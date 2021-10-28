«Не удивлюсь, если мне что-то подбросят»: томич, который три дня под видом врача ухаживал за своей бабушкой, заявляет об угрозах

С момента, как Агентство новостей ТВ2 рассказало историю Сергея — томича, который под видом врача проник в МСЧ № 2, чтобы помочь своей бабушке, прошли сутки. Сейчас МСЧ № 2 ждет масштабная проверка. А сам Сергей говорит о поступающих угрозах в его адрес.

«Против меня началась информационная война»

Мужчина не смог дозвониться до местных органов власти и полетел в Москву, чтобы подать заявление в приёмную главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

27 октября ТВ2 опубликовало рассказ жителя Томска, который под видом врача пробрался в «красную зону» ковидного госпиталя в МСЧ №2, узнав, что за его бабушкой не ухаживают должным образом. Мужчина записал видео об условиях, в которых содержалась его родственница. По его словам, пожилой женщине не меняли противопролежневые повязки, не поправляли съехавшую на лоб кислородную трубку, а один из санитаров попытался накормить с ложки, хотя пищу женщина может получать только с помощью шприца.

Пока Сергей находится в Москве. В Томск он возвращаться опасается.

«Мне позвонили из Томска сказали, что «примут» сразу, как только приземлится самолет. Против меня началась прямо информационная война. Уже вышел выпуск ГТРК-Томск, где говорили, что я не внук бабушки, что затеял все ради денег, что чуть ли не террорист, мошенник. Это все потому что, все коронавирусные распоряжения губернатора пошли по одному месту», — рассказал он ТВ2.

В разговоре он отметил, что у него действительно есть две условные судимости за попытку кражи.

«Это было 11 лет назад. Я был в детдоме тогда и нужно было как-то выживать. Больше приводов не было. Я сейчас не удивлюсь, если у меня что-то найдут, либо на меня что-то повесят».

Сейчас Сергей консультируется с адвокатами, готовыми оказать ему помощь.

«Я не хочу умереть героем. Я хочу, чтобы все выслушали, что я говорю, и чтобы не думали, что это не моя бабушка», — подчеркнул Сергей.