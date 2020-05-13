«Нужно просто отпустить ситуацию и тренироваться»

Истории

Из-за пандемии коронавируса в Томске, как и во всей России, закрыты спортивные залы и фитнес-центры. Уже больше месяца спортсмены тренируются дома, а самые рисковые выбираются на улицу. Для любителей закрытый зал – зачастую лишь повод разнообразить свои тренировки, но для тех, кто сделал спорт своей профессией – большое неудобство. Мы узнали у профессиональных спортсменов и тренеров, как они живут и тренируются в режиме изоляции.

Рамиз Гасанов, профессиональный боец ММА (смешанных боевых единоборств)

До карантина у меня каждый день было по две, а то и по три тренировки. Днем была, допустим, индивидуальная отработка борьбы. Она была не всегда, но в пять часов стабильно был бокс, после которого я ехал на ММА и еще оставался на борьбу. Так было четыре дня в неделю, в остальные дни я самостоятельно отрабатывал что-нибудь в зале. Например, проход в ноги с утяжелением, подводящие упражнения на груше или с гантелями. Бои у меня были практические каждые два месяца, а в марте, когда объявили карантин и отмену всех перелетов, должен был быть бой в Москве. Из-за режима изоляции количество тренировок очень сильно снизилось. Нет какой-то привязки к залу, тренировок в группе, только индивидуальные тренировки вроде пробежек или отработок с гантелями. Одна тренировка в день – это максимум, который сейчас есть.

Скучаю по залу ужасно. Уже не знаю, как себя мотивировать и заставить тренироваться. Когда с командой собираешься в зале, появляется дух общий, хочется каждый день ходить на тренировки и пахать. А когда один тренируешься и не видишь боя в перспективе, то быть все время в жестком режиме не получается.

Сейчас сделал ставку на работу, работаю очень много и от этого грущу. Вот сегодня об этом думал: работы прибавилось, в этом направлении у меня все хорошо, но кондиции спортивные снизились. В последний месяц перед карантином я в плане борьбы вырос очень, хорошая форма была, а теперь все это потеряется.

Недавно сидел дома в час ночи, грустил. От тоски написал тренеру Минису в What’sApp, как мне хочется позаниматься. Он мне сразу ответил, что тоже постоянно о тренировках думает. Будто тоже грустил в это позднее время и только и ждал, что кто-нибудь из спортсменов напишет.

Екатерина Соколенко, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, член сборной России

Сейчас я должна была находиться на тренировочных сборах. Это такой период времени каждого легкоатлета, когда закладывается база, когда мы уже выходим на стадион и начинаем делать какие-то острые, тяжелые и интенсивные тренировки. Поэтому если бы все было, как обычно, я бы тренировалась дважды в день и проводила бы их, скорее всего, не в Томске, а на какой-нибудь спортивной базе. В этом сезоне я, как обычно, планировала участвовать во всех всероссийских атлетических стартах, начиная с середины мая и заканчивая сентябрем. Сейчас все старты отменили, конечно, но предположительно их сдвинут на июль или на август. Дальше, наверное, нет смысла смещать, осень есть осень, погода уже не позволит. Да и уместить все старты в один месяц – это просто нереально для участников. Поэтому сейчас никто точно сказать не может, будет летний сезон или нет.

Не скажу, что у меня в тренировках что-то принципиально изменилось, продолжаю свои тренировки дважды в день. Понятно, что мы не можем тренироваться на спортивных объектах, но в лесу или за городом я спокойно могу выполнять свои беговые тренировки. Там нет скопления людей, бегаю я одна, и сейчас у меня четкий план, которого я придерживаюсь. Тренер мне пишет дистанционно тренировки, и я их стараюсь выполнять. Выручает очень наличие частного сектора, где можно делать упражнения. Площадь небольшого двора позволяет уделить внимание слабым местам.

Недавно поймала себя на мысли, что мне сейчас морально легко и непринужденно. Потому что нет сейчас прессинга, тяжелого ожидания соревновательного сезона, когда тебе еще не бежится, ты еще не набрал форму, а соревнования уже через месяц. Начинается тихая паника, что ничего не получается и все идет не по плану. Сейчас такого нет: у меня спокойствие на тренировках и не то чтобы позитив, но тренируюсь я с легкой душой. Возможно, это даже пойдет на пользу. В течение года ведь профессиональный спортсмен пребывает в напряжении, потому что сборы предполагают жесткую дисциплину и сами соревнования оказывают стресс на организм.

Сейчас, с одной стороны, непривычный режим тренировок, но в то же время он нас морально восстанавливает, позволяет расслабиться и посвятить себя тренировкам. С другой стороны, если переживать о том, что сейчас происходит и отмене соревновательного сезона, то легче не станет. Поэтому нужно просто отпустить ситуацию и тренироваться.



Александр Большой, председатель Федерации тяжелой атлетики Томской области

В нашем коллективе есть члены сборной команды России, четыре человека: Дмитрий Стрига, Александр Егоров, Елена Биршкис и Денис Исаков. Соответственно, это этап высшего спортивного мастерства — мастера спорта, мастера международного класса. С ними мы тренировались шесть дней в неделю по два раза в день. Помимо этих атлетов, у меня в группе есть кандидаты в мастера спорта и перворазрядники — это этап спортивного совершенствования. Они тренировались по шесть раз в неделю. Тяжелая атлетика – вид спорта специфический, нагрузки нужны постоянные, регулярные.

И чем выше твой спортивный уровень, тем сильнее на тебя влияет отсутствие нагрузок. Если второразрядник наберет прежнюю форму за пару недель, то мастер международного класса набирает форму годами. Поэтому то, что сейчас тренировочный процесс остановился, смерти подобно для нас. Тренируемся кто как может: кто дома, кто в гараже. Я раздал атлетам инвентарь: грифы, диски. Если спортсмены высокого уровня и профессионалы, они получают зарплату и тренироваться им надо.

Пандемия отразилась крайне пагубно на всех видах спорта. Весь механизм в стране дал сбой, система остановилась. Но у меня есть данные с совещания, которое министр спорта России проводил. На данный момент страны, где профессионалы продолжают тренироваться, по пальцам буквально можно пересчитать. Это в первую очередь Китай, где спортсмены закрыты на военных базах. Единственный способ обеспечить тренировочный процесс на данный момент был — это закрыть сборников на военных базах. Министерство спорта обращалось в Минобороны с такой просьбой, но технически это выполнить не получилось. А тренировать спортсменов в условиях гражданских баз невозможно. Был прецедент, когда гимнасты приехали с озера Круглого в Новогорск и среди них уже был человек с вирусом. Поэтому то, что сейчас отменили тренировки — мера необходимая.