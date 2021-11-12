«Не ходите в мэры, мужики». Каким был последний год Ивана Кляйна

С «черной пятницы» Ивана Кляйна прошел год без одного дня. В пятницу, 13 ноября 2020 на действующего мэра города надели наручники и под конвоем из сотрудников ФСБ вывели из здания администрации, которую Кляйн возглавлял с 2013 года. На жесткость задержания обратит внимание даже Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментирует случившееся следующим образом: «Мы действительно обратили внимание, что задержание достаточно жесткое было – прямо во время мероприятия. Наверное, это связано с тяжестью подозрений, вменяемых ему. Но деталями мы не располагаем». «Ощущение, что когда на Кляйна надели наручники, их надели на весь город», — будет говорить в суде его адвокат Лариса Шейфер. История получилась резонансная. Томск замелькал в новостных заголовках федеральных медиа: и то сказать, город в котором третий мэр подряд оказывается за решеткой. Российское ТВ спешно выдало разоблачительный фильм «Тайна подушки мэра».

С расследованием уголовного дела справились относительно быстро. Уже в конце февраля оно было передано в суд. За это время в нем появилось три эпизода обвинения. Два из них касались превышения должностных полномочий, третий — участия в незаконной предпринимательской деятельности. По версии следствия, Иван Кляйн будучи мэром Томска продолжал руководить «Томским пивом», добиваясь для предприятия определенных льгот, в то время, как его жена Галина Кляйн была лишь номинальным директором предприятия. Кроме того, следствие утверждает, что Кляйн умышленно допустил нарушения при выделении участка земли своей дочери Светлане, а также незаконно отказал предпринимателю Ринату Аминову в изменении территориальной зоны участка земли на улице Мокрушина, опасаясь, что строительство нового микрорайона негативно скажется на развитии одной из площадок «Томского пива». За это время Иван Кляйн перенес несколько операций. Изначально он находился в СИЗО, и суд долгое время отказывался менять меру пресечения на более мягкую. И это несмотря на то, что под обращением с просьбой изменить меру пресечения было собрано больше 4 тысяч подписей томичей, а его поручителями в суде выступили депутаты Думы Томска и другие известные томичи (например, глава НИИ онкологии Евгений Чойнзонов).

Арест и последующий уголовный процесс породили множество теорий о причинах случившегося. Среди распространенных — чья-то попытка захватить «Томское пиво», недовольство томских девелоперов выходом на этот рынок Ивана Кляйна, месть за провальные для «ЕР» выборы в Думу Томска 2020 года, слухи о губернаторских амбициях мэра. Есть также мнение, что томский мэр попал под раздачу что называется волею судьбы: карательная машина работает, и мэры за решеткой — хорошее для нее топливо: элемент карьерного роста силовиков. Сам же Иван Кляйн говорил, что был задержан из-за «Аминова, товарища предпринимателя». Ринат Аминов в деле проходит как потерпевший. В 2016 году он приобрел часть территории Радиотехнического завода (ТРТЗ). Он планировал построить многоэтажки в районе улицы Мокрушина, 11/1 рядом с заводом «Томское пиво». Ему отказали из-за санитарной зоны, установленной для «Томского радиотехнического завода». В документах «Томское пиво» не упоминалось, но предприятие действительно находится поблизости — на Мокрушина, 9. В итоге Аминов подавал несколько исков к мэрии, требуя исключить участок под застройку из санитарной зоны. «В ходе судебных разбирательств ко мне подошел сотрудник администрации и сказал, что со мной хочет увидеться Иван Григорьевич Кляйн, мэр Томска, — рассказывал Ринат Аминов в ходе суда. — Я у него спросил: на какой предмет. Сказали, что хочет разрядить данный судебный спор нашей личной встречей. Иван Григорьевич сказал, что мы живем в одном городе, что проблем нам не надо, надо договариваться. Я ему говорю: Каким путем будем договариваться? Он сказал, что первое условие — это отзыв заявления в Арбитражном суде. Я говорю: «А какое будущее тогда». Он отвечает, что выдаст постановление на разработку проекта планировки. И чтобы я поверил, вызвал Касперович и дал распоряжение немедленно выдать это постановление».

Однако санитарно-защитную зону так и не поменяли. По мнению Аминова, незаконно. «Администрация мне незаконно вменяла наличие санитарно-защитной зоны, которая была у моего предприятия — Радиотехнического завода. Но я являлся кредитором и на собрании фактически путем голосования направлял требования конкурсному управляющему о прекращении его статуса как предприятия, а следовательно, и об отсутствии зоны», — говорил он. Следствие утверждает, что Иван Кляйн незаконно дал поручение своему заместителю Анне Подгорной (Касперович) внести сведения о наличии этой зоны в систему «ГеоКад». Однако руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Пичугина, в ходе суда подчеркнула, что нормативная зона завода по-прежнему существует и формально ее никто не отменял.

