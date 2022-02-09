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Истории

«Нововведение абсолютно бездумное»: что не так с новыми правилами лечения больных с онкологией

ТВ2 Валентина Анкудинова

С начала 2022 года в России изменились правила оказания медицинской помощи взрослым при онкологических заболеваниях. Правила четко прописывают маршрутизацию — путь пациентов при болезни. Правда, путь получается довольно ограниченным: заболевшим следует изначально обращаться в лечебные учреждения по прописке, а лечение в другом регионе бесплатно он сможет пройти только, если специально созванная комиссия одобрит это.  

Помимо этого приказ регулирует оснащение структурных подразделений медицинских организаций, а также меняет порядок выдачи лекарств для больных онкологией. 

Рассказываем, что происходит с лечением на местах. 

«Началась борьба за пациента»

До 2022 года маршрутизация пациента по ОМС работала через выдачу направлений лечащим врачом. 

После вступления в силу новых правил регионы должны составить перечень медицинских организаций и их структурных подразделений, в которые может быть направлен пациент для проведения диагностики и каждого вида лечения заболевания. Направлять пациентов на лечение можно будет только в те организации, которые вошли в данный перечень.

Одновременно усиливаются требования к коечной мощности онкодиспансеров и организаций, оказывающих онкопомощь. Например, отделение противоопухолевой терапии должно будет иметь от 20 до 50 коек; а отделение радиотерапии — не менее 5 коек на одну установку, и оно может быть организовано только в больнице с минимум 50 койками онкологического профиля.

Эксперты же отмечают, что некоторые виды лечения (брахиотерапия, терапия радиоактивным йодом и др.) проводятся в амбулаторных условиях и большого коечного фонда не требуют. Зато теперь из-за этого пункта врачебную помощь не смогут оказывать ряд небольших больниц и частных клиник. 

«Такие требования к коечному фонду могут повредить как частным клиникам, пришедшим в эту систему, так и онкостационарам в малых городах и районных центрах, — комментировала член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. — Бесспорно, в крупных лечебных учреждениях онкологическая помощь может оказываться более качественно, но это не повод ухудшать ее территориальную доступность». 

Пока томские учреждения каких-то сложностей не испытывают. В ПЭТ-центре, напротив, говорят, что поток пациентов к ним вырос: «Маршрутизация прописана лучше, пациентам стало проще доходить до нас. Сейчас поликлиника не теряет собственных средств, так как все оплачивает ОМС», — пояснили ТВ2 в центре позитронно-эмиссионной томографии.

А что с лечением не по прописке? Тут все сложно. Формально в документе Минздрава остался пункт о возможности врача-онколога первичного кабинета отправить больного в федеральный медцентр для уточнения диагноза и определения тактики лечения. Чтобы пройти лечение в другом регионе по ОМС, нужно получить разрешение специальной комиссии и соответствующее направление. Многие уже начинают жаловаться, что такое направление им не дают.

«Нам отказывают в квоте. Говорят, что сначала нужно пройти лечение в своем городе и только потом дадут квоту, а времени нет от слова совсем — нужно ехать в Москву, в центр онкологии имени Блохина. У нас рак желудка — метастазы в легких и позвоночнике», — жалуется ТВ2 Наталья.

Наталья проживает в Орле. Говорит, что с семьей обегала все пороги, но справку так и не получила. 

«В итоге, поехали платно. На приеме сказали, что без справки 057 не возьмут нас на лечение. Вот так: закон вроде есть, а по факту - он не работает. Я звонила на горячую линию, там сказали, что да, гражданин РФ может сам выбирать лечебное учреждение и имеет право на высокотехнологичную медицинскую помощь, а получается наоборот», — рассказывает женщина. 

На онкофорумах можно встретить и обратную ситуацию. Люди жалуются, что не могут получить медицинскую помощь по месту проживания и вынуждены возвращаться к адресу по прописке. 

«Мы из Санкт-Петербурга, лечимся в Москве. В декабре поехали на химию, но сказали, что, возможно, больше нельзя будет у них лечиться... Мы, конечно, в отчаянии —  это же время, найти врача, найти терапию…», — пишет Катерина.

Другая девушка, Вероника, рассказывает, что ее муж также проходит лечение в Москве. 

«Новые правила противоречат Федеральному закону! Кому очень надо будет, смело пишите в прокуратуру, которая обязана защищать наши права! Мой муж тоже лечится в Москве и наблюдается — как только откажут в направлении, буду писать во все инстанции». Под другим постом она добавляет, что «нам дают любое направление в поликлинике по месту жительства, потому что жалуюсь сразу же в Министерство здравоохранения».

Врачи изначально опасались того, что возникнет подобная ситуация.

