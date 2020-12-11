«Не от мира сего», или Чего ждать от нового главрежа ТЮЗа Дмитрия Акимова

Истории

Круассаны, пицца и красочные композиции из макарон. На завтрак в итальянском стиле в ТЮЗ пригласили журналистов для знакомства с новым главным режиссером Томского ТЮЗа Дмитрием Акимовым. Традиционно театр устраивает такие встречи, чтобы рассказать о планах на начавшийся театральный сезон.



В начале встречи Дмитрий Акимов рассказал, что до Томска долгое время служил в Иркутском академическом драматическом театре имени Николая Охлопкова. Потом увлекся режиссурой и окончил театральное училище имени Бориса Щукина. После этого поступило предложение возглавить Черемховский драматический театр им. В.П. Гуркина в Иркутской области. По словам Дмитрия Акимова, оказалось, что это две разные профессии - режиссер-постановщик и главный режиссер.

— В какой-то момент наступило понимание, что все, что я мог сделать для того театра, я уже сделал, — говорит Дмитрий. — Этот театр стал звучать на театральной карте России, узнаваем критиками, в него поехали интересные режиссеры со всей России. Начал думать, что пора уходить, и в этот момент получил предложение от томского ТЮЗа. Об этом театре я уже много слышал от коллег по цеху, театральных критиков, поэтому решил согласиться. Да что далеко ходить – открываешь сайт театра, смотришь на имена режиссеров, которые здесь ставили спектакли, названия пьес, по которым ставили, и все становится ясно. Хороший театр.

Директор ТЮЗа Андрей Сидоров считает, что приезд Дмитрия в наш город неслучаен. В 1986 году его позвал в Томск Михаил Борисович Борисов, который тогда был главным режиссером театра драмы. Поэтому, когда встал вопрос о новом главреже в ТЮЗе, то Андрей Сидоров решил позвонить именно Борисову с просьбой посоветовать ему кого-нибудь на этот пост. Тот назвал Дмитрия Акимова. До этого Андрей Сидоров был уже немного знаком с Дмитрием по иркутскому фестивалю актерской песни.

— Михаил Борисович не раз на лекциях в Щуке рассказывал о своей любви к Томску, говорил, что здесь прошли его лучшие профессиональные годы. Он мне позвонил и сказал, что есть хороший театр, в котором есть хороший Андрей Сидоров, и что лучше всего профессия приобретается именно в регионах, здесь формируется театр. И только потом уже Москва снимает сливки. Вот так все сложилось. Я взял месяц, чтобы подумать, уже принял решение, что еду, хотел об этом рассказать Михаилу Борисовичу, но тут пришло известие о его смерти. И я решил, что точно должен ехать в театр, который мне советовал мой учитель.

Далее — вопросы от журналистов. — Кого из режиссеров вы собираетесь пригласить для постановок в ТЮЗе? С кем уже есть какие-то договоренности?

— Повторюсь, что главный режиссер и режиссер-постановщик – это две разные профессии. Поэтому я тут не собираюсь над златом чахнуть, как Кащей Бессмертный, и никого не пускать. Я придерживаюсь той политики, чтобы труппа развивалась благодаря общению с разными режиссерами, чтобы был разный театральный язык. Конечно, я оставлю себе какое-то поле для театральной деятельности, для эксперимента. Но так или иначе я выстраиваю сейчас стратегию развития репертуарной политики с разными режиссерами. К нам приедет Юлия Михеева, которая будет делать бэби-театр. Юлия - режиссер из Москвы, работает в театре Елены Камбуровой, и поэтому понятно, что спектакль будет музыкальным. Он выйдет весной на малой сцене для маленьких зрителей. Сотрудничество с Юлией должно было состояться в прошлом сезоне, однако из-за длительного карантина его пришлось перенести. Первоначально обсуждался спектакль на музыку Астора Пьяццоллы «Времена года», основанный на выразительном пластическом решении.

