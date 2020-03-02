Добрые новости
02 марта,
2020
«Ничего не понял, но очень интересно»
Как в Томске работают над мультфильмом «Курьер»
Первый эпизод «Курьера» вышел 19 февраля 2020 года и уже собрал 300 000 просмотров на YouTube. Как программист стал мультипликатором? О чем рассказывает черно-белый мультик? Как делать качественные проекты в провинции?
О чем мультфильм?
Молодой разгильдяй устраивается на службу курьером к сверхъестественному существу. Выгодная сделка оборачивается смертельной ловушкой, что вынуждает героя бросить вызов могущественному хозяину.

— На основном плане будет становление человека — от невнимательного разгильдяя до закаленного парняги, — рассказывает создатель мультфильма Артем Карсаков. — На втором плане – описание нашего современного общества в аллегоричной форме: недавнее прошлое с его «человек человеку друг, товарищ и брат», текущее настоящее с его «человек человеку волк», а также поиски туманного будущего, справедливости.

Это вымышленный мир, похожий на Россию начала XX века. Но в нем кое-где живут различные плохо изученные разумные существа. За основу взял родную страну, так как более-менее знаком с менталитетом и деталями быта — меньше шансов наплодить ошибок. А по времени — из-за технического развития — так эти существа могут жить достаточно скрытно от людей, в нашем современном мире им бы это вряд ли удалось.
Как мультфильм зародился в рок-группе?
Началось все с клипа для рок-группы Reminor, которая появилась в 2009 году. Изначально в ней было четыре человека.

Сегодня в группе остались только создатели «Курьера»: Артем Карсаков и Алексей Венецианов. Жанр группы определяют как «акустиккор».

— Интерес к музыке по-прежнему сохраняется, поэтому продолжаем репетировать раз в неделю, создаем новый материал в домашней студии, — делится Артем. — Композитор у нас Леха, саундтрек — его заслуга.

Артем Карсаков в группе играет на бас-гитаре. Всего у Reminor четыре альбома.

— Молодые были, наивные, хотелось что-то творить, и обязательно масштабно. Хотели создать новый стиль «акустиккор» — исполнение тяжелых гитарных риффов в подчеркнуто акустическом ключе, — вспоминает Артем. — Ну, и чтобы в остальном все тоже хорошо было — музыка, аранжировки, тексты и так далее. Опыта было крайне мало, сами толком на знали, что хотели, поэтому в первых двух альбомах наворотили всякого. Затем решили поработать в более-менее стандартном звуке, чтобы набраться опыта, а к экспериментам с акустиккором вернуться позже. Если вдруг решитесь познакомиться с нашим творчеством, то лучше всего начать с последних двух альбомов – саундтрек к «Курьеру» и «Арьергард».
Анимационный клип песни «Чернозем» вышел в 2013 году. Уже там можно ощутить стиль будущего «Курьера».

— Рисовать мне с детства нравилось. Поначалу эту были дурацкие войнушки с уровнем графики «палка, точка — человечек». Постепенно учился, набивал руку. Потом дома компьютер появился, начал смотреть работы художников в интернете. Захотелось заняться цифровой живописью — поставил фотошоп, купил графический планшет, и понеслось. Понятно, что поначалу это криво-косо было, но продолжал учиться. С анимацией — просто захотелось попробовать свои силы в этом деле, плюс сделать для группы клип, что могло бы помочь в пиаре — решил сразу двух зайцев покарать.
— Когда я работал над анимационным клипом «Чернозем» для нашей группы Reminor, то обнаружил, что интерес к работе над анимацией не угасает, как бы сильно я не уставал, — рассказывает Артем Карсаков. — Поэтому уже тогда начали зарождаться мысли, что хорошо бы это хобби сделать основной работой. До этого в школьном возрасте еще пробовал что-то анимировать во Flash, но это все глупости были, так, чтобы с друзьями посмеяться, а потом вообще забросил.

По образованию Артем программист, окончил факультет информатики ТГУ. Мультфильмы делать учился самостоятельно по книгам, статьям и обучающим видео: «при некотором желании и терпении, думаю, этому может любой научиться».

Артем Карсаков, фото предоставлено героем материала
— Вообще, программирование — вещь интересная, но лично мне стало надоедать, когда приходится этим заниматься каждый день, — рассказывает Артем Карсаков. — В процессе создания «Чернозема» такой усталости не было, поэтому решил сделать хобби основной работой. На «Курьере», конечно, тоже, бывало, уставал, так как это долго тянулось, но стоило как следует отдохнуть, и интерес возвращался.

Над «Курьером» работали на постоянной основе двое: режиссер, сценарист, художник и аниматор Артем Карсаков; композитор и звукорежиссер Алексей Венецианов. Несколько человек помогали рисовать фоны и делать анимацию.

Озвучивала мультфильм профессиональная московская студия «Пифагор». Cреди ее работ кассовые фильмы: Zомбилэнд, Однажды в Голливуде, Форма воды и другие.

