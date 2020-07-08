Наследники Лойши

Томский журналист, писатель и поэт Виктор Лойша умер неожиданно, не оставив завещания. «Ушел внезапно, в одночасье», так говорят о его смерти друзья и близкие. Умер
Лойша в январе 2019 года. В 71 год. Написал он около трех десятков книг. Его называют корифеем томской журналистики. Писал о разном. О северных сияниях и томском нефтегазовом комплексе, о Сибирском химическом комбинате и томских университетах, о Томске и томичах. Не все, что написал, успел опубликовать.
Недавно томский издатель Сергей Никифоров опубликовал
пост на Facebook, в котором рассказал о «некрасивой истории», которая сложилась с рукописями и книгами Виктора Лойши. «Cитуация зашла в тупик, и разрулить ее можно, лишь обратившись к широкому кругу людей».
Друзья и близкие Виктора Лойши решили опубликовать его книги после смерти. Они создали инициативную группу, чтобы сохранить творческое наследие. Собирались заниматься подготовкой рукописей к публикации и сформировать издательский контент.
«Приглашаем наследников присоединиться к этой чрезвычайно важной и необходимой работе. Деятельность комиссии будет осуществляться на безвозмездной основе», — из обращения инициативной группы.
Однако с самого начала с публикацией рукописей Лойши все пошло наперекосяк. Младший сын писателя Арсений Лойша подал иск в суд на издательство, которое выпустило после смерти Виктора Лойши сборник «POEZIA WYBOROWA». В иске Арсений просит у издательства 100 тысяч рублей за нарушение авторских прав. И это не вся сумма, на которую рассчитывает наследник.