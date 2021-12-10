«Нерентабельно»: Заварзинский водозабор будет законсервирован

Центральное водоснабжение придет в 2022 году в Академгородок. Правда, его жители этой новости совсем не рады. Сейчас их водой снабжает «Комбинат коммунального хозяйства», обслуживающий Заварзинский водозабор. Но в следующем году его законсервируют, а дальнейших конкретных планов на его использование пока нет.
Разбираемся в ситуации.
«Каждый день генерируется убыток»
Когда Академгородок только начинал развиваться, то обслуживанием всех его коммуникаций занимались структуры, подчиняющиеся напрямую ТНЦ СО РАН. У этого были свои, как плюсы, так и минусы. Например, в 2018 году больше десяти тысяч жителей микрорайона Академгородок на 60 суток лишились горячей воды из-за задолженности предприятия. В итоге, было подписано распоряжение передать «Комбинат коммунальных предприятий ТНЦ СО РАН» в собственность Томска. В результате, за горячее и холодное водоснабжение района стал отвечать город.
«Я лично был противником передачи этих объектов, но других вариантов тогда не было, — комментирует и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. — Сейчас стратегия простая: на сегодняшний день любой мелкий оператор какого-либо ресурса (теплоснабжения или водоснабжения) представляет потенциальную угрозу для потребителей. В чем интерес «Томскводоканала»? Ни в чем. Работы проводятся за счет инвестпрограммы. Бюджетных денег в этом процессе нет, зато на финише мы получим надежный источник водоснабжения, который будет обслуживать весь микрорайон Академгородка».
Основная причина такого решения в том, что эксплуатация Заварзинского подземного водозабора на сегодняшний день экономически неэффективна.
«Сегодня тариф составляет 52,5 рубля за кубометр при себестоимости 74 рубля за кубометр. При среднесуточном расходе воды в 1200 кубов в сутки, получается, что предприятие генерирует убыток в 28 тысяч рублей в день. В месяц получается 840 тысяч. В год — 10 млн рублей», — комментирует председатель комитета инженерной инфраструктуры мэрии Томска Дмитрий Путров.
Директор «Комбината коммунального хозяйства» Татьяна Привалова на встрече со спикером Думы Томска отмечала, что себестоимость работ растет постоянно.
«Мы исполняем те объемы, которые у нас есть, все остальное идет в убыток», — говорит она. По ее словам, основная часть трат — это зарплата, а также проведение анализов, которые бы доказывали качество воды.
Помимо этого у предприятия заканчивается и лицензия на недропользование. Для ее продления и выполнения сопутствующих работ нужно минимум 5 млн рублей.
«В рамках инвестиционной программы «Томскводоканала» выполнено строительство перемычки. Сейчас готова линейная часть, осталось установить насосное оборудование. Все строительно-монтажные работы будут завершены до конца года. Само переключение намечено в первую рабочую неделю января, 10 января», — говорит Дмитрий Путров.
Сейчас мэрия планирует просто законсервировать водозабор.
«Скважины мы планируем тампонировать. Так как лицензию сейчас продлевать смысла нет. Оборудование будет законсервировано. В бюджете Томска заложены деньги и на охрану, и на консервацию».
«Нужен резервный источник»
По словам председателя ТОС «Наука» Алексея Кузьмина, в Академгородке нет ни одного жителя, который был бы рад новости о закрытии водозабора.
«Со стороны все очень просто выглядит. Такое ощущение, что у кого-то есть дикое желание стереть предприятие и пустить туда монополиста. Я понимаю, что с монополистами очень удобно работать: одно предприятие, одно руководство, сели и договорились. Но городу же жить не пять-десять лет, почему сейчас никто не думает о потенциальном строительстве, которое развернется в той части города? Можно же будет заработать от подключения всего того, что будет построено», — считает депутат гордумы Константин Ушаков.
Депутат от Академгородка Игорь Лютаев говорит, что все сотрудники «Комбината коммунального хозяйства», а это 35 человек, уже получили уведомления об увольнении. Он также недоволен тем, что вопрос сохранения водозабора никак не рассматривался.
«ТНЦ передал водозабор городу с целью его сохранения, как резервный источник на случай чрезвычайных ситуаций. Почему муниципалитет в течение двух лет не предпринимал мер по улучшению ситуации на водозаборе, а позволил довести ситуацию до остановки предприятия», — считает Лютаев.
По словам руководителя профсоюза ТНЦ СО РАН Георгия Ивлева, водозабор готов обеспечивать водой 50-70 тысяч жителей.
«Соответственно, это все ближайшие микрорайоны, плюс микрорайоны перспективной застройки. Мало того, с точки зрения государственного подхода он должен функционировать, как резервный», — говорит он.
Тезис о том, что нужно иметь резервный источник, он подкрепляет примером этого года, когда в Томске было масштабное отключение холодной воды.
«Мы были свидетелями, когда существующая система водоснабжения Томска не обеспечивала жителей питьевой водой. Ушли в ремонт, превысили максимально допустимые сроки отключения. В Академгородке этого не было. Конкретно это говорит о том, что мы в любом случае должны решать проблему обеспечения города дублирующими системами».
Ивлев настаивает на сохранении водозабора и поиске средств на его развитие.
«То, что труба пришла к нам, это хорошо. Сейчас есть уникальная возможность развить этот водозабор. Ведь что такое 10% мощности? Один человек в среднем, если смотреть по счетчикам, потребляет три куба воды в месяц. Соответственно, если мы выйдем на 13 тысяч, то мы сможем частично снабжать город водой. Речь об этом», — подчеркивает он.
«Приватизация невозможна»
Однако у мэрии расчеты менее радужные. По оценкам специалистов администрации, Заварзинский водозабор не сможет обеспечить водой даже 10% жителей города: его проектная мощность — 10 тысяч кубов, а в городе средний объем потребления составляет 140-150 тысяч кубов.
«Сейчас готовится программа переключения. Будут уведомлены УК, ТСЖ, чтобы они могли перекрыть воду. Также будет выполнена промывка сетей. Затем, после осуществления переподключения, будет проведена комиссия, и все внутриквартальные сети Академгородка перейдут в собственность «Томскводоканала». Основная проблема — это слить воду в насосной станции, в объектах подземного водозабора», — говорит Путров.
При этом, он подчеркивает, что приватизировать объекты водоснабжения нельзя по закону.
При этом, все — и сотрудники администрации, и городские депутаты, и жители микрорайона — согласны с тем, что водозабор может еще пригодиться, ведь в планах застройка той части города. Сейчас в Думе планируют написать обращение в обладминистрацию, чтобы уточнить «перспективы использования».
«Очевидно, по крайней мере для нас, что качать за сто километров воду из Академгородка в любом случае дороже, чем взять ее здесь», — говорит Георгий Ивлев.