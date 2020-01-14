Новый год столетней давности

Купец первой гильдии Евграф Королев в 1850 году построил в Томске первый театр. Он был деревянным, и в 1882 году его разобрали из-за ветхости. Королев стал со временем богаче и спустя три года, в 1885 году, смог построить театр новый, уже каменный.
Трехэтажное здание театра вмещало себя до 1000 человек, и 19 сентября в нем поставили первую пьесу —
«Без вины виноватые» Александра Островского. Позже здесь ставили пьесы Шекспира, Шиллера, Гоголя и других известных драматургов, а все газеты имели рубрики, посвященные театральной жизни города.
В октябре 1905 году здание театра вместе с рядом стоявшим управлением Сибирской железной дороги сожгли черносотенцы в ходе печально знаменитого погрома.