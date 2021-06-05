Напарник и два литра: как тушат огонь добровольные лесные пожарные

Истории

Каждый год в России горят тысячи гектаров леса. Например, январь-июнь 2020 года в стране возникло более шести тысяч лесных пожаров, в которых выгорело 990 тысяч гектаров. В этом году в России уже сгорело 15 тысяч гектар леса, из них 149 гектаров — в Томской области. Сотрудники МЧС и Авиалесоохраны не всегда справляются с таким объемом работы и им на помощь приходят добровольные лесные пожарные. В прошлом году группа ДЛП появилась и в Томской области.



Становиться добровольным лесным пожарным, а тем более координатором томской группы Лилия Мубаракшина не планировала: слишком много нужно времени, сил и ответственности. Но, приехав в Новосибирск на отдых в сентябре 2019 года, девушка по приглашению знакомых попала на обучение местной группы добровольных пожарных. На тех учениях Лилия тушила настоящий пожар и познакомилась с представителями «Гринпис». Сразу после тренинга координатор добровольных лесных пожарных по Западной Сибири Александр Сухов подошел к девушке и спросил, будет ли она создавать группу в Томской области.

Поначалу казалось, что организовать группу в Томске будет слишком сложно и тяжело. Но решила попробовать, а кто-то из знакомых предложил мне стопку списанных из библиотеки книг о катастрофах и пожарах. Я подумала, что если нужен знак, то вот он, — вспоминает Лилия. — Состав команды набирался из друзей и приятелей, любителей походов выходного дня, которые за любой движ. Потом присоединились ребята, узнавшие о нас из группы «ВКонтакте».

Сперва томская группа обращалась только в Zoom — собраться не выходило из-за коронавируса. Встретиться и провести учения на озере Сенная Курья получилось только осенью прошлого года. Впервые на пожар местные добровольцы выехали в мае 2021-го: могли бы и раньше, говорит Лилия, но у группы не было снаряжения для тушения. А в мае этого года Добровольческий Корпус Байкала предоставил им десять ранцевых лесных огнетушителей, купленных на грантовые и спонсорские деньги.

Для Лилии это был уже второй выезд на пожар. Первый случился прошлой весной в Новосибирске, куда девушка приехала на отдых как раз в сезон травяных палов. «В один из дней отдыха я поехала с местными добровольцами на тушение пала в Коченевском районе Новосибирской области. Запомнилась дорога к пожару: близко подъехать было невозможно и пришлось идти пешком через новосибирские болота около двух километров, — рассказывает Лилия. — Воды было то по щиколотку, то по колено. Зато был решен вопрос с водой!

Девушка объясняет, что главное на пожаре — это не забывать про отдых, не брать на себя слишком много. Пользоваться пожарным ранцем легко, огонь тушится на ходу, поэтому многие на первых тушениях впадают в эйфорию и забывают о технике безопасности и правилах. Самых важных несколько: не тушить после наступления темноты, не выходить на пожар одному, следить за товарищами по группе и всегда оставлять в рюкзаке как минимум два литра воды. Последнее нужно на случай, если огонь окружит пожарного, и через пламя нужно будет прорываться.

Самое сложное в работе координатора на тушении — это следить за состоянием людей, как непосредственно напарника, так и всех в команде: все ли на связи, все ли хорошо себя чувствуют и трезво оценивают обстановку, — объясняет Лилия. — И только потом идет задача «где взять воду» и «как не лишиться подвески в автомобиле, подъезжая к пожару». Нельзя забывать, что есть инструкции и правила, и если человек им следует, он остается в безопасности.