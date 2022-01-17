Новый мэр, самый большой спутник и пятая волна ковида: чего ждать от 2022 года
Отвечают политолог, IT-специалист и вирусолог
В России точно предсказать заранее нельзя примерно ничего. Но если кому-то все же нужно этим заниматься, пусть лучше это будут эксперты. Поговорили со специалистами о том, чего ждать Томску, России и (немного) миру от изменения политической ситуации, очередной волны коронавируса и новых технологий.
Андрей Поздняков, IT-специалист, основатель группы компаний Elecard
— Можете для начала назвать ключевые технологии, которые будут развиваться в этом году?
— Тут такая история, что технологии развиваются долгое время, нельзя сказать, что месяц назад появилась технология, и она уже ключевая. Можно назвать технологию ключевой, если она появилась несколько лет назад и ее уже таковой признают.
Из того, что я отслеживаю, одно из главных событий — это завершение работ по телескопу «Джеймс Уэбб» и его вывод в точку Лагранжа L2 (пространство в 1,5 млн километров от Земли, где телескоп сможет находиться неподвижно благодаря взаимной нейтрализации гравитационного притяжения Земли и Солнца, — прим. ТВ2).
Уже в течение этого года мы узнаем много интересного о ранней истории Вселенной. На самом деле, конечно, работать он будет в течение нескольких лет. Строить этот телескоп начали в 2009 году, и буквально перед Новым годом наконец запустили. На днях завершилось развертывание всех его систем. Ему осталось долететь до места назначения и остыть.
Очень интересно развивается все, что касается искусственного интеллекта в широком смысле слова, самые разные роботы: например, те, которые делают других роботов, делают или водят автомобили. Эта тема не новая, относительно заметной она стала уже лет 10 назад, и еще лет 10-15 она будет доминировать в хайтеке и социологии — в том, что касается роботов, вытесняющих людей с производства.
Большая история, которая активно развивается, — это электрические автомобили, которые в прошлом году на ведущих европейских рынках — в Германии, Франции, Англии — перевалили за 20% от всех продаж авто. Если они продолжат пересаживаться на электромобили с такой же скоростью, как это делала Норвегия, через 5 лет в этих странах 90% продаваемых автомобилей будут на электроприводе.
Параллельно с этим интересно развиваются все нетрадиционные источники энергии: в первую очередь солнце и ветер. Все равно пока чуть медленнее, чем предсказано, но возможно, что как раз 2022 или 2023 год станет годом «великого перелома».
— Есть какие-то технологии, появления или развития которых вы действительно ждете?
— Очень жду появления твердотельных аккумуляторных батарей и по-настоящему автономных машин, которые смогут ездить без водителя. По моим ощущениям, и то, и другое должно произойти вот-вот, буквально в течение года-двух.
— Сейчас приходит много новостей о 5G, Wi-Fi 6 и в целом развитии мобильного интернета, что происходит с реализацией проектов в этой сфере?
— Появляются все новые и новые поколения Wi-Fi, правда, например, WiFi 6 ничем не отличается от Wi-Fi 5. Только Wi-Fi 7 будет чуть-чуть отличаться в лучшую сторону, но это уже не такие шаги, которые отделяют, например, Wi-Fi на 2 ГГц от Wi-Fi на 5 ГГц. Единственное, чем интересен Wi-Fi 6 — поддержкой большого числа малопроизводительных устройств, но что-то более-менее интересное появится только в следующем поколении этой технологии.
С сотовой связью поинтереснее: 5G приносит заметное улучшение по сравнению с 4G. Скорее всего, в этом году мы уже увидим реальные проекты, использующие технологию 5G. Пока все проекты, анонсированные как использующие 5G, это обман потребителя. По сути это станции и телефоны, работающие по протоколу 5G со скоростью 4G.
У нас в Силиконовой долине наземная сеть стабильно «ложится» 3-4 раза в год, за ней «ложится» и весь мобильный интернет — все удаленные программисты переключается на мобильники. Я, честно говоря, думал, что с приходом 5G что-то изменится, специально под это купил телефон с поддержкой 5G, но он «ложится» точно так же.
