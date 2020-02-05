«Нихао, коронавирус. Мы тебя не боимся»
Турист, вернувшийся из Уханя (Китай), и врач, участвовавший в ликвидации свиного гриппа в 2009 году. Тогда в Томской области только по официальным данным от свиного гриппа скончалось 28 человек.
Опрашиваем томичей и вспоминаем хронику эпидемии 2009 года.
Как показал выборочный опрос томичей на улицах города, коронавируса в Томске не боятся. «Сибирь далеко, а новый вирус не страшнее любого гриппа». Во время опроса мы встретили российского туриста, вернувшегося 18 января из Китая, в том числе он был в г. Ухань, который считается центром эпидемии. Также встретили врача анестезиолога-реаниматолога из Колпашева, принимавшего участие в ликвидации эпидемии свиного гриппа в 2009 году.
Сергей Иванович — врач анестезиолог-реаниматолог:
— Не боюсь я коронавируса. Потому что имел опыт. 11 лет назад была вспышка свиного гриппа H1N1. Сколько было заболевших в Томской области, какие осложнения были. Я врач анестезиолог-реаниматолог, если мои коллеги увидят, они мне это не простят, что я об этом сейчас говорю. Но я не здесь был, в Колпашеве работал, сейчас на пенсии. Так что я не боюсь, но лучше подойти к этому более серьезно, чем отмахнуться. Вот сегодня мои внучки пошли в школу, и я проследил, чтобы они были в масках. Сказал им, чтобы каждые два часа они их меняли. Если начнется эпидемия, я их просто возьму и увезу в деревню. Хотя если человек переболеет в легкой форме, то иммунитет будет на всю жизнь. Ведь этот вирус, как мне кажется, потом через какое-то время опять вернется. Нас спасает то, что мы разрознены. Если говорить про Китай, то люди там скученны.
Николай Кузьмич Станчин — турист, вернувшийся из Китая:
— Я недавно приехал из Китая. Самолетом прилетел 18 января. Ничего даже в помине не было. А когда сюда вернулся, через неделю заговорили. Но я проскочил. Я там отдыхал. Там в два или три города экскурсия была. В том числе в Ухань.
— Там же, говорят, уже эпидемия свирепствовала?
— Да ничего там не было. Надувательство это, я считаю. Нас там в ресторан водили, на водопады мы ездили, в дельфинарий в Ухане сходили. Все нормально было.
— А правду говорят, что в Китае сейчас все люди в масках ходят?
— Я не замечал, никто не ходил. У нас был экскурсовод их, ну он по-русски шпрехал, но он тоже без маски был.
— Я боюсь, что это войдет в Россию, но сам не переживаю по этому поводу. От гриппа умирает больше народу.
— Здравствуйте, «нихао» по-китайски.
— Исанмесез по-татарски.
— Боитесь коронавируса, который из Китая к нам вроде как идет?
— Нет, не боюсь. Сибирь далековато. Да и мы тут закаленные, я вот витамины пью, в бассейн хожу. Никто у нас не болеет: ни ребятишки, ни внуки.
— Я считаю, что это не выдумка. Посмотрите рекламу, говорят, что много народу уже умерло. Этот вирус (коронавирус) – что-то новое, и никто путем не говорит, что это такое. Но у нас в Томске все хорошо. Ну, всего доброго вам. Не болеть.
— Мы, кончено, многого не знаем, но я думаю, что бояться нечего. У нас здесь такие морозы. Я думаю, что наш организм привык. Хотя у нас студенты, вот это немного пугает, вдруг что-нибудь проскочит.
— Вас пугают студенты из Китая?
— Да. А так никакого страха нет, спокойненько ходим, спокойненько все покупаем.
— Не боимся, у нас его нет. Китайцы только болеют там у себя в Китае.
— Я думаю, что от обычного гриппа еще больше народу погибает, чем от коронавируса. А то мы купили путевку в Таиланд, вот я думаю, блин, может, не ехать. А потом решил: да ничего страшного, к марту вся шумиха уже уляжется. И я почитал, сколько в Таиланде люди погибают от обычных инфекций, тысячами. Так что нет, я не боюсь.
— Я соблюдаю меры безопасности. И просто не смотрю телевизор.
— А почему я его должен бояться.
— Ну, вы слышали, про него всякие ужасы рассказывают?
— Ужасы да, а реально ничего нет.
Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — новый коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в стране в понедельник (3 февраля 2020 года) достигло 17,2 тысячи человек, умерших было чуть больше 360. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Мы решили вспомнить эпидемию свиного гриппа в 2009 году. Которая только по официальным данным унесла в Томской области жизни 28 человек.
