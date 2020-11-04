Одна страна — один народ?

Его полное имя — Диоба Жозуэ Куадио Аджумани. Но все называют его Джошуа. Так привычнее, а он и не против. Родился Джошуа в Кот-д'Ивуаре, в Абиджане. Там прожил восемь лет. В 2002 году началась Первая Ивуарийская война, которая разделила страну на христианский юг и мусульманский север. В 2005 году конфликт ужесточился и оставаться в Абиджане было опасно. По решению отца он, сестра и два брата уехали с мамой во Францию. Сам же отец остался в Африке. Во Франции Джошуа пришлось заново учить французский. В Кот-Д'Ивуаре говорят на французском, но на другом диалекте — нуши.



Любимое выражение Джошуа — «че каво». Общаться на русском ему легко, но учиться сложнее. Тем не менее его Джошуа знает лучше, чем английский. Фразы строит старательно и почти всегда правильно.



— В самом начале было сложно адаптироваться. Теперь все хорошо. Я уже привык за два года в России. Иногда мне сложно общаться с местными. На улице люди всегда смотрят на меня и часто в общении используют неизвестные мне слова. Учить русский было сложно. Но мне нравилось. В вашем языке много синонимов, глаголов, падежей. И буква «ы».



А как же страх всех иностранцев — выражение «Да нет, наверное»? Джошуа утвердительно кивает.



— Сначала я не понимал, что такое «Да нет». Почему да, а потом нет? Только потом учитель сказал мне, что это означает «нет».

