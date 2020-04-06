Добрые новости
06 апреля,
2020
Не пропадет ли молоко с прилавков во время эпидемии?
Компания «Томское молоко» об изменениях в работе и новых продуктах
Не пропадет ли молоко с прилавков
во время эпидемии?
Компания «Томское молоко» об изменениях в работе и новых продуктах
Запасы гречки сделаны, овсянка, макароны и мука дружно лежат в шкафу. А как быть с молоком и молочными продуктами? Можно ли их закупать впрок или не стоит этого делать? Не остановят ли производство местные поставщики молочной продукции? Об этом и не только мы говорили с директором по развитию компании
«Томское молоко» и «Компании Сёмкин»
Андреем Вальтером.
«В такое же непростое время
11 лет назад «Компания Сёмкин» приняла решение построить молочный завод, обеспечив тем самым продовольственную безопасность Томской области»
Деревня Нелюбино. Завод компании «Томское молоко». Цеха работают в обычном режиме, все линии запущены. Сотрудники на своих местах. По дороге к рабочему месту каждого встречает станция гигиены полного контроля: моет, сушит и дезинфицирует руки. Этот аппарат появился на заводе не из-за эпидемии коронавируса. Он здесь давно. Молочное производство всегда стерильно. Но в нынешних условиях меры усилили.
Андрей Вальтер
директор по развитию
компании «Томское молоко»
— В связи с эпидемиологической обстановкой мы ввели дополнительные меры защиты. Увеличена частота обработки дверных ручек, дополнительно дезинфицируются коридоры, кабинеты и раздевалки. Непосредственно перед сменой каждый сотрудник проходит медицинское обследование. Штатный врач завода замеряет температуру. Каждый начальник производства дополнительно мониторит состояние своего сотрудника в течение всей смены. В случае выявления каких-то отклонений по состоянию здоровья, даже предполагаемых, сотрудник сразу направляется на обследование в медучреждения Томска.
В связи с эпидемиологической обстановкой многие предприятия малого и среднего бизнеса сейчас приостанавливают свою деятельность или сокращают производство, чтобы минимизировать издержки. В ассортименте «Томского молока» сегодня 85 позиций. Снимать с производства ни одну не планируют, а наоборот добавляют новые.
«Скажу со всей ответственностью, что молочная продукция с прилавков магазинов Томска и области никуда не исчезнет...»
— Ситуация в стране сейчас непростая, — говорит Андрей Вальтер. — Малый и средний бизнес ждет немало испытаний. Возьмем, к примеру, наш завод. Сбыт молока и молочной продукции сейчас стал заметно ниже, если сравнить его с тем, что был месяц назад. Потребление тоже упало. В первую очередь это связано с закрытием учреждений социальной сферы: детские сады работают в усеченном варианте, школы и вузы полностью перешли на дистанционное обучение. Поэтому объем наших поставок упал.

Даже при самом плохом сценарии, если эпидемиологическая ситуация затянется на несколько месяцев, завод все равно будет работать в штатном режиме, — уверяет Андрей Вальтер. В таком случае просто будет выпущено больше продуктов с длительным сроком хранения, например, сливочного масла и сыра. Люди могут не беспокоиться: продукты ежедневного потребления всегда будут на полках.
— Скажу со всей ответственностью, что молочная продукция с прилавков магазинов Томска и области никуда не исчезнет. Весной наступает «сезон высокого молока», когда объем молока растет независимо от обстоятельств. Мы должны его брать у фермерских хозяйств, перерабатывать и поставлять в торговые сети. Все свои обязательства по контрактам, которые заключены с магазинами, мы выполним в полном объеме. Повторюсь: никакого дефицита молока и молочной продукции не предвидится.На покупателях это никак не скажется.
Никак не отразится эпидемиологическая ситуация и на сотрудниках завода. А их почти 100 человек. Производство будет работать в штатном режиме. Никого не уволят и не отправят в отпуск без содержания. Потому что, какой бы тяжелой ни была ситуация, продукты питания нужны всем и всегда. Да и «что-нибудь вкусненькое» в период многодневной самоизоляции никто не отменял.
«Наша новинка — густой ложковый йогурт с джемами. Это полностью натуральный и качественный продукт без содержания консервантов...»
— Мы идем намеченной дорогой, от своих планов не отказываемся и продолжаем работать над новыми продуктами. Один из них буквально на днях попал на прилавки супермаркетов. Это густой ложковый йогурт с джемами, полностью натуральный и качественный продукт без содержания каких-либо консервантов. Мы очень долго выбирали производителя для наполнителей – джемов и, как нам кажется, с выбором угадали. Линейка йогуртов состоит из нескольких вкусов: вишня-черешня, персик-абрикос, малина и клубника. Пробуйте и делитесь впечатлениями.
Так случилось, что в данное время мы не можем лично спросить мнение наших покупателей о новой продукции, все промо акции и дегустации в торговых точках отменены. А мнение жителей города для нас — приоритет. И узнать его сейчас мы можем только через интернет. Именно поэтому мы запускаем акцию #Вальтерспрашивает в социальных сетях «Томского молока» (Вконтакте, Инстаграм, Одноклассники). Здесь мы будем советоваться с потребителями по вопросам расширения линейки выпускаемой продукции и обсуждать удобство ее упаковки. Ждем ваших отзывов.
Вывод: не паникуем, не нарушаем режим самоизоляции, выходим раз в несколько дней в ближайший магазин, чтобы пополнить холодильник. Молочка с прилавков не исчезнет. Оставайтесь дома, ешьте полезные продукты и обязательно следите за сроком их годности.
Таблица сроков годности молочной продукции
Молоко — 7 дней
Ряженка — 9 дней
Сметана — 9 дней
Сыр — 30 дней
Сливки — 7 дней
Кефир — 9 дней
Сыр плавленый — 90 дней
Масло сливочное — 35 дней

Напиток сывороточный — 14 дней
Сырок творожный — 21 день
Йогурт — 9-14 дней (в зависимости от упаковки)
Партнерский материал
6 апреля 2020
Компания
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