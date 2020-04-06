Не пропадет ли молоко с прилавков во время эпидемии?

— Ситуация в стране сейчас непростая, — говорит Андрей Вальтер. — Малый и средний бизнес ждет немало испытаний. Возьмем, к примеру, наш завод. Сбыт молока и молочной продукции сейчас стал заметно ниже, если сравнить его с тем, что был месяц назад. Потребление тоже упало. В первую очередь это связано с закрытием учреждений социальной сферы: детские сады работают в усеченном варианте, школы и вузы полностью перешли на дистанционное обучение. Поэтому объем наших поставок упал.



Даже при самом плохом сценарии, если эпидемиологическая ситуация затянется на несколько месяцев, завод все равно будет работать в штатном режиме, — уверяет Андрей Вальтер. В таком случае просто будет выпущено больше продуктов с длительным сроком хранения, например, сливочного масла и сыра. Люди могут не беспокоиться: продукты ежедневного потребления всегда будут на полках.

