«Новейшая история Томска еще не написана, но Кобзев заслуживает отдельной страницы»

Сегодня Томск прощается с Анатолием Кобзевым. Бывший ректор и президент ТУСУРа ушел из жизни 24 июня в возрасте 77 лет. Томский ученый и изобретатель был талантливым управленцем — при нем ТУСУР поднялся почти до верхушки рейтинга российских технических вузов. Кобзев был и ярким политиком, приверженцем демократических ценностей. Из воспоминаний коллег и материалов СМИ мы собрали портрет Анатолия Васильевича — каким он запомнился городу и горожанам.

Автор: tusur.ru

«Внешность обманчива... Наблюдая за Анатолием Кобзевым, доктором технических наук, профессором ТИАСУРа, народным депутатом России, одним из лидеров Республиканской партии, я спрашивала себя: похож ли он на жесткого политика? И отвечала: нет, не похож. Не тот типаж. На доброго семейного доктора чеховской закваски — да. На рассеянного рефлексирующего интеллигента, в тиши кабинета мечтающего о переустройстве России, — тоже. Ну ладно, на ученого, имеющего дело с формулами и схемами, — с некоторой натяжкой похож. А вот на политика-борца... Но между тем: «Хунте — нет! Хунте — нет!» — вспоминался антипутчевский митинг в Томске и выступление на нем Анатолия Васильевича. Сжатая в кулаке ладонь, гневный голос и чеканные фразы, бросаемые в толпу. Прямо Фидель Кастро...».

Так в ноябре 1991 года в газете «Томский вестник» описывала завкафедрой промышленной электроники ТИАСУРа Анатолия Кобзева журналист Татьяна Винарская. Под знакомство с ученым и политиком в разделе «Кто есть кто» была отведена целая полоса. И будущий ректор будущего ТУСУРа охотно делился с корреспондентом фактами из биографии. Про то, что вырос в семье, где было трое детей. Что родители были без образования — и отец заканчивал школу одновременно с золотым медалистом-сыном, только — вечернюю. Что свою собственную семейную жизнь в студенчестве Анатолий Кобзев начинал в крайне неблагоустроенном жилье — «помните, в Лагерном саду были когда-то, в 60-70-е годы не то землянки, не то засыпушки...». И что после буранов, которые заносили Лагерный снегом, приходилось натягивать поверх валенок чулки, чтобы не потерять их в сугробе. И что электричества не бывало по полгода, и заниматься приходилось при жировике — то есть, масляной лампе, состоящей из веревочного фитиля и емкости с жиром.

Автор: "Томский вестник"

Житейские трудности Кобзева не сломили. Томский политех он закончил с красным дипломом. Кандидатскую диссертацию защитил в 28. Докторскую — в 38. Принял участие в создании НИИ АЭМ. В 1980 году возглавил кафедру промышленной электроники в ТИАСУРе. Создал кооператив «Импульс» и учебно-научный производственный комплекс. Вступил в КПСС, стал секретарем парткома вуза. В общем, был вполне успешным советским ученым, работающим в перспективной отрасли.

«Наукой заниматься не мешали, — говорил Анатолий Кобзев в интервью Татьяне Винарской. — Это в гуманитарных дисциплинах сложнее, к нам же с идеологией не лезли. Сложности возникали тогда, когда пытался внедрить что-то новое. Вузовская среда ведь очень консервативна, любые попытки что-то изменить в учебном процессе, в организации работы воспринимаются в штыки. Зачем? Для чего? Обогатиться хотите? С кооперативом сколько нервов потратил, несколько раз в Москве был, пробивал, доказывал! А сейчас это официальный курс в работе министерства».

На вопрос корреспондента, не хотел бы он целиком и полностью посвятить себя политике и войти во властные структуры, Кобзев в 1991 году отвечал уверенное «нет». Его любимое дело — наука. А политикой должны заниматься профессионалы, ибо ошибки любителей могут стоить очень дорого: «Пока мы считаем, кто кому чего должен, да разбираемся, выбирать или назначать местную власть, спорим — не приведет ли авторитаризм Ельцина к тоталитаризму, — найдется новый диктатор или проходимец типа Жириновского, вот тогда всем станет весело и вольготно».

Автор: ТВ2

Период общественно-политической активности Анатолия Кобзева растянулся на десятилетия. С 1990 по 1993 год он был народным депутатом РФ от Томской области. Представлял движение «Демократическая Россия». С 1994 года стал членом партии «Демократический выбор России». В 2004 году возглавил томское региональное отделение Союза правых сил. С 2005 по 2007 год был городским депутатом, пройдя в думу от избирательного блока СПС+Яблоко. С марта 2007 вошел как депутат в областную думу от списка СПС. Вот как вспоминают об Анатолии Кобзеве тех лет его коллеги.