— Действительно ли от технологии Wi-Fi 6E в России из-за занятости частот придется отказаться полностью?
— Давно не смотрел, что происходит с частотами в России, но, в принципе, для Wi-Fi 6 есть очень много вариантов использования частот, наверное, что-нибудь свободное в России есть. Ну и потом, это все-таки локальная сетка, она сильно наружу не «стреляет». Это все ведь используется внутри дома, чтобы подключить там как можно больше устройств. В любом случае, вас это не должно расстраивать, потому что для любого нормального потребителя Wi-Fi 6 ничем не отличается от предыдущего поколения.
— А что происходит с идеей спутникового интернета Starlink от Илона Маска?
— Они начали запускать вторую очередь спутников, первую очередь полностью закончили, запустили 1680 спутников, если я правильно помню. Из второй очереди запущены 2 или 3 пакета. Весной прошлого года они объявили о начале коммерческих подключений, на сегодня у Starlink 1,5 млн пользователей, но подключают почему-то далеко не всех — у меня есть друзья, которые все еще стоят в очереди на подключение.
Главная проблема в том, что первая очередь Starlink работает через наземную сеть. То есть спутник — это обычный ретранслятор, просто расположенный очень высоко и имеющий за счет этого большее покрытие. Спутник не работает без наземной сети, межспутниковой передачи данных там нет. А вторая очередь как раз должна эту передачу обеспечить.
Планы они не обнародуют, поэтому, когда будет закончена вторая очередь, неизвестно. Запускают ее не очень активно, гораздо менее активно, чем первую. Скорее всего, есть еще проблемы со связью между спутниками. В вакууме, когда мы «стреляем» сигналом на тысячу километров от одного спутника до другого, луч расходится и нужно очень точно им попасть.
Наверняка я этого не знаю, но подозреваю, что у них как раз есть проблемы с точностью прицеливания или переключением одного спутника на другой — это нужно делать достаточно быстро, а спутники все время движутся и меняют свои координаты. Поэтому они и не спешат особо вторую очередь запускать.
— Полтора миллиона пользователей, о которых вы говорили, это только жители США?
— Нет, далеко не только в США, SpaceX объявлял о 23 странах, я точно знаю, что Starlink работает в Англии, например. И у меня есть ощущение, что это в основном «дорогостоящие» пользователи вроде морских судов, морские ретрансляторы они точно делают.
Основные пользователи там достаточно специализированные, то есть Starlink используется там, где нет никакого интернета кроме медленного спутникового, и эти клиенты готовы платить серьезные деньги за быстрый спутниковый интернет.
— То есть, если Маску удастся запустить этот проект, то в первое время это будет довольно дорогостоящая услуга?
— Смотря с чем сравнивать: 500 долларов терминал плюс 100 долларов в месяц — это дорого? По сравнению с обычным домашним интернетом — да, но это при условии, что он вообще есть. Например, в Алматы есть обычный проводной домашний интернет, потом его берут и выключают. Или в каком-нибудь вахтовом поселке на севере Томской области: там есть обычный интернет, но как только 10 человек одновременно выходят в сеть — его уже нет.
— Что касается примера Алматы, в этом же и есть главный смысл попыток российских властей запретить Starlink, потому что фактически этот интернет будет независимым от государства, и его, например, во время протестов нельзя будет отключить?
— Да, только запретить его довольно сложно. Можно запретить ввоз терминалов — до тех пор, пока это довольно большие антенны, пока они достаточно дорогие и не очень доступные. А дальше, как только терминалы уменьшатся в размерах, и их начнут клепать на многочисленных китайских фабриках, это все пойдет в страну нелегально, контрабандой.
