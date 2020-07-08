Наследники Лойши

«Виктора я у его жены Татьяны Купцовой не отбивала. Разошлись они раньше. Никакой обиды со стороны бывшей жены на Виктора не было. Он даже гулял на свадьбе бывшей супруги. У нас первое время была общая дача, мы часто собирались, дружили.



Валентина показывает детские фотографии младшего сына Виктора Лойши — Арсения. На них они путешествуют в разные места.



«Арсений часто приезжал к нам, мы о нем заботились. Виктор выплачивал алименты даже когда Арсений поступил в университет и ему было больше восемнадцати лет, заплатил за его обучение за второй семестр первого курса.

С деньгами Виктор вообще легко расставался. Деньги для него ровным счетом ничего не значили», — отмечает Валентина.



Последние пять лет в инвалидной коляске Виктор Лойша писал «для души». Получал гонорары только за заказные материалы крупных томских предприятий. Суммы были разные, говорит Валентина, до ста тысяч рублей и больше. Пенсия по инвалидности 23 тысячи, плюс подработки Валентины в театре кукол и пенсия, на это и жили.



«Я сужу человека по его самой высокой точке, — говорит Валентина Карлова. — Были и пороки у Виктора, но достоинства безусловно перевешивали. Он мог быть каким угодно, но никогда не был банальным. В Томске ему нужно поставить памятник, столько он сделал для нашего города!».



Родные планировали собраться все вместе и написать завещание. Но старший сын Илья Лойша был на Кипре. Завещание Виктор Лойша написать так и не успел.



«Я вовсе не претендую на литературное наследие Виктора Лойши, — говорит Валентина. — Если бы наследники начали издавать неопубликованное, я была бы только рада и помогла бы, чем смогла. К сожалению, все совсем не так и приходится участвовать в этой некрасивой истории. Лойшу надо спасать. Рассудить эту патовую ситуацию можно с помощью простого довода чего бы хотел сам Виктор Лойша. Отдать свои наследнические права миру, обществу, пусть печатают, что хотят».

