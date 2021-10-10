«Намек на светлое будущее»: что общественники думают о состоянии городской среды в Томске

В эфире проекта «Сибирь. Креативные индустрии» урбанисты, дизайнеры и общественные активисты обсудили томскую городскую среду. Они поговорили о том, как вышло, что в Томске невозможно кататься на велосипеде, почему «нефтедоллары» в «тучные нулевые» не пошли на благоустройство и как сами жители могут сделать город лучше.



Точечные улучшения

Участники дискуссии сошлись во мнении, что в последнее время город стал выделять на благоустройство больше денег и чаще интересоваться мнением людей. При этом, например, благоустройство целых улиц нередко делается без привлечения профессионалов. «Появляются такие точечные, единичные вкрапления, которые создают намек на светлое будущее», — оценивает тенденции в благоустройстве города экскурсовод Дарья Павлова. С ней согласен и депутат гордумы, глава «Городских проектов» в Томске Давид Аветян, который говорит, что в общей массе точечные улучшения не всегда заметны.

Если одни улицы ремонтируются, пусть, с точки зрения общественников, и не совсем правильно, то другие находятся в критическом состоянии. Дарья Павлова приводит в пример улицу Бакунина: «Сейчас разрабатывается проект капитального ремонта улицы, но пока я хожу туда на экскурсии только с томичами — гостей города туда не поведу, иду с кем-то, кого не удивит очередная свалка или обрыв». Также инициативы по благоустройству нередко упираются в разногласия между муниципальными службами и областным Центром развития городской среды. «Мы предлагали сделать на Фрунзе парковочные карманы с зелеными островками, нам сказали: «грейдер не пройдет», а убирать снег вручную никто не соглашается», — говорит глава Центра Константин Казанцев. По его мнению, сложности с уборкой снега в городе сильно преувеличены, например, в Канаде, где зимой даже катаются на велосипедах, снег убирают не лучше, чем у нас, просто делают это системно.

Деградация деревянной архитектуры

Общественники отмечают, что бюджетных средств на поддержание деревянных домов в хорошем состоянии не хватает, поэтому собственники некоторых квартир и домов, например, на свои деньги вставляют пластиковые окна. Из-за этого памятники деревянного зодчества теряют идентичность, а иногда и исторический статус.

«Стали появляться классные проекты, такие как «Том Сойер Фест» или «Дом за рубль», которые помогают восстановить городскую среду. Но, к сожалению, сытые от нефтедолларов годы, когда у нас были деньги, это время мы просто потеряли», — отмечает дизайнер Павел Богданов. Он считает, что в последние 15 лет Томск «деградировал в плане городской среды сильнее, чем в 90-е». Дело не только в нехватке денег, но и в отношении самих собственников деревянных домов, которые не всегда готовы к диалогу с городскими властями. Так, самый старый дом Томска на Октябрьской 71, по словам Дарьи Павловой, находится в плачевном состоянии из-за отсутствия диалога трех сторон: мэра, архитектора города и собственника дома, хотя мог бы быть памятником архитектуры мирового уровня.

Что важнее: дизайн-код vs. границы исторического поселения

Дизайн-код, проект которого сейчас вынесен на общественные обсуждения, должен заработать уже в следующем году. При этом не все активисты согласны, что он необходим. Дарья Павлова считает, что Томск пока не готов к дизайн-коду. По словам экскурсовода, сейчас это не самая актуальная проблема, ведь в городе все еще не определены границы исторического поселения, а в состоянии неопределенности, когда не до конца ясно, что охранять, а что нет, сложно разработать дизайн-код. С ней не согласен Давид Аветян, который убежден, что дизайн-код упрощает регулирование внешнего вида фасадов. «Проблема применения текстовых регламентов в том, что их нужно читать. Дизайн-код — это графическое отображение регламентов, если есть графическое воспроизведение регламента, его легче применять и контролировать», — говорит депутат. Сейчас собственники зданий часто даже не знают, как следить за фасадами, а у контролирующих органов не хватает на это ресурсов. Но даже после предписаний от властей собственники оставляют все как было. «Например, ТЦ Космос — это совершенно уникальное здание, его внешне как бы не существует — оно все обклеено баннерами. У собственника нет паспорта объекта, но прошло полгода с предписания — ничего не происходит», — рассказывает создатель сообщества «Город не бесит» дизайнер Дмитрий Поляков. Он сравнивает неухоженный город с неубранной квартирой и обращает внимание, что, например, большие компании, которые при открытии представительства смотрят в том числе на внешний вид города, вряд ли захотят прийти в Томск.

Как людям сделать город лучше

Кроме волонтерства в уже известных городских проектах вроде «Том Сойер Феста» или «Раскрась Томск» жители города могут поучаствовать в мероприятиях Центра развития городской среды или частных инициативах. Так, например, Дарья Павлова вспоминает об опыте проведения в 2019 году экскурсий-субботников, которые были очень популярны у людей. Если волонтерство в различных городских инициативах больше подходит студентам, у которых больше времени и сил, то сделать город лучше с помощью малых дел может каждый. «Можно даже в одиночку решать проблемы своего двора, дома, района или улицы. Главное — сфокусировать внимание на том, что ты не просто житель, который здесь ездит с работы домой, что это твой город, который ты можешь изменить. Если видишь проблему — сообщи о ней в нужную инстанцию: в управляющую компанию, ТСЖ или администрацию района», — убежден Дмитрий Поляков. По его мнению, если проблема не озвучена, когда до нее дойдут руки администрации — неизвестно.