Потому что на самом деле такая связь — это вещь чрезвычайно нужная, по крайней мере для геологов, полярников. Или например, для нашего путешественника Евгения Ковалевского, чтобы он не по спутниковому телефону что-то передавал за полтора доллара в минуту, а нормально поставил камеру, и мы все могли видеть, как он плывет через Тихий океан. Так или иначе это будет попадать и в Россию, и в Казахстан, и куда угодно.
— А на сами спутники повлиять как-то можно, или только на наземные приемники?
— Ну, их можно сбить. На самом деле, на наземный приемник тоже особо не повлияешь, потому что сигнал от них довольно тяжело обнаружить. Если он стоит где-нибудь высоко, например, на крыше многоэтажного дома, его вряд ли засекут. Для того, чтобы поймать сигнал с этого терминала, нужно иметь какой-то чувствительный приемник, может, на самолете летать и пытаться засечь сигнал, идущий снизу.
— Вернемся к запретам в России. У нас в стране приняли закон о «приземлении» IT-гигантов, который обязывает их открывать филиалы в России, штрафуют соцсети за неудаление контента. Как вы думаете, будут ли иностранные компании подчиняться или просто уйдут из России?
— Думаю, что они не будут подчиняться, потому что заставить держать в России офис нужно для того, чтобы иметь возможность брать заложников. Так уже было с недавним ограничением Youtube на показ роликов ФБК (признан в России «иностранным агентом» и «экстремистской» организацией) для российской аудитории. Заложниками оказались сотрудники российского офиса Google, и им пришлось идти на уступки нашим властям. Сейчас эта практика будет расширяться. Понятно, что ни Google, ни Facebook на это не согласятся в долгосрочной перспективе.
Уйти из России они могут в том смысле, что напрямую нельзя будет, например, получать платежи с Youtube, находясь в России. То есть знаменитые российские блогеры останутся без куска хлеба, потому что через Youtube они работать не смогут. Ну, перейдут на Patreon, и потом его точно так же закроют.
Так что это не столько наезд на Google, сколько на людей, которых в США называют криэйторами (от англ. creator — творец, — прим. ТВ2). На людей, которые зарабатывают с помощью Google и Facebook и которых хочет контролировать государство. В общем-то, тут идет соревнование между технологиями и государственными запретами.
— Если говорить о технологиях, которые уже давно развиваются и должны более-менее широко разойтись, можно вспомнить беспилотники. Несколько лет назад все смеялись над дроном «Почты России», который во время первого же полета разбился о стену, но сейчас за рубежом вовсю тестируют беспилотные авто, да и в России, например, «Яндекс» начал доставлять товары с помощью роботов. Насколько в ближайшее время технология беспилотников может распространиться в мире и в России?
— К сожалению, того прорывного развития, которое я предсказывал пять лет назад, не произошло. Я пророчил начало повсеместного внедрения беспилотных автомобилей в Штатах с лета 2022 года, очевидно, что я промахнулся. То есть, они здесь внедряются, начинают даже коммерческую эксплуатацию в отдельных местах, но говорить о массовом внедрении пока не стоит.
Видно, как беспилотные авто понемногу улучшаются, но, похоже, это минимум года на три, а может и больше. В Сан-Франциско сейчас запущено два беспилотных проекта, которые уже работают, но по всей Силиконовой долине они не ездят, по-моему, они пока даже за пределы города не выезжают.
— Когда можно ждать беспилотных такси если не в Томске, то хотя бы в Москве или Петербурге?
— Трудно сказать, в США примерно в 2025-м году, в Китае наверное где-то в это же время. Что касается Москвы и Петербурга, тут есть две знаменитые российские беды: плохие дороги и дураки во власти, и обе они могут на внедрение беспилотников повлиять. Сложно прогнозировать, когда у нас улучшатся дороги и поумнеют дураки.
Переход на электромобили в России будет безусловно несколько позже, чем в остальном мире, может, на 3 года, а может, и на 30. А если говорить именно про беспилотники, может, будет позже, чем в других странах, а может и нет.
