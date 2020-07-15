«Норильск называют северной Чечней, и это не преувеличение»

Истории

В июне журналисты «Новой Газеты» и активисты «Greenpeace» побывали в окрестностях Норильска, где 29 мая этого года из-за аварии на ТЭЦ-3 более 21 тысячи тонн солярки вылилось в почву и реки. На пресс-конференции участники экспедиции рассказали, как силовики забирали у них топливо для лодок и срывали встречи с местными, насколько пострадала от аварии арктическая экосистема и почему Норильск, вотчина Владимира Потанина — это город страха.

Фото: Юрий Козырев / «Новая Газета»

Елена Сакирко, координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace, рассказала, что экспедиция в Норильск собралась из-за противоречивой информации о характере загрязнения. В соцсетях были сообщения о том, что быстрое течение реки Амбарной уже почти донесло нефтепродукты до Карского моря, но официально не шло речи даже о том, что солярка дошла до озера Пясино. Окончательное решение было принято 17 июня, когда «Норникель» объявил о ликвидации 90 % загрязнения.

Мы решили, что нужно ехать на место и посмотреть своими глазами на то, что происходит. Поговорить с людьми, которые живут на реке. Там много рыбацких стоянок коренных народов, они живут на рыбе, это источник их существования, — рассказала эколог. — Также решили, что нужно взять пробы воды, почвы и донных отложений, чтобы понять, было там загрязнение или нет. Когда оказались в Норильске, столкнулись со множеством сложностей и препятствий.

Елена пояснила, что служба безопасности комбината и правоохранители задерживали участников экспедиции и составили на них несколько протоколов, прослушивали телефоны, проверяли документы у капитана судна, который вез экологов и журналистов, а в конце концов забрали топливо для лодок.

Фото: Юрий Козырев / «Новая Газета»

«Это самая тяжелая командировка в моей жизни, — вторит Елене спецкор «Новой Газеты» Елена Костюченко. — Нас трижды задерживали, за нами прилетал вертолет, воровали горючее. Очевидно, что у нас прослушивали телефоны, потому что после того, как мы договаривались о встрече, в назначенном месте нас уже ждала полиция. Люди, которые с нами общались, подвергались давлению со стороны полиции и ФСБ. Тот страх, который я встретила в городе, — это беспрецедентно, это чудовищный страх. Мои коллеги, которые работали в Норильске, называют его северной Чечней, и это не преувеличение. Территория подчинена одному хозяину, одной компании, которая аффилирована с местными правоохранительными органами».

Все же экспедиции удалось добраться до рыбацкой точки Кресты, поговорить с местными жителями и взять пробы. Рыбаков, как выяснилось на месте, об аварии не оповещали. Никаких загрязнений жители прибрежных поселков не видели, но рассказали, что уже две недели в реке нет рыбы.



«Будучи там, мы увидели огромное количество нарушений и зафиксировали слив производственных отходов прямо в ручьи, которые текут в речку и озеро Пясино. Это было в тот момент, когда говорилось столько высоких слов о ликвидации загрязнения, — отметила Елена. — Когда мы уехали, поступило много сообщений о новых разливах, но их сложно подтвердить. Нужно жить и работать там, чтобы зафиксировать все нарушения. В таком состоянии, как рухнувшая цистерна, находится много промышленных объектов. Необходимо серьезно пересматривать всю систему работы таких компаний и усиливать экологический контроль».

Фото: Юрий Козырев / «Новая Газета»

По личной просьбе главреда «Новой Газеты» в экспедиции принял участие депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он должен был помочь вывезти пробы воды и почвы из Норильска — изначально предполагалось, что могут возникнуть проблемы. И действительно, несмотря на присутствие столичного политика, пробы удалось вывезти лишь с третьей попытки.

Митрохин рассказал, что при первой попытке сотрудники аэропорта не дали вывезти пробы со ссылкой на запрещающий вывоз указ «Норникеля». Депутат потребовал предъявить ему документ, но указ ему не показали. После этого версия службы безопасности аэропорта изменилась.

