Никогда не думал, что буду стоять в очереди за бесплатной едой
Бывший школьный учитель Николай Коваленко (83 года) и бывший моряк Александр Боровков (61 год) в очереди на раздаче еды «Накорми бездомного» не первый раз. У них есть жилье, получают пенсию, но денег все равно не хватает. Акция задумывалась как помощь бездомным. Однако за бесплатной едой потянулись и малоимущие пенсионеры. Кто они, эти люди?
Благотворительная акция «Накорми бездомного» проходит каждый вторник в роще у Петропавловского собора. Человек тридцать приходит стабильно. Однажды зимой было почти 70 человек. Часто приходят люди, у которых есть и дом, и пенсия, но, например, нет света и негде приготовить горячую еду. Летом раздачу еды волонтеры прекращают, уходят на «каникулы». На прошлой неделе была последняя акция — следующая только осенью.
Раздают также медикаменты и одежду
Раньше на акциях ставили столы — кормили на месте, наливали чай. Из-за коронавируса продукты раздают в пакетах: пришедших ставят полукругом с соблюдением социальной дистанции.
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