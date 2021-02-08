«Не ходи. За тебя решат»

Истории

23 и 31 января в городах Сибири прошли мирные несогласованные акции против ареста оппозиционера Алексея Навального. Во время и после них задерживали людей. В некоторых городах, как и в Томске, задержания проходили мирно. Не было ни избиений дубинками и электрошокерами, ни пыток, ни переполненных автозаков и изоляторов временного содержания. Мы поговорили с некоторыми жителями сибирских городов об их задержаниях, отношении к ним полицейских и политике. Не все согласились говорить открыто, пришлось изменить имена.

Наталья, мать задержанной на томском митинге девушки. Оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей

— 31 января моя дочь в свой единственный выходной отпросилась погулять с друзьями. Хотела пойти в кафе. Я, ничего не подозревая, отпустила. Про то, что в городе в это время будет проходить акция, я не знала. И где-то около часа мне звонит муж и говорит: ты только не волнуйся, дочь забрали в полицию за участие в митинге. Ее необходимо забрать. Я на ватных ногах прилетела в отдел полиции.

В отделении я выяснила, что дочь задержали с подругой. Дочь рассказала, что они были на митинге у БКЗ. Они постояли немного и отправились в кафе. Скажу, что митинг проходил у БКЗ, а кафе находилось на улице Усова. Девочки сели в автобус, доехали до остановки ТЭМЗ. И почти дошли до кафе, как к ним подошли трое мужчин и сказали: мы полицейские, мы хотим вас задержать за участие в несанкционированном митинге. Показывают им фото и видео, где стоит моя дочь с плакатом и кричит: «Свободу России». Их посадили в машину и привезли в отделение.

В отделении мы сидели вместо положенных 3,5 часов четыре часа. С нами долго беседовали, разбирались, составляли протоколы. Нас опрашивал следователь, как свидетелей, о вовлечении несовершеннолетних в митинги.

Я спросила тогда полицейских, почему задержали мою дочь в районе ТЭМЗа, не на БКЗ. То есть полиция преследовала девочек, следила за ними. Задержали их за четыре долгих остановки от места проведения митинга. В общем, на дочь составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ. За нарушение участником мирного публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. На меня протокол сначала не составили, потому что пошел уже пятый час пребывания в полиции. На это я обратила внимание и сказала, что больше мне пояснить нечего. И что я хотела бы, чтобы нас с миром отпустили домой. В общем, нас отпустили. Чуть позже мне звонит инспектор по делам несовершеннолетних и говорит, что ей срочно надо встретиться. Я отвечаю, что еду в музей с младшими детьми и что не могу сейчас никак. И что я просто хочу отдохнуть. Но инспектор настоятельно рекомендовала мне с ней встретиться. Я согласилась. С ней еще приехали двое сотрудников полиции и составили там, в музее, на меня протокол за недолжное исполнение родительских обязанностей. Дали мне в руки неподписанный протокол, ни мной, ни инспектором. Я протоколе расписалась, что я не согласна с тем, что мне вменяют. Что якобы я не проконтролировала дочь, и она оказалась на митинге. Я ей доверяю. Каким образом я должна была ее удержать?

Я была абсолютно неполитизированным человеком до того момента, как задержали мою дочь. Теперь я изучаю матчасть, я знаю все про митинги, всю ситуацию с митингами. Когда я вижу, что в Москве или Санкт-Петербурге дяди бронированные бьют мальчиков и девочек дубинками, меня как мать это пугает.

Фото: novayagazeta.ru

Я дочери своей, конечно, объяснила, что, пока она несовершеннолетняя, я прошу ее в таких вещах не участвовать. Поскольку я за нее боюсь. Когда ей исполнится 18, я буду над ней не властна. И она сама будет принимать решения. Но пока моя позиция такая: я буду оберегать своего ребенка от опасности, зная о том, что происходит в других городах.

С дочерью я поговорила, она вроде поняла. Пообещала, что она не будет меня подставлять. Но на этом ничего не закончилось. Когда я пришла на работу, мне стал начальник в лицо выговаривать. А я работаю на полставки, и он говорит мне: как ты такая-сякая, мы дали тебе полставки, а ты не следишь за детьми.

