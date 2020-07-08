Наследники Лойши

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08 июля,
2020
Тв2
Наследники
Кому принадлежит наследство томского писателя

Ни квартиры, ни машины, ни дачи томский писатель Виктор Лойша своим детям не оставил. Из наследства — только рукописи и книги. И вот с этим наследством все оказалось непросто. Почему? — читайте в материале ТВ2.
Виктор Лойша gubernator.tomsk.
Томский журналист, писатель и поэт Виктор Лойша умер неожиданно, не оставив завещания. «Ушел внезапно, в одночасье», так говорят о его смерти друзья и близкие.

Умер Лойша в январе 2019 года. В 71 год. Написал он около трех десятков книг. Его называют корифеем томской журналистики. Писал о разном. О северных сияниях и томском нефтегазовом комплексе, о Сибирском химическом комбинате и томских университетах, о Томске и томичах. Не все, что написал, успел опубликовать.

Недавно томский издатель Сергей Никифоров опубликовал пост на Facebook, в котором рассказал о «некрасивой истории», которая сложилась с рукописями и книгами Виктора Лойши. «Cитуация зашла в тупик, и разрулить ее можно, лишь обратившись к широкому кругу людей».

Друзья и близкие Виктора Лойши решили опубликовать его книги после смерти. Они создали инициативную группу, чтобы сохранить творческое наследие. Собирались заниматься подготовкой рукописей к публикации и сформировать издательский контент.

«Приглашаем наследников присоединиться к этой чрезвычайно важной и необходимой работе. Деятельность комиссии будет осуществляться на безвозмездной основе», — из обращения инициативной группы.

Однако с самого начала с публикацией рукописей Лойши все пошло наперекосяк. Младший сын писателя Арсений Лойша подал иск в суд на издательство, которое выпустило после смерти Виктора Лойши сборник «POEZIA WYBOROWA». В иске Арсений просит у издательства 100 тысяч рублей за нарушение авторских прав. И это не вся сумма, на которую рассчитывает наследник.
«POEZIA WYBOROWA»
WYBOROWA - с польского языка значит отборная
WYBOROWA — так называлась польская водка, которую любил в молодости Виктор Лойша. В переводе с польского языка значит отборная. По мнению известного томского филолога Вячеслава Суханова, сборник «POEZIA WYBOROWA» — это своеобразный поэтический итог, в котором находится весь поэтический мир Лойши.
Сборник стихов был готов к печати еще при жизни Лойши. Но денег на его издание не было. Зачастую в России стихи печатаются за счет авторов. Спонсоров на издание книги так и не нашли, поэтому сборник вышел на сбережения последней жены Виктора Лойши Валентины Карловой и его сестры Галины. Часть средств вложило издательство Андрея Олеара, друга Виктора Лойши.

После смерти отца младший сын Арсений Лойша в сентябре 2019 года официально вступил в наследство. И подал иск в суд на издательство.

«Арсений приобрел право на литературное произведение «POEZIA WYBOROWA». Соответственно, Арсений Лойша вправе распоряжаться правом на сборник стихов, говорится в иске.

Но это не единственное желание младшего сына. Арсений в иске просит о дополнительной компенсации в размере 300 тысяч рублей. Такая сумма складывается, по расчетам наследника, из количества экземпляров и стоимости каждого сборника по 350 рублей.

Кировский районный суд возбудил дело. Сейчас идут досудебные слушания.

Вопрос с изданием других книг Лойши в результате встал намертво. Любая попытка издавать книги томского писателя обернется новыми исками с суммами «со многими нулями», считают друзья Виктора Лойши. Пока суд не решит судьбу книги «POEZIA WYBOROWA», никаких переговоров об издании иных рукописей не может быть, отвечают юристы Арсения Лойши.

И Арсений, и его адвокат Дарья Богус отказались комментировать ситуацию ТВ2. Все комментарии по этому делу будут только после судебного заседания, отметила адвокат.
Наследники Лойши
кто они
У Виктора Лойши было четверо детей от разных браков. Не все они претендуют на наследство. Официально только два сына вступили в наследство спустя полгода после смерти отца.

Дочь Виктора Лойши Анна Андриевская живет в Берлине и не стала претендовать на рукописи отца. О третьем сыне Виктора Лойши мало что известно. По словам старшего сына Ильи, он родился на Колыме и не был официально записан на отца.

Младший сын Арсений Лойша — студент исторического факультета, хочет получить деньги от издательства за публикацию сборника отца через суд.

