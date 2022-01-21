«Не нужно бояться ошибок»

Акция «Тотальный диктант» в 2022 году должна традиционно пройти в апреле. Однако одной площадки, возможно, может лишиться. Руководитель фонда Ольга Ребковец сообщила, что в Новосибирском государственном университете диктант может не состояться. Новость взволновала многих, ведь на базе именно этого ВУЗа диктант и был создан. Как студенческое мероприятие превратилось в акцию, которая проходит даже в космосе? В каком формате пройдет акция в 2022 году и кого из современных российских авторов рекомендуют читать ее организаторы, об этом мы и поговорили с Ольгой Ребковец.

— Ольга, понятно, что вы много раз рассказывали про то, как появился Тотальный диктант. Но все-таки, давайте начнем с самого начала: как родилась эта акция? — В Новосибирском госуниверситете всегда была и до сих пор местами сохранилась культура неформальных студенческих объединений. Это юмористические клубы, творческие объединения университета. И у каждого факультета она своя. У гуманитарного факультета еще в 60-е годы появился «Гум-клуб», а затем в 90-е он переименовался в «Глум-клуб». Это творческое объединение занималось участием в чемпионате КВН НГУ, в посвящении, в каких-то других студенческих мероприятиях. И вот «Тотальный диктант» был придуман в рамках дней гуманитарного факультета. Идея пришла в 2003 году. Это был такой своеобразный запрос деканата, потому что очень были креативные мероприятия: конкурс пения в душе, измерение расстояния в бутылках «Чебурашка» от общежития до торгового центра, естественно, ежегодные капустники. И был такой запрос со стороны деканата: «Ребята можно что-нибудь сделать, что связано с гуманитарным образованием и гуманитарным факультетом». Идея этой акции была сопряжена с некоторым вызовом от гуманитариев физикам, математикам и естественнонаучникам, потому что, я думаю, всем известно, что эти три направления, которые я перечислила, в университете передовые, приоритетные. А гуманитарии немножко чепухой занимаются. И вот гуманитарии решили всех заставить почувствовать себя, как это «правильно писать», да еще и ручкой от руки и вспоминать, через какую же букву пишется «корова».

Конечно, в клубе это мероприятие изначально задумывалось как не совсем серьезное и неформальное. Сразу появилось и название — «Тотальный диктант», было понимание, что эта акция — это проверка себя. То есть, не было задачи провести срез грамотности, а была идея хорошо провести время, при этом вспомнить, как пишутся правильно слова. Тогда же переосмыслили слово «диктатор» (в контексте акции — человек, который диктует текст) и на эту роль пригласили преподавателя истории, которого знал весь университет и которого знали люди далеко за его пределами. Это Сергей Петрович Куликов. Он декламировал, развлекал всех шутками. В общем, получилась интересная акция. И вот, как я сказала, в 2003 году была придумана идея, а 11 марта 2004 года прошел первый «Тотальный диктант», который организовал клуб. Старшие товарищи рассказывали, что было очень сложно выпросить большую аудиторию, так как в университете предлагали класс человек на 30. Но ребята отстояли свое требование и первый диктант, по разным данным, собрал от 125 до 150 человек. И так как этим занимались филологи и журналисты, то и информационное сопровождение акции изначально строилось очень правильно: был пресс-релиз с хорошими формулировками, пришли СМИ, пришло местное телевидение. И раз акция зашла, то решили сделать ее традиционной. Я присоединилась к ней в 2007 году, когда училась на третьем курсе НГУ. В 2009 году мы начали думать, как ее вывести на какой-то другой уровень и дальше уже пошел такой сильный рост.