Было такое впечатление, что меня грязью облепили, как мать, как сотрудника. Я спрашиваю, откуда у вас эта информация? На что мне ответили, что позвонили из МВД. То есть нарушили мою личную семейную тайну. Это прямое нарушение моих конституционных и гражданских прав. Я подготовила заявление начальнику МВД по поводу действий его сотрудников. Место моей работы было указано только в административном протоколе, и получается, они разгласили мою личную, семейную тайну и нарушили гарантированное Конституцией право на материнство и детство. Это просто какой-то сюрреализм.

На неделе у нас состоялось слушание в комиссии по делам несовершеннолетних. Я подготовилась, приводила какие-то аргументы. Заседание проходило онлайн, длилось полтора часа. Самих членов комиссии я не видела, они меня только слышали. Но потом я поняла, что все, что я говорю, никакие аргументы не имеют значения. И то, что дочери по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ вменяется одно «неподчинение законным требованиям полиции». Я объясняю, что на видео митинга, которое мне предоставили в качестве аргумента и где запечатлена моя дочь, не слышно предупреждений полиции о том, что надо разойтись. То есть не доказана вина моей дочери по этой части. Я на комиссии зачитала выдержки из решения Верховного суда, но это не имело значения для решения комиссии. Дочери назначили штраф в 10 тысяч и мне сто рублей как человеку, ненадлежащим образом выполняющему родительские обязанности.

У меня возник резонный вопрос: за мою дочь, которая учится на отлично в престижном лицее и хорошо воспитана, назначили штраф за «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей»?

Я так думаю, что решение, видимо, было уже принято. После совещания мне выдали постановление, в котором уже была подпись председателя комиссии, которой даже не было в этом кабинете.

Фото: novayagazeta.ru

О Навальном мы в семье говорили, но для нас он — скандальный журналист. Понимаете? Моя дочь хочет поступить «на пиар и связи с общественностью», поэтому она интересуется политологией, обществознанием. И когда она вчера готовилась к зачету по обществознанию, то в учебнике прочитала, что «главенствующий закон в России – это Конституция Российской Федерации, и все законы, которые принимаются в стране, должны соответствовать ее нормам. И если не соответствуют, значит, они юридически не могут быть применены». И она поднимает на меня глаза, а я не знаю, что ребенку пояснить по этому поводу. В учебнике написано одно, а происходит все совершенно по-другому. Получается, нас осудили вопреки тем вещам, которые преподают в школе. Мою дочь хотели поставить на учет, но потом передумали. Но сказали, что если еще раз ее увидят на митинге, то поставят.

Михаил Рязанцев, активист, Новосибирск. Отпустили без протокола

Фото: Михаил Рязанцев

— Меня задержали 31 числа на площади Ленина, рядом с Университетом. Шла большая колонна, скандировала «Путин – вор». Я шел в центре толпы, особо ничего не скандировал, но задержали только меня. Трое омоновцев. Двое вели под руки, третий сзади шел. Не представились, ничего, довели до автозака. Я спросил одного: за что меня задерживают. Говорят: ты кричал. Где я кричал? Я там был один. Потом повели в РОВД Калининское, это в другой части города. В отделении меня долго досматривали, потому что со мной были вещи в бассейн. Я потребовал записывать все, что у меня с собой было. Я же вообще в бассейн шел. Задерживали в основном тех, кто был либо с плакатом, либо с флагом. У меня ничего такого не было. Потом люди увидели, что полицейские задерживают тех, кто с флагами идет, и стали втыкать флаги в сугроб. Человек десять они так задержали.

В полиции обращались корректно, никакого насилия. Я пробыл в полиции где-то полтора часа. Потом с меня взяли объяснительную, где я сослался на 51 статью Конституции, и отпустили. Без протокола. Рапорт я отказался подписывать, так как увидел через стол, что там неверно были указаны и место, и время задержания.

К Навальному я отношусь нейтрально. Не то чтобы я его поддерживаю, но считаю, что он мужественный поступок совершил.

Фото: Михаил Рязанцев

Тимур Ханов, блогер и журналист, Новосибирск. Арестовали на 7 суток за нарушение проведения митинга

30 января меня задержали на площади Ленина, когда я снимал репортаж об одиночных пикетах. Задержали довольно грубо люди без опознавательных знаков. Сначала поместили в какой-то актовый зал, который потом оказался актовым залом главного управления МВД по Новосибирской области. Там меня сначала обыскали, вернее, это был личный досмотр, причем без объяснения причин и с угрозами применения физической силы. После угроз пришлось выключить телефон.

