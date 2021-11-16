«Одна власть дала — другая забирает»

Администрация Кировского района Томска через суд потребовала выселить из дома на улице Энергетиков 59-летнюю Ирину Бейнарис, семья которой еще в 90-х заняла брошенную квартиру, привела ее в порядок и прописалась там. Теперь суд считает эту прописку формальной, а процедуру заключения договора социального найма нарушенной. Судебные процессы тянутся один за одним уже 4 года, но скоро дом должны снести как аварийный, а Ирину Васильевну выселить без предоставления другого жилья.

Дом №10 по улице Энергетиков

«Не попади дом под расселение, власти про нас и не вспомнили бы»

Летом 1992 года Саизе Карнаевой, которой на тот момент было 57, пришлось срочно искать новое жилье: муж поставил перед выбором — или он, или ее мама, потребовав отправить тяжелобольную пожилую женщину в психиатрическую клинику. «Я ответила: «Мужей у меня будет много, а мать одна», — вспоминает Саиза Терентьевна. Тогда мужчина начал выживать ее с дочерью Ириной из квартиры. «У папы был жесткий характер, как выпьет, начинал ругаться. Я ему чем дорогу перешла — родила ребенка на 18 году, когда была не замужем, он говорил, что я опозорила его род. Бабушка ему мешала, в разговоре с мамой он ее называл «твоя полудурочная мать», — рассказывает Ирина Васильевна. Знакомые Саизы Терентьевны подсказали, что в доме на улице Энергетиков есть пустующая квартира, хозяин которой умер. Когда женщина пришла в квартиру, дверь в ней держалась на одной петле, окна были разбиты, а комнаты завалены мусором, но пойти больше было некуда. Два месяца она с дочерьми Галиной и Ириной приводила квартиру в порядок, чтобы перевезти туда бабушку. Полное восстановление квартиры, включающее косметический ремонт, заняло около двух лет. За это время они восстановили водопровод, вставили новые двери и окна, наклеили обои — Ирина тогда работала на стройке, так что знала как восстановить квартиру своими руками. Кроме того, семья выплатила долги предыдущего жильца по коммунальным услугам и стала каждый месяц платить за квартиру, вписывая в квитанцию данные Саизы Терентьевны.

86-летняя Саиза Карнаева начала борьбу за квартиру еще в прошлом веке

В конце 1993 года маму Саизы Терентьевны Александру Ульянову признали недееспособной, назначив дочь ее опекуном. Примерно тогда же Саиза Карнаева попала на прием к мэру Томска Геннадию Коновалову, попросив его закрепить бесхозную квартиру за ее матерью. Мэр отказал, а прокуратура вынесла постановление о выселении семьи. Только потому, что недееспособная мать Саизы Терентьевны была еще и нетранспортабельной, сроки выселения постоянно переносились, и женщины смогли дождаться смены власти — в 1996 году их в кабинете мэра принимал уже Александр Макаров. Саиза Терентьевна вспоминает, как он извинялся, что государство не может обеспечить женщинам, пережившим войну, достойные условия: «Это несправедливо, что вашей маме не дали квартиру, что пытаются выселить. С сегодняшнего дня вас никто не тронет». После этого Николай Диденко, директор муниципального предприятия «Жилремэксплуатация», которое на тот момент распоряжалось жилищным фондом города, написал председателю Кировского районного суда письмо с просьбой прекратить дело о выселении семьи, в связи с тем, что «квартира закреплена за Ульяновой». В октябре 1996 года Александра Васильевна умерла, не успев узнать, что обещание не выселять ее семью из квартиры мэр сдержал, а суд прекратил дело.