Автор: towiki.ru

Анатолий Черкасский, инженер, общественный деятель, председатель Томского горсовета в 1990-1993 годах: «С Анатолием Васильевичем Кобзевым я познакомился в те бурные годы конца 80-х и начала 90-х годов. Появилось заявление восьми коммунистов, которые были секретарями комитетов КПСС, среди которых был и Анатолий Кобзев, секретарь парткома ТИАСУРа. Основная мысль заключалась в том, что партии требуются кардинальные реформы по демократизации и возможности слышать мнение меньшинства. Это позволит вырабатывать правильные решения по экономическим преобразованиям в стране, позволит инициативе каждого проявиться и сдвинуть управление в стране на создание условий для эффективного хозяйствования. С этого времени началось создание «Демократической платформы в КПСС», которая в дальнейшем привела к созданию «Республиканской партии». Многое было проведено по избранию демократически настроенных коммунистов в органы власти. Когда Кобзев стал депутатом Верховного Совета РСФСР, он не забыл о родном городе и институте, после прекращения деятельности в качестве депутата он не прельстился на более комфортные условия жизни в столице, а вернулся в Сибирь, в родной институт. Создал систему дистанционного образования. При его активном участии институт сумел тесно интегрироваться с малыми предприятиями, которые создавали интеллектуальный продукт на основе научных разработок — давняя мечта органов советской власти о создании связи производства и науки была реализована».

Автор: с личной странички в Facebook

Андрей Кузичкин, эмигрант, бывший начальник областного департамента культуры, в 1994-1996 сотрудник ТРО партии «Демократический выбор России»: «Анатолий Васильевич Кобзев сыграл очень большую роль в моей судьбе. До встречи с ним я уже считал себя либералом, но мой либерализм носил стихийный характер. Убеждения формировали книги, «Голос Америки» и умение читать между строк в газетах. Потом началась перестройка, открылись новые источники информации, которые укрепили мою веру, что свобода — лучше несвободы. Я начал посещать все оппозиционные митинги и собрания. Потом написал письмо в координационный совет движения «Демократическая Россия» со своими оценками дел в стране. И получил приглашение на встречу с Анатолием Васильевичем, который в Томске это движение возглавлял. Так начались наши отношения, продлившиеся более 20 лет. Именно Анатолий Кобзев систематизировал мои знания и представления о мире и ввёл в большую политику. В 1989 году Анатолий Васильевич создал свой штаб как кандидат в депутаты Съезда народных депутатов России и победил на выборах. А я стал одним из его помощников в Томске. Началась бурная политическая жизнь, в которой были и победы, и разочарования, и поражения. Но удивительная невозмутимость, присущая именно мудрым людям, позволяла Анатолию Васильевичу в любой ситуации принимать правильные решения и сохранять чувство юмора...

...Помню, как в Москве и Томске развернулась нешуточная борьба за продвижение Анатолия Кобзева на должность представителя президента в Томской области. И случилось невероятное: был подписан указ Ельцина о назначении Анатолия Васильевича на этот пост. Но Степан Сулакшин (в 1989-91 — народный депутат СССР — ред.) добился отмены указа как подписанного ошибочно. Анатолий Кобзев в должности полпреда пробыл менее одного дня. И вот сидим мы в Томске в штабе на задворках нынешнего «Сибирского бистро», грустим. Тут Анатолий Васильевич заходит, только утром вернулся из Москвы. Улыбается во весь рот, брови свои лохматые топорщит, рассказывает: «Прилетаю я в Москву, уже знаю, что указ отменили. А меня прямо у трапа самолёта машина администрации президента встречает. Видимо, гараж был не в курсе, что меня отставили. Ну, я, не будь дурак, прыгнул в машину и вперёд. Правда, водитель удивился, когда я у метро попросил остановиться. А мне в Кремле делать было нечего, пропуск уже аннулировали, зато хоть раз на чёрной «Волге» как полпред прокатился»....

