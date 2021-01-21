«Нынешняя зима – не аномалия». Климатолог ТГУ о перепадах температур и глобальном потеплении в Сибири

Истории

Зима 2020-2021 в Томской области – самая холодная за последнее десятилетие. Несколько раз столбик термометра опускался до -40°C и ниже. Рекорд поставил Тегульдетский район на севере Томской области: там температура упала до -48,6°C. Но холода вдруг сменились потеплением до -7°C, и похожая ситуация наблюдалась во всех регионах Западной Сибири.



Доктор географических наук и завкафедрой метеорологии и климатологии ТГУ Валентина Горбатенко объяснила, как эти перепады температур связаны с глобальным потеплением и рассказала, какой погоды ждать в ближайшие годы.

Нынешняя зима – аномальная?



Говоря о наличии или отсутствии аномалии, оперируют каким-то определенным периодом времени. Вот если говорить о последних 10 годах, то да, это будет аномалия. Если же говорить о многолетних наблюдениях, то никакой аномалии нет: еще пару десятилетий назад было совершенно нормально наблюдать зимой в Томской области такие низкие температуры. Самые низкие температуры на территории региона традиционно случаются в январе, ближе к середине месяца. Но поскольку за последние десять лет таких низких температур не было, всем нам показалось, что холода аномальные.



Период глобального потепления тем и характерен, что не только погода, но и климат стал более «нервным». Одно десятилетие наблюдаются повышения температуры, следующее десятилетие – небольшое понижение. Это зависит еще и от направления воздушных потоков, которые определяют погоду на территории Томской области. Есть понятие «зональная циркуляция», – это когда воздушные потоки переносятся вдоль широты с небольшими амплитудами.

Сейчас же эпоха меридиональной циркуляции воздуха, когда потоки переносятся преимущественно с севера на юг. Меридиональная циркуляция обеспечивает и очень глубокое проникновение холода на материк, и глубокое проникновение тепла на территорию Северного ледовитого океана. Как раз в то время, когда у нас в Томске стояли 40-градусные морозы, в Сахаре очередной раз выпал снег, а снегопад там бывает раз в несколько десятилетий.

Можно ли рассчитать, теплой или холодной будет следующая зима?



Есть долгосрочные методы прогноза погоды и климатических тенденций. Прогнозы эти построены главным образом на изучении ретроспективы повторяемости синоптических процессов. Например, на знании периодичности меридиональных и зональных переносов в атмосфере, активности основных центров действия атмосферы. Если на протяжении десяти последних лет преобладали меридиональные потоки, то логично предположить, что циркуляция в ближайший месяц или год и дальше сохраниться меридиональной.



На основе имеющихся аналогий чередования атмосферных процессов строят прогноз. А глобальная циркуляция момент развиваться несколько иначе и прогноз для каких-то регионов не оправдается. Поэтому краткосрочные погоды на 3-5 дней имеют высокую степень точности, а вот на более долгий срок предсказать тонкости атмосферных течений уже очень сложно. Особенно если учесть, что влияние жизнедеятельности человечества на атмосферу тоже существует и нарастает, а учесть его в прогнозах пока нереально.

Можно ли говорить о каких-то погодных тенденциях, помимо глобального потепления?



Меняются не только средние значения температуры воздуха, меняются и приятные для жителей севера весенние и осенние даты перехода температуры через ноль. Устойчивый период весны у нас теперь наступает раньше недели на две. Чуть меньше, но все же отодвинулась граница и холодного осеннего периода.



На изменение сроков перехода температуры через ноль и растительность по-другому реагирует – «просыпается» раньше. Потенциальный вегетационный период, даты перехода температуры через определенные пределы, важные для растений, тоже очень сильно изменились. Это создает возможность для вторжения на территорию нашего региона новых видов, раньше для таких широт не характерных. Такие виды называют инвазивными, а их появление тоже свидетельствует о том, что климат меняется.



Изменения очень важны для сельского хозяйства: появляется возможность выращивать другие, более продуктивные культуры. Но и тут есть но! С одной стороны, наблюдается улучшение условий для интенсификации сельского хозяйств. С другой стороны, даже на фоне наблюдающегося потепления климата высокая вероятность северных вторжений воздуха остается и это может резко оборвать цветение. Например, только зацвела яблоня, как вдруг мощный циклон «ныряет» на нашу территорию с севера и губит потенциальный урожай.

Где в Сибири сильнее всего проявляются изменения климата?



То потепление, о котором говорят в литературе, идет неравномерно по территории всей Сибири. Сильнее всего оно проявляется на севере региона: там более долгим стал теплый период, чаще наблюдаются переходы температуры воздуха через ноль, сильнее прогревается почва и на большую глубину.



Эти изменения чреваты чем? Вся наша транспортная система, включая транспортировку нефти и газа, была рассчитана на одни климатические нормы для температуры почвы, а они изменились. Грунт оттаивает, потом снова замерзает. Из-за этого, лопаются трубопроводы, проложенные на глубине, до которой раньше протаивание грунта не доходило. Происходит подвижка грунтов, которая может привести к авариям. И в строительстве дорог сейчас большая неопределенность, потому что меняется климат, следовательно необходимо менять и нормативы, принятые при их строительстве и эксплуатации. А бюрократическая машина тормозит и живет в том же климате, что и 20 лет назад. Поэтому если в Сибири и дальше будут наблюдаться сложившиеся тенденции изменения климата, то придется перестраивать многие хозяйственные процессы в регионе.

Сколько лет потребуется для того, чтобы климат в Сибири стал таким же мягким, как в европейской части России?



Даже если сохранится меридиональная циркуляция воздуха, она все равно большой благоприятности не создаст. Для того, чтобы климат стал более мягким, нам нужно, чтобы установилась циркуляция, которая несет на нашу территорию только теплые потоки воздуха. При этом затоки с севера должны быть как-то ограничены, а это невозможно себе представить. Если же говорить о росте температуры вследствие парникового эффекта, тут тоже сложно что-то сказать однозначно. Даже для очень приблизительного прогноза нужно все тщательно рассчитывать. Да и мнения тех, кто рассчитывает, часто расходятся.