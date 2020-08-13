«Настроение — одиночество и тревога»

Истории

Ещё 18 марта все томские вузы перешли на дистанционное обучение. Это позволило части студентов разъехаться по своим родным городам сразу, пока границы областей не закрыли, а число заболевших в Томске было однозначным. Провести в тепле родительского дома весну и лето — хорошо, правда? Но есть и другая часть студентов — иностранцы. Граждане стран, авиасообщение с которыми было приостановлено в конце марта.

Как живут сейчас те, чей дом находится далеко за пределами России и добраться до него пока физически невозможно? Мы поговорили с тремя иностранными студентами ТГУ, которые до сих пор остаются здесь, и узнали, чем они занимаются этим летом, кто ждёт их на родине и как пандемия нарушила планы.

Жозуэ Диоба, студент 2 курса ВШЖ ТГУ

Жозуэ приехал в Томск в сентябре прошлого года. Он француз. Родом из города Нант, где живут его мама, старшая сестра, друзья и любимая девушка.

Фото: из архива Жозуэ

Обучение в Высшей школе журналистики — это второе образование Жозуэ. До этого он стал бакалавром психологии в Нантском университете. По его признанию, не хотелось получать и вторую профессию в своей стране, а близкие сказали, что ТГУ — хорошее место.

Сейчас молодой человек определился со специализацией, которую будет получать дальше — радио и телевидение. Его мечта — стать французским телеведущим. Потому что Жозуэ знает, как себя представить, чем заинтересовать зрителя и в чём именно найти самовыражение. Конечно, по его словам, играет роль ещё и то, что изначально Франция во многом способствовала рождению журналистики как общественного явления. Жозуэ хочет отдать долг любимой родине.

— Я не был в Нанте с 2018 года, так как до переезда в Томск и поступления в ТГУ около года изучал русский язык в Москве. Поэтому, честно говоря, очень хотел уехать домой этим летом. Но когда пришёл коронавирус, я выбрал остаться в России. Так как сначала во Франции было очень много заражённых. Да и мама была против моего приезда в такой опасный период. А потом — окончательно закрыли границы стран.

Теперь ехать домой Жозуэ не собирается, даже когда полёты из России во Францию возобновят. Потому что скоро начнётся новый учебный год. Но молодой человек не переживает из-за такой долгой разлуки с близкими.

— Когда ты становишься взрослее, жизнь сама по себе усложняется, это естественно. Настолько, что ты можешь оказаться на другом краю света от своих родителей и друзей. Я на самом деле скучаю по всем, но уехать оттуда сюда - было моим личным решением. И я верен ему. Я уже взрослый, мне 22 года, поэтому мне даже проще, чем многим моим товарищам по ситуации.

Фото: из архива Жозуэ

Родители Жозуэ живут отдельно. Отец в Африке. А мать — во Франции. Он всегда жил с ней, поэтому и общаются они ближе.

— Общение с близкими помогает мне сохранять оптимизм в это сложное время. Сейчас я часто звоню маме, чтобы рассказать свои новости и узнать, как она себя чувствует. Но в большинстве случаев мы переписываемся в WhatsApp. Потому что иногда, когда она звонит, я сплю. Или я иногда звоню, а она занята. У нас ведь разные часовые пояса. Разница 5 часов: у меня вечер, а у неё день. Удобнее — слать текстовые сообщения.

Фото: из архива Жозуэ

Всё это лето, как и учебный год, Жозуэ провёл в гостинице «Оазис» на Эуштинской 8, где живут и другие студенты из разных стран.

— Всё свободное время сейчас я трачу на спорт: играю в баскетбол и футбол. Иногда сам по себе, я умею так. Иногда с приятелями. Они тоже иностранцы — из Африки, Индонезии и Индии. Поэтому у нас нет времени на грустные мысли, мы верим в лучшее!

Противоположное настроение у выпускницы Высшей школы журналистики ТГУ.

Нгуен Тхи Май Ле, выпускница ВШЖ ТГУ

— Я приехала в Россию в 2015 году из вьетнамского города Хайфон. Там остались мои родители и старший брат. За пять лет я совсем не привыкла жить без них. Я ведь до переезда в Томск никогда от них не уезжала. Семья для меня — всегда была самым главным! — делится Ле.

Фото: Полина Диденко

Четыре года назад она без раздумий выбрала журналистику в ТГУ. Так как слышала об успешности ВУЗа и считала ВШЖ удачным местом, чтобы точно найти себя и свою профессиональную сферу. А кроме того в Хайфоне Ле слишком много изучала математику и ей это надоело. Тянуло в гуманитарную сферу.

Последний раз во Вьетнаме девушка была два года назад. Считает, что долгое расставание с родиной сказывается на здоровье.

— У меня слабые нервы. В стрессе я даже могу упасть в обморок. Месяц назад это и случилось. До сих пор мне приходится принимать лекарства, чтобы стабилизировать нервную систему.

Ле становится намного легче, когда она видит родные лица и слышит голоса своей семьи. Поэтому в наиболее грустные карантинные дни она по три раза в день звонит домой через Skype.

Фото: из архива Ле

В июле Ле получила диплом бакалавра журналистики. После окончания факультета хотела вернуться во Вьетнам. Поэтому в планах на это лето у неё были прогулки по Томску. Чтобы напоследок всё тщательно исследовать и сделать на память о нашем городе побольше фотографий.

— Однако я почти всё лето сижу в своей комнате в общежитии «Парус». Потому что если я заболею коронавирусом, то вообще не смогу уехать домой. Я этого боюсь! Чтобы было не так тоскливо, я смотрю фильмы и звоню друзьям во Вьетнам. Но всё равно, текущее настроение — это одиночество и тревога. Я скучаю по семье, друзьям, городу, вьетнамским еде и питью. В общем, по всему.

Ле — не единственная томская студентка из Вьетнама. Поэтому ей немного спокойнее, так как как есть шанс вместе с другими улететь на родину.

Как рассказала Ле, все вьетнамские студенты ТГУ каждый месяц пишут коллективное письмо в Посольство Вьетнама в России. Перечисляя свои фамилии и имена, они просят дать им место в ежемесячном самолёте, чтобы улететь на родину. Но так как желающих и по ТГУ, и другим российским ВУЗам очень много, удача выпадает далеко не каждому. Сама Ле принимала участие в написании такого письма уже трижды — все три раза ей отказали. В последний раз — в начале августа. Теперь нужно ждать до осени.

Фото: Полина Диденко

— Когда я всё-таки вернусь во Вьетнам, я сразу буду искать работу. Возможно, в журналистике, чтобы писать на психологические и социальные темы. Или просто в переводческой и языковой деятельности. А ещё хочу найти курсы, чтобы продолжить изучать сферы, которые мне интересны: психология и иностранные языки. В целом, у меня много планов, но я смогу решить, что делать, только когда чётко увижу свои условия.

Ле считает, что проблем с поиском работы не будет. Как минимум потому, что интернет-журналистика во Вьетнаме — процветающая профессия, которая ещё находится в процессе развития. Например, там существует очень много средств массовой информации, которые сообщают неверную информацию только для привлечения аудитории. О правдивости задумывается мало кто, но это можно исправить.

Тьерно Амаду Соу, 3 курс, ММФ ТГУ

— Я из западноафриканской Гвинеи, из столицы — Конакри. Жил и учился там самостоятельно. А мои родители живут в городе, где я родился, — этот город называется Киндиа, он в 135 километрах от столицы.

Фото: из архива Амаду

Амаду перешёл на третий курс механико-математического факультета. О выборе места для получения образования даже не думал. Так как знал, что ТГУ — даёт глубокие знания, а на ММФ есть очень много направлений. Парню всегда нравились математика, компьютерные науки и физика. Этим он сейчас и занимается.

— Когда я окончу бакалавриат ТГУ, я бы хотел продолжить магистратуру и аспирантуру по своей профессии во Франции. Чтобы в итоге стать университетским преподавателем математики и одновременно с этим глубже погружаться в научную деятельность. Например, подробнее разобраться в матанализе. И да, было бы хорошо поработать сначала во Франции, а потом вернуться в Гвинею. Так будет проще в профессии.

Когда по миру только пошёл коронавирус, он сразу понял, что это будет нелегко остановить. Потому что этот вирус был новый, а способ его передачи между людьми очень простой. Поэтому лето в России — это вполне ожидаемый исход.

— Сейчас я скучаю только по маме и папе. Я не привык быть так далеко от родителей. Потому что даже когда я жил в Конакри, то постоянно ездил в наш город. А сейчас прошло уже почти три года, как я их не видел лично — только в Imo.im (веб-сервис для мгновенного обмена сообщениями — ред.). И ещё, к сожалению, мой папа недавно умер. Я был так далеко, что даже не смог с ним попрощаться. И от этого тяжело.



Фото: из архива Амаду

Когда только началось дистанционное обучение, у Амаду ещё была возможность вернуться в Гвинею. Но проблема в том, что там скорость интернета очень медленная, только 2G и иногда 3G. Поэтому продолжать учиться, как все, через интернет, студент бы не смог. Зато сумел хорошо окончить второй курс, будучи в Томске, и теперь продолжает заниматься самообразованием.

— Этим летом я изучал новый язык программирования, читал книги и смотрел сериалы на русском языке, чтобы улучшить свой уровень. И сейчас продолжаю это делать. Такой мой обычный день. А ещё иногда я гуляю вдоль реки, чтобы там посидеть и помедитировать, что-нибудь придумать.

Фото: из архива Амаду

В целом настроение у Амаду хорошее. Если не считать одной проблемы. В декабре у африканца заканчивается срок действия паспорта, а вместе с ним и виза.

— Пандемия помешала мне в этом плане. И сейчас я немного беспокоюсь, как это всё закончится. Потому что уже скоро снова начнётся учёба, я не смогу уехать в Гвинею, чтобы продлить документы. Позвонил в наше посольство, но они сказали, что, к сожалению, нет возможности сделать это из России. Пока сложно, да, но всё будет хорошо. Пусть будет так!

Как сообщил 11 августа телеграм-канал ТГУ, новый учебный год начнётся в очном формате, но в первое время элементы дистанционного обучения будут сохраняться.