— А вы ожидали такой популярности? Потому что сейчас Тотальный диктант проходит в нескольких странах, в десятках городов. Даже в космосе его пишут. — По моему рассказу можно понять, что когда акция появилась, то каких-то амбициозных планов и мыслей, что это когда-то выйдет за пределы университета, не было. А началось все как раз в 2009 году, когда нам стало скучно делать каждый год одно и то же. Мы решили как-то преобразовать диктант. Тогда еще, конечно, не очень сильно были развиты соцсети, это сейчас можно по щелчку пальцев связаться с любой звездой, а мы начали применять старую добрую традицию «шести рукопожатий». И мы думали, что хотим пригласить какого-нибудь звездного диктатора и через связи с выпускниками позвали Псоя Короленко — это московский филолог, поэт, певец, организатор перформансов, известный в гуманитарных кругах. Информационный эффект сработал: московская звезда едет в университет специально диктовать Тотальный диктант. Информация очень хорошо разошлась, и к нам пришли уже не 150-200 человек, а 600. Нам повезло, что мы быстро организовали трансляцию из одной аудитории в другую и смогли посадить всех желающих, так как тогда еще не было обязательной регистрации. Стало понятно, что есть запрос от других площадок в Новосибирске, так как Академгородок за 30 километров от самого города, люди просили организовать еще площадки. Мы начали думать. Если нам на одну площадку гуманитарный факультет Новосибирского госуниверситета помог привлечь Короленко, оплатить ему проезд и проживание, то что делать с 20-ю площадками? Естественно, мы 20 человек не привезем. Мы сидели, общались с нашими старшими товарищами по клубу, которые Тотальный диктант придумали, и в этом разговоре родилась идея: что, если предлагать кому-то известному текст не диктовать, а написать. Этим мы решали сразу задачу списывания. Потому что интернет более-менее начал развиваться, у людей появились смартфоны, которые гуглили тексты диктанта и списывали Гоголя. Нам, конечно же, поскольку акция была добровольная, не хотелось гадать потом: сам человек умный и он действительно написал текст на пятерку, либо же он просто списал. И вот уникальный текст, который нельзя загуглить, решал эту проблему. Мы решили попросить кого-то написать текст специально для акции, вернулись к теории «шести рукопожатий», и этим кем-то стал Борис Натанович Стругацкий. К нему нам помог обратиться советский писатель-фантаст Геннадий Маркович Пашкевич. К счастью, Борис Натанович не отказал, хотя и согласился с формулировкой: «Терпеть не могу диктанты и диктатуру в любом виде. Но ладно, студентам помогу». Он написал нам текст, который был по сути ответом на вопрос: «А что вы думаете о современном русском языке и современной русской литературе». Текст отдал нам с формулировкой «делайте, что хотите» и филологи с кафедры уже экспертно работали с ним.

Мы провели Тотальный диктант в 2010 году. И это стало, конечно, информационной бомбой, в том числе федерального масштаба. Нас заметили в других городах, появился запрос из других городов делать диктант, и мы ответили: «Хорошо, давайте в один день будем все вместе проводить и один текст диктовать». И вот, наверное, в 2010 году начали появляться какие-то осмысленные планы по масштабированию проекта, но реальность все равно превосходила наши ожидания. — А что происходит с Тотальным диктантом сейчас? Вы опубликовали пост про то, что площадку в НГУ в 2022 году может не получиться согласовать. Пресс-служба университета в ответ сказала: «А знаете, запроса от них и не было». Были ли еще какие-то реакции? — Мой пост — это не реакция на какую-то ситуацию, которая произошла сейчас. Понятно, что университет как колыбель Тотального диктанта имеет особый статус. До 2009 года включительно акция проходила только в университете, но затем стала масштабироваться. Мы же пытались удержать центр внимания на НГУ и Новосибирске и делали это с разной степенью успеха. Понятно, что приезжает автор на главную площадку и диктует текст там, то собираются СМИ. Но в Москве текст диктуют: Владимир Познер, Сергей Безруков и Максим Галкин, поэтому информационное внимание и стало утекать туда. Для нас же было важно сохранить региональный характер проекта, потому что мы очень гордимся тем, что мы из Новосибирска и понимаем, что большая часть успеха акции в том, что проект региональный. Это даже в сознании людей проявляется, что нам эту акцию не прислали откуда-то, а ее придумали такие же ребята сибирские. Неслучайно, первые города, которые присоединились к акции, были как раз сибирскими: Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, Томск, Красноярск, Тюмень. Дальше мы начали распространяться на европейскую часть России.

