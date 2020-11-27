Один кислород на двоих. Как лечат ковид в регионах России

Истории

Петербуржцы умирают от коронавируса гораздо чаще жителей других регионов, а на Урале пациентам дают дышать кислородом по очереди. «Синдикат-100» замеряет пульс страны.

Россияне постепенно привыкают к новостям о нехватке лекарств, коек, о многодневном ожидании скорой помощи и невозможности дозвониться до врачей. Но пандемия коронавируса продолжает свое шествие, и вот уже, кажется, нам пора привыкать к новостям о нехватке воздуха. Точнее – кислорода.

Дышать по очереди тяжелым больным с коронавирусом предлагают в Екатеринбурге. Соседний Курган вроде бы обещает решить проблему и обеспечить медицинским кислородом весь Урал, но когда именно это случится – неизвестно. Пока сами курганские медики просят горожан закупить для них не только кислород, но даже еду.

Студентам-медикам предлагают отправиться поработать в ковидные госпитали. По словам учащихся даже беременным. И, разумеется, бесплатно – «на практику». Тем, кто возмущается, руководство вуза говорит: «Не будьте жлобами!»

Севастополь показывает довольно скромное количество проведенных тестов на COVID, зато у города есть 5,8 млн рублей на закупку двух Peugeot Traveller для департамента здравоохранения. И это, согласитесь, уже почти что новость из доковидных времен. Живут же люди! Некоторые. А остальные?

Томск

Томская область перешагнула порог в 17,6 тысяч заболевших коронавирусом. Если добавить почти четыре тысячи «ковидных» пациентов из Северска, то становится ясно – коронавирус выявили у 20 тысяч жителей региона. Население небольшого города.

По данным, на 26 ноября в Томской области 28,4% свободных коек. Чтобы расширить коечный фонд, под респираторный госпиталь отдали новую поликлинику в Северном парке, которая строилась на деньги инвестора. Будут лечить больных коронавирусом и во Дворце зрелищ и спорта, но когда он начнет принимать пациентов неизвестно. До 15 декабря там еще будут работать торговые точки, а затем начнется переоборудование.

«Проект сложный и не одного дня. Судя по поведению коронавируса, мы не можем исключить третью, четвертую и пятую волну. Поэтому Дворец должен обеспечить койками, чтобы затем вывести часть медучреждений в обычную работу», – говорил замгубернатора Иван Деев.

То есть, 400 новых коек создадут, но общее число коек, видимо, не изменится. Не будем забывать, что под ковидарий переоборудовали северский перинатальный центр, роддом №4, три этажа Областной клинической больницы. Вероятно, с открытием респираторного госпиталя во Дворце зрелищ и спорта, какая-то часть этих учреждений начнет работать в прежнем режиме.

О стабилизации ситуации говорить по-прежнему рано. Так пациенты Лоскутовской больницы жалуются на то, что им не делали тестов на ковид (официальные данные властей говорят о том, что в сутки делается до 600 тестов). Жители Стрежевого (север Томской области) – на долгое ожидание результатов и нехватку оборудования.

«В таком упадочном состоянии больница не была никогда. Я понимаю, что сейчас все будут оправдываться, говорить, что все хорошо, но давайте смотреть правде в глаза: люди не обслуживаются так, как должны. Я в мае задавал те же вопросы, что задаю сегодня. У нас не работает компьютерный томограф, что был один рентген в наличии. Что больные коронавирусом и пневмонией должны быть обеспечены кислородом полностью. А у нас 80 коек — 20 пульсоксиметров, и говорят, что надо их раскидывать на всех», —комментировал депутат Думы Стрежевого, бывший главный врач городской больницы Евгений Баженов.

После публикации открытого обращения к губернатору в город должны доставить новые аппараты ИВЛ, стационарный концентратор кислорода. А в следующем году пообещали закупить и новый томограф.

В Томске же родственники больных и умерших от COVID-19 продолжают жаловаться на медсанчасть №2, где у нескольких семей потеряли документы. Петицию, автор которой просит «повлиять на бардак» подписали больше 500 томичей.

Власти не дают никаких прогнозов, но признают, что реальное число заболевших превышает официальные цифры. Впрочем, Деев отмечал, что в ближайшие две недели из больничных будут возвращаться врачи, которых по-прежнему не хватает. По данным облздрава, больницы Томской области готовы трудоустроить почти тысячу человек. Наиболее востребованы врачи скорой помощи, анестезиологи-реаниматологи, педиатры, терапевты.

