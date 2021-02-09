«Обнаружить рак раньше всех». Как устроена ПЭТ-диагностика

Истории

В 2020 году в Томске после четырех лет строительства, недалеко от ОКБ, открылся центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр). Предназначение центра — диагностика и лечение онкологических заболеваний.

Как повлиял на работу коронавирус? Насколько сложно записаться на процедуру и почему рак иногда ставит в тупик.

«А вдруг, вы у меня что-то найдете»?

Директор ЛДЦ МИБС Томск Сергей Бабенко рассказывает, что когда центр только открылся, многим жителям казалось, что он недоступный, с «космическими» ценами. Это не совсем так. Да, центр оказывает платные услуги, но больше 60% обследований, включая ПЭТ-диагностику, проводятся бесплатно за счет ОМС или ДМС.

— Мы открылись 7 октября 2020 года и всего приняли 5113 пациентов. Из них 473 пациентам выполнили ПЭТ. Более 90% — люди, которые провели обследование за счет средств ОМС. Подавляющее большинство — жители Томской области.

ПЭТ-центр возник не просто так, а потому что он необходим в системе онкологической службы жителям Томской области. ПЭТ-диагностика — это уникальная диагностика, которая принимается для правильного стадирования онкологии, выявления опухоли, подбора схемы лечения. Современную онкологию сложно представить без ПЭТ, это необходимое звено, поэтому до открытия центра жители региона были вынуждены ездить в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск. Да, сейчас встречаются люди, которые говорят, что обойдутся МРТ или КТ, а двадцать лет назад они обошлись бы и рентгеном. Но лечение онкологии не стоит на месте и медицинская наука очень сильно развивается. Ситуация постепенно улучшается.

— Когда центр только открылся, вы говорили, что посмотрите, нужно ли запускать циклотрон в Томске? Можете сказать, к какому выводу пришли?

— Сейчас мы возим препарат из Новосибирска. Схема уже полностью отлажена. Не было такого, чтобы мы не уложились в положенное время. У нас автоматический инжектор, который автоматически определяет количество препарата. Если активности не будет, то он не даст поставить его пациенту. И тот препарат, который мы привозим, мы привозим с остатком. Поэтому при сегодняшней загрузке мы не видим необходимость устанавливать циклотрон в Томске. Ведь каждый новый циклотрон — это контроль качества, штат химиков. Сейчас это все сосредоточено в Новосибирске, и Барнаул, Томск снабжается радиофармпрепаратами оттуда.

— Какова сейчас доля пациентов, у которых онкология диагностируется на ранней стадии?

— Есть четыре стадии онкологии. ПЭТ нужен для того, чтобы выявлять раннюю стадию. Хотелось бы привести пример. Возьмем две распространенные нозологии - меланома и рак молочной железы. Если опухоль обнаружили на первой стадии, то выживаемость составит 96-97%. Если это вторая стадия, то выживаемость для рака молочной железы это более 80%, третья стадия — около 60%. Четвертая стадия — 21%. Понимаете, насколько важно выявить вовремя и назначить правильную схему лечения.

Руководство по химиотерапии, если не ошибаюсь, содержит 11 томов. То есть, каждое онкологическое заболевание детально описано и более того расписано, как его нужно лечить, какая схема статистистически дает наибольший процент выздоровления. Для того, чтобы правильно сориентироваться и правильно подобрать диагноз и нужно проводить различные исследования. И здесь подключается МРТ, КТ и в особенности ПЭТ — позитронно-эмиссионная томография.

— Как к вам попасть? Например, если я проживаю не в Томске, а где-то в области? Нужно ли позвонить вам, обратиться к участковому-терапевту, или можно просто приехать и прийти.

Пэт-диагностика — это достаточно серьезная процедура, поэтому лучше сначала позвонить нам. Мы расскажем, что нужно дальше делать. Вообще, алгоритм такой. Мы включены в маршрутизацию в составе областного онкологического диспансера. В районах есть врачи-онкологи, к которым обращается пациент и возникает та самая маршрутизация. Врач-онколог либо направляет сразу к нам, либо отправляет в онкологический диспансер, где собирается специальная комиссия, которая и принимает решение.

Есть другой вариант. Человек может обратиться к нам напрямую, на консультацию врача-онколога. И дальше мы по показаниям смотрим — рекомендовать или нет проходить обследование. Но это, уже на коммерческой основе. Первый путь не такой быстрый, зато бесплатный.

— ПЭТ-диагностика делается не всем. Кому она показана?

— Тем, у кого уже установлен диагноз. Казалось бы, он уже установлен — зачем что-то исследовать. На самом деле, ровно для того, о чем я говорил: чтобы правильно определить стадию процесса и эффективность лечения. То есть, продолжать ли химиотерапию, переходить ли хирургическому воздействию.

Либо же тем, у кого онкология подозревается. В некоторых случаях КТ или МРТ видят образование в теле человека, но не могут определить его характер — воспаление это, доброкачественная или злокачественная опухоль. ПЭТ позволяет увидеть злокачественность даже в небольшом количестве клеток.

Третья группа — это группа риска. Те, у кого повышенный риск онкологии. Например, у нас наблюдается группа чернобыльцев. Мы выявили там несколько диагнозов.

— А есть ли какие-то ограничения по исследованию?

— Каких-то ограничений нет. Единственное — дети. С ними вопрос решается индивидуально, так как мы вводим радиоактивные препараты. И поскольку это препарат на основе глюкозы, то есть некоторые противопоказания по уровню сахара. Но это состояние коррелируется. Если уровень сахара высокий, то в этот день мы взять его не сможем.