Вот взбредет в голову законодателям запретить беспилотники, и не будет их вообще никогда. Или, наоборот, взбредет в голову разрешить. Проблема же не столько в физическом наличии или отсутствии технологий, сколько в ее разрешении. Западное общество традиционно очень трепетно относится к человеческой жизни и здоровью.
И я предвижу для Запада проблему такого характера: беспилотники начинают более-менее массово внедряться и, допустим, беспилотник взял и кого-нибудь задавил. Предположим, беспилотники будут давить в сто раз меньше людей, чем живые водители, это значит, в Штатах от них будет погибать 300 человек в год, сейчас погибает 30 тысяч. СМИ каждый день будут писать про то, как беспилотник совершил очередное убийство, никого не будет волновать, что это происходит один раз в день.
Представьте ситуацию — статистически такое может произойти — 20 дней ни одной аварии с беспилотниками, а на 21-й — авария со школьным автобусом и 20 погибших детей. Если такая история случится, компания, которая выпускала роботов-водителей для школьных автобусов, тут же превратится в ничто: ее разорят штрафами, исками, запретами. И сколько угодно можно будет доказывать, что статистически в сто раз меньше людей погибает от беспилотников, общественное мнение будет на стороне запретителей.
А вот в России или Китае такое может пройти нормально. Если руководству этих стран взбредет в голову разрешить беспилотники, общественность, может, конечно, повозмущаться, но по телевизору населению будут непрерывно рассказывать о пользе беспилотников, а случаи аварий замалчивать. Так что эта технология может быть значительно быстрее внедрена именно в несвободных обществах.
Мария Карпова, заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии СибГМУ
— Сейчас, спустя полтора месяца, какие основные вещи мы уже понимаем об омикрон-штамме коронавируса?
— Главное, что вирус очень сильно изменился, он получил достаточное количество мутаций, что привело к высокой инфекционности, то есть ему стало очень легко заражать людей. Чем легче вирусу проникать в человеческую клетку, тем меньше вирусных частиц для этого достаточно. Вирус изменил ген именно того белка, которым он прикрепляется к нашим клеткам, поэтому он стал так быстро распространяться.
По той информации, что я видела, не могу сказать, что коронавирус стал очень вирулентным (опасным для заразившегося, — прим. ТВ2). Скорее его опасность в том, что он заражает очень много людей, а значит, будет больше людей, которые ослаблены, пропорционально будет больше тяжелых случаев.
По тяжести пока рано говорить однозначно. Что касается действенности вакцин, есть исследования, в основном на животных, они показывают, что антитела, которые вырабатываются после вакцины и перенесенной инфекции, не так активно нейтрализуют вирус.
С другой стороны, клеточный иммунитет работает, так что однозначного прогноза нет. В любом случае, наш иммунитет от вакцин будет хуже реагировать на вирус, потому что вирус уже другой, сильно изменившийся, насколько хуже, пока говорить рано.
— Если «омикрон» более заразен, есть ли уже понимание, когда нам ждать роста заболеваемости?
— Судя по тому, как быстро «омикрон» распространяется по Европе, скоро. При этом в разных странах свои особенности. Например, по новогодним праздникам: в России есть места, где явно было больше контактов из-за общественных мероприятий, на которые ринулся народ. В Томске, по моим ощущениям, все было наоборот: люди тихонько разошлись по домам, поэтому не должно быть вспышки.
Если смотреть на те данные, которые приходят из стран, где он вытеснил другие штаммы, думаю, недолго нам ждать того же и в России. Если посмотреть то, как мы повторяем заболеваемость в Европе и США, мы видим эти волны, но они не так выражены. У нас сначала был результат локдауна, потом — недостаточного уровня вакцинации, то есть мы немного не так ведем себя. Но «омикрон», конечно, к нам придет, мы не можем — да и особо не стараемся — жестко закрывать границы. Нам это и сделать сложнее, потому что страна слишком большая.
— Правильно ли воспринимать новый штамм как «естественную вакцину» из-за его более высокой заразности при меньшей опасности?