Перед самым вылетом пришел представитель службы безопасности и изложил другую концепцию. Сказал, что поступил анонимный звонок о том, что на нашем рейсе готовится провоз горючих воспламеняющихся материалов, — вспоминает Сергей Митрохин. — Я сказал, что все банки проверены и ничего запрещенного к провозу в них не найдено. Мне ответили, что пробы все равно вывезти нельзя. Тогда я предложил остановить рейс и проверить других пассажиров, готовится ведь почти теракт. Этот цирк был разыгран спонтанно и только для того, чтобы не пустить пробы в Москву. «Эхо Москвы» потом связалось с замруководителя службы безопасности аэропорта Сергеем Ерастовым. Им он сказал, что звонка и указа не было, а мы не могли улететь из-за того, что у нас не было нужных документов. Это было вранье со стороны службы безопасности, все разговоры у нас записаны. Дело в том, что аэропорт «Норникеля» принадлежит «Норникелю». Видимо, вода и земля в округе тоже.

По итогам Митрохин составил два депутатских запроса генеральному прокурору. В первом политик требовал разобраться, почему сотрудники аэропорта не давали ему вывезти пробы, а во втором сообщил обо всех авариях за последние несколько месяцев, попросил их проверить и возбудить дело по статье «организация преступного сообщества под названием «Норникель».

Руководитель энергетической программы Greenpeace России Владимир Чупров предположил, что журналистам и экологам чинили препятствия и не давали вывезти пробы, потому что вопрос экологии Арктики — вопрос политический. В 2021 году Россия должна стать председателем Арктического совета, а Владимир Путин в 2019 году обещал сделать природоохранную повестку главное в России. Поэтому разлив — удар в том числе по имиджу страны в Арктическом совете, и властям сейчас важно показать, что Ледовитый океан чист.

Фото: река Амбарная, загрязненная нефтепродуктами

«Это экономия на безопасности. И эту экономию господин Потанин кладет себе в карман»

Василий Рябинин — бывший сотрудник норильского Росприроднадзора. К моменту разлива ТЭЦ-3 он только начал работать в созданном 20 мая ведомстве. До этого представительства Росприродназора в Норильске не было несколько лет. Владимир стал свидетелем аварии, снял ее на видео и передал снимки руководству. Именно его фотографии с залитой соляркой рекой разместила в соцсетях глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

После у Василия случился конфликт с начальством. Он считал, что по Амбарной топливо дошло до озера Пясино, поэтому нужно обследовать водоем. Но начальство, по словам эколога, не дало ему этого сделать. Конфликт вышел «серьезный», Василий решил, что его увольнение — дело времени, поэтому решил уйти сам.

Бывший сотрудник Росприроднадзора предполагает, что масштабы загрязнения могут быть оценены неверно. Отчасти потому что водоемы не обследуют должным образом, а некоторые природные факторы специалисты вообще могут не учесть.



«Я говорил со специалистами, которые ситуацию понимают очень хорошо. Все сходятся в тому, что топливо не дойдет до Карского моря: река очень длинная, 700км, это размажется по берегам, а часть испарится. Здесь большая ошибка всех, потому что озеро Пясино это не совсем озеро, а протоки реки Норильской, — пояснил эколог. — Течение в нем есть, и достаточно большое. И еще один момент: в момент аварии лед стоял посреди озера. Он действует как природный сорбент, а когда начинает таять, выпускает свежую нефть. Поэтому пятно, возможно, подходит сейчас к Карскому морю. Но абсолютно никто ничего не делает, чтобы проверить, ноль информации. Где топливо — это сейчас вакуум. По всем данным оно должно было частично испариться, поэтому «Норникель» в принципе не мог 90% топлива собрать». ​

По мнению Владимира, вокруг «Норникеля» и Норильска вообще сформирован «абсолютный» инфовакуум, и случившееся в аэропорту с участниками экспедиции — это его проявление. К тому же, считает эколог, СМИ недостаточно освещают подобные аварии, хотя проблемы на территории Норильска происходят каждый день. После разлива ситуация начала меняться: люди, например, связываются с Владимиром и скидывают ему координаты незаконных сбросов.

Фото: Юрий Козырев/«Новая Газета»