Фото: взято из аккаунта Тимура Ханова

Затем меня и остальных задержанных допросили следователи по поводу новосибирской активистки Яны Дробноход. Затем меня перевели в центральный отдел полиции, и там же, поздно вечером, меня снова обыскали и отобрали телефон. И арестовали. Позже я узнал из протокола, что меня обвинили в нарушении статьи КоАП 20.2 ч. 2. Дело в том, что 28 января я разместил на Ютубе на своем канале ролик под названием «Не ходи. Без тебя решат». В нем я призывал не ходить. У меня не было никаких призывов к активным политическим действиям. Тем не менее меня поместили на двое суток в камеру.

Условия там были неприятные, было холодно, много курили. Там не было нормального освещения. А самое главное – мне не давали воспользоваться телефоном, чтобы я мог вызвать адвоката. Поэтому к судебному заседанию я подготовился плохо.

1 февраля меня доставили в Центральный районный суд. На суде была экспертиза лингвистов, которые утверждали, что где я говорю, что не надо ходить на митинг, на самом деле говорю, что надо. И судья Стебихова написала, что заключение является субъективным мнением, поэтому она «вправе судить самостоятельно и по своем внутреннему убеждению». И вот по своему внутреннему убеждению судья Стебихова указала в своем постановлении, что Ханов призывал к участию в мероприятии, на которое сам попасть не успел, так как его задержали. И тем самым Ханов был организатором этого мероприятия. Против чего я возражаю, потому что никаким организатором я не был. И призывал не ходить. Тем не менее судья решила, что я, наоборот, призывал участвовать.

Меня приговорили к семи суткам ареста. Единственное, что мне удалось, пересчитать время ареста: с вечера на середину дня.

Когда меня только задержали, то сотрудник центра «Э», который побоялся представиться, угрожал мне физической силой, чтобы я выключил телефон. Мне пришлось это сделать, хотя считаю его действия незаконными. Что касается самого содержания в ИВС, то прямого давления на меня не было. Только косвенное. Я уже говорил, что меня поместили в камеру с курящими, с плохим освещением.

Самое главное в этом спецприемнике – постоянно включенное радио. Причем радио самое зомбирующее. Мне удалось добиться уменьшения громкости. Да и то после того, как я пообещал рассказать в суде о пытках. Но чтобы выключили совсем, я добиться не смог. Мне сказали, что нет технической возможности, а по закону положена радиоточка. Но почему радиоточка должна выносить мозг, я не понимаю. Она и продолжает сейчас там работать, буду обращаться в Москву, на радио Energy, чтобы они иногда передавали привет новосибирским заключенным.

Условия там были довольно сносные. Мне повезло, я оказался в теплой камере. Насколько я знаю, в камере Аркадия Янковского было холодно. И ему пришлось добиваться того, чтобы его перевели в другую камеру. И по всем признакам он там заразился ковидом. Кормили относительно неплохо, но мне еда казалась пересоленной.

Находясь в спецприемнике, я никакой информации не получал. Что происходило 31 января, я не знал. Но я ощущал поддержку друзей, мне постоянно передавали передачи, я мог говорить с ними по телефону. И меня из спецприемника тоже встретили друзья. Если кто-то из ваших знакомых попал за решетку, то знайте, что такого рода поддержка не будет лишней. Хотя я и находился в неплохих условиях, я находился в информационном вакууме, сигналы поддержки очень важны.

Да, решение о моем аресте я планирую обжаловать. Мне кажется это насмешкой над правосудием, когда человека сажают за намек.

Андрей Скультецкий, куратор федерального движения «Весна», Барнаул. Арестовали на 10 суток за организацию митинга

Фото: tayga.info

— 19 января я со своими соратниками выходил с пикетами в поддержку Алексея Навального. В тот же день нас оформили полицейские. В тот же день я пошел в отдел для дачи объяснительной. Я думал, что этим все и закончится, как при обычном пикете: соберут данные, и все. Но все произошло не в мою пользу. На следующий день мне позвонили и сказали явиться в отдел для составления административного протокола. Я тогда потребовал повестку и не пошел. 23 января в 11.00 пришли сотрудники полиции и забрали меня. Меня увезли в Октябрьский РОВД, где уже давали показания мои соратники. И на основании этих показаний полицейские меня и задержали. В отделении я пробыл двое суток в камере административного содержания. В камере у нас отобрали все личные вещи. Шнурки, очки мне пришлось сдать. Но передачу мне передали без проблем.

