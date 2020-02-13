«Но он же мертвый получил ожоги. Понимаете?»

Истории

24 декабря 2019 года 62-летнему томичу Алексею Близненко провели плановую операцию в урологическом отделении клиник СибГМУ. Операция прошла без осложнений, мужчину перевели из реанимации в общую палату. А 30 декабря Алексей Близненко умер. Умер в больничном туалете, пролежав несколько часов на батарее. Его тело вечером обнаружила санитарка. Сейчас родственники Алексея Близненко пытаются добиться наказания для сотрудников медицинского учреждения, которые, по их мнению, лучше должны были следить за своими пациентами. И требуют наказания за халатность.

Елена Близненко помнит тот день, 30 декабря, очень хорошо. Говорит, что в последний раз с мужем говорила по телефону около 12.00. Тот был в хорошем настроении, несмотря на возникшие проблемы с кишечником после операции.



«Ему врач сказал, что если не справится сам, то ему поставят клизму. Муж и пошел в туалет, сказал мне, что попробует сам справиться. В палате лежал один. Соседа недавно выписали. Муж, кстати, беспокоился из-за этого. Я решила ему передать что-то – ряженку или кефир. Но знаете, это было перед Новым годом, суета, и сын смог привезти передачу только около 16.00. В палате сын отца не нашел. Сын спросил у медсестер, где отец, но никто не знал. Одна из них крикнула в коридор фамилию мужа, но безрезультатно. Сказали, что, может, где-то гуляет или вышел покурить. Хотя, согласно режиму, это были часы отдыха пациентов. Но отсутствие пациента в палате дежурных медсестер не смущало и не тревожило. Все мои попытки дозвониться до мужа оказались напрасными: никто не отвечал. И только в 18.17 кто-то взял телефон и сказал, что муж умер».

Фото: предоставлено Еленой Близненко

Елену попросили приехать в отделение на следующий день в семь утра и пообещали сказать причину смерти мужа. Елена пришла туда с сыном. По ее словам, им никто не принес соболезнования по поводу смерти мужа и отца.

Сказали, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Но о том, что Алексей получил термические ожоги лица, груди и рук от батареи в туалете, никто из медиков им не сообщил.

«Ни медсестры, ни заведующий нам ничего про ожоги не сказали. Позже выяснилось, что они и лечащему врачу моего мужа ничего не сообщили о полученных ожогах. Врач узнал об этом только на следующий день после смерти его пациента, когда понес документы в морг. К тому же тело моего мужа почему-то не было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу в ОКБ, а продолжало лежать в морге СибГМУ. Мужской туалет в отделении был так тщательно вымыт, что на кафельной плитке отражался свет от ламп. Хотя все прекрасно знают, что в таких случаях место смерти осматривается сотрудником полиции», – рассказала Елена Близненко.

Елена Близненко вспоминает, что спросила тогда медсестер, можно ли было спасти ее мужа, если бы тот был в палате. Ей ответили, что да. Спасли бы, если бы тот находился в палате. Но другая добавила, что пациенты в отделении не маленькие дети и что следить за ними постоянно они не обязаны.

«Но ведь за пациента, лечится ли он платно или по полису, несет ответственность весь персонал. Нужно только добросовестно выполнять свои обязанности. Сказали бы сразу, что не могут за каждым пациентом смотреть, я бы осталась в больнице, помогала бы мужу. Он, может быть, и жив был бы сейчас».

Когда Елена Близненко узнала об обстоятельствах смерти мужа, то сразу решила подать жалобу и попасть на прием к руководству клиник. Ее принял и выслушал заместитель главного врача клиник СибГМУ по хирургической работе Владимир Найденкин.

«Меня принял заместитель главного врача по хирургической работе Владимир Найденкин, так как сам главврач был в отпуске. Когда я стала ему говорить про смерть моего мужа, то он мне сказал, что слышал эту историю. Но он, мол, мертвый получил ожоги. И что лежал не так долго. Но получить такие ожоги за 30 минут нельзя».

Жалобу руководство клиник СибГМУ все-таки рассмотрело, выразило Елене Близненко соболезнования и пообещало учесть все замечания по медицинской этике. На этом все.

«Ваше обращение было обсуждено на заседании врачебной комиссии. Представлены объяснительные лечащего врача, заведующего отделением, дежурного врача и дежурных сестер. По результатам служебного расследования выявлено, что оперативное вмешательство и лечение в послеоперационном периоде проведено в соответствии с клиническими рекомендациями. Летальный исход произошел в связи с острым коронарным синдромом, предупредить который в данной ситуации не представлялось возможным. Приносим вам, Елена Ромуальдовна, глубокое соболезнование. Ваши замечания по нарушению медицинской этики и деонтологии будут учтены в последующей работе урологического отделения и устранены», — говорится в ответе медицинского учреждения.

Елена Близненко хочет, чтобы руководство клиник СибГМУ провело расследование и привлекло к ответственности лиц, дежуривших в день смерти мужа. Она считает, что именно их бездействие и привело к трагедии.

«Когда нам выдали документы, то там не оказалось никаких бумаг, которые касались лечения моего мужа. И в клинике СибГМУ, и ранее в онкодиспансере. Только медицинская карта и снимок МРТ. Сейчас жду результатов судмедэкспертизы, они должны быть в конце февраля. Мне нужно знать, от чего умер мой муж. И можно ли было ему помочь. Мне не нужны никакие компенсации, мне нужно лишь, чтобы виновные понесли наказание. Как так, в больничном туалете человек умирает, а медсестры не в курсе. Я подала жалобу в Росздравнадзор и собираюсь идти к уполномоченному по правам человека».

В случае если будет доказан факт оказания медицинских услуг ненадлежащего качества, повлекших вред здоровью человека (смерть), Елена Близненко имеет право обратиться в суд и получить компенсацию. Так считает младший партнер юридического агентства «Lextime» Екатерина Дерябина.

Согласно Конституции, каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь, — комментирует Екатерина Дерябина. — Основными принципами охраны здоровья являются, в том числе, ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья; доступность и качество медицинской помощи; недопустимость отказа в оказании медицинской помощи. Медицинские организации, медицинские работники несут ответственность за причинение вреда жизни или здоровью при оказании гражданам медицинской помощи. Причиненный вред возмещается медицинскими организациями. Существует три основных способа получить защиту нарушенного права в сфере оказания медицинских услуг. Урегулирование спора через претензионный порядок, когда человек обращается непосредственно в медицинскую организацию с претензией и предложением путей разрешения возникшего конфликта, обращение за защитой своего нарушенного права в суд и административный порядок.

По словам юриста, женщина может потребовать от клиники компенсации морального вреда в связи со смертью мужа. А также взыскать расходы на его погребение, так как тут может идти речь и о защите прав потребителей.

«Отмечаю, что возмещение морального вреда не освобождает медицинских работников от привлечения их к ответственности в соответствии с законом. За ненадлежащее исполнение медицинским работником должностных обязанностей УК РФ предусмотрена ответственность за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенного вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ), неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ)».

Кроме того, в случае оказания медицинской помощи ненадлежащего качества граждане могут обратиться в следующие организации: Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Томской области, департамент здравоохранения Томской области, прокуратуру и в Томское региональное отделение ООД «Объединение потребителей России».