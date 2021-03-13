

— Человек потерял родителей, родители потеряли детей, человек узнал, что другой любимый человек его уже не любит и покинул его — вот некоторые причины появления одиночества. Когда я учился в ВУЗе, со мной в одной группе учился парень, веселый такой, эксцентричный, всегда любил шутить, всегда на его лице сияла улыбка. И я задался вопросом, почему же он всегда шутит, почему он такой неугомонный, почему он всегда такой веселый и требует к себе такого пристального внимания окружающих. Как-то вечером мы шли из университета в общежитие, где мы жили, и я ему сказал: Алёша, почему же ты такой, не такой как все? Он мне тогда признался, что остро чувствует одиночество. Я же спросил его почему, столько людей вокруг тебя и все они стараются и хотят быть с тобою. И он мне ответил: я чувствую себя одиноким, среди стольких людей, я чувствую себя одиноким.



Год назад я узнал, что он избрал для себя монашеский путь, сейчас живет в монастыре, в Мордовии, служит иеродьяконом под другим именем. Но я хочу подчеркнуть, что монашеский путь не для всех. Я думаю, что причиной посвящения себя монашеству не должны быть какие-то личные катастрофы, не должны быть личные неурядицы и неурядицы вообще. Скрыться под покровом монашества, для того чтобы сказать: ах, как вы все мне надоели, скроюсь-ка я в монастыре от вас всех нехороших — это неправильное представление об обращении в монашество. Недавно я обратился к одному молодому человеку и спросил его, сам как ты думаешь, в чем является основа монашеской жизни? Он сказал: любить Бога.



Для любого человека монаха или мирянина, христианина, общение с Богом является самой главной ценностью, и когда человек научится понимать, что только с Богом он находится в силе и радости, он забудет, что такое одиночество и чувство одиночества. Господь не даст этому чувству посещать его.