25 января меня отвезли в суд. Судебное заседание закончилось обвинительным приговором – 10 суток ареста в ИВС. Во вторник, 2 февраля, меня освободили. За весь период моего пребывания в ИВС меня не посетили ни члены ОНК, ни уполномоченный по правам человека Алтайского края.

Я попал в спецприемник вместе с координатором штаба Навального Вадимом Останиным и еще с одним соратником по политической деятельности – Максимом Неверовым. Нас в одно время задержали и осудили, но мы были в разных камерах. В ИВС нас кормили сносно, но пару раз давали протухшие котлеты. Гулять выводили, давали 15 минут на звонки. Самое ужасное – это психологическое давление со стороны сокамерников. С ними находишься круглосуточно, и они считали своим долгом учить меня жизни. От них нельзя было скрыть, да я особо не скрывал, что сел по статье 20.2 КоАП РФ, то есть за организацию пикета. Я сразу сказал, кто я такой и чем я занимаюсь. После этого последовала соответствующая реакция.

Сокамерники начали говорить, что митинги ни к чему, что вы все пешки в игре. Вот если бы Алексея Навального хотели бы отравить, то отравили бы. То есть вся эта пропаганда из телевизора. Я это слушал каждый день, за исключением того момента, когда эти люди спали. Еще спасали книги. Книги, можно сказать, были единственным спасением от сокамерников. Я читал Роберта Льюиса Стивенсона «Потерпевшие кораблекрушение» и «Черная стрела», Жюль Верна «Пятнадцатилетний капитан» и Джона Карра «Часы смерти». Именно эти романы позволяли уйти от повседневной рутины содержания в камере. Были и угрозы со стороны сокамерников, что если меня заметят на воле, то мне несдобровать. Все это говорилось, конечно, вместе с нецензурными словами.

Илья Курсов, координатор движения «Весна», Барнаул. Отпустили без протокола

Фото: altapress.ru

— 23 января в Барнауле прошло шествие в поддержку Алексея Навального. У нас не было митинга, так как митинг подразумевает собой площадку или сцену, звукоусиливающее оборудование. Да и на шествии у нас не было растяжки, только отдельные плакаты. И людей просто стали хватать за «нахождение в определенном месте». Меня как раз и задержали, когда я стоял на одной из боковых от центра улиц, куда зашло шествие. Кстати, по одной их версий, туда нас завели сотрудники в штатском одной из силовых структур, где нас уже ждало оцепление. Улица узкая, и именно там начали хватать людей. Я в последний момент ушел из толпы к двум своим друзьям, которые вели прямой репортаж с крыльца гостиницы. И потом мы несколько раз ходили мимо «космонавтов». В очередной раз кто-то из них крикнул: этих тоже задерживайте. И нас отвели в автозак. Задерживали без применения силы, но не представились и не сказали, за что нас задерживают. В отделении тоже обращались хорошо. В камеру нас не поместили, там уже находились люди за, как я думаю, распитие спиртных напитков. Я им даже воды принес.

Когда меня стали звать для дачи объяснения, следователь, проверив мои документы, сказал мне: ах, ты же у нас активист движения «Весна». Слава впереди тебя бежит. Я отказался от дачи объяснения, сославшись на 51 статью Конституции. И даже отказался назвать свой вуз. И потом капитан полиции указал на меня и сказал: «Пусть к нему центр «Э» едет». В итоге эшниками ко мне так и не доехали, но мой друг сказал, что со многими такие беседы проводили. И даже проверяли документы по базе. Но я перед митингом закрыл свою страницу «ВКонтакте» и они там ничего найти не смогли. Знаю, что на других при допросе давили, спрашивали: зачем тебе это надо, зачем пошел на митинг и что тебе не нравится. Непонятно, что получится из тех объяснений, особенно с теми ребятами, кто до этого не был в полиции.

В итоге меня продержали 4,5 часа. Большую часть людей отпустили без протокола, и меня в том числе. Пока что. Позже, когда мы принесли передачи своим товарищам, которые получили несколько суток ареста, то один сотрудник полиции нам сказал, что «идет охота на активистов» и поэтому он хотел записать наши данные. То есть ищут нас, чтобы привлечь к ответственности. Либо штраф присудить, либо арестовать.

Андрей, студент, Томск. Штраф 10 тысяч рублей