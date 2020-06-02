Никогда не думал, что буду стоять в очереди за бесплатной едой

Благотворительная акция «Накорми бездомного» проходит каждый вторник в роще у Петропавловского собора. Человек тридцать приходит стабильно. Однажды зимой было почти 70 человек. Часто приходят люди, у которых есть и дом, и пенсия, но, например, нет света и негде приготовить горячую еду. Летом раздачу еды волонтеры прекращают, уходят на «каникулы». На прошлой неделе была последняя акция — следующая только осенью.