С 2001 года Саиза Карнаева официально прописана в доме №10 по ул. Энергетиков. Договор с «Жилремэксплуатацией» заключен на ее имя, прописку подтверждает и штамп в паспорте. Такой же есть у ее дочери Ирины Васильевны — в 90-е она переехала на улицу Энергетиков вместе с сыном Романом, и Саиза Терентьевна прописала обоих в квартире. В середине нулевых, когда женщина попыталась приватизировать квартиру, жилфондом уже заведовала администрация Кировского района, которая отказала в приватизации, посчитав, что порядок вселения нарушен, а письмо мэра не могло заменить ордер на вселение как основание для заключения договора социального найма. «Пусть власти не думают, что эта квартира мне даром досталась. Мы здесь замазывали все щели, покупали обои, все сами делали, а теперь я — никто? А я ребенок войны и ветеран труда, 47 лет отработала на заводе, умирать так же, как мама — не получив от государства благоустроенной квартиры — это справедливо?», — возмущается Саиза Карнаева. Несколько лет спустя муж Саизы Терентьевны, выживший ее с дочерью из квартиры, тяжело заболел и стал просить ее вернуться. «Я с ним 55 лет прожила, у нас все-таки общие дети, внуки, так что я пошла и 13 лет ухаживала за ним», — рассказывает женщина. Ирина Васильевна к такому решению матери относится с пониманием, говорит, что сама простила отца: «У меня мягкий характер. Когда пошли инсульты, его скосило на одну сторону, как-то жалко было на него такого смотреть». После смерти мужа мать Ирины Васильевны осталась жить в квартире, которую мужчина передал ей по завещанию. А в 2007 году не стало Романа. «Он был гипертоник, а в остальном — молодой, здоровый парень, под два метра ростом. Прожигал жизнь свою, ему говорили: «Тебе нельзя пить», он отвечал: «Ничего со мной не будет», — вспоминает Ирина Васильевна. С тех пор женщина живет в квартире на улице Энергетиков одна. С мужем она развелась еще до переезда в эту квартиру: «Мы немного вместе пожили, работать он не хотел, пил, где-то мог мне наподдать, поэтому я решила, что лучше жить одной». В последние несколько лет Ирина Васильевна работала горничной в общежитии ТПУ для иностранных студентов. Четыре года назад женщина стала получать пенсию, но продолжала работать, пока летом этого года ее не сократили. «Еще до сокращения мне сделали операцию на сердце, сейчас я еще на больничном, но работать все равно пойду, потому что пенсия маленькая». В 2014 году здание решили отправить под снос, но Ирине Васильевне в расселении отказали (несмотря на то, что квартира принадлежит городу, по закону ей обязаны предоставить аналогичное жилье в найм). С 2017 года она судится с администрацией Кировского района, требующей ее выселения. Сейчас Ирина Васильевна — единственная, кто ухаживает за домом и внутри, и снаружи: почти все соседи либо умерли, либо переехали из аварийного дома к родственникам. Женщина сделала ремонт, покрасила стены в подъезде, фасад дома под ее окнами украшен нарисованными цветами — помогла сестра Галина.

Именно с признания дома аварийным началась эпопея с судами. «Не попади дом под расселение, власти про нас и не вспомнили бы», — уверена Галина Васильевна. «Одна власть дала — другая забирает. Мы не можем этого монстра победить, мы бесправны. Вот соседка с соседкой будет судиться — нас рассудят, но если простой человек хочет судиться с власть держащими — все наши доводы ничтожны. Мы говорим: «Посмотрите, пожалуйста, наше дело, мы новые доказательства принесли». Но дело рассматривают за 10 минут. Как за 10 минут можно изучить стопку бумаг?», — негодует она.

«Все только кивали головой, но воевать против мэрии не пошел никто»

Юристка Лидия Мухорьянова защищает Ирину Васильевну в судах с начала 2017 года. Для нее процесс, который идет сейчас — третий, для Ирины Васильевны и ее матери уже четвертый. Юрист, защищавший Саизу Карнаеву в первом процессе, когда она требовала признать ее законным нанимателем квартиры, оказался одногруппником женщины, представлявшей районную администрацию в суде. Как считает Лидия Мухорьянова, это могло быть причиной того, что юрист не принес почти никаких документов, чтобы защитить права своей клиентки. Как вспоминает Ирина Васильевна, юрист посоветовал ее маме сказать в суде, что она старая и ничего не помнит: «Судья ему прямо кодексом перед лицом махала, спрашивала, где доказательства. А он сидел и молчал». «Если бы юрист представил документы, которые я собрала, если бы он доказал, что у «Жилремэксплуатации» были полномочия на распоряжение жилфондом, не было бы такого решения в первом суде. Судья его буквально уговаривала принести документы, говорила, что не может вынести решение на пустом месте. Но он сказал Саизе Терентьевне: «Вас и так признают нанимателем, какие еще нужны свидетели и документы, если у вас есть паспорт с пропиской?», — рассказывает Мухорьянова. Юристка убеждена, что разрешить всю эту ситуацию можно было бы с помощью одного звонка, ведь все, кто принимал решения, ставил подписи, выполнял поручения, еще живы. С Николаем Диденко, который с 2015 года является мэром Северска, Мухорьянова пыталась связаться как напрямую (получив пропуск в закрытый город и буквально дежуря на ступеньках местной администрации), так и через его сына, депутата Госдумы Алексея Диденко, но его помощник ответил, что «дела отца — это дела отца». За 4 года Мухорьянова прошла множество инстанций, обращаясь за помощью ко всем, кому могла: «Всю эту несправедливость я через себя пропустила. Я дошла до Верховного суда, но это все бессмысленно: воевать с ними одной у меня нет ни сил, ни здоровья. Я ходила и к уполномоченному по правам человека, и к депутатам, и к управляющему делами администрации Томской области».