Потом Анатолий Васильевич сосредоточился на делах кафедры промэлектроники ТУСУР и превратил её в центр инновационного развития не только вуза, но и всего Томска. Он создал команду единомышленников и сумел коммерциализировать науку. Это было настолько чуждо советскому сознанию многих томских ученых, что Анатолий Кобзев превратился в объект бесконечных нападок и критики. Но первые успехи кафедры, которая стала самостоятельным подразделением ТУСУР и начала приносить прибыль, убедили многих, что времена изменились. Несмотря на плотную занятость делами многопрофильного бизнеса, Анатолий Васильевич из политики не ушёл. Мы вместе вступили в партию «Демократический выбор России», которая потом вошла в «Союз Правых Сил». В 2004 году Анатолий Васильевич возглавил Томское отделение СПС. А я руководил избирательными штабами партии в 2005 году на выборах в городскую Думу Томска, потом в 2007 году — на выборах в областную Думу. И Анатолий Кобзев был в списках кандидатов СПС и избирался сначала городским, потом областным депутатом. После очередных удачных выборов захожу я в кабинет к Анатолию Васильевичу, а он меня приветствует: «О! Креатор победы явился!». Так я от него это слово «креатор» узнал...

...Хотя накануне выборов в городскую Думу Анатолий Васильевич едва не стал жертвой моей креативности. После ареста Михаила Ходорковского я предложил Томскому молодёжному отделению СПС выдвинуть кандидатуру Михаила Борисовича в депутаты на выборах в гордуму. Понимая, что такая инициатива наказуема, Кобзеву я ничего не сказал. Молодёжь Ходорковского поддержала единогласно и направила уведомление в горизбирком. И вот вскоре после этого Анатолий Васильевич приходит в штаб, глаза круглые, говорит: «У Курлека в лодке с удочкой сижу (а рыбаком он был заядлым). Вдруг на мобильный Пономаренко из областной администрации звонит. Кричит: «Вы что там придумали! Ходорковского в депутаты! Ошалели! Сейчас Москва звонила! Они там ногами топают!». Я из лодки чуть не выпал, хорошо, за края схватился. Ну, ребята, вы даёте! Наверняка, Кузичкин это придумал!». Смотрит на меня Кобзев грозно. Но я как ученик Анатолия Васильевича сохранил полную невозмутимость. Самое замечательное, Кобзев не потребовал это решение дезавуировать. Подмигнул мне и ушёл. Хотя к Ходорковскому относился он совсем без восторга. Но это совсем другая история.

Об Анатолии Кобзеве я могу вспоминать много и долго. И только доброе... Одно плохо: ушёл Анатолий Васильевич и даже мне не подмигнул на прощание…».

Автор: с личной странички в Facebook

Нелли Кречетова, уполномоченный по правам человека в Томской области (2010-2013), вице-губернатор Томской области (2003-2006), бывший лидер ТРО «Союз правых сил»: «Кобзев достоин быть вписанным в историю Томска. На то две, как минимум, причины. Он стоит у истоков демократического движения в нашем городе. Анатолий Васильевич был для меня тогда одним из отцов томской демократии конца 80-х , когда был избран на альтернативной основе (никакой альтернативности не было в советское время и в помине) депутатом Верховного Совета. Позже мы с ним стали соратниками партии СПС, когда я возглавила региональное отделение. Сейчас уж немногие могут расшифровать аббревиатуру, а тогда СПС была весьма популярна у образованной части Томска и заняла третье место по количеству поданных голосов на выборах 1999 года среди всех российских регионов...

...Также Томск получил название инновационного города, благодаря в том числе Кобзеву. Вспоминаю российско-немецкий саммит в 2004 году в Томске, когда в город приехали сразу несколько министров российского правительства. И они побывали в ТУСУРовском бизнес-инкубаторе. Он был первый в России. И вот эти министры в один голос заявили: «Вот чего мы хотим: таких бизнес-инкубаторов должно быть много в стране!». А появление такого в Томске сопровождалось в прямом смысле боями, где Кобзев был на передовой. И отдельное спасибо Анатолию Васильевичу за ТУСУР, который после его прихода стал очень заметным не только на томской, но и российской карте.

Кобзев был интересный, эрудированный, можно сказать страстный, когда отстаивал демократические ценности, прежде всего — свободы и необходимость инновационного развития страны! Новейшая история Томска еще не написана, но имя Кобзева заслуживает отдельной страницы».

Автор: tusur.ru

Первым ректором ТУСУРа, избранным на альтернативных выборах, Анатолий Кобзев стал в 1999 году. Ставку в предвыборной кампании делал на улучшение материального положения вуза и его сотрудников при помощи «фирменных технологий» — целевой подготовки и дистанционного образования. Кресло ректора занимал 10 лет. Задал вектор инновационного развития вуза. Предложил концепцию подготовки предпринимателей наукоемкого бизнеса наряду с классическими инженерами. Создал один из первых за Уралом Томский межвузовский центр дистанционного образования. При нем в 2004 году ТУСУР открыл первый в стране студенческий бизнес-инкубатор.