А врачам действительно приходится нелегко. Только в ноябре сообщили о смертях сразу нескольких врачей, заболевших ковидом. Это главврач третьей горбольницы Андрей Кошель, заведующий инфекционным отделением МЧС «Строитель» Олег Буров, генеральный директор Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России Виктор Воробьев, кардиолог Валерий Шиканков.

По-прежнему сохраняются проблемы и с покупкой необходимых лекарств.

«Ситуация с наличием антибиотиков и противовирусных лекарственных препаратов в аптеках резко обострилась в октябре, в том числе по причине существенно возросшего спроса. Порой сложно было найти даже элементарные жаропонижающие препараты. Сейчас ситуация понемногу улучшается. Но необходимые лекарства, как правило, нужно поискать в разных сетях. Далеко не все препараты можно приобрести в одной аптеке сразу. Во многих аптеках не хватает антибиотиков. Во многих существует серьезная нехватка лидокаина», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ по Томской области Константин Юденко.

А работу томских респираторных госпиталей, между тем, оценили представители Министерства здравоохранения России. Помощник министра Олеся Старжинская посетила респираторные госпитали, работающие на базе медико-санитарной части № 2 и больницы скорой медицинской помощи, а также станцию скорой медицинской помощи, поликлинику № 10 и больницу № 2 Томска.

По итогам «помощник министра отметила высокую квалификацию медицинских работников респираторных госпиталей, слаженную работу коллективов медорганизаций и достаточное количество свободного коечного фонда и средств индивидуальной защиты». Напомним, что «достаточное» — это 28%.

Редакция «ТВ-2»

Екатеринбург

Свердловская область ежедневно бьет антирекорды по числу заболевших, хотя еще недавно чиновники говорили о «выходе на плато».

«Ситуация с заболеваемостью, пусть даже и на высоком уровне, но стабилизировалась, — заявил на брифинге 25 ноября замгубернатора Павел Креков. — Хорошо, что выписывается больше людей, чем поступает на больничные койки. В связи с положительной динамикой мы планируем в конце этой недели два медицинских учреждениях вернуть к обычной работе».

Свердловчане реагируют на слова чиновника с иронией. Многие считают, что уменьшение числа госпитализированных объясняется просто: заболевшие не дождавшись врачей, занимаются самолечением. А еще статистику «улучшают» задержки с получением результатов тестов на ковид — ждать их приходится по десять дней и более.



Павел Креков отчасти с ними согласен: «Главная проблема сегодня — доступность амбулаторного звена. Пока не удается обеспечить его работу в том объеме, в котором мы хотели бы. В Свердловской области принято решение о создании единого call-центр, что серьезно снимет нагрузку со скорой помощи и поликлиник. Его работу планируют начать к концу следующей недели. Что касается лабораторий, то теперь они обязаны предоставлять результаты анализов в течение 48 часов. Не все справляются, есть и претензии, и первые санкции в отношении лабораторий».

На все претензии об отсутствии лекарств в областном правительстве отвечают, что анонсированная пару недель назад доставка лекарств тем, кто лечится на дому, уже работает. Кроме того, по словам Крекова, в аптеках удалось снизить дефицит лекарств, а в стационарах дефицита и вовсе не было.

Ситуация с лекарствами, выписываемыми при коронавирусе, у нас не изменилась, — рассказала «Новой газете» заведующая одной из аптек Екатеринбурга. — Как не было их, так и нет.

Судя по данным мониторинга, которые публикует полпредство президента на Урале, число занятых коек в больницах растет: с 8625 (9 ноября) до 9216 (22 ноября). В это же время, как сообщает портал Е1, проверка из федерального минздрава выявила «несоответствие между занимаемым и свободным коечным фондом, включая реанимационные койки». Так по сообщениям областного минздрава, к 21 ноября в регионе было занято 8927 коек, свободно — 1663, или 15,7%. По данным федерального ведомства, на ту же дату было занято 10 533 койки, а свободно только 57, или 0,5%.

Перепрофилирование стационаров проведено с нарушением даже минимальных требований к оснащению. Так в травматологической больнице № 36 тяжелые пациенты вынуждены дышать кислородной смесью по часам, по очереди, так как не все койки обеспечены кислородными концентраторами.