Мы говорим о том, что можно делать, но нужно ли? Прогонять через это обследование 100% населения, мне кажется, ни к чему. Это достаточное дорогое длительное исследование. Пациент здесь находится в течение пяти часов. На самом деле, само сканирование идет недолго, но к нему ему еще подготовиться, подождать, пока в организме накопится препарат. Поэтому, если вдруг к нам придёт человек и скажет «Я хочу такое обследование», а мы поймем, что каких-то показаний для этого нет, то встанет вопрос целесообразности. Провести-то мы сможем, только зачем?

— Заместитель губернатора Иван Деев в первую волну коронавируса жаловался, что были люди, которые делали КТ по пять раз. Как кстати коронавирус повлиял на вашу работу? Сказался ли на потоке пациентов?

— Я считаю, что коронавирус негативно сказался на оказании помощи в целом и онкологической, в особенности. Когда все врачи брошены на борьбу с ковидом, то остальные звенья ослаблены. И на приём попасть было сложнее, и направление получить. Мы это тоже ощутили. Особенно, в пиковые месяца, когда больницы были перегружены.

К тому же, онкологические пациенты наиболее уязвимы. Не секрет, что при коронавирусе погибают не от самого коронавируса, а от сопутствующих патологий. И мы старались не ограничивать приём, оказывали услуги КТ, поэтому старались разграничить потоки, чтобы пациенты, которые идут на томографию и ПЭТ-диагностику, не пересеклись. Мы были вынуждены двигать процедуры по дням, по времени.

Были ли люди, приходившие по нескольку раз? По пять, наверное, не было, но были люди, которые несколько раз делали томографию платно. Слава Богу, что эта истерия сейчас уже спала.

— Какой вид онкологии наиболее сложно поддается лечению и диагностике?

— Наиболее сложными я считаю ситуации, когда мы не можем установить, что это такое. Такие случаи бывают. Когда проводим самые разные исследования, но тем не менее остаются вопросы. Совсем недавно мы столкнулись с тем, что просто не понимали, как лечить пациента. Но в конце концов, схема была выбрана, но не было твердой уверенности, что она наиболее правильная. Это и есть самое сложное: потому что, если мы можем обратиться к общепринятой схеме, то это хорошо. Значит, мы идем по проложенному пути. А когда его нет, то может начаться тыканье пальцем в небо в вопросе подбора препаратов.

— С чем это связано?

— Сложно сказать. Хорошо, когда онкология хорошо изученная и хорошо описанная в плане лечения. И выявили ее на ранней стадии. Но так бывает далеко не всегда.

— Когда мы готовили проект «ОНОЛОГиЯ», то многие говорили, что врачи на первичном приеме не допускали мысли, что у них может быть рак. Соответственно, они узнали о диагнозе позже, потеряли время.

— Наверное, у этих терапевтов была недостаточная онкологическая настороженность. То есть, они не достаточно копали на осмотре. Но повышенный уровень осознанности должен быть и у самих пациентов. Не зря же проводят скрининги, не зря женщин призывают регулярно делать маммографию, а мужчинам обследовать предстательную железу. Должна быть осведомленность, понимание, что рак — коварная болезнь, которая может возникнуть у любого, и прятать в голову песок не даст результат. Знаете этот паттерн поведения «А вдруг, вы у меня что-то найдете». Но намного лучше найти у живого пациента, иначе есть вероятность, что потом это обнаружит только патологоанатом и тогда помочь будет нельзя.

— А что делать с этим паттерном? Бывают же случаи, когда диагноз отрицается до последнего...

— К сожалению, не всегда хватает времени провести психотерапию с пациентами. Например, были случаи, когда на нас писали жалобы, что мы обнаружили опухоль. Но как? Будет лучше, чтобы мы ничего не нашли, если она есть? Если мы находим, то советуем, куда пойти. В областной онкодиспансер, например. Мы же в рамках квот и средств ОМС можем направить пациента на лечение в Санкт-Петербург, если есть такая необходимость.

Как устроена ПЭТ-диагностика

Если пациент записывается, на обследование, то ему рекомендуют за несколько дней до его проведения ограничить физические нагрузки, не употреблять кофеин, алкоголь или никотин. Накануне рекомендуется легко поужинать, за 6 часов до обследования нельзя употреблять пищу, но можно пить несладкие напитки или воду.

Для лучшей «картинки» рекомендуется выпить йодосодержащий препарат «Урографин».

ПЭТ в центре проводится два раза в неделю.

«Что такое ПЭТ? Это радиационное исследование, совмещенное с компьютерной томографией. Наиболее чувствительный метод исследования для выявления онкопатологий на ранних стадиях. Иногда пациент не верит результатам ПЭТ и делает КТ, который ничего не показывает. Но через месяц — три у него действительно находят опухолевый очаг, — объясняет замглавного врача Лилия Рябова. — Иногда на КТ визуализуется только крупный очаг, а метастазы не видны. Поэтому ставится ложная стадия — первая или вторая. хотя на самом деле — это третья или четвертая. ПЭТ позволяет избежать таких ошибок».

Самым популярным является вопрос о лучевой нагрузке. Она небольшая и щадящая. На следующие сутки пациент уже приходит в норму.

«Говорить, что ПЭТ-обследование вызывает онкологию, абсурдно. Также можно и про КТ говорить, и про рентген», — отмечает Лилия Рябова.

Само исследование занимает порядка 10-15 минут. Время зависит от роста и массы тела.

Затем наступает описание. Этот процесс длится не меньше часа, и за него отвечает Ильвира Насырова. Она единственный сертифицированный специалист в Томске, сейчас проходит обучение еще один доктор.

В феврале 2021 года в центре открылся кабинет химиотерапии. Лечение здесь смогут приходить 300 пациентов. Приоритет будет отдаваться лечению людей с ограниченными возможностями.