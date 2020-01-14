Новый год столетней давности

Что такое «Сибирская жизнь»?

Крупнейшая в Сибири политическая, литературная и экономическая газета конца XIX — начала XX века.



Издавалась в Томске, ее основателем был известный просветитель и меценат Петр Макушин.



После закрытия предыдущей еженедельной «Сибирской газеты» Макушин потерял доверие власти. Из-за этого «Сибирская жизнь» издавалась сначала в сокращенном варианте как «Томский справочный листок» (с 1894 год). Здесь публиковали, в основном, рекламу и справочную информацию.



Позже газета стала «Томским листком» — появились иллюстрации, переводы, много материалов, посвященных образованию.



«Сибирской жизнью» газете удалось стать лишь в 1897 году. На ее страницах печатали общественно-политические статьи, исторические и этнографические очерки, повести, рассказы, фельетоны, стихотворения и обзоры, значительно увеличился ее объем. С газетой сотрудничали поэт Георгий Вяткин и писатель Георгий Гребенщиков, а также известные общественные деятели Томской губернии.



В годы русско-японской войны (1904-1905 годы) тираж «Сибирской жизни» достиг 15 тысяч копий, газета стала крупнейшей в Сибири. Для сравнения у «Томского справочного листка» тираж составлял всего 1000 экземпляров.



В 1905 году из-за революции Макушин отказался от газеты и передал ее профессорам университета: Иоанникию Малиновскому и Михаилу Соболеву. Газета приобрела яркий политический окрас — в 1906 году цензура несколько раз приостанавливала выпуск издания.



В 1910 из-за угрозы увольнения из университета профессора передали газету в руки политического ссыльного Григория Баитова.



После Октябрьской революции газету закрыли большевики . Окончательно издание прекратило существование в конце 1919 года.