В помощь свердловским медикам были направлены 293 старшекурсника медицинского университета. Изначально речь шла о том, чтобы направить их на прохождение практики в ковидные стационары, где студенты должны были работать бесплатно. Многие их них возмутились, на что декан лечебно-профилактического факультета отреагировал своеобразно: попросил их «не быть жлобами», а также подчеркнул, что работа в ковидных госпиталях никому не повредит, даже беременным студенткам. После разбирательств было принято решение о направлении на практику не всех студентов, а только старшекурсников. И не в красную зону, а на помощь участковым, чтобы покончить с очередями в поликлиниках. Изольда ДРОБИНА

Санкт-Петербург

«В Санкт-Петербурге зафиксирован новый рекорд по заболеваемости коронавирусом», – с этой фразы новости в городе начинаются весь ноябрь. 4 числа, в день народного единства, статистика перешагнула первый психологический рубеж – тысячу заболевших за сутки. А потом были второй, третий рубежи и город планомерно приближается к четвертому – в четыре тысячи заразившихся в день. 25 ноября был выявлен 3421 новый случай. Увеличивается и количество проводимых тестов, ежедневно их сейчас делают, по данным горадминистрации, до 45 тысяч.

По общему числу заболевших – более 107 тысяч человек – за все время пандемии Петербург вышел на второе место среди регионов страны, уступая только Москве. При этом в относительных цифрах – количестве заражений на 100 тысяч жителей – город все же в середине ковидного рейтинга.

Однако удручает другое: умирают в Петербурге от ковида гораздо чаще, чем в других регионах. По этому показателю город с большим отрывом вышел в лидеры – 96 смертей на 100 тысяч человек. В Москве, которая идет на втором месте, ситуация отличается заметно – 68,2 смерти на 100 тысяч населения.

24 ноября впервые было зафиксировано 80 жертв COVID-19 за сутки, 25-го уже 85. Всего в городе от коронавируса погибли уже 5138 человек. При этом избыточная смертность (по сравнению с показателями прошлого года) в городе в январе-октябре, по данным Смольного, составила примерно восемь тысяч человек. Это и те, кто скончался от «ковида», и те, кто умер, например, не получив лечения хронического заболевания из-за закрытия клиник.

Тем временем, в ноябре власти Петербурга продолжают усиливать профилактические меры: закрыт общепит в ТЦ, а остальные кафе работают с 6:00 до 23:00; запрещен доступ зрителей на спортивные мероприятия; ограничено посещение катков. С 16 ноября стала обязательной самоизоляция для людей 65 лет и старше (за исключением врачей, учителей и других сотрудников, «чье местонахождение на рабочем месте является критически важным»). С 1 декабря с 50% до 25% будет уменьшена максимальная наполняемость залов на культурных мероприятиях. Кроме того, действует ограничение в 50 человек – участников любых событий, как в помещениях, так и на улице.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова включила Петербург в число регионов с «наиболее критичной ситуацией» по коронавирусу, отметив, что в городе занято 90% ковидных коек. Правда, скорее всего, вице-премьер оперировала устаревшими данными, так как накануне ее выступления петербургский комитет здравоохранения сообщил: свободных коек – всего 8%.

«Я думаю, что в ближайшее время в городе будут открывать дополнительные отделения под больных с коронавирусом, потому что меньше их, к сожалению, не становится, – говорит генеральный директор коммерческой скорой помощи «КОРИС Ассистанс» Лев Авербах. – У нас количество обращений только увеличивается. Люди жалуются, что часами не могут дождаться городскую скорую, медленно идет прием пациентов в стационарах, наши машины простаивают в очередях порой по три-четыре часа».

По словам Авербаха, горожане все чаще жалуются, что им трудно дозвониться до районных поликлиник и вызвать врача на дом.

«Встала проблема, что врачи совершенно необоснованно назначают пациентам антибитиотики, иногда советуют принимать их по телефону, что нарушает все мыслимые протоколы лечения, – говорит Авербах, – И сами люди в панике скупают в аптеках, все, что могут – так что сейчас уже многих препаратов не достать. Через несколько лет это приведет к тому, что мы столкнемся с еще одной проблемой – колоссальной антибиотикорезистентностью (устойчивостью инфекции к лекарственным препаратам)».

