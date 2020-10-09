«Очаг ликвидирован»

По словам медсестры учреждения, в первое время сотрудникам интерната говорили о семи-десяти умерших от ковида. Больше никакой информации они не получали. Сейчас в интернате есть разные зоны, разделенные по общежитиям – красная, зеленая, карантин. И помещения постоянно обрабатываются.



По словам Юрия Бугровского, только за часть сентября в Вороновку было привезено из Томска порядка 20 умерших. Об этом ему рассказал водитель ГАЗели – за рейс в село он возил по три тела.



Всех больных из интерната вывозили, в основном, в две больницы: в МСЧ № 2 и в Томскую районную больницу в Тимирязевском.



– В первый день вспышки из интерната в Тимирязево вывезли сразу более 50 человек, — вспоминает Юрий Бугровский. – Их привезли в больницу и бросили там. Все разъехались, никого с ними не было. А они же не понимают ничего и разошлись... Их потом всю ночь ловили по поселку.