Мы понимали, этот фокус мы никогда не перевесим. Тогда мы придумали историю со столицей Тотального диктанта, когда каждый год мы выбираем город, в который поедет автор текста. Это вокруг проекта создает дополнительный информационный фон, показывает его оригинальность и позволяет информационные потоки перераспределить немножечко… Но университету сложно было смириться с тем, что теперь не каждый год будет приезжать автор диктовать. Наверное, в этот момент началось какое-то обострение конфликта. Более того, до 2015 года я сама работала в университете, и пока я была внутри системы, мне удавалось выстраивать баланс, чтобы интересы университета были соблюдены, чтобы университет помогал и поддерживал акцию, ее развитие. Но, действительно, большая часть работы уже вышла за пределы университета, и основа конфликта в том, что НГУ не был готов к этому. А нам очень хотелось развивать проект. При этом мы всегда отслеживали, каким образом университет можно продвигать в разном контексте. Например, мы подчеркивали, что НГУ — это родина диктанта, это место, где акция зародилась. И эта площадка всегда выделялась. Мы старались привлечь какого-нибудь диктатора интересного, долгое время проводилась конференция Тотального диктанта, которую также фонд инициировал. Мы старались, чтобы эта конференция была ярким событием в жизни всего филологического сообщества России. И она такой получалась. Например, дважды на конференциях Тотального диктанта проходило заседание технической комиссии Российской Академии наук, где обсуждались серьезные научные темы, связанные с кодификацией, с нормами орфографии и правописания. И второй конфликтной точкой стало как раз то, что мы решили перенести конференцию из Новосибирска в Москву. При этом, мы ее провели не потому, что нам захотелось быть ближе к первопрестольной, а из-за сложностей в организации. Была большая организационная работа, которую в университете никто по сути не вел. Была тяжелая логистическая работа. Нам приходилось распределяться минимум на две площадки, потому что университетские аудитории не ко всему приспособлены. Плюс, конференцией занимался наш фонд, мы привлекали на это гранты и партнерские средства. И понятно, что в Москву мы привезем больше людей за меньшие деньги. И даже тогда у меня была классная идея, что мы могли сделать в Москве конференцию, которую организует Новосибирский государственный университет совместно с фондом «Тотальный диктант». Мне кажется, что это была бы очень классная организационная находка. Но эта идея не была принята, и часть экспертного совета акции, куда входили филологи Новосибирского госуниверситета, вышла из этого совета. И с уходом филологов в Новосибирске было, конечно, все сложнее организовывать площадку диктанта в госуниверситете. Одним из факторов, который побудил к этому посту, было то, что в прошлом году площадку университета, на которую мы привезли Гузель Яхину, согласовали с очень большим скрипом и с формулировкой «это в последний раз». Каждый раз были все новые и новые организационные бюрократические трудности, с которыми сталкивалась уже не я, а новосибирская команда. Сейчас там меняется координатор, и я поняла, что не хочу передавать это тяжелое наследие, что нужно просто предупредить людей, что данной площадки может и не быть. Мы не раз разговаривали с университетом, с руководством, но в последние два года я в этой коммуникации уже не участвовала. Но пока я была в Новосибирске, я приходила и показывала цифры, что когда Новосибирский госуниверситет выделял средства на проведение акции, то из 8 тысяч упоминаний университета в СМИ, две тысячи были в контексте Тотального диктанта. — Четвертая часть получается.

— Да, получается где-то 25 процентов, примерно, было в последние годы. Когда проект вышел за пределы НГУ, мы упоминали филологов университета как часть экспертного центра. Вплоть до 2019 года, пока филологи из экспертного совета не вышли. В общем, все мои расчеты не привели ни к чему конструктивному. То есть, если вы выбираете столицу, если вы проводите конференцию не здесь — значит вы ушли и предали университет. Такие уже эмоциональные формулировки пошли. Поэтому ситуация непростая, нам, конечно, очень хочется сохранить эту связь. Для участников это является предметом гордости за университет. Есть очень много разных историй, когда люди из Новосибирска приезжают, например, на итальянскую площадку Тотального диктанта, так как они находятся в путешествии и не решаются пропустить мероприятие. Там их принимают как героев: «мол, вы из Новосибирска, это же у вас придумали Тотальный диктант». Например, наш новосибирский координатор Андрей Поздняков принимает туристов и водит экскурсии. И всегда, когда он привозит людей в Академгородок и рассказывает про НГУ, он говорит, что Тотальный диктант придумали здесь, видит позитивные одобрительные возгласы, слышит: «Ничего себе!»

