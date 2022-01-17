Новый мэр, самый большой спутник и пятая волна ковида: чего ждать от 2022 года



— Трудно сказать, в США примерно в 2025-м году, в Китае наверное где-то в это же время. Что касается Москвы и Петербурга, тут есть две знаменитые российские беды: плохие дороги и дураки во власти, и обе они могут на внедрение беспилотников повлиять. Сложно прогнозировать, когда у нас улучшатся дороги и поумнеют дураки.



Переход на электромобили в России будет безусловно несколько позже, чем в остальном мире, может, на 3 года, а может, и на 30. А если говорить именно про беспилотники, может, будет позже, чем в других странах, а может и нет.



Вот взбредет в голову законодателям запретить беспилотники, и не будет их вообще никогда. Или, наоборот, взбредет в голову разрешить. Проблема же не столько в физическом наличии или отсутствии технологий, сколько в ее разрешении. Западное общество традиционно очень трепетно относится к человеческой жизни и здоровью.



И я предвижу для Запада проблему такого характера: беспилотники начинают более-менее массово внедряться и, допустим, беспилотник взял и кого-нибудь задавил. Предположим, беспилотники будут давить в сто раз меньше людей, чем живые водители, это значит, в Штатах от них будет погибать 300 человек в год, сейчас погибает 30 тысяч. СМИ каждый день будут писать про то, как беспилотник совершил очередное убийство, никого не будет волновать, что это происходит один раз в день.



Представьте ситуацию — статистически такое может произойти — 20 дней ни одной аварии с беспилотниками, а на 21-й — авария со школьным автобусом и 20 погибших детей. Если такая история случится, компания, которая выпускала роботов-водителей для школьных автобусов, тут же превратится в ничто: ее разорят штрафами, исками, запретами. И сколько угодно можно будет доказывать, что статистически в сто раз меньше людей погибает от беспилотников, общественное мнение будет на стороне запретителей.



А вот в России или Китае такое может пройти нормально. Если руководству этих стран взбредет в голову разрешить беспилотники, общественность, может, конечно, повозмущаться, но по телевизору населению будут непрерывно рассказывать о пользе беспилотников, а случаи аварий замалчивать. Так что эта технология может быть значительно быстрее внедрена именно в несвободных обществах.

