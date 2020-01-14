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14 января,
2020
Новый год столетней давности
Новый год и рождество в Томске на страницах дореволюционной газеты «Сибирская жизнь»
Как проходили елки в дореволюционном Томске? Что рекламировали в канун праздника? И как томичей поздравляла крупнейшая дореволюционная газета?
«Сибирская жизнь» 1915 год, № 282
Немного другой праздник
Главным праздником для томичей был не Новый год, а Рождество (25 декабря по старому стилю). Елку ставили именно к этому празднику, а стояла она вплоть до 31 декабря.
«Сибирская жизнь» 1915 год, № 282
«Сибирская жизнь» 1917 год, № 280
Как проводили время?
Кроме стихотворений и рассказов, в газете давали анонсы мероприятий, а также репортажи с них. Больше всего писали в Томске про елки и маскарады. Елки проводили в духовном училище, общественном собрании, коммерческом собрании, военном манеже и... в тюрьме.

Вместимость губернского тюремного замка в начале XX века дошла до 1000 человек. Заключенных часто сопровождали женщины и дети. В 1854 году при тюремном замке открыли Владмирский приют.
«Томский листок» 1897 год, № 1
«Томский листок» 1897 год, № 1
Среди богачей дореволюционного Томска было принято организовывать елки для детей из приютов и учебных заведений. Они были бесплатными и детям на них дарили подарки. На такие меценатские елки часто наведывались первые лица города.
Что такое «Сибирская жизнь»?
Крупнейшая в Сибири политическая, литературная и экономическая газета конца XIX начала XX века.

Издавалась в Томске, ее основателем был известный просветитель и меценат Петр Макушин.

После закрытия предыдущей еженедельной «Сибирской газеты» Макушин потерял доверие власти. Из-за этого «Сибирская жизнь» издавалась сначала в сокращенном варианте как «Томский справочный листок» (с 1894 год). Здесь публиковали, в основном, рекламу и справочную информацию.

Позже газета стала «Томским листком» появились иллюстрации, переводы, много материалов, посвященных образованию.

«Сибирской жизнью» газете удалось стать лишь в 1897 году. На ее страницах печатали общественно-политические статьи, исторические и этнографические очерки, повести, рассказы, фельетоны, стихотворения и обзоры, значительно увеличился ее объем. С газетой сотрудничали поэт Георгий Вяткин и писатель Георгий Гребенщиков, а также известные общественные деятели Томской губернии.

В годы русско-японской войны (1904-1905 годы) тираж «Сибирской жизни» достиг 15 тысяч копий, газета стала крупнейшей в Сибири. Для сравнения у «Томского справочного листка» тираж составлял всего 1000 экземпляров.

В 1905 году из-за революции Макушин отказался от газеты и передал ее профессорам университета: Иоанникию Малиновскому и Михаилу Соболеву. Газета приобрела яркий политический окрас в 1906 году цензура несколько раз приостанавливала выпуск издания.

В 1910 из-за угрозы увольнения из университета профессора передали газету в руки политического ссыльного Григория Баитова.

После Октябрьской революции газету закрыли большевики . Окончательно издание прекратило существование в конце 1919 года.
Был в дореволюционном Томске и свой каток с музыкой.
Сад золотопромышленника Горохова, после - Дистлера
Сад Горохова/Дистлера
Известный дореволюционный предприниматель Философ Горохов построил сад в 1840 году за огромную по тем временам сумму 250 000 рублей. Сад быстро стал излюбленным местом отдыха томичей. Здесь были танцплощадка, оранжерея, водоем, прекрасные статуи и удобные уголки.

В газетах про золотопромышленника писали: «Горохов вел такую роскошную жизнь, что в Томске ни до, ни после него так не жил никто». В 1855 году предпринимателя признали банкротом, а сад достался Калману Дистлеру. Новый владелец не особо заботился о саде, а построил неподалеку бани, которые со временем стали самыми популярными в Томске.

Сад размещался при доме Горохова, который стоял на месте Дома офицеров.