— Вообще, я в «Пифагор» написал письмо по принципу «за вопрос по шее не дадут», — рассказывает Артем Карсаков. — А они вдруг заинтересовались, все организовали, пригласили актеров на проект.

Студия сделала озвучку за деньги, но с хорошей скидкой.
Однажды Артем сделал набросок странного существа — с него, по сути, и начался «Курьер».

— Далее как-то обсуждали с другом, что нужно для интересного мультфильма? Кроме хорошего сценария, интересного стиля и прочего – запоминающийся герой. Мне показалось, что это существо может вполне таковым стать. Захотелось ради интереса попробовать свои силы в написании сценария. Набросал общий план, далее стал детализировать. После нескольких переделок мне показалось, что это вполне неплохо.

Офисная работа удовлетворения не приносила, поэтому я решил, что проект надо делать. Скопив немного денег, уволился, забаррикадировался дома на несколько месяцев и нарисовал трейлер для «Курьера». Организовал краудфандинговую кампанию, там удалось собрать небольшую сумму, и работа над проектом стартовала.
Скопив немного денег, уволился, забаррикадировался дома на несколько месяцев и нарисовал трейлер для «Курьера»
Главный герой мультфильма превратился в рыбу-удильщика, потому что курил при «трудоустройстве».
— Концепт получился совершенно случайно. В дальнейшем я его несколько доработал, чтобы было проще рисовать и анимировать, а также, чтобы внешность была не такой отталкивающей, как в изначальном концепте.
Набросок
Старая и новая версии
«Не особо важно, где вы находитесь»
На работу над мультиком ушло три года без подготовительных этапов — сценария, краудфандинга, создания трейлера.

По словам Артема Карсакова, всего планируют сделать четыре-пять эпизодов — «за это время вся история должна быть рассказана».

Работа над вторым эпизодом стартует в ближайшее время, уже готово 40 фонов для мультика.

— По идее, второй эпизод должен получиться быстрее, поскольку сейчас больше опыта, визуальный стиль уже разработан, много наработок с первой серии, налажен контакт со студией озвучки — все это должно ускорить процесс. Плюс растет материальная поддержка аудитории. Но работы все равно очень много.

В свободное от работы время Артем читает книги и смотрит фильмы, встречается с друзьями.

— Если с деньгами станет полегче в ближайшее время, снова запишусь в бассейн.
По словам Артема, главные источники вдохновения для «Курьера» — игра «Limbo» и манга «Blame!».

— Конечно, слежу за творчеством других художников. Когда есть время, смотрю различное кино и мультфильмы — отечественное и заграничное, старое и современное. То, что понравилось, стараюсь анализировать: что конкретно получилось удачно, и почему.
Blame!
У Артема несколько любимых мультфильмов: «Из заграничных, пожалуй, «Принцесса Мононоке» студии Гибли. Из отечественных — старые советские «Падал прошлогодний снег», «Ух ты, говорящая рыба», «Смех и горе у Бела моря», «Жил-был пес»...».
Принцесса Мононоке
Кроме «Курьера», у Артема в «заначке» есть и другие идеи.

— Пара сюжетов для новых клипов — «Числа» и «Праздник саранчи», это будут такие же нуарные киберпанковские боевики, как и «Чернозем». Есть сценарий для короткометражной бредово-комедийной сказки «Девочка-краб», минут на 30. И есть несколько идей для больших проектов — полный метр и сериал, но там очень туманно все, еще не было возможности сесть и продумать.
Работая над «Курьером», команда периодически сталкивалась с трудностями.

— На этапе сценария — сложно было диалоги писать, приходилось не раз переделывать. На этапе создания фонов — придумать визуальный стиль, чтобы это было несложно нарисовать и смотрелось интересно. На этапе создания обликов персонажей — придумать интересный и характерный стиль, чтобы персонажей было несложно нарисовать и анимировать. В плане анимации — найти подходящий софт, изучить его, приноровиться и набить руку.
Еще отдельно стоит выделить психологическую нагрузку. Объем работ очень большой, денег мало. Даже если занимаешься любимым делом, это давит.
Если в целом, то вроде бы все удалось, рассказывает Артем про первый эпизод. Конечно, я сужу по своим вкусам и изначальным целям по проекту. Без мелких недочетов тоже не обошлось где-то не хватило ума сделать лучше, где-то просто не заметил, а где-то ресурсов не хватило. Но ничего идеального в жизни нет. Я по крайней мере не встречал.
Есть такой мем: «Ничего не понял, но очень интересно». Такое мнение частенько в комментариях встречается. А вообще, зрители очень тепло встретили первый эпизод, что не может не радовать.
Мне кажется, что благодаря интернету сейчас не особо важно, где вы находитесь. Если рассматривать мою схему, то главное создать интересный проект, который будет интересен не только авторам, но и множеству других зрителей. Затем этих зрителей нужно найти, заинтересовать и заслужить доверие.

Поддержать создателей «Курьера» можно по ссылке.
Автор: Александр Мазуров
Март, 2020 год
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