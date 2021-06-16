Год назад томич Алексей Лыба стал «мамой» лосенка Яши, которого буквально нашел на Авито. Животное привез из леса домой мужчина, подумав, что детеныш остался без матери и не выживет, а потом не справился с уходом и решил продать. Чтобы выходить Яшу, Алексею пришлось экстренно освоить знания о лосях, каждые четыре часа кормить его из бутылочки, а свободное время проводить за прогулками и уходом. Теперь лосенок вырос из своего загона, а Алексей в соцсетях пытается собрать средства на строительство нового по размеру.

«За трое суток выучил больше, чем за пять лет учебы»

«Тогда нужна была помощь Нине Крыловой из центра помощи животным “Феникс”, мы откликнулись. Суть такая: мужчина нашел лосенка в лесу. Логично же, что если ты находишь лося в лесу, надо его тащить домой, он же в лесу погибнет, — с сарказмом вспоминает Алексей. — Он притащил его домой, кормил черти чем, а потом больного, косого, хромого, когда понял, что не справляется, пытался продать на Авито. Яше на тот момент было всего две недели».

Алексей по образованию ветеринар, но признается, что до встречи с Яшей, ухаживать за дикими животными не приходилось. Обычно помогает домашним — лечит, тренирует и пристраивает к новым хозяевам. Был случай, когда случайно в лесном городском массиве встретил лису и забрал домой, но та оказалась не дикой, а домашней, а на объявление откликнулись хозяева и сразу же забрали. Сам Алексей рос вблизи леса, в 86 квартале, а сейчас координирует поиски отряда Лиза Алерт, где они с волонтерами часто прочесывают леса области, поэтому встречи с дикими животными были. Рассказывает, что обычно в природе мама рожает лосенка, какое-то время лежит с ним, а после, когда он уже встает на ножки, она может отлучаться до следующего кормления на небольшое расстояние и недолгое время, чтобы попастись самой. «Когда молоко у матери набралось, она пришла к нему снова, покормила и отошла еще. Так в природе лосенок набирает рост и вес, привыкает болтаться сам по себе», — объясняет Алексей. Часто люди этого не понимают, и когда видят в лесу одинокого лосенка, решают, что он по каким-то причинам остался без матери и не сможет выжить.

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«У нас Томск практически весь — это охотугодья, а вот, например, та же Московская область, там очень мало охотничьих мест и много зверей. Люди находят лосят и тащат их домой. Потому что они маленькие, миленькие, рыженькие. А мелкие лосята еще и идут за всем, что больше, чем они, — говорит Алексей Лыба. — По этому принципу на лосефермах лосят и отнимают. Лосиха родила, а лосенок ушел за тем, кто рядом был. Вот их и несут домой, они ведь еще и мяукают так жалобно, сердце разрывается. А они просто мамку зовут. Это так же, как слетков тоже любят носить домой, вот птенчика нашли в траве, летать не умеет, надо его спасать. С Яшей то же самое было». Когда лосенка забрали, его поселили в загоне на территории конного клуба «Баланс», где он живет и сейчас, а Алексею пришлось экстренно реагировать и узнавать об уходе за ним, потому что оказалось, в Томске нет ни одного ветеринара, который бы разбирался в теме. «Тогда я за трое суток выучил больше, чем за пять лет учебы. Во времена интернета, благо, есть разные источники. Помимо того, что я находил статьи русскоязычные, иностранные переводил. Искал специалистов, которые этим занимаются, с ними связывался, они мне подсказывали, объясняли что-то. Я до сих пор пишу, узнаю периодически у специалистов, как, что, куда и зачем. Списываюсь с женщиной, у которой стаж лососеводства огромный. Я всего год держу лося, все-таки дикое животное, а пока маленькое - нежное в плане здоровья», — говорит Алексей.