«В Томском диспансере в онкоцентре мы берем всех, независимо от того, где человек живет. Если с 1 января 2022 года у человека будут ограничены возможности выбора врача, лечебного учреждения, места, где он хотел бы лечиться, и определять всё это будут только по территориальному принципу, я считаю, что тем самым мы нарушим конституционные права наших граждан», — высказывалась Татьяна Соломатина. 

По ее мнению, подобные правила объясняются тем, что в России выделяются «очень внушительные средства, там хорошие тарифы», и между регионами, государственными больницами и частниками началась конкуренция за пациентов.

Каждые десять дней за таблетками

Другой аспект — получение лекарств. Если раньше их выдавали на месяц, то теперь необходимые препараты при лечении выдают сроком на 10 дней. 

«Все это направлено на то, чтобы контролировать выдачу препаратов. У меня онкология уже десять лет, я в дневном стационаре — каждый раз прихожу и получаю лекарство. Каждый раз сдаем ПЦР-тест и кровь на анализ. Когда приехал первый раз получать лекарства в 2022 году, то был шокирован. Было столпотворение. Коридорчик полтора метра, в гардероб одежду не принимают, так как не на прием», — рассказывает Александр Зайцев. 

По его словам, за месяц ситуация ничуть не изменилась.

Сам Александр Зайцев — врач-терапевт. Доктор с 40-летним стажем. 

«Поставили бы стол, посадили бы медсестру, которая бы принимала мазки. Все же элементарно просто. Я тогда простоял 51 минуту. А когда пришли 1 января, то нам сказали: «Извините, но получать лекарства вы должны каждые десять дней». И выдают таблеток на десять дней. То есть, я три раза в месяц должен приехать и все получить. Хорошо, что я живой, бодрый, могу это сделать. Но некоторых приводят под руки... В целом, нововведение абсолютно бездумное — на меня три раза должны заполнить историю болезни, осмотреть. Лишняя писанина получается», — жалуется он. 

Александр Николаевич рассказывает, что даже просто получить это лекарство было не так просто. 

«Я пробивал его с января 2019 года. Доказывал им. Я объясню: простатический специфический антиген должен быть в норме 4. Когда я лежал, то он был 16, потом 18. Мне назначали химию, от которой я отказался, так как она была абсолютно бестолковой в этой ситуации. В итоге стал самовольно пить этот препарат, как они подчеркивают во всех документах. Пропил первый стандарт: был ПСА 40,9 а стал 0,59. Так и держится по сей день. У меня боли прошли. Но комиссия просто так его не назначает. Я в итоге отказался от трех комиссий и пришел к ним, когда уже был результат, подкрепленный анализами».

Чтобы получить необходимые препараты, Александру Зайцеву с Синего Утеса приходится ездить на двух автобусах. 

«Почти все без масок, стоим один к одному. ПАЗики вмещают 49 человек, а мы как-то с другом посчитали, сколько с нами ехало людей: только на Южной 40 человек вышло. Хотя бы подумали, зачем гонять так людей в период пандемии. А ведь говорят про вспышку «до шестизначных цифр». Хотя вы нас сами сюда же загоняете. Я бы лекарства получил и лечился бы дома. Ни о какой социальной дистанции речи же нет. Все один к одному. Очередная бездарная глупость. Почему наш облздрав на это не реагирует? Сами же говорят, чтобы люди старше 60 лет, сидели дома», — возмущается он.

Недообследовали

Добавим, что в целом, в связи с пандемией ковида ситуация с лечением онкологии в России несколько ухудшилась. Врачи-онкологи говорят, что с началом пандемии в России выявляемость онкологических заболеваний снизилась. По оценкам директора НИИ онкологии томского НИМЦ Евгения Чойнзонова, из-за ковида около 20% пациентов медучреждений Сибирского федерального округа недополучили специализированную медицинскую помощь в 2020 году. По словам врачей, это может привести к тому, что в будущем доля пациентов с более тяжелыми патологиями станет больше.

Так, в 2020-м у жителей России зарегистрировали 556 тысяч злокачественных новообразований, при этом годом ранее обнаружили 640 тысяч таких новых пациентов. Зато только за девять месяцев 2021-го, согласно данным Счетной палаты, злокачественные новообразования выявили у 791 тысячи россиян. В некоторых регионах доля пациентов, у которых заболевание обнаружили на поздней стадии, примерно вдвое превысила общероссийский показатель.

«Чем раньше выявлено заболевание — тем выше успех лечения. В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям, но очевидно, что нас ждет ситуация роста запущенности и летальности за счет случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы на протяжении 2020 года», — говорил в интервью РБК главный внештатный онколог Андрей Каприн.

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