Невольные слушатели радио России

Повезло в этом смысле нижним этажам — стена по периметру отсекает звук. Так же повезло жителям квартир, выходящих на противоположную сторону. А вот всем, чьи окна смотрят на территорию СИЗО, приходится принудительно ежедневно слушать федеральное радио. Но не у каждого стальные нервы.

Каждое утро жители домов, расположенных рядом с СИЗО № 1, просыпаются под гимн России. Это не плохо, но на третий месяц начинает раздражать даже патриотов.

Сергей Лапицкий — старший дома по адресу ул. Пушкина, 48/5. Объясняет, что радио на всей территории СИЗО начали включать в феврале этого года. До этого доносились только громкие крики переговоров в камерные форточки. Так соседи по камерам общаются друг с другом. Сергей в доме, построенном УФСИном и переделанном под жилье, живет с 1985 года. Говорит, раньше тоже был период, когда включали радио прямо на территории. Но потом долгие годы следственный изолятор сохранял тишину и соблюдал правила общежития в едином городском пространстве.

Теперь радио мы вынуждены слушать с 9 утра до 17-18 часов вечера. С перерывом на сончас, примерно с 12 до 14. И так каждый день. От постоянного шума с ума можно сойти. Я здесь старший по дому. Конечно, это не устраивает никого. Но что делать, люди не знают. Тюрьма — федеральное учреждение, с ними общаться особо никто не хочет.

За 35 лет, что Сергей Лапицкий здесь живет, сменилось много начальников СИЗО. С некоторыми ему доводилось общаться, пару раз Сергей с СИЗО судился и, кстати, суды эти выиграл. Дело было по поводу ремонта. Изначально дом по адресу Пушкина, 48/5, как объясняет Сергей, УФСИН построило как административный корпус. Но потом здание перепрофилировали и отдали под жилье. С 1996 года городская власть добивалась передачи дома из федеральной собственности городу. И только в 2000 году дом отдали. До сих пор в нем живут пенсионеры, раньше работавшие в системе УФСИН. Сам Сергей получил здесь гостинку от районной администрации взамен сгоревшего дома.





После того как в феврале этого года радиопередачи возобновились, Сергей попытался решить вопрос с администрацией СИЗО напрямую, приводил доводы и зачитывал статью 3.19 из административного кодекса Томской области. Но ему ответили, что СИЗО ничьих прав не нарушает, и звук не убавили. Тогда Сергей написал заявления в администрацию Октябрьского района и в полицию. Ответов пока нет.





Статья 3.19. Нарушение тишины и покоя граждан (Кодекс Томской области об административных правонарушениях).





2. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в многоквартирных домах с 7 часов до 23 часов, за исключением проведения строительно-монтажных работ, проведения аварийных и спасательных работ, а также других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения <...> влечет предупреждение или наложение административного штрафа <...> на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.





3. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в многоквартирных домах в воскресные и праздничные дни с 7 часов до 23 часов, за исключением проведения аварийных и спасательных работ, а также других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения <...>

влечет предупреждение или наложение административного штрафа <...> на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.