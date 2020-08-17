Очно, но поэтапно. Как будут учиться томские студенты

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Уже известно, что все томские вузы с сентября начнут учиться в очном формате. Но есть некоторые издержки, вызванные пандемий. Что будет прежним, а что изменится — в нашем материале.

Поэтапно и в масках

Для того, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции, Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций принял решение начинать учебный год поэтапно. Сейчас в университетах разрабатывают график, но обещают заранее оповещать своих студентов.

«С 1 сентября к занятиям в очном режиме приступят первокурсники, в течение месяца к ним должны присоединиться и остальные курсы», — говорят в ТГУ.

При этом в вузах будут соблюдать рекомендации главного санитарного врача, поэтому у студентов и преподавателей не менее двух раз в день будут мерить температуру, в аудиториях установят обеззараживатели воздуха. Появляться на лекции нужно только в маске. Обеспечить масками студентов обещают сами университеты.

«Томский политехнический университет готов 1 сентября начать полноценный учебный процесс в очном формате. Мы ориентируемся прежде всего на распоряжения губернатора Томской области, правительства Российской Федерации и будем корректировать свои действия в зависимости от ситуации и полученной от студентов обратной связи. Если эпидемиологическая обстановка позволит, студенты, которые находятся в Томске, смогут посещать занятия в корпусах: университет обеспечит их масками, в помещениях будет соблюдаться обязательный масочный режим, проводиться дезинфекция рук и термометрия. Для студентов, находящихся в других регионах РФ и за рубежом, будут организованы онлайн-трансляции и запись лекций», — сообщил врио ректора ТПУ Андрей Яковлев.

В СибГМУ с 1 сентября очно начнут учиться также студенты первого курса, но при этом в аудиториях пройдут занятия только семинарского типа, а лекции все так же останутся дистанционными.

А что, если живешь в другом регионе или стране?

Приехать и начать учебу смогут лишь студенты из тех стран, с которыми Россия уже открыла границу. При этом они должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин в обсерваторе. Меры для студентов, которые приезжают из других регионов России, будут принимать, исходя из эпидемиологической обстановки в регионе отбытия.

«Иностранные студенты начинают учебный год в дистанционном формате или по индивидуальному плану обучения. <...> К следующей неделе в университете будет разработан график заездов в общежития. Тех, кто должен пройти карантин, разместят в подготовленных обсерваторах. Образовательный процесс для них будет организован в дистанционном режиме», – уточнил Виктор Дёмин, первый проректор ТГУ.

В ТПУ говорят, что с самого начала сентября в общежития заселят только первокурсников, который являются гражданами России.

«Массового заселения, естественно, не будет. После того как появятся приказы на зачисление, мы распределим студентов по общежитиям, организуем информационную рассылку. Первокурсник должен будет позвонить в call-центр, назвать свою фамилию и инженерную школу. Сотрудник call-центра сообщит, в какое общежитие ему предстоит заселиться, и уточнит дату приезда. Чтобы не допустить скопления людей, мы распределим заселение по времени — в общежитие необходимо будет подойти к определенному часу. Студенты также получат рассылку с перечнем документов, которые нужно иметь с собой при заселении, необходимый медосмотр можно будет пройти прямо в общежитии», — рассказала руководитель Центра социальной работы ТПУ Ольга Никифорова.

При этом студентов старших курсов пока ориентировочно запланировано заселять с 16 сентября, но в вузе уточняют, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, ситуации в кампусе ТПУ и конкретном общежитии.

«Студенты получат рассылку в личный кабинет: им необходимо будет позвонить в общежитие, чтобы договориться о дате и времени прибытия», — добавила руководитель Центра социальной работы.

Пока иностранные студенты, из тех стран, границы с которыми еще не открыты и которые находятся вне России, будут учиться дистанционно. Но если границы откроются, то для студентов из них будет действовать особый порядок.

«В соответствии с документами, поступившими от главного санитарного врача РФ, иностранные граждане, прибывшие из-за рубежа, в отличие от тех, кто не покидал пределов страны, должны будут пройти 14-дневный карантин в обсерваторе, а также сдать тесты на коронавирусную инфекцию на 10-й и 12-й дни. Только после получения отрицательного результата они могут быть допущены до занятий и заселения в общежития, которое будет организовано по предварительной записи через call-центр», — говорит Ольга Никифорова.

По этим же принципам будут действовать и в других вузах города.

Предварительные даты заселения студентов в общежития согласовали в ТГПУ, но предупреждают, что они могут измениться. Так, первый курс заселится с 28 августа и начнет очно учиться с 1 сентября, второй курс — с 18 сентября, очные занятия начнутся с 21 сентября; третий и четвертый курсы — с 28 сентября, занятия начнутся в очном формате с 9 октября; пятый курс — после 12 октября. Поздняя дата начала учебы у старшего курса связана с тем, что студенты будут проходить педагогическую практику в домашних регионах.

Приемная кампания и зачисление

Приемная кампания и зачисление

Приемная кампания в вузы этим летом стартовала 20 июня и прошла в режиме онлайн. Из-за пандемии коронавируса будущие студенты подавали документы через личные кабинеты. При этом нынешняя компания стала одной из самых длинных — из-за сдвига дат сдачи ЕГЭ продлили и прием документов в вузах. В эти дни прием документов завершился или завершается во всех томских университетов.

В ТГУ, по предварительным оценкам, в этом году поступали 20 600 абитуриентов из регионов России и других стран. В вузе отмечают, что это один из самых высоких показателей в России. Наиболее востребованными направлениями тут стали гуманитарные направления, а в топ-10 специальностей входят программы Юридического института, факультета журналистики, Института экономики и менеджмента, факультета иностранных языков, отделения международных отношений. В ТПУ 6 856 абитуриентов подали заявления на направления бакалавриата и специалитета, 2 694 — в магистратуру, 477 — в аспирантуру. Среди них граждане России, стран СНГ, Испании, Кот-д’Ивуар, Колумбии, Марокко, Танзании и других государств. Как отметил начальник отдела организации набора ТПУ Павел Рвалов, несмотря на особенности формата, спрос остался высоким. По данным на 13 августа, в СибГМУ подали заявления 10371 человек, это даже больше, чем в прошлые годы.

«В СибГМУ планируют учиться школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Тывы, Коми, Калмыкии, Крыма, Якутии и более чем 60 других субъектов страны. Увеличилось также количество иностранных граждан, желающих поступить в СибГМУ. Документы подали абитуриенты из Абхазии, Грузии, Египта, Ирана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Колумбии, Марокко, Палестины, Судана, Туркмении», – сообщила ответственный секретарь приемной комиссии вуза Светлана Гусакова.

Востребованным у абитуриентов остался и ТГАСУ. В приемную комиссию университета по данным на 13 августа поступило 3960 заявлений по всем формам обучения. Окончательный список поступающих опубликуют в среду. При этом рекордное количество заявлений направили на направление «Архитектура» - на 12 мест общего конкурса претендует 217 человек.