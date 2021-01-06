Не будь как Гагарин. Чему учило россиян «зеркало закона»

Истории

До революции 1917 года эта позолоченная призма на ножках стояла в каждом «присутственном месте» — судах и прочих госучреждениях. На каждой из трех сторон было по указу Петра Первого. О чем говорилось в петровских указах-долгожителях, и как предмет под названием «зерцало» — то есть, зеркало — стал одним из символов государственной власти, рассказываем в очередной «Истории одной вещи».

«История одной вещи» — совместный проект с Томским краеведческим музеем

В апреле 1722 года Петр Первый издал указ «О хранении прав гражданских». В нем же он прописал, как его надо презентовать целевой аудитории:

«...По данному образцу в Сенате доски с подножием, на которую оный печатной указ наклеить и всегда во всех местах, начав от Сенату даже до последних судных мест, иметь на столе яко зеркало, пред очми судящих...».

Через пару лет, в 1724 году, Петр издал еще два указа, которые гармонично дополнили первый. Одна доска для их размещения уже не подходила, поэтому «зерцало» стали делать в виде призмы на ножках — чтобы подчеркнуть их равнозначность. В указах говорилось, что главный закон в стране — государственный; что в судах надо вести себя благочинно; и что судьи должны знать законы, по которым судят.

«Зерцало — это атрибут государственной власти, — говорит старший научный сотрудник краеведческого музея Людмила Тимофеева. — Символ верховенства закона. Поэтому и появилось подножие — чтобы символически его приподнять. Само слово «зерцало» имеет много смыслов. Так, например, называлась нагрудная часть военного доспеха, которая защищала сердце (на Руси такие в обиход вошли в 15 веке). Но здесь употребляется именно в значении «зеркало». Чтобы судьи даже самого маленького судебного органа, сверяясь с петровскими указами, видели отражение своих действий в зеркале закона».

Не будь как Гагарин

В указе «О хранении прав гражданских», где Петр Первый рассуждает о том, что государственные законы не для того пишутся, чтобы их не соблюдали или играли ими, как в карты, упоминается имя первого сибирского губернатора Матвея Гагарина:

«Буде же кто сей наш указ преступит под какою отговоркою ни есть, следуя правилам Гагариновым, тот яко нарушитель прав государственных и противник власти, казнен будет смертию, без всякие пощады»

Князь Матвей Гагарин был сподвижником Петра Первого. Руководил строительством каналов, соединяющих Неву с Волгой. Будучи комендантом Москвы, укреплял Кремль и Китай-город на случай возможного нападения шведов. В 1708 году стал первым губернатором Сибири — правда, из-за войны (при Петре Первом 21 год шла Северная война со Швецией за выход к Балтике) на место губернаторства выехал тремя годами позже.

В Сибири при Гагарине начались раскопки курганов вдоль рек — Тобола, Иртыша, Енисея. По его приказу, найденные в них предметы из драгметаллов велено было сдавать в государеву казну. Так, в 1716 году Гагарин отослал Петру Первому 22 кг золотых изделий.

В 1712 году Гагарин заложил в Тобольске кремль. Над возведением стен и башен работали шведы (пленных ссылали в Сибирь). В 1714 году по приказу царя Гагарин отослал пленных шведов в Охотск, где они занимались строительством судов и налаживанием водного сообщения с Камчаткой.

В общем, государственным мужем Гагарин был деятельным, и Петр поначалу весьма ему симпатизировал — в 1709 году даже собственноручно выточил ему в подарок из орехового капа чарку.

Однако грехов за Матвеем Гагариным тоже водилось немало. Так, еще в бытность воеводой Нерчинска (1693-1695), его подозревали в нелегальной торговле с Китаем — торговля велась казенными караванами, и свои товары могли перевозить только те, кого зачисляли в штат каравана. Соответственно, у родственников и знакомых воевод, были некоторые преимущества. Двумя десятилетиями позже комиссия князя Василия Долгорукова расследовала причины низких платежей из Сибири. Гагарин вернул в казну 215 тысяч рублей. Но за Сибирской губернией все равно осталась таможенная недоимка в более чем 300 тысяч.

В 1719 году Гагарина отправили в отставку и взяли под стражу. В Сибирь отправили майора Лихарева — собирать сведения о злоупотреблениях губернатора. В перечне Лихарева значились: занижение реальных доходов губернии, присвоение казенных средств, взятки, вымогательства. А еще ходили слухи, что Гагарин планировал отделить Сибирь от России. И очевидно, он стал одним из пионеров, сумевших внушить российской власти страх перед сибирским сепаратизмом — потерей территории, богатой пушниной, золотом, лесом и, как позже выяснилось, нефтью… В ХIХ веке историк Петр Долгоруков в своих «Записках» пересказывал текст не сохранившегося доныне обвинительного акта:

«…2. Имел намерение поднять в Сибири бунт и провозгласить себя её государем… 5. На все обращённые к нему жалобы… отвечал, что он к тому непричастен, что всё происходит по вине царя и что если бы верховная власть принадлежала ему… то население благодарило бы небо за свою судьбу… 12. Увеличил без надобности Сибирское войско… 14. Увеличил численность регулярных войск и поставил их под командование пленных шведских офицеров… 15. Лил пушки на сибирских заводах».

