«Ничего не понял, но очень интересно»

Началось все с клипа для рок-группы Reminor, которая появилась в 2009 году. Изначально в ней было четыре человека.



Сегодня в группе остались только создатели «Курьера»: Артем Карсаков и Алексей Венецианов. Жанр группы определяют как «акустиккор».



— Интерес к музыке по-прежнему сохраняется, поэтому продолжаем репетировать раз в неделю, создаем новый материал в домашней студии, — делится Артем. — Композитор у нас Леха, саундтрек — его заслуга.



Артем Карсаков в группе играет на бас-гитаре. Всего у Reminor четыре альбома.



— Молодые были, наивные, хотелось что-то творить, и обязательно масштабно. Хотели создать новый стиль «акустиккор» — исполнение тяжелых гитарных риффов в подчеркнуто акустическом ключе, — вспоминает Артем. — Ну, и чтобы в остальном все тоже хорошо было — музыка, аранжировки, тексты и так далее. Опыта было крайне мало, сами толком на знали, что хотели, поэтому в первых двух альбомах наворотили всякого. Затем решили поработать в более-менее стандартном звуке, чтобы набраться опыта, а к экспериментам с акустиккором вернуться позже. Если вдруг решитесь познакомиться с нашим творчеством, то лучше всего начать с последних двух альбомов – саундтрек к «Курьеру» и «Арьергард».