Тогда он узнал, что у лосят очень чувствительная пищеварительная система. Часто, когда люди приносят этих детенышей домой, по привычке начинают кормить коровьим молоком, кашами, а это губительно для животного. «У коровьего молока для лося жирность все равно что воды попить. Грубо говоря, лосенок питается одной водой и просто помирает от голода постепенно. Нужно учитывать специфику питания. Когда забрали 6 июня 2020 года Яшу, он двухнедельный весил 43 килограмма, это очень мало. У него был сильный недобор по массе. Мужчина кормил манкой и пшенкой, у лосенка был раздут живот и диарея. Выкармливали смесями специальными. Ни детские, ни коровьи, ни козьи не подходят, потому что у лосиного молока очень высокая жирность и очень низкое содержание лактозы», — объясняет Алексей. Специальные смеси заказывали из Бельгии, при этом для идеального состава добавляли еще несколько компонентов, в том числе сухой жир. В месяц на покупку смеси уходило по 12 тысяч рублей, все эти затраты были на Алексее. В ноябре, когда Яша подрос, в рацион добавилась овсянка с добавками молочной смеси. Сейчас питается овсянкой и веточным кормом.

«Но сложность была даже не в этом, а в том, что нужно было каждые четыре часа находиться здесь: не важно — утром, ночью, днем, какая погода. И нужно было еще правильно делать. Нельзя просто сунуть соску, нужно было забрать голову, дать бутылочку с соской, гладить спину и пинать желудок, имитируя маму, и при этом создавать пульсацию в бутылочке. Мне тоже казалось поначалу это смешным, но когда ты в 6 утра стоишь и кормишь, а до этого стоял в два часа ночи, уже не так смешно», — улыбается Алексей. Теперь распорядок простой: после работы Алексей едет сюда, варит кашу для Яши, заготавливает ивовые ветки на корм (а лось в этом возрасте съедает 30-40 кг веток), чистит загон и гуляет с Яшей. Сейчас, в период линьки, еще вычесывает. После едет к жене и дочери и «домашнему зоопарку» — у него несколько собак и кот.

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«Мама всегда меня считала таким не от мира сего в хорошем смысле. Сестра с братом также, бабушка поддерживает, а супруга с ребенком поддерживает во всем, что бы я ни придумал. Если я сегодня решил спасать лося, мы едем спасать лося. В этом плане полная идиллия. Разумеется, без поддержки семьи и друзей один не справишься», — описывает Алексей отношение семьи к идее завести такого питомца. Из документов у Яши чип с данными о хозяине, а у Алексея специальный акт изъятия дикого животного из природы. Его с центром “Феникс” оформили сразу, чтобы избежать проблем с законом и штрафов.

В самом начале пути с Яшей Алексей пытался узнать какие-то варианты решения судьбы лося в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, оказалось, там тоже ничего предложить не могут. Сейчас Алексей стал чуть ли не единственным в Томске человеком со знаниями о лосях, поэтому со всеми вопросами люди часто обращаются к нему. Признается, что был не готов к такому потоку звонков и не всегда имеет возможность на них реагировать. «Даже сейчас начался сезон, когда лоси ходят везде, у меня телефон буквально разрывается. Когда кто-нибудь где-нибудь видит или встречает лосенка, мне звонят и говорят: “Все, мы сейчас тебе лося привезем”, — смеется Алексей Лыба. — Буквально на прошлой неделе с Тегульдета позвонил мужчина, сказал, что на трассе нашел двух лосяток. Хорошо, что мужик с головой и ничего не сделал. Он просто увидел из машины, позвонил мне. Я не знаю, где они достают мой номер. Говорит, мол, я вижу и что делать. Мы с ним поговорили, он проехал по трассе, посмотрел следы, может, маму машина сбила. Вернулся к лосятам, посидел неподалеку в машине, убедился, что пришла мать, за которой они просто ушли. Но это один адекватный, но чаще просят забирать. В Северске тоже вот ребята нашли лосиху, забрали ее, чтобы “выходить”, но вроде она у них сдохла. Сейчас везде лосята. Я буквально несколько дней назад был на 86 квартале, увидел там лосенка, но сразу свалил оттуда».