Каток из объявления «Сибирской жизни» размещался на улице Татарской, сохранившей название с дореволюционных лет.
Королёвский театр
Королёвский театр
Купец первой гильдии Евграф Королев в 1850 году построил в Томске первый театр. Он был деревянным, и в 1882 году его разобрали из-за ветхости. Королев стал со временем богаче и спустя три года, в 1885 году, смог построить театр новый, уже каменный.

Трехэтажное здание театра вмещало себя до 1000 человек, и 19 сентября в нем поставили первую пьесу «Без вины виноватые» Александра Островского. Позже здесь ставили пьесы Шекспира, Шиллера, Гоголя и других известных драматургов, а все газеты имели рубрики, посвященные театральной жизни города.

В октябре 1905 году здание театра вместе с рядом стоявшим управлением Сибирской железной дороги сожгли черносотенцы в ходе печально знаменитого погрома.
Как редакция поздравляла томичей?
Периодически в начале января «Сибирская жизнь» публиковала новогодние пожелания томичам от редакции. Часто они были просто шуточными, иногда - высмеивали различные явления общественной жизни. Так, народной библиотеке желали «раздвинуть свои стены», матушке России «стать грамотной», студентам «быть сытыми», а дамам «уменьшить рабское отношение к моде».
«Сибирская жизнь» 1898 год, № 1
«Томский листок» 1897 год, № 1
«Томский листок» 1897 год, № 1
«Сибирская жизнь» 1899 год, № 1
«Сибирская жизнь» 1899 год, № 1
Были и более стандартные поздравления:
«Сибирская жизнь» 1898 год, № 1
«Сибирская жизнь» 1899 год, № 1
Новогодние вести
«Сибирская жизнь» 1916 год, № 1 (1 января)
Винную монополию ввели в 1894 году, а реализовали в полной мере в начале XX века.

Как либеральный орган газета «Сибирская жизнь» протестовала против государственной монополии.

Либералы считали, что проблему пьянства не решить, пока питейный сбор один из основных источников бюджета.
«Томский справочный листок» 1894 год, № 138 (25 декабря)
«Томский справочный листок» 1894 год, № 138 (25 декабря)
«Томский справочный листок» 1894 год, № 141 (31 декабря)
«Томский справочный листок» 1894 год, № 141 (31 декабря)
Кроме «елочных», «маскарадных» и «церковных» новостей, редакция «Сибирская жизни» в канун праздников не упускала и криминальную хронику:
«Сибирская жизнь» 1898 год, № 280 (31 декабря)
«Сибирская жизнь» 1902 год, № 1 (1 января)
Сведения о бродячих собаках мелькали в томских газетах постоянно. Животные кусали и детей, и взрослых, иногда такие случаи заканчивались смертельным исходом.

С проблемой пресса предлагала бороться радикальным образом. Так в «Сибирской газете» за 1884 год опубликована следующая заметка:

«Многие жалуются на то, что целые стаи собак разгуливают по городу и с остервенением бросаются на прохожих. Прежде собак истребляли, нельзя-ли и теперь принять какие-либо меры против этого неудобства для жителей. Кстати, некоторые любители держат собак и дорожа их свободой, не дорожат нисколько безопасностью людей»
«Сибирская жизнь» 1912 год, № 286 (25 декабря)
«Сибирская жизнь» 1904 год, № 285 (31 декабря)
«Сибирская жизнь» 1904 год, № 285 (31 декабря)
«Сибирская жизнь» 1917 год, № 280 (25 декабря)
«Сибирская жизнь» 1917 год, № 280 (25 декабря)
Новогодняя реклама
Реклама в преддверии праздников практически не отличалась от обыденных выпусков газеты. Шампанское и турецкий табак соседствовали со средствами от венерических болезней.
Появление рекламы средств по борьбе с сифилисом и гонореей на страницах дореволюционной прессы неудивительны.

Из доклада на заседании Томского Общества Естествоиспытателей и врачей от 19 января 1891 года следует, что всего в 1880 году население Томска составляло 31 464 человека, из которых 2056 человек болели сифилисом (чуть больше 6 %).

При этом в докладе обратили внимание, что большинство врачей Томска не фиксировали пациентов, и по другим венерическим болезням цифры еще печальнее.
Александр Мазуров
Январь 2020 год
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