Елена МИХИНА

Пермь

С октября в Пермском крае ежедневно фиксируются рекорды по числу подтвержденных COVID-19. Две недели назад инфекцию выявляли у 200 человек в день, сейчас по 300 заболевших, прирост составляет 1,6%. Общее число подтвержденных диагнозов в регионе — 19484, умерших – более 900 человек.

Во второй половине ноября друг за другом появлялись сообщения о смерти врачей. Минздрав информацию подтверждал, но диагнозы не комментировал. СМИ говорили о причинах: коронавирус и пневмония. Скончались педиатр Краевой детской клинической больницы Наталия Блюмберг, врач скорой помощи Татьяна Тихонова, главный врач детской поликлиники № 4 Ольга Чернышова, травматолог-ортопед городской клинической поликлиники № 5 Альберт Галикеев.

В регионе нет современной инфекционной больницы, корпусам действующего стационара 107 лет. В них нет даже КТ – не позволяет площадь по нормам СанПиН. Для лечения COVID-19 перепрофилировано более 4500 коек в 30 медучреждениях края, в том числе, 14 в Перми. Свободными остаются около 1000 коек. Но, по словам врачей скорой помощи, с госпитализацией по-прежнему проблемы, особенно в районах края.

«Непосредственно с вызова надо звонить старшему врачу и спрашивать, можно ли нам съездить на КТ, озвучив результаты исследования. Отказов много, часто говорят: «Оставляем дома». Я прихожу к выводу, что в стационар попасть стало сложней. Даже если «дают добро», не факт, что пациент оказывается в стационаре, места далеко не всегда бывают. Очередей на КТ почти нет, но иногда система даёт сбой и они, машин по 10, образуются. В среднем, количество вызовов к пациентам с коронавирусом или подозрением не стало больше, по-моему, это каждый второй вызов», – рассказал «Новой» Лев Колтуков, врач скорой помощи в Пермском районе. – Что касается кислорода, нехватки в нем нет, но бригадам, находящимся не в городе, как наша, может потребоваться специально ехать и пополнять кислородные баллоны в город, это около 50 км. Это лишнее время, жизни...».

В самой Перми число «коронавирусных» вызовов скорой постепенно снижается, говорит медбрат Артем Борискин: «Если еще пару недель назад за смену все вызовы были «ковидные», и лишь 1-2 – нет, то сейчас все наоборот, основная масса вызовов по другим поводам. И «ковидных» пациентов у меня стационары пока забирают».

По данным исследования «Сбер», в Перми самая большая вероятность заражения коронавирусом по сравнению с другими крупными городами, «Сбер» оценил ее выше средней по России на 15%. Вывод сделан по октябрьским анкетам почти 100 тысяч пользователей с описанием самочувствия, возраста и привычек. По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае число заболевших ОРВИ в октябре больше на треть (на 32 тысячи случаев), чем в среднем за последние 10 лет.

Пермские аптечные сети сообщают, что «дефицит лекарственных препаратов на рынке существует», но правительство края регулярно говорит о поступлении в регион лекарств: «Благодаря губернатору Дмитрию Махонину уже прибыли 15 тыс. упаковок препарата «Номидес» из Иркутска, раньше были доставлены крупные партии «Арбидола» (100 тыс. упаковок), «Азитромицина» (10 тыс. пачек) и «Парацетамола» (150 тыс. упаковок).» В начале декабря ожидается очередной завоз противовирусных: 17 тысяч упаковок «Арбидола» и 10 тысяч упаковок «Цефтриаксона».

Александра СЕМЕНОВА

Курганская область

По официальной информации, в Курганской области свободны 22% коек. При этом жители региона продолжают жаловаться на неоказание помощи.

Жительница Кургана Нина Мосина умерла после того, как ее с третьей попытки госпитализировали с 75% поражением легких. Сначала фельдшер, не увидев проблем с дыханием, не направила ее на КТ и отказала в госпитализации. Затем женщине говорили, что в больницах нет мест. А когда все-таки госпитализировали – не сразу подключили к аппарату ИВЛ. Депздрав уже заявил, что рассмотрит жалобу на неоказание медицинской помощи при получении фактуры.

В социальных сетях много жалоб о том, что скорая помощь не приезжает к людям с высокой температурой, а также на нехватку лекарств.