Хроника по материалам телекомпании ТВ2:
Весна 2009
— Меры по профилактике свиного гриппа, нового вируса, обнаруженного в Мексике, будут приняты и в Томске. Такое поручение получили от главного санитарного врача России Геннадия Онищенко эпидемиологи по всей стране. Новое заболевание распространяется по миру с молниеносной скоростью. Из Мексики, где были зафиксированы первые случаи заболевания свиным гриппом, вирус уже добрался до США, Новой Зеландии, а также Франции и Испании. В Мексике он уже унес жизни 103 человек, а число заболевших превысило полторы тысячи. Предположительно выявлен новый гриппа типа Н1N1, который отличается от обычного на генном уровне. В России случаев заболевания свиным гриппом не зафиксировано.
Июль 2009
Подозрение на заболевание свиным гриппом в Томской области. В инфекционном отделении северской медсанчасти № 81 оказалась 14-летняя девушка. 15 июля она вернулась в Северск из Лондона и обратилась к врачам с жалобами на кашель, насморк, боли в горле и температуру 38-39 градусов. После предварительных анализов томские и новосибирские специалисты подтвердили, что у девушки свиной грипп. В новосибирском аэропорту Толмачево, куда прилетела северчанка, проводится дезинфекция.
Запретить групповые выезды детей за границу предложил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В настоящий момент уже действует распоряжение о запрете образовательных детских поездок в Великобританию. По данным Роспотребнадзора, более 30 % заболевших гриппом Н1N1 в России – это подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Все они выезжали в составе организованных групп за рубеж на учебу по программам языковых курсов.
31 августа 2009
Первое сентября отменяется для нескольких десятков томских школьников. Речь идет о тех, кто последние летние дни провел за границей. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко распорядился не допускать до занятий учеников, которые потенциально могут быть больны свиным гриппом. В России диагноз «свиной грипп» подтвержден у двухсот с лишним человек. Почти 96 процентов заразились им во время зарубежной поездки.
27 октября 2009
Русскую классическую гимназию № 2 закрыли на карантин. Прекратить занятия пришлось из-за вспышки респираторно-вирусных инфекций. Заболевание выявлено у 150 детей — это почти треть учащихся гимназии. Кроме того, стало известно: у четырех учеников анализы подтвердили диагноз «свиной грипп».
7 ноября 2009
Согласно официальной статистике у 97 человек подтвердился диагноз «свиной грипп», среди них 49 детей. Неделя началась с известия о том, что в ОКБ умер пациент гематологического отделения. Мужчине было 68 лет. В его легких после смерти обнаружили вирус свиного гриппа. Позже эту информацию врачи опровергли. Всего от свиного гриппа к настоящему моменту во всем мире скончалось около 5 тыс. человек. Для справки: каждую зиму от последствий обычного гриппа умирает людей в разы больше. В России началась вакцинация против свиного гриппа. Участвуют в ней пока всего пять регионов. Это Московская, Брянская, Воронежская области. Из наших соседей — Тюменская область и Алтайский край. В Томскую область вакцина еще не поступила.
12 ноября 2009
Еще один летальный исход с подозрением на свиной грипп зарегистрирован в Томске. В первой детской больнице умерла маленькая девочка. Ей было четыре года. Малышку доставили в больницу с отеком гортани. Спасти ее не удалось. Уже после анализы показали наличие в организме вируса высокопатогенного гриппа. Сейчас анализы перепроверяют в новосибирском центре вирусологии и биотехнологий. Диагноз «свиной грипп» подтвержден на тот момент уже у 154 человек.
28 ноября 2009
С начала эпидемии в Томской области скончались двадцать человек, из них пятеро – беременные женщины. У всех умерших в лабораториях Томска экспресс-методом подтвержден свиной грипп. Такие цифры назвал первый заместитель губернатора Сергей Ильиных. В трех случаях диагноз официально подтвердили и в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» города Новосибирска. По сведениям, которые предоставили наши источники, погибших от высокопатогенного гриппа больше — около тридцати человек.
3 декабря 2009
Заболевших свиным гриппом в Томской области стало больше. Первый заместитель губернатора Сергей Ильиных привел новые данные — 535 человек. Это те случаи, когда диагноз подтвержден в лаборатории ПЦР-диагностики. Погибших от последствий эпидемии по официальной статистике уже 22 человека. Первая детская больница фактически переквалифицирована в инфекционную.
10 декабря 2009
У 732 человек в Томской области диагностирован свиной грипп.
12 января 2010
Масочный режим отменен, к пациентам стационаров начали пропускать родственников. В регионе отменили карантин по гриппу. Эпидемия, которая унесла жизни 28 человек, наконец, закончилась. Правда, в конце 2010 года свиной грипп опять вернулся. Но уже не в прежних масштабах.
Читайте также:
«Эвакуации не будет»: томичи из-за коронавируса не могут вернуться домой из-за границы.
ПОДДЕРЖАТЬ ТВ2 можно, перейдя по ссылке.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?