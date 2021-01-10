Одиночество бабушки Гали

Истории

75-летняя Галина встречает нас возле ограды ее старенького деревянного дома вместе со стаей собак. Волонтеры называют женщину ласково бабушка Галя. Они приносят ей еду и помогают ухаживать за собаками и кошками, которых время от времени становится больше. Часть животных Галина подобрала на улице, а недавно кошка принесла котят.

У Галины нет родных. Мужа она похоронила, дочь умерла в 19 лет при трагических обстоятельствах. Галине тяжело говорить, три года назад она перенесла инсульт.

— Я живу одна, у меня родных никого нет, — говорит Галина. — Была дочка. Вышла замуж, и муж ее убил в Самарканде. Ей было 19 лет.

В доме бабы Гали холодно, по полу дует. Я не снимаю валенки.

В двухкомнатной избушке топится печь, стоит синий дымок. Избушка принадлежала матери Галины. Она умерла еще в 60-е годы прошлого века.

Бабушка Галя живет одна в частном домике с печным отоплением, без канализации, воды и бани уже 21 год. Галина родом из Томска, но 19 лет прожила в Узбекистане. Занималась изготовлением мебели.

— Как только русских стали гнобить в Самарканде, я оттуда приехала обратно в Томск. Продала за бесценок там жилье и вернулась в дом матери.

В доме у бабушки чисто, пахнет дровами и печкой, наряжена елка, на комоде стоят шоколадные петушки, которые Галина достает каждый год для красоты.

В углу на кухне — банки с консервами и жидкий корм для котов, которых Галина ласково называет хулиганами.

В спальне у бабушки Гали огромная корзина, там лежит кошка с черными как уголь котятами. Галина радуется котятам. Они живут в корзинке возле печки. Еще слепые. Через месяц им тоже нужно будет найти дом. Всего у Галины четыре взрослых кошки. Котят она уже сама не потянет. Сложно будет всех прокормить.

«Зимой появляются, а летом исчезают», – говорит Галина. Лучше кошек стерилизовать, считают волонтеры. Но лишних денег на стерилизацию у Галины нет.

Дому бабушки Гали больше 70 лет. Это дом ее детства, здесь сохранились вещи мамы, однако после смерти матери дом пустовал и многое украли, рассказывает Галина. Но она сохранила игрушку из детства — старика Хоттабыча. На стенах картины, вышитые крестиком.

Окна деревянные с огромными трещинами. От обогревателя Галина отказывается, говорит, привыкла. Одевается дома тепло, температура воздуха в доме 15-18 при норме в 25 градусов.

— Что делать с ледяным полом? Ничего. Скоро помирать уже. Но меня держат животные. Кто будет за ними ухаживать? Четыре взрослых кошки, свои собаки и слепая соседская собака, которую бросил хозяин. Я хожу ее подкармливать в соседский сарай.

Без воды в частном доме одинокой женщине приходится тяжело. Пенсии не хватает, откладывать деньги не получается. Холодную воду привозят в канистрах за деньги. На печке у Галины всегда стоит кастрюля с водой. Ни туалета, ни бани у Галины нет. Она не может себе позволить провести воду в дом, Галина живет на скромную пенсию 12-13 тысяч в месяц. Ну, как хватает этих денег? Тяну, утверждает Галина.

Раньше Галина сдавала комнату мужчине, так он перестал платить и съехал, недоволен был собаками. Ну а куда я их? — говорит Галина. — Они же беззащитные.

Галина кормит восемь собак. Кухонная плита еле работает. Но собакам Галина готовит каждый день кастрюлю еды, варит кашу с костями. Кости для собак приносят волонтеры.

Галина периодически кашляет, говорит, как только наступают холода, у нее появляется сильный кашель. Во время пандемии коронавируса бабушка старается из дома не выходить, только за молоком и хлебом, и то всегда надевает маску.

На вопрос, тяжело ли жить одной, Галина отвечает, что справляется, надо же как-то выживать.

Из соцзащиты к Галине никто не приходит.

Волонтеры узнали об одинокой женщине Галине благодаря собакам. Стали подкармливать животных, потом стали помогать Галине. Сначала купили чайник, чипировали собак и стерилизовали, на Новый год привезли подарки и любимый салат бабушки Гали с крабовыми палочками на праздничный стол.

Волонтеры «Старость в радость» с 2012 года помогают одиноким пожилым людям в Томске, которые находятся в хосписе при медсанчасти №1, и адресно. Они покупают еду, подарки, пеленки и подгузники одиноким старикам.

Сейчас в первую очередь нам нужна помощь с устройством собак, которых подкармливает бабушка Галя, — говорит волонтер Евгения Дмитриева. — А также стерилизация котов и кошек, так как они могут снова принести потомство. И, конечно, нужно найти дом недавно родившимся котятам. Обязательна дегельминтизация животных.

Также, чтобы немного облегчить жизнь бабушки, мы хотим заключить договор с «Ключевой водой», чтобы бабе Гале доставляли бутылки питьевой воды на дом.

Весной и летом нужно починить баню и провести воду в дом. Утеплить подпол. Возможно, нужны какие-то работы по поднятию потолка, балки провисают. Прямо сейчас нужны крупы на каши собакам и корм для котиков.

Томичи могут отправить пожертвования или купить необходимые вещи и продукты для пожилых людей. За 2019 год удалось собрать 115 тысяч рублей, за 2020 — 172 тысячи.

Если вы хотите помочь Галине продуктами или кормом для собак, или если вы ищете дворового пса, можете написать куратору Евгении +79528011800