Старший сын Илья Лойша не против публикации сборников отца. Сам он больше 25 лет занимался издательским делом. По его мнению, книги Виктора Лойши не представляют коммерческого интереса — на них невозможно заработать.

Как считает адвокат Михаил Ерастов, авторские права переходят к наследникам как единое целое и не разделяются (если автор не указал в завещании иное). В случае если наследников несколько, они наследуют эти права совместно и каждый наследник может использовать произведения (или другой результат интеллектуальной деятельности) по своему усмотрению.

Отношения между наследниками в такой ситуации определяются соглашением.

«В случае возникновения разногласий между наследниками в части использования авторских прав, полученных в рамках наследования, наследники могут обратиться в суд для разрешения возникшего спора в судебном порядке», — отмечает адвокат.



Суд
Из-за того, что Арсений Лойша подал в суд на издательство, сборник стихов его отца «POEZIA WYBOROWA» так и не смог поступить в продажу. Купить его нигде нельзя. На досудебных заседаниях Арсению предложили заключить мировое соглашение. Издательство предложило Арсению забрать около 70 оставшихся экземпляров сборника «POEZIA WYBOROWA».

Олег Мельников, который защищает интересы издательства, считает, что Арсений своим иском может обанкротить компанию.

«Если Арсений считает, что издательство получает прибыль от издания книги, то он сам может взять тираж и его продать, — говорит адвокат Олег Мельников. — Или если он ценит литературное наследие своего отца, может просто раздать тираж друзьям и знакомым. Арсений от мирового соглашения отказался».

Поэтический сборник Лойши прибыли не сулил, говорят в издательстве. Издательство потратило на сборник 25 тысяч рублей, жена и сестра Лойши вложили по 50 тысяч. При себестоимости в 125 тысяч в самом лучшем случае можно было покрыть продажей только типографские расходы. Но и этого не случилось. Те, кто захочет опубликовать книги Лойши, сегодня могут понести большие издержки, отмечает юрист.

«Суд может изъять весь тираж и выставить счет, который требует Арсений. Суд может потребовать с издательства символическую сумму или ту, которую требует Арсений. Эта сумма неподъемная для фирмы, проще будет закрыть издательство, чем дальше продолжать работать».
Сборник стихов «POEZIA WYBOROWA» лежит в коробках в кабинете Виктора Лойши. Много экземпляров было подарено знакомым и друзьям как память о поэте.
Виктор Лойша
Сергей Лапенков, Виктор Лойша, Алексей Багаев. 90-е годы
Виктор Лойша с Татьяной Топчий и Викторией Мучник
Последняя жена
«Женщины любили Лойшу»
Валентина Карлова с Виктором Лойшей прожили вместе около пятнадцати лет. Последние пять лет Валентина ухаживала за Виктором, он потерял ноги. Передвигался на коляске. Валентина помогала редактировать тексты. Виктор Лойша даже указал ее в соавторах к сборнику «Полярные сияния в Российской империи и на сопредельных пространствах», над которым работал больше 30-ти лет.

По мнению Валентины, конфликт с наследством начался сразу после смерти Лойши.

«На следующий день после смерти Виктора бывшая жена Татьяна Купцова вместе сыном Арсением пришли ко мне, чтобы выбрать фотографию на памятник. И пока я переживала смерть любимого человека, они скачали все тексты, готовые к печати, всю почту Виктора на флешку. Зачем это делать тайно? В тот же вечер Татьяна Купцова позвонила издателю Сергею Никифорову и запретила печатать «Исповедь негра». Они начали делить наследство, когда Виктор Андреевич был еще в морге. Из книг Лойши нельзя сделать бизнес. Творчество Виктора Лойши — это публицистика, это не детективы Дарьи Донцовой. Это спокойные и умные книги. Он сам не получал никакого гонорара. Был рад, что напечатали. Он получал гонорар только за заказные тексты».
Валентина Карлова
В хрущевке, где жил Виктор Лойша, все-по-старому: на первом этаже стоит пандус, что непривычно для таких домов. В кабинете писателя лежат вещи на прежних местах. Недавно Валентина нашла последнюю заначку поэта — бутылку водки. И в каждой комнате — книги.
Валентина была его музой, как говорят их общие друзья. Очень пригодилось то, что Валентина сдала на права и села за руль. Нужно было возить Виктора на бесчисленные перевязки, уколы, сдавать анализы, ездить в больницы и поликлиники.
Последняя заначка поэта — бутылка водки
«Виктора я у его жены Татьяны Купцовой не отбивала. Разошлись они раньше. Никакой обиды со стороны бывшей жены на Виктора не было. Он даже гулял на свадьбе бывшей супруги. У нас первое время была общая дача, мы часто собирались, дружили.

