в Армении. По данным на сегодняшний день, петицию подписали почти 9000 человек.

По данным ГИБДД, в России около 300 тысяч машин с армянскими номерами. Их массово ввозили в страну с 2014 года: тогда Армения подписала договор о вступлении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и авто там можно было растаможить по армянским тарифам или тарифам ЕАЭС. Выбирая тарифы Армении, россияне могли сэкономить сотни тысяч рублей: по тарифу ЕАЭС растаможка обходилась в 48-50 % от цены авто, по тарифу Армении — примерно в 10 %. К тому же владельцам машин с армянскими номерами не приходили штрафы с камер видеонаблюдения. Базы таких авто у ГИБДД не было, поэтому и постановление некуда было отправлять.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

В 2020 году Армения, наконец, вступила в ЕАЭС и таможенные пошлины в стране сравнялись с российскими. При этом оказалось, что по России колесит множество машин, растаможенных по льготным тарифам Армении до 2020 года. И хотя законодательство по их ввозу в страну формально не менялось, с 26 июня 2020 года такие авто оказались вне закона. Федеральная таможенная служба (ФТС) в официальном письме пояснила, что машины с армянскими номерами считаются иностранным товаром и их владельцам нужно выплачивать разницу в таможенной пошлине и налогах.

Произошла путаница в трактовке законодательства. В Договоре о присоединении Армении к ЕАЭС от 29.05.2014 сказано, что Армения обязана обеспечить использование авто, растаможенных по более низким тарифам, только в пределах своей территории. Получается, машины, которые были растаможены не по тарифам ЕАЭС, вообще не должны были покидать пределы Армении, — объясняет ведущий юрист сайта «Online-ГИБДД» Михаил Моржанаев.

В том же договоре было прописано, что таможня России должна контролировать въезд таких машин на территорию страны и брать с их владельцев дополнительную плату. Этого не делалось, и авто с армянскими номерами шесть лет ездили по России без уплаты таможенных платежей. А в июне 2020 года владельцев таких машин неожиданно начали штрафовать, в некоторых случаях конфискуя автомобили.

20 июля этого года на сайте ГИБДД появилось пояснение: россияне, зарегистрировавшие авто в странах ЕАЭС и живущие в России, не считаются участниками международного движения; а значит, они обязаны машины в России зарегистрировать за 10 дней с момента их ввоза. При этом оговаривалось, что правило не распространяется на на машины, участвующие в международном движении или ввезенные в Россию на срок менее года.

Фото: «Интерфакс»