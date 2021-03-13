Добрые новости
13 марта,
2021
Девяностые многими вспоминаются сейчас как стрессовое время. Страны, в которой привыкли жить, в одночасье не стало. Старые социальные статусы обнулились. Старые связи разрушились, новые только возникали. Человек инициативный и энергичный мог многого добиться тогда. Но не все мы таковы. Ощущали ли себя люди более одинокими, чем раньше, в этом новом мире? Что было для них одиночество?
— Вам знакомо чувство одиночества?

— Знакомо. Я разведена. Живу одна.

— Очень хорошо. Потому что моя супруга сейчас месяц отдыхает в Италии. К сожалению, я непосредственно тот человек, который испытывает чувство одиночества в течение всего месяца.

— Мне нет. У меня хорошие родственники, любимый муж, я не чувствую себя одиноко. Много друзей.

— Есть дело, которым я занимаюсь постоянно. У меня хобби, свое личное дело, свой катер, своя дача, свой участок. Работать надо. Работать будешь, и одиночества не будет.

— Да, знакомо. 23 года живу в одиночестве. Прекрасно себя чувствую.

— Человек в принципе вообще одинок по своей сути.


— Обычно, в каком возрасте на ваш взгляд человек более одинок? В детстве, в юности в старости, в зрелом возрасте?

— Когда около него никого не остается. Я просто знаю женщин, у которых дети разъехались, они остались одни, и в моем возрасте они никому не нужны.

— Мне кажется, что одиночество не зависит от возраста, скорее всего оно зависит от чего-то другого.

— Наверное, в юности и старости. Потому что в юности трудно найти именно своих единомышленников и в старости.

— Мне кажется, старые люди наиболее сильно испытывают потребность в общении, наиболее одиноки.


— Ваши родители одиноки?

— Мои родители пока еще не одиноки. Я думаю, что у каждого человека в жизни наступит этот момент, конечно, некоторые в большей степени некоторые в меньшей степени, о ком-то заботятся. Конечно хуже всего приходится тем, кто в доме престарелых.


— Вы чувствуете себя одиноким?

— Нет, хотя и живу один.

—Один, но не одинок?

— Видимо подошло такое время, такая пора, когда человеку надо побыть одному. Потому что устал от этой сумасбродной жизни. Прошедшей. Всё надо-надо, всё давай-давай. Вот, и докатило до этих стен.

— Что вам дает ваш одиночество сегодня?

— В наших условиях, в принципе-то, спокойствие больше, потому что я ни к кому не лезу, ни во что не впрягаясь. Да и как-то перекрутить прожитое. И всё.

— А что такое одиночество? Могли бы сформулировать?

— Нет, наверное, не смогу.

Николай Никифорович Шишков
страна глухих
Один из ста главных фильмов по версии журнала "Афиша". Драма ярко описывающая Москву лихих 90-х. Время больших денег и больших разборок. Фильм Валерия Тодоровского, снятый по мотивам повести Ренаты Литвиновой "Обладать и принадлежать" рассказывает о том, как возлюбленный Риты Алеша исчезает, проиграв в рулетку крупную сумму денег. Конечно же, не свою. Рита тоже вынуждена скрываться. Она знакомится с глухонемой танцовщицей из ночного клуба, и Яя прячет Риту у себя. Со временем девушки становятся подругами. Интересно, что актрисы, сыгравшие главных героинь, Дина Корзун и Чулпан Хаматова стали подругами на самом деле и организовали благотворительный фонд "Подари жизнь".
— Одиночество — это всегда плохо или иной раз это даже хорошо?

— Я чувствую, что истинно хорошо мне бывает, я себя чувствую хорошо только, когда я наедине с собой, но я считаю, что это громадный мой недостаток. То есть я как-то подсознательно все время считаю, что людям я не интересен, людям неинтересно со мной общаться, и поэтому боюсь, можно сказать, завязывать контакты.

— Это кабинет психолога. А вот эти вот все варианты, объявления в газетах? Это все испробовали? Кто-то находился по объявлениям?

— Да, находились. Пока безрезультатно.

— Вы дальше будете давать объявления?

— Что поделать.

— Что вы, если не секрет, пишете о себе в объявлении?

— Правду…

Быть наедине с собой — это не страшно, в каком-то возрасте это начинает даже приносить кайф, что вот есть такой единственный на свете человек, который тебя понимает — ты сам, можно сказать, что это кайф на уровне наркотика. То есть к этому привыкаешь и уходишь в этот кайф, и ничего это не дает, и в результате, получается, что жизнь прожита зря.
Николай Пешков

— Одиночество — это всегда плохо?

— Я думаю, что человек, как живое существо рождается для того, чтобы была семья, были друзья.

— Когда один, тогда всё время на сердце как будто кошки скребут.

— Всегда плохо.

— Нет, мне иногда нужно побыть одному. Я иногда созерцаю природу, особенно летом, и даже раньше с книгами. Я любил почитать старые книги, которые лет пять-десять тому назад читал, как бы переживал что-то снова.

— Иногда хочется одному побыть, но это же не одиночество вообще-то. Это уединение на время.

— Есть такое выражение, что время лечит, но я думаю что одиночество тоже лечит.

— Я бы сказал что одиночество, чаще хорошо, чем плохо. Потому что одиночество помогает сосредоточиться и понять, по крайней мере попытаться понять, что лучше, а что хуже.


