Не пропадет ли молоко с прилавков во время эпидемии?

— Мы идем намеченной дорогой, от своих планов не отказываемся и продолжаем работать над новыми продуктами. Один из них буквально на днях попал на прилавки супермаркетов. Это густой ложковый йогурт с джемами, полностью натуральный и качественный продукт без содержания каких-либо консервантов. Мы очень долго выбирали производителя для наполнителей – джемов и, как нам кажется, с выбором угадали. Линейка йогуртов состоит из нескольких вкусов: вишня-черешня, персик-абрикос, малина и клубника. Пробуйте и делитесь впечатлениями.
Так случилось, что в данное время мы не можем лично спросить мнение наших покупателей о новой продукции, все промо акции и дегустации в торговых точках отменены. А мнение жителей города для нас — приоритет. И узнать его сейчас мы можем только через интернет. Именно поэтому мы запускаем акцию #Вальтерспрашивает в социальных сетях «Томского молока» (Вконтакте
, Инстаграм
, Одноклассники
). Здесь мы будем советоваться с потребителями по вопросам расширения линейки выпускаемой продукции и обсуждать удобство ее упаковки. Ждем ваших отзывов.