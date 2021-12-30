Инфляция. Что говорят о росте цен магазинные чеки, официальная статистика и представители ЦБ

Накануне сливочное масло в одной из томских торговых сетей прибавило в цене. Собственной торговой марки, 72,5% жирности, оно долгие месяцы, если не годы, удерживало ценовой рубеж в 79,9 рублей за пачку в 180 граммов. Сначала, несколько недель назад, цифра на ценнике сменилась на 87,9. Потом — на 99,9. Подросла в цене и другая молочка.

Глава Минфина Антон Силуанов на днях прокомментировал ТАСС, что рост инфляции по итогам нынешнего года составит 8% (этот всплеск, по словам министра, спровоцировали «глобальные тренды»). Но к концу следующего года инфляция, по мнению Силуанова, должна вернуться к «таргетным 4%». Понятно, что в данном случае речь идет о «средней температуре по больнице» — Росстат учитывает, как изменились цены на самый широкий круг товаров. При этом, по данным ведомства, уже в октябре продуктовая инфляция была двузначной — 10,89% в годовом выражении. Наши корреспонденты решили посмотреть на динамику изменения цен по сохранившимся за несколько месяцев чекам из продуктовых магазинов. Также в некоторых сетях доступна опция мониторинга совершенных покупок — в личном кабинете можно изучить, сколько стоил тот или иной набор продуктов в разные периоды времени. Сразу оговоримся, что на серьезный экономический анализ мы не претендуем. Просто берем чеки и сравниваем. Цены актуальны на момент написания материала. И да — в нашем обзоре не все сети, которые присутствуют в городе, а выборка из тех, которыми приходится пользоваться в повседневном режиме.

Ненаучная инфляция. Что рассказывают о росте цен сохраненные чеки

Итак, если в январе 2021 года в одной из сетей города упаковка сосисок «Ребятам-сибирятам» стоила 109,9 рублей (на товар распространялась скидка 25 рублей), то в конце декабря за упаковку здесь просят уже 129,9 руб (цена без скидки — 139,9). Справедливости ради отметим, что поклонники мини-сосисок могут поискать их по более выгодной цене в других магазинах. Наш корреспондент, например, нашла за 119,9 рублей. Если знаете, где дешевле — пишите.

Набор: риет из горбуши «Лунское море» и пельмени «Домашние» производства «Ламы» весом в 1,1 кг можно было приобрести в феврале 2021 года за 301,2 рубля (общая стоимость двух позиций без учета скидки — 452 рубля). Нынешняя стоимость этих продуктов в той же сети — 595 рублей.

В мае 2021 года в другой томской сети бутылка молока СТМ (от одного из томских производителей, под собственной торговой маркой) жирностью в 2,5% и объемом в 850 мл со скидкой обходилась в 42,9 рубля (без скидки — 47,4). В конце декабря за тот же товар нужно выложить 56,9. Отборное молоко (3,2%) того же объема и того же производителя (СТМ) стоит уже 61,9 рублей.

В конце июня 2021 года в этой же сети десяток яиц категории 1С томской птицефабрики со скидкой можно было купить за 49,9 рубля. Однако цена без скидки по тем временам выглядела пугающей — 86,9 рубля. Сейчас такая же упаковка обойдется покупателю в 74,9 рубля (без скидки — 81,9). Отборное яйцо того же производителя предлагают за 84,9 рубля.

Летом цена на творог собственной торговой марки в двух томских сетях держалась примерно на одном уровне — пачка обезжиренного продукта весом 180 граммов продавалась за 42,9 рубля. В декабре такая же пачка стоит 55,9 рубля.

В августе 2021 года за сметану СТМ 15% жирности весом 350 граммов там же просили 44,9 рубля. В декабре такая же баночка продается за 59,9.

В той сети, что до последнего сдерживала цену на сливочное масло, относительно долго держались стабильными цены и на другую молочку. В июле здесь можно было купить 25%-ую сметану СТМ объемом 350 граммов за 59,9 рублей. Сейчас такой позиции на прилавках мы не нашли. Можно приобрести 20%-ую сметану такого же объема за 69,9 рубля. 350 граммов 15%-ой сметаны за тот же период времени подросли в цене с 45,9 рубля до 52,9.