В марте 1721 года сенаторы Александр Меншиков, Федор Апраксин, Гавриил Головкин, Петр Шафиров и другие приговорили Матвея Гагарина к смертной казни. Первого сибирского губернатора повесили под окнами Юстиц-коллегии в Санкт-Петербурге. Потом виселицу перевезли на площадь у новой Биржи. Там для устрашения коррупционеров она простояла семь месяцев.

«Указы Петра, в отличие от нынешних суховатых законов, интересны своими сюжетами, — говорит Людмила Тимофеева. — Вот про Гагарина историки по сей день спорят — в казнокрадстве его обвиняли не один раз. И Петр Первый понимал, что все грешны, даже самые близкие его окруженцы. Гагарин был для него — из близких, да еще из Рюриковичей. Но отделение Сибири… Вполне возможно, что именно обвинение в сепаратизме более всего возмутило государя и стало последней каплей в этом деле. Пётр, уже не сомневаясь, одобрил приговор к совершенно жестокой казни. И отдельным указом постановил, чтобы все портреты Гагарина — «парсуны» — изъяли и сожгли. Но самое интересное, что когда читаешь указы Петра Первого того времени, то князь Гагарин там не в одном месте упомянут — конечно, в негативном смысле. Что «не по-гагарински» надо вершить дела».

Так как «парсуны» первого сибирского губернатора в свое время, видимо, уничтожались добросовестно, то в сети в качестве иллюстраций к материалам про Матвея Гагарина можно встретить портреты художника Николая Тончи (жил позже, был женат на княжне Наталье Гагариной), Алексея Гагарина (сына) или даже Петра Шафирова.

Не будь как Шафиров

Барон Петр Шафиров, который в 1721 году выносил смертный приговор Матвею Гагарину, тремя годами позже сам был упомянут в указе Петра — и тоже в негативном свете:

«Кто такое упрямство учинит против указов, как Шафиров учинил в Сенате в 31 день Октября 1722 года, такого объявя арестовать...»

Петр Шафиров был вице-канцлером и вторым по рангу дипломатом петровского времени — после Гаврилы Головкина. Происходил из крещеных польских евреев. Более 20 лет руководил российской почтой. Сопровождал Петра во время его путешествий и походов. Заключил Прутский мирный договор с турками, договор с Данией о взаимном содействии против шведов, Амстердамский договор с Пруссией и Францией о сохранении мира в Европе.

Опала началась, когда Шафиров рассорился с могущественным князем Меншиковым и обер-прокурором Скорняковым-Писаревым. Шафиров обвинил их в коррупции, они Шафирова — в казнокрадстве, в том числе, и в присвоении 200 тысяч, которые принадлежали когда-то Гагарину. Когда дело о злоупотреблениях Шафирова в почтовом ведомстве рассматривал Правительствующий сенат, барон, нарушая регламент, отказался покинуть зал и вступил в громкую перебранку с Меншиковым и Головкиным. Комиссия из 10 сенаторов лишила Шафирова чинов, титулов, имущества и приговорила к смертной казни. Которую в последний момент — пишут, что голова Шафирова уже была на плахе — Петр Первый заменил ссылкой.

«Указ о соблюдении благочиния в судах касался поведения как подсудимых, так и судей, — говорит Людмила Тимофеева. — Бесчинство наказывалось штрафом. Кто первый раз крикнул, тому предъявляли специальный знак, у нас в музее, к сожалению, нет такого, и ставили перед ним ящик: 10 рублей положи. Второй раз заорал — в три раза больше. В третий раз — 100 рублей положи. Если затеял драку, то наказания применялись более суровые: частичное отчуждение имущества недвижимого, заключение в тюрьму, вплоть, как это тогда называлось, "до политической смерти"».

Указ Петра Первого, регламентирующий поведение в судебных местах, был опубликован 21 января 1724 года. А на следующий день он издал указ о государственных уставах и их важности. Другими словами — о знании государственных законов теми, кто представляет государство и вершит правосудие. Незнание законов судьями каралось также штрафами, тюрьмой и отчуждением имущества.

Через призму закона

Зерцало из томского музея, скорее всего, до революции находилось в здании губернского управления (ныне СФТИ на Новособорной площади). Там находились присутственные места. Вряд ли такой пафосный предмет с позолотой могли позволить себе учреждения за пределами губернского центра.

В ходе революции с атрибутами царской власти шла борьба — во время бесконечных реквизиций и конфискаций изъяли и это зерцало. Конфискованные вещи свозили либо в Транспортно-материальный отдел губисполкома, либо в Коммунальный. Оттуда уже в начале 1920-х интересные предметы, часто без описи, передавались в Краевой музей.

«Иногда нас спрашивают — вот издал Петр Первый три указа, но за 200 лет столько сменилось императоров, наверняка они что-то свое привносили в эти зерцала? — говорит Людмила Тимофеева. — Нет, эти три указа оставались неизменными. С 1724 года до 1917 года. Да и по сей день написанное в них актуально. Закон государственный — главный? Конечно. Вести себя дисциплинировано в суде — нужно? Нужно. Ну, и, если судья берется за какое-то дело — юристов же не напрасно учат у нас в университетах — они должны знать законы, особенно по тем делах, которые ведут. Так что можно было зерцала и не изымать из присутственных мест...».