— По информации, которая приходит из европейских стран, не похоже, что он совсем не опасен. Все-таки люди, находящиеся в группах риска, могут тяжело переносить вирус. Опасность может быть именно в количестве заболевших: в России иммунная прослойка пока не такая большая, как хотелось бы, хоть и значительная. Достаточно людей, которые могут среагировать тяжело.
Но в целом действительно создается впечатление, что этот штамм все-таки не высоковирулентный. Я бы не стала относиться к нему как к вакцине, но возможно, что новая волна будет не такая тяжелая, как предыдущая. При этом, если заболеют много людей, то будет много и тяжелых случаев, что может привести к коллапсу медицины.
В таком случае не будет возможности оказать помощь тем, кому сейчас ее оказывают, благодаря чему эти люди выживают. Так что «омикрон» опасен именно потенциальным числом заразившихся. Насчет «вакцинации» я бы так не радовалась, но во всяком случае, это более благоприятный вариант, если вирус будет мутировать в сторону облегчения клинической картины и постепенно станет обычным ОРЗ.
— Значит ли это, что «омикрон» приближает окончание пандемии как менее опасный штамм?
С одной стороны, он дал нам возможность делать какие-то оптимистические прогнозы, с другой — у нас уже есть опыт «общения» с этим вирусом, и он опровергает многие наши прогнозы. Если он мутировал так, то почему не может мутировать по-другому?
У РНК-вирусов такая особенность генома, что они очень быстро меняются, есть разные примеры изменений. В Японии так получилось, что вирус мутировал в легкий штамм, при этом та же «дельта», сменив предыдущий штамм, вызвала очень тяжелую волну.
У РНК-вирусов такая особенность генома, что они очень быстро меняются, есть разные примеры изменений. В Японии так получилось, что вирус мутировал в легкий штамм, при этом та же «дельта», сменив предыдущий штамм, вызвала очень тяжелую волну.
Сергей Шпагин, политолог, доцент ТГУ
— В зависимости от длительности апелляционного процесса, выборы нового мэра в Томске могут пройти уже в этом году. Может ли в таком случае у региональной власти возникнуть соблазн отменить прямые выборы мэра под предлогом того, что у горожан как-то «не получается» выбрать честного мэра?
— Соблазн отменить прямые выборы у региональных властей есть всегда: не случайно, что в большинстве регионов России они уже отменены. Однако в Томске сложился устойчивый негативный консенсус по поводу возможности такой отмены. И пока он сохраняется, выборы мэра отменять не станут.
— В Томске должность мэра давно уже выглядит «расстрельной», Иван Кляйн на суде сам призывал предпринимателей «не ходить в мэры». Как вы считаете, кого мы с большей вероятностью увидим кандидатом от власти на мэрских выборах и возможно ли, что кресло мэра получит кто-то из системной оппозиции, как, например, в Новосибирске?
— Да, должность мэра очень конфликтная. Скорее всего, от власти будет выдвинут кто-то из городских чиновников вроде Михаила Ратнера. Политическая ситуация у нас несколько иная, чем в Новосибирске. Среди системной оппозиции просто нет людей с опытом управления городским хозяйством или его частью. Поэтому, в отличие от выборов в органы представительной власти, на выборах мэра у оппозиции шансов мало.
— В декабре губернатор Томской области Сергей Жвачкин в очередной раз занял первое место среди глав регионов по числу негативных упоминаний в соцсетях, но, судя по всему, он воспользуется возможностью, которую дает закон о публичной власти, и пойдет на третий срок. Почему непопулярного у жителей губернатора оставляют на посту, просто у Кремля какие-то свои критерии для губернаторов?
— Негативные упоминания в соцсетях ничего не значат. Популярность у населения для губернатора — скорее недостаток, чем достоинство. Администрация президента судит о работе глав регионов совсем по другим критериям. Социальных взрывов, подобных Коми, Башкортостану или Архангельской области, в Томской области не происходило. У «Единой России» хоть и хилое, но большинство. Значит, губернатор справляется.
