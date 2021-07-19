«Недовольны только паникеры и бузотёры». ЦИК не хочет организовывать доступную всем трансляцию выборов

Центральная избирательная комиссия не планирует организовать видеотрансляцию на избирательных участках, которая была бы доступна всем. Пока в избиркоме ссылаются на нехватку средств, многие вспоминают выборы 2011 года и последующие за ними протесты на Болотной площади. Именно тогда встал вопрос о легитимности выборов, и после многочисленных митингов ЦИК стал массово устанавливать камеры видеонаблюдения, доступ к которым имели все желающие. Сейчас томские политики и активисты просят региональный избирком организовать трансляцию с участков, расположенных хотя бы в Томске. Письмо с соответствующей просьбой направлено в областную избирательную комиссию, но ответа на него пока не поступило. Рассказываем, какая была реакция на отмену видеонаблюдения на участках.

Автор: ЦИК России

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова отмечала, что доступ к трансляции будет, но не у всех. «У нас к ресурсу, на который будет идти трансляция и запись, допущены все участники избирательного процесса. Все партии, у них будет доступ, и их право этот доступ открывать своим представителям, включая тех наблюдателей, которых они определят для того, чтобы они следили по видеонаблюдению, будучи не в участке». По словам Памфиловой, «видеонаблюдение — это не праздное любопытство, чтобы лежа на диване смотреть кино какое-то». «Если хочешь наблюдать за выборами, заинтересован, активный гражданин, то немножко надо потрудиться. Потому что мы не можем выбрасывать в виртуальную пустоту миллиарды народных денег просто так ради амбиций полутора десятка экспертов или ради праздного любопытства». Памфилова призвала желающих следить за ходом голосования «записываться в наблюдатели, пройти необходимое обучение, чтобы понимать, что там происходит на самом деле». Похожего мнения придерживается и зампредседателя ЦИК Николай Булаев. По его словам, из-за отказа от портала открытых трансляций пострадают те, кто «привык отслеживать избирательный процесс, сидя на диване». «Они будут страдать, потому что им на участки ехать не хочется. А здесь они посмотрели, что-то записали, что-то скомпилировали, вырезали. Они делают сообщения, запускают фейки и дальше их тиражируют или тиражируют то, что было когда-то и где-то, даже не в России», — сказал он.

Накануне в Новосибирске прошли пикеты против ограничения доступа к видеотрансляциям с избирательных участков. «Сослались на нехватку денег, вышло неубедительно. Настолько неприкрытой возможности для фальсификаций ещё не было: на три дня избирательные урны останутся без присмотра, но самое страшное — на две ночи, — цитирует «Тайга.Инфо» участников акции. — Всему наблюдению как будто надевают пакет на голову».

Автор: Тайга.Инфо

Многие томские политики также осудили решение ЦИК. «Прошлый год в Томске показал, что выборы могут проходить абсолютно чисто, без каких-либо нарушений. Нынешний состав городской Думы показал, что плюрализм мнений — это важный фактор функционирования гражданского общества, который идёт на пользу при принятии общественно-важных решений. Томск должен заразить этим всю страну. Избираться и быть избранным честно может любой гражданин. Видеонаблюдение на участках только добавляет доверия выборам. Следите за кандидатами, участвуйте в наблюдении, приходите на участки 19 сентября и отдавайте свои голоса! Равнодушие хуже всего», — пишет независимый депутат Думы Томска Максим Забелин.

Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко также раскритиковал данное решение. Он отметил, что из-за трехдневного голосования и так понадобится больше наблюдателей. «Если прежде вам и удавалось заметить нарушения на избирательных участках, сейчас это станет практически невозможным. Сначала ввели трёхдневное голосование, призванное в разы усложнить контролирование процесса. Теперь – ограничили видеонаблюдение, жалуясь на дороговизну этой самой трехдневки. На этих выборах видеотрансляция для граждан будет доступна только из специальных центров наблюдения, которых организуют всего 86 по всей стране, практически – по одному на каждый субъект. Получается, во всей Томской области будет только одно место, откуда не кандидат сможет наблюдать за избирательным процессом. При этом, наблюдать он сможет только "участок, на котором побывал", то есть только свой. Не забудьте умножить всё это на режим ограничений, связанных с пандемией, возможность всяческих DDoS-атак на служебный портал: получаем идеальную схему, как организовать трансляцию так, чтобы увидеть её могли лишь единицы», — говорится в посте партии.

Лидер регионального отделения «Справедливой России» Галина Немцева также считает, что данное решение ЦИКа — знак, что нужно увеличить число наблюдателей на участках. «Наблюдателей боятся? Видеонаблюдение на выборах в единый день голосования будет не для всех. Такое решение принято ЦИКом. Доступ к видеотрансляции с избирательных участков будет только у участников процесса — партий, кандидатов, членов комиссий. Для них будут организованы центры наблюдения. Боятся контроля? Отлично! Тем активнее надо осуществлять этот контроль», — пишет она.

Кандидат в депутаты Госдумы Василий Шипилов создал петицию с просьбой организовать трансляцию, которая была бы доступна всем желающим. «Люди выражают искреннее недоумение в связи с тем, что у них отняли право вести наблюдение за ходом голосования онлайн. По заявлению председателя ЦИК РФ — избирательные комиссии субъектов РФ могут самостоятельно принять решение о предоставлении доступа всем желающим гражданам к системе видеонаблюдения, если найдут необходимые денежные средства для организации этих мероприятий. Доверие к результатам выборов, а соответственно — и к легитимности власти, напрямую зависит от открытости всех избирательных процессов», — говорится в тексте обращения. На момент написания материала ее подписали 25 человек.

При этом, депутат городской Думы от ЕР Илья Леонтьев отметил, что наблюдение никто не запрещал. А видеонаблюдение можно просто перенаправить в свои соцсети. «Последние два дня в интернетах обсуждается история о том, что якобы запретили всяческое наблюдение на избирательных участках. Давайте поразбираемся. Во-первых, у нас порядка 14 партий и около десятков кандидатов только на 181 округе. Каждая партия имеет право направить наблюдателей на избирательный участок. Во-вторых, и партии, и кандидату дадут логин и пароль для того, чтобы можно было присоединиться к трансляции с избирательного участка. Я лично планирую воспользоваться этим правом и организовать в своих социальных сетях эту трансляцию. Я не вижу никаких проблем или препонов. Третье, я слышал, что на площадке Общественной палаты планируется некий мониторинговый центр с привлечением видеонаблюдения. То есть, пожалуйста, пользуйтесь. Инструментов более чем достаточно. У меня два вопроса: эти паникеры и бузотеры разобрались в этих инструментах? Нет. Второй вопрос: хотели ли они в этом разобраться? Нет. Потому что им нужна только эмоция», — сказал Илья Леонтьев. Он подчеркнул, что «паникерам и бузотерам нужна только истерика, еще до начала кампании». «За границей некие бородатые люди начали собирать средства на организацию, якобы, видеонаблюдения за нашими выборами. Люди, это мошенники. Это можно делать абсолютно бесплатно», — сказал Илья Леонтьев.