А вот как описывает отношения Ивана Кляйна и Рината Аминова начальник юридического отдела «Томского пива» Вячеслав Литвин. Его также задержали в ноябре 2020 года и предъявили обвинение по статье «Мошенничество». «В переписке через Whatsapp Аминов просил меня примирить его с Кляйном... Какая ссора была между ним и Иваном Кляйном, мне было неизвестно, а просьбы оставил без внимания. Это было не в моей компетенции, тем более, что с Кляйном в тот период я не общался - он занимал должность мэра. 5 июня 2019 года Аминов подъехал к моему дому и попросил меня выйти на улицу. При встрече он сказал мне, что раз Кляйн ему не помогает, то он написал заявление в ФСБ на меня и на Кляйна. Также из разговора стало известно, что показания против Кляйна дала и экс-заммэра Анна Подгорная. В ответ, я сказал, что думаю, что все это "бред". На этом разговор был закончен».

Экс-заммэра Томска Анна Подгорная (Касперович) действительно является одним из ключевых свидетелей обвинения. Именно на ее показаниях построены два эпизода уголовного дела, связанных с превышением должностных полномочий. В частности, в суде она рассказала, что Иван Кляйн, ознакомившись с проектом предпринимателя Рината Аминова, вызвал ее в свой кабинет, а затем: «Иван Григорьевич сказал: что вы там творите, депутаты на Думе вопрос поднимают и вообще, какое может быть изменение зонирования, какое может быть жилье, если рядом планируется развитие предприятия «Томского пива». Мне было сказано, что я получу письмо о том, какая там ведется деятельность и что при принятии решения это необходимо учесть и внести все необходимые изменения, в том числе в систему «ГеоКад». Отвечая на вопрос прокурора о мотивах такого поступка, Подгорная сказала, что «тут все очевидно». «Видимо, это связано с дальнейшим развитием «Томского пива». В санитарно-защитной зоне не должно быть жилья. Аминов запланировал строительство жилья, а потом мы хотим развивать деятельность «Томского пива», тогда это будет невозможно. Это ограничит будущую деятельность предприятия».

При этом, адвокаты настаивают: 300-метровая санитарно-защитная зона «Томского пива», так же, как и санитарно-защитная зона Радиотехнического завода были всегда. Причиной же для отказа в разрешении на строительство послужил нерешенный вопрос транспортной доступности. По словам Ивана Кляйна: основной причиной для отказа в строительстве помимо проблем с зонами явился нерешенный транспортный вопрос Мокрушинского переезда. «Мне могут сказать, что проблемы отсутствия транспортной развязки, строительство социальных объектов – это задачи муниципалитета. Но я понимал, что при принятии бюджета на 2017-2019 годы не было заложено средств для решения этих задач, то есть у города нет возможности решить этот вопрос. Интересы жителей микрорайона Мокрушинский, вот чем я руководствовался на тот момент», — говорил Кляйн, выступая в суде.

Настаивает Подгорная и на том, что дочь Ивана Кляйна Светлана не принимала участия в подготовке документов, чтобы затем выкупить землю на улице Пастера. По ее словам, Иван Кляйн специально торопил процедуру оформления данного участка в собственность. Правда, в собственность участок был оформлен спустя почти год после подачи заявления. Сама же Светлана говорит, что оформляла все документы сама.

Еще один свидетель, слова которого подтверждают версию прокурора, Денис Вяткин. Ранее он работал советником в департаменте архитектуры и входил в состав комиссии по землепользованию. По его словам, он «постоянно решал какие-то вопросы по «Томскому пиву», но каких-то деталей назвать не смог. В ходе суда выяснилось, что под «вопросами по «Томскому пиву» прокуратура подразумевает размещение бочек с квасом в городе, а также любое благоустройство возле территории завода. Например, по версии следствия, Иван Кляйн при прокладке нового водовода на Московском тракте боялся, что работы помешают магазину «Томского пива», а потому и не дал раскопать асфальт. Однако по словам свидетелей, мэр города руководствовался «здравым смыслом» — то есть, пытался избежать бюджетных трат на восстановление недавно отремонтированного асфальта.

Кляйн отмечает, что его телефонные разговоры постоянно прослушивались сотрудниками правоохранительных органов. Однако какого-то факта, подтверждающего незаконное предпринимательство, по его словам, установлено не было. Анна Подгорная, говоря о «Томском пиве», сказала, что в мэрии «существовал общий фон, связанный с этим предприятием». Фон, действительно, существовал. Многочисленные свидетели, среди которых исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер, заммэра по социальной политике Константин Чубенко, экс-заммэра Ирина Ярцева, говорили, что по всем вопросам, связанным с этим предприятием Кляйн сразу отсылал к своей супруге. «На все, что касалось сложных ситуаций, особенно предприятия «Томское пиво», мы смотрели буквально «через лупу». Отслеживали в особом режиме, можно сказать. Делали все, чтобы не подставить мэра, чтобы ни у кого не возникло подозрений о преференциях мэрии этому предприятию. И чтобы, не дай Бог, в последующем не было обвинений в коррупции», — подчеркивал начальник департамента правового обеспечения администрации города Дмитрий Журов.