Тотальный диктант в НГУ Тотальный диктант в НГУ

— Связываете ли вы позицию НГУ с общими проблемами Тотального диктанта? В 2021 году в поддержке отказало Россотрудничество, Фонд президентских грантов. — Знаете, почему я попросила о переносе интервью, просто внезапно грянула новость, что нам выделили президентский грант на 2023 год. То есть, мы делаем диктант 22 года в том же ограниченном режиме, но уже с верой в светлое будущее, что на следующий диктант некоторая поддержка обеспечена. Что касается связи, то я могу с этими событиями связывать юридические процессы, которые у нас происходили. То есть, у нас сначала было юрлицо, зарегистрированное на территории университета. Потом нас, как и другие организации, зарегистрированные в университете, попросили юридический адрес поменять. И в процессе смены юридического адреса нас накрыла проверка Минюста. И итогом проверки было как раз предписание о том, что нам нужно с юридическим адресом разобраться. А процесс был уже практически завершен, мы понимали, что это нам скажут и были готовы. А дальше начались странные вещи. Нам решением наблюдательного совета университета выделили помещение, которое мы делили с союзом выпускников НГУ. По сути, мы там и не находились последние два года, но там стояли два шкафа с какими-то бумагами, книгами и сувенирами, которые мы все не могли убрать. Когда нам пришло предписание в декабре освободить помещение, то мы не знали других способов сделать это, кроме как убрать вещи из этих шкафов. А уже после Нового года начали активно приходить комендант и охрана и спрашивать: точно ли мы свои вещи вынесли? Вот это и навело меня на мысль, что есть желание любые юридические и формальные связи прекратить. Плюс, эта коммуникация велась странным образом: были официальные письма от ректора на мое имя как директора фонда. Хотя можно было связаться и другими способами. Кроме того, я общалась перед публикацией этого поста с координатором акции Андреем Поздняковым и спросила у него, а будет ли площадка в этом году в Новосибирском госуниверситете. Он сказал: «Я не знаю, как мне заходить, потому что в прошлом году мне четко дали понять, что это последний раз». Поэтому этот мой пост был постом грусти и сожаления. Возможно, это действительно естественный ход процессов. — Вы уже сказали, что в этом году из-за отказа в поддержке Фонда президентских грантов, акция пройдет в несколько усеченном формате. Можете как-то конкретизировать, что будет изменено по сравнению с предыдущими годами? — Конференция, о которой я уже говорила и которая обычно была очень масштабной, пройдет в этом году в Москве, но будет очень скромным локальным событием. Конкурс на выбор столицы Тотального диктанта предполагал призовой фонд, но мы были вынуждены от него отказаться. Сам конкурс проходил в онлайн-формате, чтобы не тратить деньги на привоз участников в одно место и на сбор на одной площадке. В этом году у нас очень ограниченное число командировок, выездов в другие города. Ведь диктант — это не просто один день в апреле, это круглогодичная просветительская деятельность. И, получается, что наши выезды в города с разными научно-популярными лекциями очень сокращены в этом году. Но, тем не менее, есть и позитивные моменты. В конце января мы запускаем онлайн-курс совместно с компанией «Мой офис» и «Яндексом», которые поддержали диктант в 2022 году. Курс называется «Что-то на офисном» и посвящен правописанию в цифровой деловой среде. Про то, как сокращать, как склонять фамилии, как оформлять документы. Это будет бесплатный курс, который, как мне кажется, будет многим полезен. Недавно у нас вышла книжка «100 текстов о языке». И она стала еще одной возможностью поддержать проект. С покупки каждой книжки 400-500 рублей поступают в фонд. Ведутся и другие проекты. На не основной президентский грант были открыты специальные центры грамотности на базе библиотек. Затем этот проект продолжился благодаря другому гранту от Министерства культуры. Получается, за 2021 год мы открыли 80 центров грамотности в 18 регионах. Мы поставили литературу о языке, провели просветительские мероприятия. В принципе, тоже такая большая, масштабная работа.