— Что касается закона о публичной власти, является ли это логичным продолжением выстраивания вертикали власти, в том числе потому, что теперь не только президент сможет снимать с должности губернаторов, но и губернаторы смогут снимать мэров?
— Да, это вполне последовательная политика ликвидации очагов самоорганизации общества, не подконтрольных государству. Поправки к Конституции создали для ее реализации очень благоприятные возможности.
— Не потеряется ли смысл выборов губернатора, если президент позже сможет снять его без объяснения причин?
— Президент уже давно может снимать губернаторов подобным образом, но желающих стать главой региона от этого меньше не стало. Их стало меньше совсем по другим причинам. Главным образом, из-за «муниципального фильтра» (необходимости собирать подписи муниципальных депутатов для регистрации кандидата в губернаторы, в Томской области барьер составляет 5% от общего числа депутатов, — прим. ТВ2).
— Действительно ли закон расширит полномочия регионов, как утверждал Вячеслав Володин?
— Если имеется в виду закон о публичной власти, то он явно расширяет полномочия региональных администраций по отношению к органам местного самоуправления. В остальном же никакого расширения не намечается.
— В прошлом году самостоятельность регионов больше всего была заметна в установлении коронавирусных ограничений, не является ли это проявлением специфического российского федерализма, когда все условно хорошее (например, выплаты на детей) исходит от федеральной власти, а условно плохое (ограничения) — от региональной?
— Пандемия новой коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения так или иначе касаются всех. Особых достижений в этой сфере пока не заметно, зато всеобщее раздражение людей масками, QR-кодами и вакцинацией очевидно. Брать на себя ответственность за состояние здравоохранения федеральная власть не хочет, поэтому перекладывает её на регионы. А у тех активность сильно зависит от ресурсной базы. Бюджет Москвы может позволить многое, но для большинства регионов доступны только ограничения.
— Понятно, что закон о публичной власти усложняет жизнь депутатам регионального парламента, которые теперь приравнены к госслужащим, и облегчает ее губернаторам, получающим больше влияния на парламент. Но в некоторых регионах, как, например, в Томской области, у «Единой России» итак есть абсолютное большинство в парламенте, и дополнительно контролировать его особого смысла нет. При этом есть конфликт губернатора с властью областного центра. Даст ли этот закон губернаторам какие-то дополнительные рычаги давления на муниципалитеты?
— Возможности отставки неугодных мэров и роспуска несговорчивых представительных органов местного самоуправления — это более чем достаточный рычаг давления со стороны региональных властей. Но сама региональная элита редко бывает монолитна.
За последние 5-6 лет доля депутатов от «Единой России» в региональных парламентах ощутимо снизилась. В составе депутатского корпуса регионов появилось достаточно активных оппозиционных деятелей, неудобных для администраций. А по новому закону от них проще избавиться.
— Вообще, публичный конфликт между разными уровнями власти в России — довольно непривычная вещь. Это скорее показатель того, что что-то работает не так или наоборот, проявление «здоровой» политической атмосферы, где уместны критика и несогласие?
— Интересы местных сообществ, регионов и государства в целом далеко не во всем совпадают. Это хорошо помнят все, кто интересовался региональной политикой 90-х годов. Поэтому конфликты между разными уровнями власти — вполне нормальная вещь. Главное, чтобы эти конфликты не выходили за рамки политического диалога, не превращались в одностороннее давление и позволяли учесть при принятии итогового решения позиции всех заинтересованных сторон.
— Возвращаясь к полномочиям регионов, куда на дополнительное обсуждение снова отправили законопроект о QR-кодах. Будет ли он принят в этом году и почему этого нельзя было сделать до конца прошлого?
— Законопроект о QR-кодах был предложен на ознакомление регионам в предельно сжатые сроки. Часть регионов успели проработать его и дали отрицательные заключения, другие просто не успевали уложиться в срок. Скорее всего, проект будет принят, но в измененном варианте с учетом части пожеланий регионов.
Интервью: Влад Карпов
Январь, 2022 год
Январь, 2022 год