«Первая зима покажет, выживет ли лось. Первый гон - выживешь ли ты»

Яша уже привык к людям, и выпустить его в природу нельзя. Даже если дождаться периода гона и отпустить, после его окончания лось снова выйдет к людям. Увезти куда-то тоже не вариант. Сейчас в России есть только одно место, где содержатся дикие лоси — центр “отца лосей” Алексея Седова в Московской области. Но и туда перевезти Яшу сложно и дорого — по подсчетам Алексея, нужно более полумиллиона рублей.

В скором времени лосенок достигнет половозрелости и у него случится первый гон. Как рассказала Алексею в консультации специалист, в жизни с лосем нужно пережить два периода: в первую зиму становится понятно, выживет ли сам детеныш, а первый гон становится огромным испытанием для человека. До него лосенок воспринимает Алексея как мать, но во время гона он забудет, где и с кем рос, станет агрессивным. «Лоси сбрасывают рога раз в год после гона. Сейчас у Яшки растут первые рожки, они вырастут только к ноябрю-декабрю. Рога завязаны на половых гормонах. Если кастрировать лося, то рост рогов не закончится, но нарушится. Велика вероятность того, что он не сможет их сбрасывать или они начнут расти кривыми, врастать в голову, много разных проблем. Это один из самых часто задаваемых вопросов мне сейчас - мол, кастрируй и не парься. Я бы с радостью кастрировал, но меня смущает тот факт, что придется потом вот эту 600-килограммовую зверюгу ловить и пилить ему рога. Я не очень горю желанием это делать, потому что люблю жизнь», — говорит Алексей.

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Для Яши время гона наступит осенью, поэтому нужно успеть построить большой и надежный загон, нынешний мал уже сейчас. «Мы рассчитывали, что летом начнется строительство. Он будет расти еще. Средний рост лося 2-2,30 метров в холке, около 600 кг веса, — рассказывает хозяин. — Для него этот забор и сейчас уже не преграда. Его сейчас психологически здесь держит то, что привык. А если бы был того же размера дикий лось, прочность забора не та, чтобы удержать». Место под загон уже есть, территорию, которой не пользуется, готов предоставить конный клуб «Баланс». До недавнего времени были спонсоры, готовые полностью материально помочь со строительством, но они неожиданно отказались, поэтому проблема обострилась. В идеале Алексей хотел построить загон из металлопрофиля со стенами, чтобы посторонние люди не могли ненароком подкормить лося губительной для него едой или пострадать от него. «Те же привычные яблоки, сахар, например, вредны. У лося высокая кислотность в желудке, а если мы в кислоту добавляем сахар, химию все помнят. Как-то приезжаю, а у меня лосенок лежит надутый как барабан и не шевелится, еле дышит, кто-то угостил. Тогда делали прокол длинной иглой. Так было после этого несколько раз еще. И нужен загон, чтобы ноги его длинные не вылетали, — объясняет Алексей. — Из металлопрофиля строить выходило дорого. Но делать нечего, пока будем собирать на то, чтобы построить загон по типу левад деревянных. Как у него сейчас, но побольше и прочнее. Если хватит денег, то сделаем стенки». Недавно Алексей на своей странице объявил сбор на строительство загона, но он идет не слишком активно. Сейчас набралось около 30 тысяч рублей, есть собственные сбережения, с ними — около 90 тысяч. Минимальная сумма, которую нужно собрать на строительство — 150 тысяч рублей. Говорит, что всегда можно взять кредит, но не хотелось бы.

«В основном, люди хотят какую-то услугу за пожертвования. Вот мы объявили, что можно прийти посмотреть, погулять, сделать селфи. За это что-то оставляют. Одна из девушек-подписчиц из Новосибирска написала, что она начала читать, когда увидела на странице видео, а тут оказалось можно познакомиться, собралась приехать на следующей неделе», — говорит он.



Но приходить на территорию клуба самостоятельно и приближаться к загону не стоит - животное дикое, испытвает стресс при встрече с незнакомыми и может начать защищаться.