— Для меня и думаю, что не только для меня, Тотальный диктант — это проект, в первую очередь, о любви к русскому языку и литературе. Литературе, в том числе, современной. Кого бы из современных авторов вы бы посоветовали прочитать? — Спасибо за вопрос. Действительно, Тотальный диктант — это про любовь. Одной из целей акции было — продвижение современной русской литературы. Мы поняли, насколько важно говорить о том, что современная русская литература не умирает, что у нас есть очень много классных писателей. Насколько важно знакомить благодаря диктанту широкую аудиторию с современной качественной русской литературой. Это действительно некая вторая миссия Тотального диктанта. Читать можно, во-первых, всех авторов диктанта. Все авторы разные, каждый со своей стилистикой, со своей, может быть, тематикой, со своим жанром, но, определенно, всех читать нужно. У нас даже есть специальная книжка, которую мы когда-то выпустили. Называется — «Хрестоматия Тотального диктанта: от Быкова до Яхиной». Там собраны все тексты с 2010-го по 2018 год. Сейчас у нас в работе находится второй том, куда войдут Павел Басинский, Дмитрий Глуховский, Андрей Геласимов и Марина Степнова — автор текста 2022 года. Я надеюсь, что она в 2022 году выйдет и ее тоже можно будет читать.

Но хороших современных русских писателей больше, чем авторов текстов Тотального диктанта. Это, к сожалению для организаторов, но к счастью для русского литературного процесса затрудняет наш выбор. Поэтому я бы рекомендовала смотреть на длинные и короткие списки разных литературных премий, например, премии «Большая книга» или «Ясная поляна». Я бы рекомендовала смотреть обзоры литературных обозревателей. Здесь, конечно, каждый выбирает для себя, кому кого смотреть, но субъективно рекомендую Галину Юзефович. Но их много и разных. Например, Полина Парс тоже рассказывает про книжки. Григорий, Книжный чел, — у него не только канал так называется, но он делает и интервью с разными писателями, а в своих блогах рассказывает про разные книжки. Поэтому на него тоже можно ориентироваться.

— Вы уже сказали, что автором этого года будет Марина Степнова. Для тех, кто, возможно, не знаком с ее творчеством, с чего посоветуете начать?

— Так как ТВ2 — это томский портал, то я, конечно бы, хотела сначала рассказать о ее книжке «Женщины Лазаря». Она рассказывает про сибирский город, который называется город N. Я, например, когда читала, то обнаружила в нем признаки и Академгородка Новосибирска, и признаки Томска тоже, и еще был исторический факт, который я знаю, что это точно к Перми относится. Конечно, это книга художественная и не претендует на историческую достоверность, но думаю, что тематика науки в Сибири, ученого, который сюда приехал… Думаю, многим сюжет будет очень близок. И, конечно же, эта книга про любовь, про человеческие отношения, про миссию и роль женщины. Конечно, книги Марины будут в большей степени близки женщинам. Ее последняя книга «Сад» стала литературным событием 2021 года. Она была номинирована на «Ясную поляну», там получила приз зрительских симпатий. Была номинирована на «Большую книгу» и тоже в читательском голосовании заняла третье место. То есть, есть такой очень большой отклик у читателей. И этот роман тоже, в первую очередь, про женскую судьбу. Также она хорошо описывает русскую провинцию. Здесь рекомендую читать «Безбожный переулок». Это тоже хорошая человеческая история. Марина пишет про взаимоотношения, про чувства, про то, как на это влияет исторический контекст. Поэтому начинать можно с «Женщин Лазаря», а дальше по вкусу.

