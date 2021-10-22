«А можно мне папу обнять»: Светлана Кляйн выступила в суде

Дочь Ивана Кляйна Светлана дала показания сегодня в Советском районном суде. Согласно версии обвинения, Кляйн подписал незаконное постановление, предварительно согласовав предоставление участка земли своей дочери Светлане. В последующем Светлана Кляйн выкупила земельный участок без торгов по кадастровой цене, которая была ниже рыночной, по оценке обвинения, на 180 тысяч рублей. Ранее председатель комитета по формированию земельных участков Любовь Климова утверждала, что именно она написала заявление за Светлану Кляйн по прямому приказу Анны Касперович (Подгорной). По словам Касперович, Иван Кляйн специально торопил процедуру оформления данного участка в собственность. Правда, как отметила адвокат Лариса Шейфер, в собственность участок был оформлен спустя почти год после подачи заявления.

Начинается допрос свидетеля традиционно. Судья Николай Хабаров объясняет Светлане Кляйн ее права: в частности, девушка может не свидетельствовать против себя и своего отца. Светлана давать показания соглашается. Она расписывается в документах, что ознакомлена с порядком, а потом спрашивает: «А можно мне папу обнять». Николай Хабаров отвечает, что все понимает, но «в данном случае лучше ответить на все вопросы». «В 2009 году я приобрела земельный участок по улице Пастера, в 2011 году докупила к нему смежные 5 соток. В 2016 году приобрела участок площадью 8 соток на третьей линии по Пастера 44/2», — начинает рассказывать Светлана Кляйн. Она рассказывает: в 2015 году заметила, что соседи меняют границы участков — увеличивают территорию за счет смежных земель. Светлана Кляйн решила последовать их примеру. «Я решила сделать так же, потому что мой участок находился на обрыве, обрыв подходил к моему забору, это было опасно. Решила использовать такую возможность для укрепления земли», — говорит она. Отвечая на вопрос прокурора Светлана Кляйн подчеркивает, что этот вопрос со своим отцом — мэром города — не обсуждала.

После майских праздников 2015 года Светлана Кляйн обратилась в администрацию Томска. — Я взяла документы на земельные участки, на дом, пошла в администрацию — рассказывает Светлана Кляйн, добавляя, что до этого обращалась в мэрию в 2011 году, когда также покупала землю. — На первом этаже есть «единое окно», обратилась туда, спросила могу ли я купить земельный участок, смежный с моим. Мне сказали, что можно подняться на второй этаж и обратиться в департамент архитектуры и строительства, что я и сделала». Светлана рассказывает, что пообщалась со специалистом департамента архитектуры: «Она сказала, что можно написать заявление о предварительном согласовании земельного участка, Помогла мне подготовить заявление, внести туда данные», — рассказывает Светлана, уточняя, что заявление было подготовлено в двух экземплярах. После этого Светлана Кляйн вернулась в службу «единого окна», куда сдала документы. — При вас какие-то манипуляции с документом производились? Какие-либо записи, номера, даты, штампы ставились? — уточняет прокурор. Светлана Кляйн отвечает, что не помнит. Дальше началось ожидание. В конце мая ей позвонили из департамента архитектуры и строительства и сказали, что информация о возможности купить эту землю будет опубликована на сайте администрации и в печатном издании, и если за месяц никто не изъявит желания приобрести участок, то можно будет приступать к его оформлению. В конце июне 2015 года ей сообщили, что других желающих купить этот участок нет. «Я не удивилась, потому что к участку не было подъездов и иных коммуникаций. Мне сказали, что я могу приступить к кадастровым работам по указанному участку», — говорит Светлана Кляйн. Она уточняет, что не может сказать, с каким именно специалистом департамента общалась.

Затем Светлана Кляйн обратилась в архитектурное бюро, где заказала межевание и постановку на кадастровый учет. «Услуги оплатили на месте. Потом в январе 2016 года мне сообщили, что я могу обратиться в департамент недвижимости и написать заявление о приобретении земельного участка», — рассказывает она. В итоге договор купли-продажи был заключен в апреле 2016 года. «Подробностей, как определялась цена на участок, я не знаю. Какую цену мне сказали, на такую я и согласилась», — говорит Светлана Кляйн. Прокурор показывает Светлане Кляйн два заявления. На одном из них нет подписи, но есть штамп администрации. На втором заявлении подпись есть. — Я точно подписывала заявление. Да, это моя подпись, — говорит Светлана Кляйн. На этом документе также стоит штамп, но серого цвета. То есть, получается, что это копия документа. — Вы можете пояснить, каким образом ваша оригинальная подпись оказалась на копии заявления после его регистрации? — Не знаю. Но подпись моя.

Отвечая на вопросы адвокатов, Светлана Кляйн подчеркивает, что каких-то действий, чтобы ускорить рассмотрение заявления она не предпринимала. — По какой цене вы приобрели участок? — 700 тысяч рублей. — А по какой процедуре планировали покупать? — Как скажет администрация. — Вы приобрели участок за цену более 700 тысяч рублей. На какую цену вы рассчитывали? — На какую-то конкретную цену я не рассчитывала. Но могла предположить, что цена могла быть бы и меньше. Там же этот обрыв, участок неправильной формы и без коммуникаций. Знаю, что соседи обжаловали цену и получили участки более правильной формы и по цене в два раза меньше. — Предпринимали ли какие-то действия по снижению цены? — Нет, не предпринимала. Я считаю, что мне было бы неправильно судиться, чтобы бюджет города получил меньше.