Валентина показывает детские фотографии младшего сына Виктора Лойши — Арсения. На них они путешествуют в разные места.

«Арсений часто приезжал к нам, мы о нем заботились. Виктор выплачивал алименты даже когда Арсений поступил в университет и ему было больше восемнадцати лет, заплатил за его обучение за второй семестр первого курса.
С деньгами Виктор вообще легко расставался. Деньги для него ровным счетом ничего не значили», — отмечает Валентина.

Последние пять лет в инвалидной коляске Виктор Лойша писал «для души». Получал гонорары только за заказные материалы крупных томских предприятий. Суммы были разные, говорит Валентина, до ста тысяч рублей и больше. Пенсия по инвалидности 23 тысячи, плюс подработки Валентины в театре кукол и пенсия, на это и жили.

«Я сужу человека по его самой высокой точке, — говорит Валентина Карлова. — Были и пороки у Виктора, но достоинства безусловно перевешивали. Он мог быть каким угодно, но никогда не был банальным. В Томске ему нужно поставить памятник, столько он сделал для нашего города!».

Родные планировали собраться все вместе и написать завещание. Но старший сын Илья Лойша был на Кипре. Завещание Виктор Лойша написать так и не успел.

«Я вовсе не претендую на литературное наследие Виктора Лойши, — говорит Валентина. — Если бы наследники начали издавать неопубликованное, я была бы только рада и помогла бы, чем смогла. К сожалению, все совсем не так и приходится участвовать в этой некрасивой истории. Лойшу надо спасать. Рассудить эту патовую ситуацию можно с помощью простого довода чего бы хотел сам Виктор Лойша. Отдать свои наследнические права миру, обществу, пусть печатают, что хотят».
Наследство
Департамент по культуре и туризму в мае этого года поздравил Виктора Лойшу с днем рождения, пожелал «бодрости духа». Чиновники из департамента до сих пор думают, что поэт жив. Отправляют открытки по почте.
С тех пор как умер Виктор Лойша, прошло полтора года. Как думают друзья и близкие, за это время можно было опубликовать все рукописи Лойши: «Исповедь негра» — работа о русской топонимике, «Дембельский альбом» — творческое завещание писателя и неизданные главы из сборника очерков «И это все о нас».

Пушкинская библиотека в Томске готова была сделать специальный раздел о Викторе Лойше на своем сайте.

«Ничего этого не вышло в свет, — пишет издатель Сергей Никифоров. — И в ближайшее время не выйдет. Потому что сын Виктора Лойши – Арсений Викторович Лойша – взрослый уже мальчик, студент факультета исторических и политических наук Томского университета, вместо сбережения памяти о своем отце выбрал иную дорогу. Он, видимо, думает, что память – это деньги. Арсений, деньги — это пыль! Так любил говаривать твой отец».
Арсений Лойша на обложке книги отца
Виктор Лойша о сыне (из поста Сергея Никифорова):
Арсений родился 26 января 1999 года. Так что XXI век принадлежит ему.

Во всяком случае, я на это надеюсь…

22 июля 2001. Гуляем по Лагерному саду.

- В лесу темно. Я как сова хожу.

О подорожниках:

- Это камыш. Только очень маленький.

4 августа 2001. Купались в речке. Я, держа сына на руках, оступился в омут. Тут же выкарабкались. Я испугался, он ничуть.

На берегу, под ласковым солнышком, рассказывал:

- Я утонил, как цыпленок.

Немного погодя радостно закричал:

- Радуга! –

показывая на арочные пролёты железнодорожного моста.

26 июня 2002. Считает дни:

- Понедельник, вторник, среда, апрель, пятница… – и далее точно.

12 декабря 2002. Едим жареную картошку прямо со сковороды. Мне припомнилось:

- Я в детстве тоже любил подбирать со сковороды прижарки.

Сын принял информацию к размышлению, и через полчаса озадачил вопросом:

- Папа, а где сейчас твое детство?

31 августа 2001. Ругаю Арсения:

- Ты – какушкин.

- Нет, – твердо парировал он.

- А кто ты?

- Мамушкин.

25 марта 2003.

- Папочка! Это нечестно!

- Что?

- Ты делаешь все хорошее. Один.

- А как нужно?

- Вдвоем. Я и ты.
ТЕКСТ и ФОТО: Юлия ФАЛЛЕР


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