— В прошлом году Тотальный диктант критиковали за приглашение Дмитрия Глуховского в качестве автора текста. Как думаете, подобное можно отнести к попытке цензуры? — По поводу критики авторов текста, нельзя сказать, что этого не было никогда. Просто мы об этом широко не говорили. Может быть, акция была не такого масштаба, чтобы это было заметно на федеральном уровне. Но так или иначе попытки сказать, что диктант неправильно называется, выбирает не тех авторов — были. Например, в 2013 году губернатор Ульяновский области заменил текст Дины Рубиной на текст местного писателя, потому что, по его мнению, Дина Рубина не достойна быть автором Тотального диктанта. Она не живет в России, и она употребляет мат в своих книгах. Видимо, он решил, что в тексте диктанта мат обязательно должен встретиться. И вот это была провокация и был скандал. Но он, видимо, прошел не так заметно, хотя для нас это был очень кризисный момент. Мы переживали, что вдруг кто-то поддержит его действия. К счастью, никто из наших координаторов не одобрил такой поступок. Нас обвиняют, что мы не зовем никого из членов Союза писателей России. Ведь их есть очень много и далее следует список мало кому известных фамилий классных писателей, которых, может быть, и можно было бы позвать. Я не умоляю достоинства тех писателей, которых предлагает Союз писателей, но как только он будет делать свою акцию, то может продвигать кого хочет. У нас же миссия — познакомить читателей и участников диктанта с хорошей современной русской литературой. Выбирает, кого бы мы хотели пригласить, специальный филологический совет акции. Хороших писателей у нас много, а автор текста один в год.

Да, наверное, ситуация в целом обострилась, но мы всегда старались быть вне политики и вообще не касаться этой темы. Наверное, сейчас действительно очень сложно обходить острые углы, и я понимаю, что где-то будут действительно публичные конфликты, но знаю, что у меня как у директора фонда никаких политических мотивов в акции нет. Никогда текст не будет содержать каких-то политических высказываний и мотивов, никогда сугубо политические фигуры не будут ни авторами, ни диктаторами на каких-то площадках, и тем более они не будут высказывать какие-то политические лозунги на площадках диктанта. По крайней мере, я сделаю для этого все возможное, что от меня зависит. — Вы входите в совет по русскому языку при президенте. Можете рассказать о его основных функциях? Может ли, например, совет постановить, что мы употребляли или, напротив, не употребляли феминитивы, которые многих раздражают. — Я вас обрадую, никто не может это постановить. Совет не занимается языковой нормой. Регуляцией языковых процессов занимается специфическая комиссия Российской Академии Наук, Институт русского языка, Институт лингвистических исследований и другие, специально обученные для этого люди. У совета миссия немножко другая здесь. И я должна оговориться, что с 2019 года, с начала пандемии, совет в полном составе не собирался. Я знаю, что отдельные комиссии ведут свою деятельность, но я туда не вхожу. Обычно в нормальном режиме совет собирался два раза в год, минимум одно совещание проходило с участием президента. Как правило, те вещи, которые высказывались в присутствии президента, влекли за собой либо поручение, либо ставились на контроль. У меня была как раз идея акцентировать внимание на вопросе обучения русскому языку взрослых. Понятно, что очень много нужно сделать для школьной системы обучения русскому языку, что пока не повысится статус преподавателя русского языка, пока не повысится уровень подготовки, следующие шаги не то чтобы бессмысленны, но их будет очень тяжело делать. Понятно, что есть проблема со школьными преподавателями, есть проблема с вузовской системой, с тем, что во многих вузах филологические специальности пребывают в, мягко говоря, критическом состоянии. Но то, чем занимаемся мы и то, что, мне кажется, является некоторой серой зоной в государственной политике — это обучение русскому языку взрослых. Потому что уже только ленивый не говорил, что наше образование не заканчивается школой, а обучение русскому языку заканчивается в формальной системе образования. Но знания свои нужно обновлять. И вот эта вот система обучения русскому языку взрослых никак не осмыслена, там нет методик, нет программ. Естественно, этим занимаются, но этим занимаются вузовские и школьные преподаватели или бизнес-тренеры, которые в лучшем случае имеют филологическое образование, а в худшем случае - нет. Поэтому мне бы хотелось инициировать обсуждение этого вопроса на государственном уровне, чтобы начать какую-то масштабную работу в этом направлении.