Сестры Галина и Ирина с адвокатом Лидией Мухорьяновой

Сама Лидия Мухорьянова — в прошлом тоже чиновница: до 2015 года она была помощницей замгубернатора по научно-образовательному комплексу и инновационной политике. Она рассказывает, что для помощи семье Саизы Терентьевны использовала все свои личные связи, но в ответ «только кивали головой, а воевать против городской администрации не пошел никто». Не помог и нынешний и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, хотя, как утверждает Саиза Терентьевна, обещал. В 2017 году, когда тянулся второй процесс, закончившийся отказом суда признать действительным договор социального найма, женщина вместе с адвокатом ходила к нему на прием. «Ратнер — это человек, который возглавлял департамент недвижимости, который знал всю историю, знал, как предоставлялось это жилье. Он в лицо Саизе Терентьевне сказал: «Вы не переживайте, я сделаю все, чтобы это закончилось», — с возмущением рассказывает Лидия Мухорьянова. Тогда суд окончательно признал договор социального найма ничтожным, т.е. не имеющим юридической силы, а прописку Ирины Васильевны и ее матери «формальной», отметив, что мэр и «Жилремэксплуатация» нарушили процедуру вселения и не имели полномочий оформлять договор найма. По словам Лидии Мухорьяновой, процесс по делу начался с того, что судья Кировского районного суда Лилия Аплина в ответ на предоставленное в качестве доказательства письмо мэра Макарова буквально начала кричать, что «Макаров — уголовник и должен сидеть в тюрьме», это было так неожиданно, что у Мухорьяновой даже не возникло мысли записать эти слова на диктофон. «Кому-то он, может, и уголовник, а нам — человек, сделавший добро», — говорит о Макарове Саиза Терентьевна.

После этого юристка решила пойти по другому пути. В российском законодательстве есть понятие «приобретательной давности»: человек, который владеет не принадлежащим ему имуществом добросовестно, открыто и непрерывно, спустя 15 лет получает право оформить его в собственность. При этом, как отмечал в комментарии для РБК юрист Вадим Ткаченко, на практике приобретательная давность — это очень неоднозначный институт, который должным образом не урегулирован законодательно, а суды зачастую встают на сторону администраций, не углубляясь в обстоятельства дела. Так случилось и в этом процессе: суд указал, что добросовестным владельцем может считаться только тот, кто не знал и не должен был знать об отсутствии основания возникновения у него права собственности. В иске Ирине Васильевне отказали, сославшись на то, что, вселяясь в бесхозную квартиру в 1992 году, ее семья не могла не знать об отсутствии таких прав. При этом суд не принял во внимание, что с 2001 года у нее была прописка в этой квартире, договор социального найма и разрешение мэра. А значит, даже если суд не признает юридическую силу этих документов, уверенность Ирины Васильевны в наличии прав на квартиру можно квалифицировать как добросовестное заблуждение, что подтверждает добросовестность владения имуществом. Лидия Мухорьянова при этом считает, что, получив в 2001 году договор социального найма от организации, распоряжавшейся жилфондом, семья вполне могла быть искренне уверена в наличии у нее прав на квартиру. Остальные условия возникновения приобретательной давности были соблюдены: семья владела имуществом на протяжении 15 лет, делала это открыто (с оформлением договора социального найма и пропиской в этой квартире) и относилась к имуществу как к своему (делала ремонт; квитанции приходили на имя Бейнарис и оплачивались ей). Во время третьего процесса судья предложила сторонам договориться. Лидия Мухорьянова утверждает, что предварительные устные договоренности с администрацией города были достигнуты, но в суде представительница мэрии их нарушила. «Было видно, что для судьи это была полная неожиданность. Получилось, как будто я ей в лицо вру, что мы с администрацией все согласовали». В мэрии Томска заявили ТВ2, что никаких договоренностей между истцом и ответчиком не было.

Четвертый процесс: имел ли право Макаров выделять семье квартиру

После смерти матери, на которую была зарегистрирована квартира, Саиза Карнаева боялась подавать заявление об открытии лицевого счета на квартиру, полагая, что ее просто выселят. В 1998 году глава «Жилремэксплуатации» Алекбер Рагимов, которого Саиза Терентьевна случайно встретила на улице, спросил: «Вы почему до сих пор лицевой счет не открыли»? Он заверил женщину, что в «Жилремэксплуатации» знают, за кем закреплена квартира, а так как ее мама умерла, счет откроют на саму Саизу Терентьевну. «В связи с тем, что у нас была вертикальная система власти, глава администрации Макаров единолично принимал решение о том, в чьем ведении будет находиться жилфонд. «Жилремэксплуатация», у которой этот дом был в оперативном управлении, подчинялась управлению ЖКХ и управлению недвижимости, которые, в свою очередь, подчинялись администрации города», — объясняет Мухорьянова. Сейчас юристка пытается доказать в суде, что «Жилремэксплуатация», подчинявшаяся администрации Томска, была уполномоченным органом, который распоряжался жилфондом, а ее директор имел право подписывать договор социального найма. Она даже нашла устав этого муниципального предприятия, ликвидированного в 2002 году, в нем указано, что в полномочия организации входит ремонт и эксплуатация жилищного фонда. Факт того, что до 2003 года Кировская администрация не распоряжалась жилфондом, юристке, по ее словам, подтвердил председатель комитета управления муниципальным имуществом мэрии Томска Алексей Тюделеков. По документам, муниципальный жилищный фонд, которым департамент недвижимости стал распоряжаться, сформировали только в 2014 году.

Город уже начал снос соседних домов