— У вас есть дети и тем не менее вы здесь?

— Вы знаете, вот в этом все дело, если был бы у меня младший сын жив, меня бы здесь не было, он бы не допустил никогда. И этот меня зовет.

А вы знаете, что я сделала? У меня здесь муж есть. Как я приехала, и он приехал сразу. И комнаты у нас рядом, мы сначала долго разговаривали, ходили все, потом он говорит: я один и ты одна, давай поедем в церковь, обвенчаемся. Так мы и сделали. Теперь-то они бы меня не отпустили никогда, и приезжали сюда и всё. Спрашивают, и зачем ты это сделала? Какую-то глупость сделала. Им это не нравится. Не знаю почему. Обуза, лишняя забота.

Мария Поликарповна Васильева
Любовь с первого взгляда
Три девушки, три парня приходят на передачу, чтобы "найти свою любовь". Сначала ведущие задают им вопросы. Потом участники задают вопросы друг другу. Затем участники выбирают себе пару нажатием кнопки и если пары совпали, то они отправляются в ресторан. Во второй день пары возвращаются, чтобы ответить на вопросы о том, как поведут себя молодой человек или девушка в той или иной жизненной ситуации. В конечном итоге за правильные ответы пары могут выиграть разные призы вплоть до романтического путешествия.

"Любовь с первого взгляда" стала первой телепередачей, купленной у Запада, но на протяжении своего существования передача вызывала, в основном, критические отзывы телевизионных обозревателей и публики. Программу находили вульгарной и легкомысленной.




— Одиночество — это…

— Одиночество — это страшное ощущение.

— Когда испытываешь очень большую потребность в общении с кем-либо, но не находишь никогда, и это как замкнутый круг.

— Реже сходить в магазин, с кем-то встретиться и больше быть в одиночестве, тогда как-то благодатно на душе, спокойно и тихо.

— Когда нет человека, который думал так же как и ты.

— Самое тяжелое в жизни.

— Когда вокруг люди, которые тебя не понимают и ты как бы один.

— Не можешь ни с кем поделиться, даже если кто-то рядом с тобой



Человек потерял родителей, родители потеряли детей, человек узнал, что другой любимый человек его уже не любит и покинул его — вот некоторые причины появления одиночества. Когда я учился в ВУЗе, со мной в одной группе учился парень, веселый такой, эксцентричный, всегда любил шутить, всегда на его лице сияла улыбка. И я задался вопросом, почему же он всегда шутит, почему он такой неугомонный, почему он всегда такой веселый и требует к себе такого пристального внимания окружающих. Как-то вечером мы шли из университета в общежитие, где мы жили, и я ему сказал: Алёша, почему же ты такой, не такой как все? Он мне тогда признался, что остро чувствует одиночество. Я же спросил его почему, столько людей вокруг тебя и все они стараются и хотят быть с тобою. И он мне ответил: я чувствую себя одиноким, среди стольких людей, я чувствую себя одиноким.

Год назад я узнал, что он избрал для себя монашеский путь, сейчас живет в монастыре, в Мордовии, служит иеродьяконом под другим именем. Но я хочу подчеркнуть, что монашеский путь не для всех. Я думаю, что причиной посвящения себя монашеству не должны быть какие-то личные катастрофы, не должны быть личные неурядицы и неурядицы вообще. Скрыться под покровом монашества, для того чтобы сказать: ах, как вы все мне надоели, скроюсь-ка я в монастыре от вас всех нехороших — это неправильное представление об обращении в монашество. Недавно я обратился к одному молодому человеку и спросил его, сам как ты думаешь, в чем является основа монашеской жизни? Он сказал: любить Бога.

Для любого человека монаха или мирянина, христианина, общение с Богом является самой главной ценностью, и когда человек научится понимать, что только с Богом он находится в силе и радости, он забудет, что такое одиночество и чувство одиночества. Господь не даст этому чувству посещать его.


Отец Сергий


иеромонах

— Не бывает, что вы дома, вокруг люди, и все равно ощущение, что по сути вы один?

— Человек по сути своей, как отдельный мир. Люди — разные миры, и они иногда пересекаются.

— Альбера Камю я не читаю, не люблю. То есть читаю, но у меня другие понятия об этом деле.

— Когда большое какое-то несчастье, когда одинок лучше быть с кем-то.



— Что находите для себя в одиночестве?

— Свободу.

— Для меня это прежде всего возможность разобраться в своих чувствах, своих мыслях, в себе разобраться

— Нужно, чтобы человека чувство одиночества посещало время от времени.



— Вот сейчас, в сравнении с периодом — лет десять назад. Мы стали более одинокими или менее одинокими?

— Я не стал ни более, ни менее одиноким, а как вы, не знаю.

— Меньше общения, в гости реже стали ходить друг к другу. Даже по себе заметно раньше много общались с сестрами там, с родственниками, а сейчас реже.

— Жестокими — да, одинокими — не знаю. Все равно ищут общения.

— Не столько одинокими, сколько они просто отдаляются друг от друга.

— Люди сейчас стали более замкнутые в себе, они ушли в себя. Спроси любого знакомого, как дела. Все нормально, все хорошо, я себя хорошо, на самом-то деле у него там все внутри не так уж и хорошо. Может, на работе проблемы. Но любого спроси сейчас: все хорошо.

14 сентября 1995 года
Читать также:
Деньги
Читать
Смерть
Читать
Красота
Читать
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.