Ну а как же хлеб? 80-граммовая булочка для гамбургера с сентября по декабрь подросла в цене с 19,9 рубля до 21,9.

Еще любопытнее изучать покупки прошлых лет — например, в личном кабинете, привязанном к бонусной карте. Так, в феврале 2020 года можно было купить 1 кг сахара, 350 граммов 15% сметаны и упаковку детских мини-сосисок за 118 рублей (без скидки по карте — 142 рубля). А в декабре 2018 года отдельная банка 15% сметаны стоила 37,7 рублей (скидка по карте 19,2 рубля).

Официальная статистика

Согласно данным Томскстата, за год (с ноября 2020 по ноябрь 2021 года) цены на мясо птицы выросли почти на 24 %. Молоко и хлеб подорожали примерно на 11 %.

«Овощи подорожали в среднем на 41,1 %. Антирекорд по росту цен побила капуста белокочанная свежая, подорожавшая в 2,1 раза. Цена на капусту выросла с 17 рублей за килограмм в прошлом году до 37 рублей в ноябре 2021-го. Свекла столовая подорожала с 28 до 41 рубля, помидоры свежие — со 128 до 178 рублей», — сообщает ведомство. Выросли цены и на крупы. Так, например, килограмм гречневой крупы вырос с 88 до 108 рублей.

Цены на медикаменты за год выросли на 4,4 %. При этом, ряд препаратов, как водится, подорожал более существенно. «Из группы жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов наибольший рост цен (+28,6 %) зафиксирован на ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный). В ноябре 2021 года ацетилсалициловая кислота (500 мг, 10 таблеток) стоила в среднем 12 рублей, тогда как годом ранее — 9 рублей. Ацетилсалициловая кислота резко дорожает второй год подряд: в ноябре 2020-го по сравнению с ноябрем 2019 года она подорожала на 27,9 %. Заметно подорожали в этом году гипотиазид — на 9,1 %, и дротаверин (но-шпа) — на 7,4 %», — сообщает ведомство. Медикаменты, не включенные в группу жизненно важных, в среднем выросли в цене на 9,4 %. «Существеннее всего подорожал корвалол (+28,8 %), годом ранее он также значительно подорожал (+21,2 %). Более чем на 10 % подорожали: сульфацетамид (+15,6 %), аллохол (+14,0 %), анальгин отечественный (+11,4 %), валидол (+11,2 %), бромгексин (+10,4 %). Йод после резкого подорожания в прошлом году (+47,4 %) в 2021-м немного подешевел — на 2,8 %», — сообщает Томскстат.

По данным Центробанка, на конец ноября 2021 года инфляция в Томской области составляла 7,9%. При этом, в целом по стране она была несколько выше: рост цен с начала года составил 8,4%.

«Почему наше ощущение от динамики цен в магазине расходится с рассчитываемым показателем инфляции? Это связано с тем, что индекс потребительских цен считается по всем товарам и услугам, которые в значимом объеме потребляет суммарно население страны за определенный период времени. На сегодня их 556 наименований. Каждый человек не покупает столько товаров и услуг, его корзина заметно меньше. И она индивидуальна для каждого. Именно от динамики цен на товары и услуги, входящие в такую индивидуальную корзину, зависит личная инфляция. Кроме того, динамика цен может отличаться в силу региональных особенностей, и это также определяет личную инфляцию. Есть и психологическая причина – потребитель концентрирует внимание именно на сильно подорожавших товарах, а не тех, которые подорожали несущественно или даже подешевели. Мы называем их товарами-маркерами. Это, например, бензин или мясные продукты. А, например, яблоки и пшено за год подешевели из-за хорошего урожая, но это не так бросается в глаза», — объясняет ТВ2 управляющий томским отделением Банка России Елена Петроченко.

Почему дорожают продукты?

Центробанк отмечает, что сейчас инфляция обновляет многолетний максимум не только в России, но и во многих других странах. Одной из причин такого роста цен является пандемия.