Как рассказал «Новой газете» Игорь Сазонов, владелец сети аптек «Аптеки Сазонова», 500 пачек «Цефтриаксона» (самое популярное лекарство от коронавируса) раскупают за день. При этом цены на лекарства в аптеках растут. «Гриппферон» продают за 900 рублей, а пульсоксиметры – за 3800 (цена на Ozon от 500 рублей). Быстро разбирают противовирусные, антибиотики и жаропонижающие средства. Аптеки постоянно заказывают лекарства у поставщиков. Выручка курганского производителя лекарств «Синтез» выросла на 42% в сравнении с прошлым годом и составила более 10 млрд рублей.

Кислород регион намерен производить сам, и даже покрывать его дефицит в соседних областях. По заявлениям региональных властей, для производства уже все готово. Однако пока оно почему-то не запущено, и неравнодушным курганцам предлагают помочь больницам не только кислородными концентраторами, но и СИЗ, рециркуляторами и даже едой. Оперштаб попросил зауральцев, желающих помочь, узнавать у главных врачей больниц, что им нужно. После этого на страницах больниц в социальных сетях стали вывешивать дефицитные списки. В скором времени, правда, они были удалены, а на страницах осталась лишь сухая статистика по ковиду.

Юлия БАТАЛОВА

Челябинск

В понедельник министр здравоохранения области Юрий Семенов рассказал журналистам, что в регионе свободно 22% коек. При этом неделю назад показатель был ниже – 15 %. По словам чиновника, ситуацию удалось улучшить благодаря запуску нового инфекционного центра (который, через 10 дней после торжественного открытия затопило – прим. автора).

Согласно информации изложенной на сайте правительства Челябинской области, в регионе под ковид выделено 7230 коек, 26 ноября начинает работать Челябинская городская больница № 2 – та самая, где в октябре произошел взрыв кислорода. Эта больница даст новые 115 коечных мест.

По словам Семенова, очередь на КТ в области сократилась на 92%: с 809 до 64. Причина – уменьшение показаний для проведения КТ. Ситуация с ожиданием скорой помощи, по мнению Семенова, так же «оптимистичная» – ее приходится ждать не сутками, всего до 15 часов.

Вообще у Челябинского Минздрава своеобразные взгляды на работу скорой в регионе. Что привлекло на этой неделе пристальное внимание Роспотребнадзора. Надзорный орган инициировал внеплановую проверку работы Минздрава Челябинской области после письма Семенова, разрешающего скорой не выезжать на обмороки и остановку дыхания. Ранее прокуратура области признала этот документ незаконным.

С 19 ноября в Челябинской области начала работать горячая линия «телемедицины» и Call-центров. Замгубернатора Ирина Гехт заявила, что организация горячей линии проводится с «целью увеличения доступности оказания медицинской помощи». Однако челябинцы сообщают, что в Call-центрах отсутствуют врачи-консультанты: их сотрудники только принимают обращения, которые рассматриваются в срок до одного месяца.

Александр ШЕСТАКОВ

Саратов

Новые правила Роспотребнадзора по выписке пациентов с новой коронавирусной инфекцией для Саратовской области оказались чуть ли не благом. Теперь для выписки требуется один отрицательный тест, а не два, как раньше. Койки в ковидных госпиталях региона стали освобождаться быстрее. Например, 21 ноября из больниц региона после лечения ковида были выписаны сразу 875 человек. 16 ноября домой из ковид-госпиталей было отправлено всего 42 пациента. Несмотря на это, количество свободных мест в госпиталях остается стабильным – готовы к приему пациентов порядка 700 коек во всех ковид-госпиталях региона.

При этом регион продолжает почти ежедневно бить собственные рекорды по количеству выявленных случаев COVID-19. 26 ноября таких оказалось уже 248, 25 ноября их было 245. У 138 выявленных в четверг пациентов развилась пневмония.

Две недели назад ковид-отделения и ковид-госпитали были открыты в 22-х лечебных учреждениях региона открыты либо госпитали, либо ковидные отделения. На 11 ноября для заболевших новой коронавирусной инфекцией открыто 4130 коек, из них 2084 с кислородной поддержкой.

Власти области пообещали ввести дополнительно 185 коек к первому декабря и 110 к седьмому декабря. А также запланировали обеспечить кислородом еще 554 койки (на сегодняшний день в ковид-госпиталях региона 58% коечного фонда с возможностью подачи кислорода).

