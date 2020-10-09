Сначала редакция ТВ2 обратилась в департамент соцзащиты, там от комментариев отказались и отправили в оперштаб по коронавирусу Томской области. Нас интересовало, когда была зафиксирована вспышка в ШПИ "Забота", у скольких человек был обнаружен ковид. Кроме того, просили предоставить информацию о выздоровевших и умерших.
Ответ в оперштабе нам дали следующий: «О вспышке мы сообщали в конце августа. Очаг ликвидирован».
Да, действительно, 29 августа оперштаб сообщил о вспышке коронавируса в одном из социальных учреждений Томской области. Название учреждения названо не было. Единственная доступная информация — что тогда протестировали 187 человек из числа проживающих и сотрудников интерната. 51 тест показал положительный результат, остальные находились в работе. Больше о последствиях этой вспышки ни областной департамент соцзащиты, ни оперштаб не сообщали. Но сотрудники интерната на условиях анонимности говорят о том, за весь период в «Заботе» заболело порядка 300 человек.