Не гневите женщин. Почему люди боялись богиню Лхамо и ее львиноголовую спутницу

Истории

Российский разведчик Михаил Полумордвинов очень любил искусство. Буддийское. Потому, находясь в служебной командировке в Маньчжурии в начале 20 века, разведчик собрал богатую коллекцию танок, скульптур, амулетов и прочих предметов культа. На некоторых из них изображены дамы в гневе — с короной из черепов, ожерельем из костей и даже танцующие на женских трупах. Что представляли из себя гневные богини в буддизме, почему их стоило не только бояться, но и любить, рассказываем в «Истории одной вещи». NB Слабонервным не читать, 18+

«История одной вещи» — совместный проект с Томским краеведческим музеем

Фото: Сергей Коновалов

На небольшом тканевом прямоугольнике нарисована женщина. Богиня Лхамо. Будь икона размером чуть побольше — считалась бы классической танкой. А так — это цакли. Написали икону в начале 20 века в Китае. Так что Михаил Полумордвинов приобрел ее почти новой. Она и сейчас выглядит свежо — синяя, зеленая, красная минеральные краски еще довольно яркие. Только позолота кое-где осыпалась.

Фото: Сергей Коновалов

В буддизме на роль центрального персонажа танки/цакли/иконы могли претендовать сотни божеств. Десятки из них — женские. Чаще всего женские божества имели статус защитниц — оберегали буддийское учение, монахов и монастыри от козней демонов. Миряне тоже обращались к женщинам-богиням с просьбами. Молили оградить их от укусов змей, стихийных бедствий, нападений разбойников, ну и от болезней и смерти, само собой.

Женские божества в буддизме природу имели интернациональную — учение, шествуя по разным странам, охотно вбирало в свой пантеон персонажей из других религий. Так, например, Лхамо корни имеет индийские. В древнеиндийской мифологии известна под именем Шри Дэви, что в переводе значит «Блистательная мать». Массово поклоняться Лхамо начали в Тибете в 14 веке.

Фото: Сергей Коновалов

Лхамо считается гневным божеством. Но на небольшой иконе из коллекции Полумордвинова богиня вид имеет почти мирный. Точнее, полугневный.

«Обратите внимание на выражение лица, оскал, форму бровей, круглые глаза и вздыбленные волосы, — говорит сотрудница краеведческого музея Александра Котенко. — Все это признаки гневных божеств. При том, что здесь она — персонаж весьма положительный. Потому что на этой иконе она наиболее близка к своей изначальной форме: «Великая мать», «Богиня-мать», «Богиня, которая покровительствует матерям и детям».

Фото: Сергей Коновалов

В правой руке Лхамо держит ребенка. Знак того, что она помогает матерям. А в левой руке у нее блюдо с камнями. Не простыми. Это драгоценные камни чинтамани.

Фото: Сергей Коновалов

«У Лхамо есть такое красивое описание, что у нее “белая кожа, сияющая как сто тысяч солнц, и из ее руки льется дождь желаний”, — говорит Александра Котенко. — Чинтамани в буддизме — это камни, которые исполняют желания. То есть Лхамо способна исполнять желания детей и матерей. Женщины просили ее помочь завести ребенка или уберечь ребенка от несчастий и привести его к успеху».

Фото: Сергей Коновалов

Под мышкой богиня держит мангуста. Считалось, что зверек способен изрыгать драгоценные камни, потому присутствие его на иконе сулило ребенку богатство. В ногах у Лхамо — блюдо с подношениями. Обычно в нем лежат пять веретен и пять стрел — для девочки и для мальчика. Но в нашем случае это просто некие дары богине.

Фото: Сергей Коновалов

А еще у Лхамо при себе имеется сосуд с амритой — нектаром бессмертия. Им она одаривала матерей, чтобы выживали после родов. Ну и детишек — чтобы у них непременно были «ваджрные», или «алмазные», годы. То есть годы, во время которых ребенок не заболеет и не умрет. В общем, сама доброта — за что только «гневной» прозвали?

Фото: Сергей Коновалов

Рассмотреть даму в гневе можно на другой танке из коллекции Полумордвинова. Ее написали значительно раньше — примерно в первой половине 19 века. Полотно иконы выцвело, кое-где с нее осыпался красочный слой. Скорее всего, она долгое время висела в храме, где часто и подолгу коптили свечи.

Фото: Сергей Коновалов

На танке — та же самая Лхамо. В гневном и наиболее известном своем образе. Тут она — дхармапала, то есть защитница учения вообще и каждого буддиста в отдельности. Во вздыбленных волосах — корона из черепов. Сидит верхом на муле. На ужасного вида попоне.

