«Ничего не понял, но очень интересно»

На работу над мультиком ушло три года без подготовительных этапов — сценария, краудфандинга
, создания трейлера.
По словам Артема Карсакова, всего планируют сделать четыре-пять эпизодов — «за это время вся история должна быть рассказана».
Работа над вторым эпизодом стартует в ближайшее время, уже готово 40 фонов для мультика.
— По идее, второй эпизод должен получиться быстрее, поскольку сейчас больше опыта, визуальный стиль уже разработан, много наработок с первой серии, налажен контакт со студией озвучки — все это должно ускорить процесс. Плюс растет материальная поддержка аудитории. Но работы все равно очень много.
В свободное от работы время Артем читает книги и смотрит фильмы, встречается с друзьями.
— Если с деньгами станет полегче в ближайшее время, снова запишусь в бассейн.