Другой спектакль для детей «Кот в сапогах» ставит режиссер из Рязани Максим Ларин. Я видел несколько его спектаклей, они очень динамичные, и он понимает, на каком языке нужно общаться с современными детьми. И в конце сезона к нам приедет на постановку на большой сцене Дмитрий Акриш, номинант Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» 2020 года. Он очень интересный режиссер, его спектакли идут и в Лондоне, и в Москве, и по всей России. Акриша интересует актуальная сегодня тема подросткового буллинга, и сейчас он в поиске подходящего материала для спектакля в Томском ТЮЗе. Он умеет говорить на языке подростков и очень откровенно. Его приемы вбрасывают какую-то энергию боли, после которой происходит очищение, катарсис.

В январе приступит к работе над новым спектаклем штатный режиссер-постановщик ТЮЗа Дмитрий Гомзяков. После классических «Чайки» Чехова и «Портрета» Гоголя он решил обратиться к роману Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи». Это будет, на мой взгляд, достаточно интересный эксперимент на малой сцене театра.

Кроме того, у меня есть мечта, чтобы у нас появился уличный спектакль. Мы ведем переговоры с питерской командой «Странствующие куклы господина Пэжо». Осталось найти только средства, чтобы это реализовать. Это очень интересно, когда театр выйдет на улицу и зрители смогут увидеть площадной театр.

— Что будете ставить сами в ТЮЗе? Над чем-то уже начали работать?

— Кроме того, я в свою очередь приступаю в январе к постановке «Не от мира сего» по мотивам последней пьесы Александра Островского. Это будет происходить в преддверии юбилея – 200-летия знаменитого драматурга. Пьесу «Не от мира сего» он писал, уже будучи больным человеком, и, мне кажется, что у него произошла какая-то переоценка значения театра. Это уже немножко другой Островский, но тем он нам и более интересен. «Не от мира сего» - это история семейной пары, в которой главная героиня Ксения Васильевна тяжело больна. Она очень богата, и все вокруг ждут ее смерти. Единственный, кто желает ее спасти – это ее муж. Но главное не это, а то, почему она умирает. Когда она узнает, что муж ей изменил, она заболевает. Настолько человек восприимчив, настолько обнажен. При этом она безумно любит своего мужа. Такая фабула. Лично меня эта тема волнует, надо ведь говорить о том, что лично тебя будоражит. Меня будоражит, что некоторые нормы у нас сейчас стираются, а Нина Васильевна Островского – это такой камертон, как князь Мышкин у Достоевского. Это образ абсолютно чистого человека, способного простить и способного полюбить. Но такой человек физически не может существовать в нашем обществе несправедливости, боли, лжи и порока. Что с этим делать?

Идея взяться за Островского родилась во время семинара-практикума «Островский: сегодня», проекта Союза театральных деятелей России. Его вели режиссер Дмитрий Егоров (в Томском ТЮЗе он поставил «Победителей» и «Крестьян о писателях») и драматург Ярослава Пулинович (автор пьесы «Как я стал…», спектакль по которой в ТЮЗе поставил Илья Ротенберг). Семинар-практикум проходил в театральном пространстве в Щелыкове, и в нем приняли участие 10 режиссеров и 10 драматургов.

— Мы работали над пьесой Островского «Не от мира сего» вместе с драматургом Артемом Казюхановым, и мы нашли с ним ход, прием, который мы будем использовать в постановке спектакля. Мы будем насыщать эту историю документальными приемами, чтобы было пересечение с сегодняшними реалиями. И, если ты человек восприимчивый, то ты просто не можешь остаться в стороне от этой истории. Когда мы ее поставим, то вы поймете, что это так. 5 марта будет премьера.

До этого, 25 декабря, новый главный режиссер Дмитрий Акимов представит легкий новогодний спектакль-концерт «Беспринципный новый год» по ироничным рассказам Александра Цыпкина. Его герои попадают в самые нелепые ситуации, которые так или иначе связаны с празднованием Нового года. Музыкальный спектакль помогают делать новому режиссеру известные томские музыканты Степан Пономарев и Ирина Абушаева.