Фото: Сергей Коновалов

Фото: Сергей Коновалов

Фото: Сергей Коновалов

«Чепрак сделан из кожи человека, — говорит Александра Котенко. — По одной из легенд, наиболее распространенной, она его сделала из кожи собственного сына. Мол, жила-была девушка, которая потом стала богиней Лхамо. И в ее местности объявился демон. Чтобы его усмирить она пошла к нему и провела с ним ночь любви. Демон был усмирен. Но девушка забеременела и поняла, что родит демона. Тогда она решила убить сына, чтобы он не причинял вреда всем другим существам».

Фото: Сергей Коновалов

В руках у богини-матери — линейка. Ей она отмеряет наказания как для людей, так и для демонов. Может использовать ее и как орудие — ударить (в том числе и насмерть) демона, который причиняет человеку зло. Так что Лхамо — защитница. Она же — и богиня судьбы. В руках ее мешок с болезнями, которые она раздает людям по своему усмотрению. Тут же и две игральные кости с единичкой и шестеркой — для лузеров и везунчиков.

Фото: Сергей Коновалов

Часто на иконах Лхамо изображали с двумя спутницами. Львиноголовой и Макароголовой (от «макара» — морское чудовище) дакини. Первая — по имени Симхавактра-дакини — в виде отдельных скульптур также имеется в коллекции разведчика Полумордвинова.

Фото: Сергей Коновалов

Одну из скульптур Симхавактры сделали на рубеже 18-19 веков в Китае — из дерева и папье-маше. До наших дней она дошла в виде фрагментов — отдельно фигурка самой дакини с частично утраченными конечностями, отдельно постамент. Вместе они создают образ весьма специфический.

«Симхавактра с гневными атрибутами танцует на трупе женщины, — поясняет Александра Котенко. — По другой версии, на теле поверженного демона. Лотосовый пьедестал указывает на святость персонажа. Вместе с руками утеряны три важных для гневного божества предмета. Первый она придерживала сгибом локтя — жезл-кхатванга. Он выглядел как посох, украшенный тремя головами в разной степени разложения. Этот атрибут означал, что все эфемерно, смерть неизбежна, и все, за что мы в этой жизни цепляемся, мы непременно потеряем. В той же руке Симхавактра держала чашу-череп габалу. А в другой руке у нее был нож-дигуг — искривленный, ритуальный. Им она отсекала неведение и разные пороки, которые мешали прийти к просветлению».

Фото: Сергей Коновалов

Фото: Сергей Коновалов

Фото: Сергей Коновалов

Вообще у Львиноголовой гневных атрибутов — множество. Корона из черепов. Вздыбленные волосы в пламени мудрости. Ожерелье из мужских отрубленных голов. И другие украшения из костей — в реальной жизни такие встречались у монахов и оракулов. Причем, из натуральных материалов, с которыми в странах вроде Тибета проблем не было — в связи с практикой «воздушных похорон».

Фото: Сергей Коновалов

Львиноголовая дакини изображена в танцующей позе. «Дакини» и переводится как небесная танцовщица. Танец на теле девушки означает бренность мира и всего материального.

«Симхавактра танцует практически нагой, — говорит Александра Котенко. — Это значит, что ей уже не нужна одежда. Она отказалась от мирского. У нашей скульптуры есть шарф святости — в данном случае просто шарф. А бывает шарф из снятой человеческой кожи. По одной из версий, это кожа самой дакини: то есть она настолько достигла просветления, что сняла с себя все поверхностное. Сложное достаточно божество, но очень популярное. В Бурятии ее называют Сэндэма».

Фото: Сергей Коновалов

Симхавактра из меди — ровесница деревянной. Ей тоже перевалило за 200. Так же танцует на женщине. Только размером поменьше. И видно, что действо разворачивается не на твердой поверхности, а в некоем водоеме.

Фото: Сергей Коновалов

«Это море крови и жира, которое находится между скал, — объясняет Александра Котенко. — У гневных божеств и пейзажи обычно устрашающие. Почему не просто кровь, а еще и жир? Возможно, чтобы вызвать отвращение. Если рассматривать иконы гневных божеств, там очень много атрибутов страха. Например, подношение пяти чувств — на танке с богиней Лхамо выглядит как вырванные глаза, нос, уши, язык. На некоторых иконах бывает рамочка, сделанная в виде костей, перемотанная разными внутренностями, торчащими частями человеческих тел. Расчет был на то, чтобы максимально устрашить. И внушить понимание, что все бренно. В некотором смысле буддист не должен бояться смерти, не должен испытывать никаких желаний».

Фото: Сергей Коновалов

Фото: Сергей Коновалов