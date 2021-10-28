«Не удивлюсь, если мне что-то подбросят»: томич, который три дня под видом врача ухаживал за своей бабушкой, заявляет об угрозах

С момента, как Агентство новостей ТВ2 рассказало историю Сергея — томича, который под видом врача проник в МСЧ № 2, чтобы помочь своей бабушке, прошли сутки. Сейчас МСЧ № 2 ждет масштабная проверка. А сам Сергей говорит о поступающих угрозах в его адрес.
«Против меня началась информационная война»
27 октября ТВ2 опубликовало рассказ жителя Томска, который под видом врача пробрался в «красную зону» ковидного госпиталя в МСЧ №2, узнав, что за его бабушкой не ухаживают должным образом. Мужчина записал видео об условиях, в которых содержалась его родственница. По его словам, пожилой женщине не меняли противопролежневые повязки, не поправляли съехавшую на лоб кислородную трубку, а один из санитаров попытался накормить с ложки, хотя пищу женщина может получать только с помощью шприца.
Мужчина не смог дозвониться до местных органов власти и полетел в Москву, чтобы подать заявление в приёмную главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Пока Сергей находится в Москве. В Томск он возвращаться опасается.
«Мне позвонили из Томска сказали, что «примут» сразу, как только приземлится самолет. Против меня началась прямо информационная война. Уже вышел выпуск ГТРК-Томск, где говорили, что я не внук бабушки, что затеял все ради денег, что чуть ли не террорист, мошенник. Это все потому что, все коронавирусные распоряжения губернатора пошли по одному месту», — рассказал он ТВ2.
В разговоре он отметил, что у него действительно есть две условные судимости за попытку кражи.
«Это было 11 лет назад. Я был в детдоме тогда и нужно было как-то выживать. Больше приводов не было. Я сейчас не удивлюсь, если у меня что-то найдут, либо на меня что-то повесят».
Сейчас Сергей консультируется с адвокатами, готовыми оказать ему помощь.
«Я не хочу умереть героем. Я хочу, чтобы все выслушали, что я говорю, и чтобы не думали, что это не моя бабушка», — подчеркнул Сергей.
«Модернизация — это потемкинская деревня»
Проверки инцидента начали облздрав, управление СК по региону и прокуратура Томской области.
«Создана комиссия для оценки ситуации, в состав комиссии вошли специалисты департамента здравоохранения, специалисты Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Сейчас они находятся во второй медсанчасти, проводится проверка. Задачи комиссии – оценить качество оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и оценить пропускной режим, который действует по допуску в «красную зону», — прокомментировала заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алена Левко.
О произошедшем высказалась депутат Госдумы от Томской области, медик Татьяна Соломатина:
«Не хочу и не буду делать преждевременные выводы, пусть в ситуации разбирается специально созданная комиссия, ясно одно, — так быть не должно! Ситуация с распространением коронавируса в Томске, да и по всей стране сложная. Понимаю, что все устали, особенно врачи и медперсонал, но организационные вопросы, вопросы ухода за пациентами, безопасность медучреждения у руководства больницы должны быть на особом контроле», — написала она.
В свою очередь, депутат гордумы Томска Елена Ульянова раскритиковала поведение главы региона Сергея Жвачкина.
«Томская область ставит антирекорды как по количеству заразившихся, так и по качеству лечения. В ковидариях отвратительно кормят, за пациентами не успевают ухаживать. В больницах фактически остановлена плановая работа и обязательная диспансеризация. Теперь даже переболевших заставляют вакцинироваться без всяких предварительных обследований. Не ради их жизни, а ради галочки. Угроза пандемии проверила томскую систему здравоохранения на жизнеспособность и выяснилось, что все эти разговоры про миллиарды рублей на оптимизацию и модернизацию — это потемкинская деревня, за которой полный коллапс и развал», — отметила Ульянова в своем Телеграм-канале.
«Регулярный уход»
А Ольга Кудлай пожаловалась редакции ТВ2 на Томскую Областную клиническую больницу. По словам Ольги, ее бабушке, труженице тыла, тоже не оказывали достойную медицинскую помощь.
«При перевозке ее из одного отделения в другое отделение санитар швырнул ее на кровать так, что вся правая сторона покрылась синяками, на колене гематома от удара. Когда она сказала, что ей больно, ответ был — «терпи, бабка». Бабушка два раза брала телефон у соседей по палате и звонила родственникам с жалобами на плохое обращение, так как при острой головной боли к ней никто не подходил, она кричала, а санитары проходили мимо».
Ольга писала обращение в облздрав по поводу синяков у бабушки. Ей ответили, что она уже поступила с «минимальными гематомами сроком пять — семь дней».
В свою очередь, главный врач больницы Александр Холопов не стал публично комментировать ситуацию. Напомним, ранее Александр Холопов возглавлял департамент здравоохранения, но его уволили по решению губернатора Сергея Жвачкина после скандала в морге 3-й горбольницы. Тогда в СМИ опубликовали фотографии из морга на улице Нахимова, 3 при горбольнице № 3, который входит в областное учреждение «Патологоанатомическое бюро». На фото было видно, что помещение морга буквально заставлено черными мешками в несколько рядов с человеческими телами. На одной из фотографий видна бирка COVID, а на другой, что работники морга находятся в помещении без специальных средств защиты.
В итоге ситуацию прокомментировала заведующая терапевтическим отделением респираторного госпиталя медико-санитарной части №2. Антонина Стойлова рассказала о состоянии пожилой пациентки респираторного госпиталя, внук которой побывал в «красной зоне».
По ее словам, пациентка 1937-го года рождения поступила в приемное отделение респираторного госпиталя медико-санитарной части №2 вечером 21 октября.
«У женщины была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония, процент поражения легочной ткани не более 18%» , — рассказала Антонина Стойлова. Затем пенсионерку перевели в «фильтр» для определения диагноза. Там у нее взяли анализы, ее повторно осмотрел врач, было назначено лечение. Анализ на Covid-19 показал положительный статус.
«Уход за лежачими и малоподвижными пациентами в госпитале осуществляется постоянно и включает в себя обработку ран и ссадин, перевязки, смену памперсов, помощь в употреблении воды, смену постельного белья, сбор информации по состоянию, при необходимости медперсонал приглашает доктора, поскольку сами пациенты не могут о себе позаботиться», — подчеркивает Стойлова.
24 октября бабушку, по словам Стойловой, перевели в отделение терапии. Был скорректирован лист назначений, добавлена противовирусная и инфузионная терапии.
«На данный момент пациентка находится в состоянии средней степени тяжести в отделении терапии на кислородной поддержке. Уходовые процедуры проводятся регулярно, необходимыми средствами ухода пациентка полностью обеспечена. На 10-й день со дня поступления запланирована повторная компьютерная томография легких», — отметила Стойлова.
Фото на обложке иллюстративное