«Предприятия не могут сразу удовлетворить растущий спрос из-за нехватки комплектующих, сырья, проблем с логистикой и на рынке труда. Среди причин – то, что во время пандемии во многих странах сократилось производство сырья, это вызвало его удорожание. Произошедший рост цен на сырьевые и промежуточные товары в производственных цепочках еще не в полной мере перенесен в издержки производителей. Также не стоит забывать и об инфляционных ожиданиях населения и бизнеса. Когда опасения людей о том, какой будет инфляция, влияют на реальную инфляцию. То есть потребители ожидают, что в условном завтра товары будут стоить еще дороже, и начинают их скупать сегодня, тем самым поднимая спрос и подстегивая инфляцию. А у россиян эти ожидания весь нынешний год остаются высокими. В отдельных регионах могут быть и какие-то локальные причины роста цен. В нашем регионе инфляцию в августе ускорил масштабный ремонт взлетно-посадочной полосы. В последующие месяцы инфляция в основном определялась общефедеральными факторами. Мы можем отметить достаточно высокую самообеспеченность региона отдельными продуктами питания. Поэтому прирост цен на продовольствие в сентябре у нас несколько замедлился, а в ноябре оставался ниже, чем в среднем по РФ», — говорит Елена Петроченко.

Регулятор отмечает, что помимо роста цен на лекарства, маски и продукты, подорожали и услуги, а также те отрасли жизни, которые стали развиваться именно в карантинный период.

«Например, компьютеры и все, что с ними связано: ведь многим пришлось наладить рабочий процесс на «удаленке». Также люди обратили внимание на домашние дела: ремонт и обновление бытовой техники. Вырос спрос на холодильники, стиральные машины, мебель и стройматериалы, что повлияло на ускорение роста цен на них. Еще раз напомню про задержки поставок из-за нарушений производственно-логистических цепочек. Например, автопроизводители с началом пандемии ограничили или вовсе остановили производство. Дилерские центры были закрыты из-за локдаунов. Позже люди спешили реализовать отложенный спрос, на продажи повлияла в тот момент курсовая динамика. Но автомобили — это сложное производство, которое так просто не перезапустишь. Кроме того, оно требует сложных электронных компонентов, производители которых во время остановки автозаводов переориентировались на растущее производство компьютеров, смартфонов и т.п. Спрос на эти товары, как мы помним, тоже вырос. Еще одна причина (во многом специфичная для России) — из-за пандемии изменилась структура рынка труда, и Россия столкнулась с дефицитом трудовых мигрантов, которые не смогли приехать на заработки. В результате выросли издержки на труд. А это, в свою очередь, привело к увеличению стоимости продукции соответствующих отраслей. Такое сочетание растущего спроса, ограниченного предложения и задержек поставок и вызывает ускоренный рост цен», — объясняет Петроченко.

Оптимальный уровень инфляции для России — 4%. Чтобы сдержать рост, Центробанк поднимает ключевую ставку. Регулятор надеется, что эта мера позволит снизить инфляцию до 4,5% к концу 2022 года.

«Конечно, на отдельные товары и услуги цены выросли значительно выше среднего уровня. Если говорить о прогнозном росте, то никто не прогнозировал пандемию, которая и стала главной причиной такого ускорения инфляции. Разрушенные из-за пандемии и локдаунов производственные и логистические цепочки, задержки поставок, остановка производств – все это повлияло на предложение товаров и услуг. Спрос восстановился гораздо быстрее предложения, наряду с временными факторами, это и повлияло на значения инфляции и в мире в целом, и в нашей стране. Если говорить о продуктах, то в нашем регионе сильнее всего выросли цены на овощи, так как из-за непогоды урожай корнеплодов в стране оказался хуже ожиданий. Поэтому увеличился спрос на наш картофель со стороны торговых предприятий из других регионов, что ускорило рост цен на него. Кроме того, возросли издержки в животноводстве. На ускорение роста цен на мясные продукты повлияли и вспышки птичьего гриппа в ряде регионов. В то же время, по отдельным товарным группам в следующем году можно ожидать коррекции цен. В некоторых случаях благодаря нормализации ситуации со стороны предложения, в других – за счет исчерпания избыточного спроса. Наглядный пример коррекции цен, когда уходит ажиотажный спрос — это древесно-стружечные плиты и металлочерепица. Годовой прирост здесь все еще остается высоким, но в ноябре отмечалось его снижение», — говорят в ЦБ.

Ну хоть что-то подешевело?