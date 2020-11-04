Одна страна — один народ?

На мой вопрос «Что ты думаешь о русской кухне?» Мануэль ответил одним словом — невкусно. «Что??? Не может быть…» — вырвалось у меня. Он не смог объяснить, что именно ему не нравится, но сказал: «Если ты поедешь в Африку и попробуешь местную кухню, ты сама все поймешь. А если поживешь в Африке хотя бы год, то ты точно не захочешь вернуться в Россию».
— Тогда расскажи подробнее об африканской кухне.
Мануэль быстро включил свой компьютер, начал искать в интернете картинки, чтобы показать мне, как выглядят разные африканские блюда.
— Наша кухня очень специфическая. (Мануэль с трудом выговорил это слово). Мы используем ингредиенты, которых вообще нет в Азии. Например, бататы, плоды чайного дерева, окра.
Но это лишь малая часть из того, что назвал Мануэль. У всего остального сложное название, которое мне трудно понять, воспроизвести и даже погуглить в интернете.
— Я очень люблю банга-суп. Его готовят именно в Экваториальной Гвинее. Внешне он похож на борщ, но на вкус совсем другой. Мы всегда готовим его на Новый год. У нас также есть плантанус (Мануэль произносит слово «плантан» на свой манер). Это большой банан, который надо жарить, варить или запекать. Очень полезно и вкусно! А еще есть окра-суп, фуфу (и «фу» не значит что-то мерзкое, как думают в России), юкка, и все они просто бомба, пальчики оближешь!