«Нихао, коронавирус. Мы тебя не боимся»

Как показал выборочный опрос томичей на улицах города, коронавируса в Томске не боятся. «Сибирь далеко, а новый вирус не страшнее любого гриппа». Во время опроса мы встретили российского туриста, вернувшегося 18 января из Китая, в том числе он был в г. Ухань, который считается центром эпидемии. Также встретили врача анестезиолога-реаниматолога из Колпашева, принимавшего участие в ликвидации эпидемии свиного гриппа в 2009 году.

Турист, вернувшийся из Уханя (Китай), и врач, участвовавший в ликвидации свиного гриппа в 2009 году. Тогда в Томской области только по официальным данным от свиного гриппа скончалось 28 человек.

Сергей Иванович — врач анестезиолог-реаниматолог:









— Не боюсь я коронавируса. Потому что имел опыт. 11 лет назад была вспышка свиного гриппа H1N1. Сколько было заболевших в Томской области, какие осложнения были. Я врач анестезиолог-реаниматолог, если мои коллеги увидят, они мне это не простят, что я об этом сейчас говорю. Но я не здесь был, в Колпашеве работал, сейчас на пенсии. Так что я не боюсь, но лучше подойти к этому более серьезно, чем отмахнуться. Вот сегодня мои внучки пошли в школу, и я проследил, чтобы они были в масках. Сказал им, чтобы каждые два часа они их меняли. Если начнется эпидемия, я их просто возьму и увезу в деревню. Хотя если человек переболеет в легкой форме, то иммунитет будет на всю жизнь. Ведь этот вирус, как мне кажется, потом через какое-то время опять вернется. Нас спасает то, что мы разрознены. Если говорить про Китай, то люди там скученны.







Николай Кузьмич Станчин — турист, вернувшийся из Китая:





— Я недавно приехал из Китая. Самолетом прилетел 18 января. Ничего даже в помине не было. А когда сюда вернулся, через неделю заговорили. Но я проскочил. Я там отдыхал. Там в два или три города экскурсия была. В том числе в Ухань.

— Там же, говорят, уже эпидемия свирепствовала?

— Да ничего там не было. Надувательство это, я считаю. Нас там в ресторан водили, на водопады мы ездили, в дельфинарий в Ухане сходили. Все нормально было.

— А правду говорят, что в Китае сейчас все люди в масках ходят?

— Я не замечал, никто не ходил. У нас был экскурсовод их, ну он по-русски шпрехал, но он тоже без маски был.









— Я боюсь, что это войдет в Россию, но сам не переживаю по этому поводу. От гриппа умирает больше народу.







— Здравствуйте, «нихао» по-китайски.



— Исанмесез по-татарски.

— Боитесь коронавируса, который из Китая к нам вроде как идет?

— Нет, не боюсь. Сибирь далековато. Да и мы тут закаленные, я вот витамины пью, в бассейн хожу. Никто у нас не болеет: ни ребятишки, ни внуки.





— Я считаю, что это не выдумка. Посмотрите рекламу, говорят, что много народу уже умерло. Этот вирус (коронавирус) – что-то новое, и никто путем не говорит, что это такое. Но у нас в Томске все хорошо. Ну, всего доброго вам. Не болеть.







— Мы, кончено, многого не знаем, но я думаю, что бояться нечего. У нас здесь такие морозы. Я думаю, что наш организм привык. Хотя у нас студенты, вот это немного пугает, вдруг что-нибудь проскочит.



— Вас пугают студенты из Китая?

— Да. А так никакого страха нет, спокойненько ходим, спокойненько все покупаем.





— Не боимся, у нас его нет. Китайцы только болеют там у себя в Китае.







— Я думаю, что от обычного гриппа еще больше народу погибает, чем от коронавируса. А то мы купили путевку в Таиланд, вот я думаю, блин, может, не ехать. А потом решил: да ничего страшного, к марту вся шумиха уже уляжется. И я почитал, сколько в Таиланде люди погибают от обычных инфекций, тысячами. Так что нет, я не боюсь.







— Я соблюдаю меры безопасности. И просто не смотрю телевизор.







— А почему я его должен бояться.



— Ну, вы слышали, про него всякие ужасы рассказывают?



— Ужасы да, а реально ничего нет.





Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — новый коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в стране в понедельник (3 февраля 2020 года) достигло 17,2 тысячи человек, умерших было чуть больше 360. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.