Процесс строительства двух новых кислородных станций продолжается в Балакове, где развернут межрайонный центр помощи пациентам с коронавирусом.

Несмотря на то, что чиновники областного минздрава ежедневно отчитываются о том, как помощь ковидным пациентам движется в глубь региона, пациенты районных больниц продолжают жаловаться на ее отсутствие.

22 ноября жительница Саратовской области Ольга Карпова в видеообращении в одной из социальных сетей рассказала, как ее отец умер после безуспешных попыток получить медицинскую помощь в Лысогорской больнице (поселок Лысые горы находится в 70 км от Саратова).

Карпова рассказала, что ее 68-летнего отца с высокой температурой три дня не забирали в больницу. Потом фельдшер в Лысогорской больнице не дал больничный и направил человека с высокой температурой «в инфекционку». Полтора часа мужчина не мог попасть на прием, а когда все-таки попал в кабинет, там ему не смогли измерить сатурацию поскольку аппарат оказался сломан. Кабинет флюорографии (за неимением компьютерных томографов и рентген-аппаратов диагностировать пневмонию в районах пытаются с помощью флюорографов) оказался закрыт без сообщения о причине.

По словам Карповой, из отделения терапии больного вместе с дочерью выгнали под предлогом опасности заражения медперсонала. Скорая к отцу Карповой не приехала, несмотря на высокую температуру. Никто не пришел взять у него тест на COVID-19. Только по знакомству Ольге Карповой удалось устроить отца в ковид-госпиталь в Саратове. Но это его уже не спасло. Несмотря на то, что она – контактное лицо, к ней также никто не пришел брать мазок на ковид. По словам женщины, врачи велели ей приходить на тест своими ногами.

В официальном аккаунте саратовского минздрава в Инстаграм комментариев о том, что районные ЦРБ не справляются с ковидными пациентами, также очень много.

При этом регион все еще пытается решить проблему с диагностикой коронавирусного поражения легких. Если две-три недели назад сделать в Саратове компьютерную томографию можно было только у частников по цене пять тысяч рублей и выше, то после вмешательства в ситуацию Росздравнадзора цена снова снизилась до 2,5 тысяч рублей. Правда, от очередей на КТ это пока не избавило.

В то же время, пока идет установка закупленных бюджетом компьютерных томографов в городских поликлиниках, после беседы с министром здравоохранения региона Олегом Костиным шесть частных клиник согласились предоставлять услуги по компьютерной томографии легких бесплатно. Но только по направлению от врача.

Но пациенты недоумевают: многие из них сталкиваются с ситуацией, когда врач рекомендует сделать КТ только в устной форме. И приходится все равно делать его за свой счет.

Бесплатные лекарства, обещанные при ковиде пациентам, лечащимся на дому, выдаются только после подтвержденного диагноза. Скорость выполнения тестов даже в областном центре оставляет желать лучшего: результатов ПЦР люди ждут от недели до 14 дней, тратя на лекарства собственные средства.

Анна МУХИНА

Крым и Севастополь

После успешного туристического сезона в Крыму и Севастополе начался активный рост заболеваемости COVID-19. По сравнению с весенними показателями, число заболевших выросло в десятки раз. И Севастополь, и Крым, регулярно входят в топ регионов с самой неблагополучной обстановкой по ковиду в России: то дефицит коек, то самый большой уровень смертности. Причем региональные власти регулярно публично заявляют, что «ситуация находится под контролем». Неутешительные данные статистики за них озвучивают федеральные чиновники.

24 ноября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Крым входит в топ-6 регионов где в больницах свободно менее 10% коек. Всего за две недели до этого министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко уверял, что в республике есть «сотни свободных коек для зараженных». И продолжает это утверждать. Так 25 ноября на заседании оперативного штаба в Крыму министр сообщил, что в республике развернуто 3096 коек, в том числе 2408 для лечения ковида и 688 коек для лечения внебольничных пневмоний. Из них только 199 оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. Дополнительно было развернуто 349 коек в уже существующих ковидных госпиталях.

«Я читал что в Крыму занято 90% коек, но это связанно с техническим введением данных в информационную систему мониторинга по ковиду, и сегодня после обеда по республике Крым будут совсем другие цифры, – пообещал чиновник. – И я хочу отметить, что в республике достаточно резерва коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией».