«Если бы вирусы встраивались в ДНК, мы бы давно ходили с хоботами»

По данным облздрава, в регионе ежедневно от ковида прививаются около 3 тысяч человек. По стране в день прививаются 800 тысяч человек. Полностью вакцинированных на сегодня около 13%. Показатель невысокий. Вокруг вакцинации существует множество мифов и страхов. С чем связано их появление? Эти вопросы мы задали врачу-педиатру, сертифицированному терапевту Илье Квашенову. Три года назад Илья создал канал на Ютубе, где понятным и доступным языком рассказывает людям о важных медицинских проблемах.

— Илья, можете рассказать подробнее про свой медицинский багаж? — Я шесть лет учился на педиатрическом факультете. У меня диплом педиатра, а потом два года учился на терапевта. Обычно лечебники уходят потом в педиатрию, а я шесть лет изучал детей, и потом пошел во взрослую сеть. После ординатуры я еще вдобавок получил специальность врача-узиста. Сейчас работаю по этому направлению. На втором году ординатуры мне пришла в голову мысль вести канал про медицину, исследования и так далее. Сейчас третий год им занимаюсь. Рассказываю не только какие-то базовые вещи, но и пытаюсь объяснять простым языком исследования, объяснить, на что нужно обращать внимание, как анализировать источник. — В прошлом году ВОЗ включила антивакционное движение в список глобальных проблем здравоохранения. Вы в одном из видео говорите о том, что вакцины стали жертвами собственной эффективности. Насколько этот тезис можно применить сейчас? — Фразу про то, что вакцины стали жертвами собственной эффективности, я услышал у Алексея Водовозова (врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог). Сейчас можно сказать, что вакцины от коронавируса стали жертвами других вакцин, которые уже десятилетиями применяются, которые доказали свою безопасность. Те вакцины, которые разработали сейчас… Про них пока что рано так говорить. Вот когда пройдет лет пять, то все увидят, что привитые люди действительно реже болеют и легче переносят коронавирус. Сейчас мы так можем сказать про вакцины от гриппа. Те, кто прививаются, гораздо реже и легче болеют, чем те, кто не ставит прививки. — С тем же гриппом, есть очень распространенное мнение, что он мутирует из год в год, поэтому зачем ставить прививки? — Дело в том, что эпидемия происходит два раза в год в среднем. В этом году ее не было из-за того, что соблюдались все меры безопасности. Ученые, эпидемиологи, когда разрабатывают вакцину, пытаются рассчитать, какой штамм вируса гриппа будет в этом году актуален. В соответствии с этим и модифицируются вакцины. То есть, в принципе, даже если штамм не совпал, то польза от вакцины есть.

— Почему сейчас прививочная кампания в России терпит фиаско. С одной стороны вводятся QR-коды, с другой стороны власти говорят, что мы разыграем квартиру, машину, если вы привьетесь? — По поводу фиаско… Читал статью, что сейчас в России ежедневно прививают больше 800 тысяч человек. Я не знаю, можно ли назвать это фиаско, так как это много. Получается, что к октябрю большая часть населения будет привита. Вроде бы неплохо, но надо ускориться. Но согласен с тем, что вакцинация проходит не совсем гладко. Дело, мне кажется, в пиаре вакцин и вакцинации, который оставляет желать лучшего. Специалисту сложно разобраться в теме вакцинации, понять, почему они безопасны, почему не влияют на будущее потомство. А если даже специалист и поймет, то ему не всегда удается объяснить это простым языком другим людям. На приеме сложно объяснять это каждому. Это проблема образования, проблема просвещения. — Проблема образования… О чем именно вы говорите? Понятно, что в вузе или в школе не будут каждому давать молекулярную биологию, например. — Если мы говорим о самообразовании, то у человека обязательно должно быть включено критическое мышление. Он должен уметь правильно гуглить, то есть любая информация, которая поступает, должна проверяться. А у нас читают что-то с новостным заголовком на непонятно каком сайте и даже не проверяют. Хотя бы в нескольких источниках проверьте. А что нужно делать? Мне кажется, что в школу, в вузы можно ввести какие-то основы, связанные с вакцинацией. Сейчас вакцинация неотъемлемая часть жизни современного человека, и если у него есть среднее образование, то он должен основные вещи понимать. Это ему же необходимо. — Читала материал на «Дожде». Там молекулярный биолог и научный журналист Ирина Якутенко говорила, что антипрививочники есть во многих странах, но Россия по этому показателю уже много лет остается в лидерах, обгоняя в том числе страны Африки и Латинской Америки. — В принципе, все-таки настоящие антивакцинаторы, антипрививочники встречаются достаточно редко. Большинство людей сомневаются. Но если мы сейчас пройдем по улице и будем спрашивать каждого человека, ставит ли он прививку от гриппа и собирается ли поставить вакцину сейчас, или например, про ревакцинацию, от того же гепатита В неплохо было бы делать прививку, то большинство людей скажет, что «Мне это не надо, мне это не интересно». Если таких людей относить к антипрививочникам, то их наберется большое количество. Вещи, бредовые страшные вещи, про вакцины ходят и могут многих напугать. Но если нормальным человеческим языком объяснить это людям, то они прекрасно поймут эти процессы.

— Давайте поговорим как раз о вакцинах. Какой вакциной все-таки прививаться лучше всего? — По большому счету разницы особой нет. Если мы посмотрим на предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний, то вакцины между собой по безопасности и эффективности вполне одинаковые. И российские, и зарубежные. И вы знаете уже, наверное, что сейчас Россия подала заявки на применение зарубежных вакцин. Так что скоро будут и у нас «Пфайзеры» и «Модерны». — Как вы думаете, если появятся иностранные вакцины, то процент желающих увеличится? — Уверен в этом. У многих как раз сомнения в российских вакцинах, многие не доверяют именно нашим. Как только появятся, то людям станет спокойнее, что у них просто есть выбор: нашим или не нашим. Как только появится альтернатива, то психологически им будет спокойнее, что тоже большой плюс. — Как все-таки работают вакцины? — Так как коронавирус — вирусная болезнь, то говорить будем именно о вирусах. Суть в том, что задача любой вакцины научить наш иммунитет бороться с конкретным вирусом. Сделать это можно разными способами: можно показать конкретный вирус, можно показать части этого вируса — маленькие фрагментики, и иммунная система будет реагировать на эти фрагменты и будет с ними бороться. А остальную часть вируса ей и не надо определять.

Все же видели изображение коронавируса. Почему он так называется? Потому что на нем как раз эти «шипики» - спайк-белки. Эти шипики нужны для того, чтобы попадать внутрь клетки, и там затем размножиться. В принципе, можно организм научить с ними бороться, цеплять на эти шипики антитела. И в принципе, больше ничего и не надо. Так как вирус больше не сможет размножаться в организме. Есть вакцины, которые доставляют белковые единицы вируса в организм, есть вакцины, которые доставляют мертвый вирус. И как раз есть генетические вирусы, которые многих пугают. Всех настораживает слово «генетический», «ДНК», «РНК»… Звучит жутко, но боятся зря. На самом деле генетические вакцины работают по такому принципу. Коронавирус вызывает заболевание. Вирусных единиц становится все больше, так протекает болезнь. Часть генетического материала попадает в клетки, где воспроизводятся фрагменты вируса. Его распознает иммунная система, так и вырабатывается иммунитет к вирусу. Но: этот процесс очень ограничен по времени. То есть, вектор распространяется и распространяется, а если мы говорим о вакцине, то размножения дальнейшего не происходит. Иммунитет выработался и все. Западные вакцины работают по-другому принципу. Там идет размножение, но заболевание не возникает. — Как раз таки многие люди опасаются того, что аденовирус будет встроен в ДНК и изменит его структуру. — Вирусов существует огромное множество, мы сталкиваемся с ними ежедневно, если выходим на улицу и общаемся с другими людьми. И все они работают по одному принципу: проникают в клетку и используют ее ресурсы для того, чтобы размножиться. Как только все ресурсы клетки становятся использованными, то клетка уничтожается, а вирусы идут дальше по организму пакостничать. — То есть, по такому принципу работают все вирусы, и если бы они меняли структуру ДНК, то мы бы давно, не знаю, ходили бы с хоботом? — Да, превратились бы в огурчики.

— Еще один частый вопрос о том, что прививка может вызвать бесплодие или как-то сказаться на будущем ребенке? — Такое мнение существовало и раньше. Был старый миф о том, что прививка если не вызовет бесплодие у привитого, то вызовет его у потомства. Быстро скажу, что никаких оснований так думать нет. Там абсолютно придуманное исследование, это сказка, байка. Сейчас с этими генетическими вакцинами как раз употребляются слова про то, что это вирус, который лишен способности размножаться. И многие люди думают следующим образом: «Он встраивается в ДНК и лишен способности размножаться? Получается и я лишусь способности размножаться?». Нет, это не так. На репродуктивную функцию это не влияет никак вообще. — На «Холоде» опубликовали большой материал про то, как врачи отговаривают своих пациентов ставить вакцины. Какие существуют противопоказания? И чем объяснить, такое поведение врачей? — Противопоказания есть и их немного. Это симптомы ОРВИ. Я из-за этого никак не могу поставить прививку, так как хотел вакцинироваться на прошлой неделе, но у меня поднялась температура, был небольшой ринит. И если есть симптомы ОРВИ, то рекомендуют подождать одну-две недели до полного выздоровления. Также нельзя ставить при обострении хронических заболеваний. Но в принципе, если у человека обостряются хронические заболевания, то ему не до вакцинации. Представьте, если у него гипертонический криз или обострение астмы. Он просто лежит в больнице, скорее всего. В принципе, когда человек приходит ставить вакцину, то он заполняет анкету, в которой указываются все эти моменты. Это происходит не только тогда, когда ставишь вакцину от ковида, но и вообще. По поводу врачей. Что я могу сказать… Это не особо приятный момент для меня. Отвечу на него так: все гомеопаты исключительно врачи. А гомеопатия — это полная ерунда. Но есть врачи-гомеопаты. И есть врачи, которые не понимают, как вакцины работают. Что поделать? — Не нужно ли менять образование в медицинских вузах? — Скажу так, я хотел бы, чтобы мое образование строилось иным образом. Я закончил в 2016 году, и у меня есть однокурсники, которые боятся вакцин. А те, кто закончил вуз в 2019 году, то есть три года спустя, когда в моем Приволжском медицинском университете вели отдельный цикл по доказательной медицине. Он небольшой, конечно, но это лекции и семинары, где студентов учат работать правильно с исследованиями, читать их, объясняют, как собирается статистика. То есть, образование меняется и сейчас вопрос времени, когда мы это заметим.

Автор: региональный департамент здравоохранения

— А в чем преимущества вакцины перед собственным иммунитетом, который вырабатывается после болезни? — Просто сейчас появляются новые штаммы. Сейчас дельта-штамм на слуху, и те люди, которые прививаются, то у них выше вероятность перенести заболевание легче. И дело в том, что с появлением новых штаммов увеличивается число тех, кому необходимо поставить вакцину. Коллективный иммунитет, речь о нем. Если мы говорим про прошлогодний коронавирус, то надо было привить 60% населения. С дельта-штаммом надо привить 80% населения. Почему я в начале говорил, что несмотря на то, что у нас почти миллион человек в день прививаются, нам надо бы ускориться. Потому что появляются новые штаммы. Это как пожар, который надо остановить прямо сейчас, чтобы новые штаммы не появлялись. — Можно ли в принципе проводить вакцинацию в период эпидемии? Существует мнение, что нельзя. — Дело в том, что у нас сейчас в России эпидемия туберкулеза. У нас очень тяжелая ситуация с ним, но все равно люди ставят вакцину и тем самым защищаются. Поэтому на самом деле во время эпидемии прививаются, и только благодаря этому эпидемии и заканчиваются. — Есть какие-то другие способы, кроме вакцинации, чтобы остановить эпидемию? — Да, конечно. Собственно, в прошлом году такой способ и применяли. Нужно ввести жесточайший локдаун, карантин. Все предыдущие эпидемии так и побеждали. Вакцин никаких не было, лекарств тоже не было, просто максимальная изоляция, максимальные карантины. Три-четыре месяца так посидеть... Те, кто болеют, они переболеют, и все. Но это будет очень жестко. Коронавирус, конечно, оказался очень неприятным. Он вызывает крайне неприятные последствия: искажение запахов, усиление тревожности, хотя это под вопросом. Есть даже данные, что как последствие коронавируса может наступить импотенция. Но тем не менее, коронавирус убил, конечно, много людей, но по сравнению с другими эпидемиями, этот процент мал. Поэтому мне кажется, что такой жесткий карантин вводить не собираются. То есть, не настолько все ужасно, как могло бы быть. В прошлом году, почему была введена самоизоляция? Просто было не совсем понятно, что это. Сейчас это понятно. Люди стали более грамотными. Поэтому я не думаю, что сейчас будут вводить более жесткие карантины. Надо просто привить побольше людей.

Автор: региональный департамент здравоохранения