Автор: ТВ2

Андрей Поздняков, президент компании «Элекард»: «Книга Бертона Кларка о предпринимательских университетах вышла на русском языке в 2011 году. Анатолий Васильевич рассказал мне об идее предпринимательского университета на десять лет раньше. Не знаю, читал ли он Кларка на английском, услышал ли об идее от коллег или самостоятельно к ней пришел, но воплощал он эту идею с полной самоотдачей. Мы не были близки с Кобзевым. Встречались много раз, неоднократно дискутировали, явно симпатизировали друг другу, но разрыв в возрасте не давал стать друзьями...

...Мы были соратниками. Вместе со многими томскими предпринимателями я был заражен его верой в возможность создания в Томске университета, независимого от бюджетного финансирования. Кобзев всей своей жизнью воплощал квинтэссенцию предпринимательства — «деятельности, направленной на поиск возможностей за пределами имеющихся ресурсов. Невозможно переоценить его роль в формировании предпринимательской культуры не только в ТУСУРе, но и во всех университетах Томска. Взрыв инженерно-технического бизнеса в Томске в нулевых годах — это во многом именно его заслуга».

Будущее Анатолий Кобзев видел за частными предприятиями наукоемкого бизнеса. И болезненно реагировал на ситуации, когда свобода предпринимательства, равно как и другие свободы оказывались под угрозой. Приводим фрагмент эфира «Часа Пик» ТВ2 от 23 сентября 2005 года, гость студии — кандидат в депутаты городской думы от блока СПС+Яблоко Анатолий Кобзев:

— (Анатолий Кобзев) ...Когда начинается атака на успешные дела, то в принципе страдает все. А когда они (проверяющие и налоговые органы — прим.) приходят в наукоемкую фирму, уже начинает реальный сектор экономики трясти. В других регионах точки роста защищены 100%-но. Я предъявляю претензии к власти следующие. Точки роста громить нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Я вот принес (цитату) — 100 лет назад, в 1905 году, была первая российская Дума. Что там было для борьбы с административным ресурсом (читает): от 4 до 8 месяцев заключения в тюрьме грозило лицам или группам, включая должностных лиц, если те препятствуют избирателю или выборщику осуществить право свободного выбора. Это тот административный ресурс, который сейчас безудержно включен. Это всякие рамки приличия переходит. Страх! В политику возвращают запугивание. Мне лично угрожали увольнением... Административный ресурс включался всегда. Но сейчас в Томской области, по крайней мере, мы наблюдаем совершенно новые черты этого административного ресурса — попытка запугать. Собирают директоров школ, говорят — голосуйте за «Единую Россию», в противном случае мы недодадим вам денег — это переходит всякие границы. Я демократ первой волны, я чувствую себя оскорбленным, униженным и потерпевшим поражение. Если в 90-м году были первые проблески демократии, с 93-го шло далее, то 2004-05 год — все. — (Ведущая) В этой всей истории как-то юмористически звучит последний пассаж вашего заявления (избирательного блока СПС+Яблоко — прим.): «В случае непринятия мер оставляем за собой право обратиться напрямую к президенту РФ Владимиру Путину...» — (АК) Обратимся. — (Ведущая) И человек, который поддерживает Единую Россию, примет... — (АК) Это не совсем так. Меня пугают, говорят — ты выступаешь против президента. Ничего подобного. Никогда. Против «Единой России» выступаю, потому что вижу в ней очень отвратительное наше будущее. Если мы пойдем по предначертанному пути. Что касается президента — он, прежде всего, не член ЕР, он опираться будет на любую партию, которая имеет большинство, И будет это не ЕР, а СПС, он будет опираться на СПС. И в части экономической политики, мы многие моменты поддерживаем. А что касается зажима СМИ, и их огосударствления, и в общем-то некоего террора против свободных СМИ, я считаю, что это и президента не красит. Поэтому обратимся — каналы у нас есть.

...Меня только волнует другое. Что тот, кто в Томске хочет нам эту душную атмосферу преподнести и задать, я надеюсь, что они натолкнутся на сопротивление населения. Нельзя нам новую КПСС на шею повесить. Потому что она будет более страшной, более циничной. Не обремененной моральными принципами. Это отбросит Россию на очень много. И я призываю людей, честных по крайней мере людей, которые болеют за Россию, не поддаваться на провокации. Не бояться. Мы свое отбоялись. Хватит.