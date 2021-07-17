Нефть доюрского периода. Что происходит с добычей нефти в Томской области и почему власти так надеются на «Палеозой»

Объемы падают, трудности увеличиваются

Объемы добычи полезных ископаемых на территории Томской области снижаются последние пять лет. Связано это, в первую очередь, с нефтью. Если в 2014 году на территории региона было добыто 10,8 миллиона тонн нефти, то в 2017 и 2018 годах – по 9,8 миллиона тонн, в 2019 – 9 миллионов тонн. В прошлом, 2020 году, объем добычи и вовсе составил 7,2 млн тонн. «Мы были вынуждены снижать объемы добычи, в том числе добычи нефти на 22,2%. Снижение было связано с тем, что в целом в РФ нужно было снизить количество добываемой нефти (по сделке ОПЕК+). Наша нефть дороже, чем в ряде других субъектов и поэтому было снижение объемов добычи», — отмечал замгубернатора по экономике Андрей Антонов на пресс-конференции по итогам года. При этом, он подчеркивал, что нефтегазовая отрасль обеспечивает в Томской области 30% валового регионального продукта.

Раз снижаются объемы добычи, то снижается и сумма налогов, которые платят предприятия. Для примера: по итогам 2019 года предприятия, работающие в нефтегазовом секторе, должны были заплатить больше 10 млрд рублей налогов. Тогда на нефтегазовый сектор приходилась треть ВРП. За 2020 год в консолидированный бюджет Томской области от данного вида деятельности поступило почти 8 млрд рублей налогов. Это 14,4% от общего объема налоговых поступлений. В целом, в качестве налога на добычу полезных ископаемых в консолидированный бюджет Российской Федерации за 2020 год с территории Томской области перечислено 57955,1 млн рублей. По сравнению с данными за 2019 год поступления снизились на 46,7% или на 50788,8 млн рублей.

Сейчас власти региона надеются, что объем добычи восстановится до уровня 2019 года. Осложняет ситуацию то, что большая часть месторождений в регионе находится в поздней стадии разработки. «Одной из основных проблем для Томской области является ухудшение структуры остаточных запасов и быстрый рост доли трудноизвлекаемых углеводородов (ТРИЗ). Поэтому стимулирование добычи ТРИЗ сейчас становится приоритетным», – подчеркивает Антонов. Для решения этой задачи областные власти несколько лет назад разработали проект «Палеозой», направленный на добычу трудноизвлекаемых запасов нефти. Власти региона надеются, что реализация проекта позволит повысить уровень добычи «трудной нефти» с 10,7 % до 16,0 % к 2024 году.

Такая сложная и древняя нефть

В 2017 году в Томской области началась реализация проекта «Палеозой». Основная задача проекта, разработать и опробовать на практике методики поиска подобных месторождений и понять, какая технология добычи, будет наиболее выгодной. Сложность заключается в том, что если «стандартные» залежи нефти и газа приходятся на глубины в среднем до 2,5 км, то палеозойские на глубине в 2,5-4,5 км. Палеозойская эра началась примерно 540 миллионов лет назад и длилась около 290 млн лет. Отложения, которые сформировались за этот период, представляют собой преимущественно карбонатные массивы значительной мощности (до 5—10 км). По оценкам экспертов, в целом, геологические ресурсы палеозоя по Западной Сибири составляют более 25 миллиардов тонн нефти. Это почти вся текущая ресурсная база России.

Палеозойские углеводороды в Томской области залегают в западной части региона. Это группа месторождений в районе города Кедрового и южнее Александрово. А первая залежь в палеозойских породах в Томской области была открыта в 1954 году Колпашевской опорной скважиной — исторической скважиной, давшей первую западносибирскую нефть. Многочисленные нефтегазопроявления из палеозоя были получены и во время бурения на структурах Южно-Минусинской межгорной впадины. Впрочем, всерьез заниматься разработкой глубоко залегающего фундамента в те времена не было необходимости — основные усилия нефтяников сосредоточились на добыче нефти из меловых и юрских пластов. Второй этап поисков нефти и газа в палеозойских отложениях относится к середине 70-х — началу 80-х гг. XX века. Так, в 1974 году был получен мощный нефтяной фонтан на Малоичском месторождении в Новосибирской области. Позднее, благодаря целенаправленному бурению на доюрские пласты, залежи в палеозойских отложениях были открыты также в Томской и Тюменской областях. К настоящему времени в породах фундамента Западной Сибири случайно или целенаправленно открыто более 100 залежей нефти и газа.

Добыча такой нефти на территории региона сейчас ведется, но не столь масштабно. Еще одна сложность при добыче состоит в том, что палеозойские месторождения чаще всего представляют из себя твердую породу с крупными и мелкими трещинами. С одной стороны, трещины облегчают бурение, но с другой — грозят быстрым обводнением, прорывами газа, поглощением бурового раствора и поломками оборудования.

Триллион к ВРП через 14 лет?

В рамках форума U-NOVUS эксперты рассказали о создании первого в России специального технологического полигона, где и будут тестироваться инструменты поиска запасов нефти. Появится такой комплекс на территории Томской области.

По словам директора по технологическому развитию «Газпром нефти» Алексея Вашкевича, на технологическом полигоне, помимо технологий поиска и добычи, планируется отработать технологии для уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу — декарбонизации. Их использование позволит сократить на треть объемы углекислого газа, выделяемого при добыче полезных ископаемых, в том числе «трудной» нефти. «В проекте «Палеозой» ключевую, интегрирующую роль играет Томский политех. Вокруг него складывается целая экосистема разного рода инициативных образовательных, научно-исследовательских проектов со всеми участниками. Это и работа с производителями оборудования, нефтесервисными компаниями, поиск методов повышения точности поисковых методик, работа со сложными геологическими особенностями», — отметил он.

В свою очередь, директор Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Артем Боев подчеркнул, что университет к работам на полигоне готов. «Мы сформировали модель взаимодействия с компанией, которая может быть тиражирована на другие университеты. Мы готовы к следующему этапу, готовы выходить на полигон с более широким набором фронтирных направлений, определенными инструментами, оборудованием. Например, одна из новых сущностей — совместное предприятие, которое будет оказывать нефтесервисные услуги. Это тоже новая модель взаимодействия», — сказал Боев. По словам замгубернатора Андрея Антонова, проект позволит стабильно организовать нефтедобычу на уровне 2019 года — до 10 млн тонн в год. «Для региона это практически 25% ВРП, 25% доходной части бюджета и более 50% нефтегазовой отрасли присутствует в наших инвестициях. Мы добываем практически 50 лет нефть и такой же объем запасов есть в рамках «Палеозоя», — сказал Антонов.