«Нерентабельно»: Заварзинский водозабор будет законсервирован

Центральное водоснабжение придет в 2022 году в Академгородок. Правда, его жители этой новости совсем не рады. Сейчас их водой снабжает «Комбинат коммунального хозяйства», обслуживающий Заварзинский водозабор. Но в следующем году его законсервируют, а дальнейших конкретных планов на его использование пока нет. Разбираемся в ситуации.

«Каждый день генерируется убыток»

Когда Академгородок только начинал развиваться, то обслуживанием всех его коммуникаций занимались структуры, подчиняющиеся напрямую ТНЦ СО РАН. У этого были свои, как плюсы, так и минусы. Например, в 2018 году больше десяти тысяч жителей микрорайона Академгородок на 60 суток лишились горячей воды из-за задолженности предприятия. В итоге, было подписано распоряжение передать «Комбинат коммунальных предприятий ТНЦ СО РАН» в собственность Томска. В результате, за горячее и холодное водоснабжение района стал отвечать город. «Я лично был противником передачи этих объектов, но других вариантов тогда не было, — комментирует и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. — Сейчас стратегия простая: на сегодняшний день любой мелкий оператор какого-либо ресурса (теплоснабжения или водоснабжения) представляет потенциальную угрозу для потребителей. В чем интерес «Томскводоканала»? Ни в чем. Работы проводятся за счет инвестпрограммы. Бюджетных денег в этом процессе нет, зато на финише мы получим надежный источник водоснабжения, который будет обслуживать весь микрорайон Академгородка». Основная причина такого решения в том, что эксплуатация Заварзинского подземного водозабора на сегодняшний день экономически неэффективна. «Сегодня тариф составляет 52,5 рубля за кубометр при себестоимости 74 рубля за кубометр. При среднесуточном расходе воды в 1200 кубов в сутки, получается, что предприятие генерирует убыток в 28 тысяч рублей в день. В месяц получается 840 тысяч. В год — 10 млн рублей», — комментирует председатель комитета инженерной инфраструктуры мэрии Томска Дмитрий Путров.

Автор: imhodom.ru Автор: imhodom.ru

Директор «Комбината коммунального хозяйства» Татьяна Привалова на встрече со спикером Думы Томска отмечала, что себестоимость работ растет постоянно. «Мы исполняем те объемы, которые у нас есть, все остальное идет в убыток», — говорит она. По ее словам, основная часть трат — это зарплата, а также проведение анализов, которые бы доказывали качество воды. Помимо этого у предприятия заканчивается и лицензия на недропользование. Для ее продления и выполнения сопутствующих работ нужно минимум 5 млн рублей. «В рамках инвестиционной программы «Томскводоканала» выполнено строительство перемычки. Сейчас готова линейная часть, осталось установить насосное оборудование. Все строительно-монтажные работы будут завершены до конца года. Само переключение намечено в первую рабочую неделю января, 10 января», — говорит Дмитрий Путров. Сейчас мэрия планирует просто законсервировать водозабор. «Скважины мы планируем тампонировать. Так как лицензию сейчас продлевать смысла нет. Оборудование будет законсервировано. В бюджете Томска заложены деньги и на охрану, и на консервацию».

«Нужен резервный источник»

По словам председателя ТОС «Наука» Алексея Кузьмина, в Академгородке нет ни одного жителя, который был бы рад новости о закрытии водозабора. «Со стороны все очень просто выглядит. Такое ощущение, что у кого-то есть дикое желание стереть предприятие и пустить туда монополиста. Я понимаю, что с монополистами очень удобно работать: одно предприятие, одно руководство, сели и договорились. Но городу же жить не пять-десять лет, почему сейчас никто не думает о потенциальном строительстве, которое развернется в той части города? Можно же будет заработать от подключения всего того, что будет построено», — считает депутат гордумы Константин Ушаков. Депутат от Академгородка Игорь Лютаев говорит, что все сотрудники «Комбината коммунального хозяйства», а это 35 человек, уже получили уведомления об увольнении. Он также недоволен тем, что вопрос сохранения водозабора никак не рассматривался. «ТНЦ передал водозабор городу с целью его сохранения, как резервный источник на случай чрезвычайных ситуаций. Почему муниципалитет в течение двух лет не предпринимал мер по улучшению ситуации на водозаборе, а позволил довести ситуацию до остановки предприятия», — считает Лютаев.

Автор: Игорь Лютаев Территория водозабора Автор: Игорь Лютаев Территория водозабора

По словам руководителя профсоюза ТНЦ СО РАН Георгия Ивлева, водозабор готов обеспечивать водой 50-70 тысяч жителей. «Соответственно, это все ближайшие микрорайоны, плюс микрорайоны перспективной застройки. Мало того, с точки зрения государственного подхода он должен функционировать, как резервный», — говорит он. Тезис о том, что нужно иметь резервный источник, он подкрепляет примером этого года, когда в Томске было масштабное отключение холодной воды. «Мы были свидетелями, когда существующая система водоснабжения Томска не обеспечивала жителей питьевой водой. Ушли в ремонт, превысили максимально допустимые сроки отключения. В Академгородке этого не было. Конкретно это говорит о том, что мы в любом случае должны решать проблему обеспечения города дублирующими системами».

Труба, которая менялась в рамках работ "Томскводоканала" Труба, которая менялась в рамках работ "Томскводоканала"

Ивлев настаивает на сохранении водозабора и поиске средств на его развитие. «То, что труба пришла к нам, это хорошо. Сейчас есть уникальная возможность развить этот водозабор. Ведь что такое 10% мощности? Один человек в среднем, если смотреть по счетчикам, потребляет три куба воды в месяц. Соответственно, если мы выйдем на 13 тысяч, то мы сможем частично снабжать город водой. Речь об этом», — подчеркивает он.

«Приватизация невозможна»

Однако у мэрии расчеты менее радужные. По оценкам специалистов администрации, Заварзинский водозабор не сможет обеспечить водой даже 10% жителей города: его проектная мощность — 10 тысяч кубов, а в городе средний объем потребления составляет 140-150 тысяч кубов. «Сейчас готовится программа переключения. Будут уведомлены УК, ТСЖ, чтобы они могли перекрыть воду. Также будет выполнена промывка сетей. Затем, после осуществления переподключения, будет проведена комиссия, и все внутриквартальные сети Академгородка перейдут в собственность «Томскводоканала». Основная проблема — это слить воду в насосной станции, в объектах подземного водозабора», — говорит Путров. При этом, он подчеркивает, что приватизировать объекты водоснабжения нельзя по закону.