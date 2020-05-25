Офонарение Томска продолжается

Истории

Начало работ по второму этапу благоустройства набережной Ушайки задерживается, а вот установка частокола фонарей на площади Ленина продолжается.

«На набережной Ушайки будут продолжены работы на участке, который примыкает к «1000 мелочей». Мы планируем начать работы только тогда, когда выделит деньги «Газпром». Решение принято о выделении денег, но их пока нет. Поэтому подрядчик заготавливает материалы, складирует на строительной площадке», — рассказал журналистам замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Далее на вопрос журналиста ТВ2, планируется ли в этом году установка фонарей по проспекту Ленина до площади Ново-Соборной, Евгений Паршуто ответил, что он не готов сказать, есть ли в техническом проекте фонари до мэрии. Но то, что они будут установлены «наперекор всем любителям иного типа освещения» на площади Ленина и у Драмтеатра, пообещал точно.

На вопрос журналиста «ВТомске», с такой же частотой будут устанавливаться фонари, как раньше, или нет, заместитель губернатора предложил журналистам переквалифицироваться в специалистов по освещению.

Я очень уважаю всех экспертов, и Сурманидзе, и Кавтарадзе, но есть специалисты, которые проектируют, делают экспертизу по уровню освещенности, по конструктивным решениям. Поэтому я с этими людьми не спорю никогда. А с экспертами-блогерами я готов подискутировать и готов еще раз встретиться в «Точке кипения», — ответил Паршуто на недовольство журналистов частотой установки фонарей по проспекту Ленина.

Напомним, историк архитектуры, лауреат премии «Просветитель», автор книги «Анатомия архитектуры» Сергей Кавтарадзе во время визита в Томск обратил внимание, что новые фонари не совсем подходят нашему городу.

«Мне кажется, что не должно быть впечатления, что эти фонари, эти ограды, решетки, были сделаны для какого-то другого города с совершенно другим масштабом, а потом там они почему-то не подошли и их всунули сюда, — считает автор «Анатомии архитектуры». — Я не уверен, что так было на самом деле, может быть, есть какая-то другая причина, почему они появились в Томске. В чем ошибка с фонарями? Они как бы стилизованы под нечто историческое. Но мы знаем, что исторически фонари должны быть или ниже фасадов, или как бы нависать над ними, как люстра, над всем зданием. Но когда фонари оказываются ростом с дом, то получается, что дом они подавляют. Шаг между фонарями должен соответствовать их высоте. Получилось, что фонари очень часто стоят еще, и это выглядит, как штакетник из фонарей. Особенно в перспективном сокращении, когда подходишь и видишь, что они буквально закрывают фасады».

Известный блогер-урбанист Илья Варламов тоже отметил, что сами по себе фонари неплохие, но установлены слишком часто. Но больше его возмутили заборы рядом с фонарями. «Если повсюду заборы – это признак того, что с городом что-то не так, это показатель неправильного дорожного планирования. Если власти боятся, что жители начнут вываливаться на дорогу и попадать под машины, то это значит, что нужно как-то снижать скорость автомобилей, успокаивать трафик, делать шире тротуары, чаще переходы. Но установка заборов никак не поможет защитить пешеходов от машин, при этом сами водители, видя забор, начинают менее аккуратно вести машину, потому что им начинает казаться, что они едут по автобану», — пишет Илья Варламов.

Специалисты, которые «проектируют и делают экспертизу по уровню освещенности», — питерское архитектурное бюро Intercolumnium.

«Газпром» три года пытался найти в недрах Томска подходящего архитектора, они рисовали что-то на уровне дворцов и балясин... Мы сделали за месяц суперсовременную концепцию, показали главному архитектору города, он пришел в восторг, тут же начали делать. А все потому, что появилась идея, которую все нормально восприняли», — рассказывает archi.ru руководитель архитектурного бюро Intercolumnium Евгений Подгорнов.

Однако томичам и местному экспертному сообществу ни проекта набережной Ушайки, ни благоустройства проспекта Ленина никто не показывал. При этом в Томске постоянно идет голосование и обсуждение благоустройства менее важных общественных пространств.

Слушайте, а зачем вообще нужны все эти народные голосования по общественным пространствам, если самый центр города, (начиная от гранитной набережной, похожей на склеп, до этих фонарей) они все равно уродуют, как им вздумается! — комментирует новость о дальнейшей установке фонарей руководитель Штаба Навального в Томске Ксения Фадеева.

При этом, отмечает Ксения Фадеева, в бюджете города не хватило 60 миллионов на освещение отдаленных территорий города. На сегодняшний день власти города выделили всего 10 млн рублей на решение этой проблемы. На эти деньги будет установлено 99 железобетонных опор и смонтировано 104 светильника с газоразрядными лампами высокого давления на 16 территориях.

Напомним, что первым тему слишком частой установки фонарей на проспекте Ленина поднял томский школьник Максим Бойков еще в 2018 году. Сейчас Максим учится на архитектора в Москве. Он написал письмо губернатору Томской области и попросил Сергея Жвачкина провести работу над ошибками. Однако ни Сергей Жвачкин, ни главный архитектор Томской области Евгений Паршуто не услышали юного архитектора. Не хотят слушать и мнения журналистов. А томичей просто не спрашивают. Между тем, проспект Ленина, украшенный до площади Ново-соборной фонарями, будет выглядеть так.

Фото: Максим Бойков