«Нам сказали молчать!»: вспышка ковида в «Лесной даче»

Истории

Сотрудники интерната для престарелых и инвалидов «Лесная дача» работают вахтовым методом из-за пандемии уже с мая. Раз в две недели в интернат заходят новые работники. Пятого октября, сменив вахту, сотрудники обнаружили, что у многих подопечных повышенная температура. Об этом их никто не предупредил. Уже на следующий день пришел первый подтвержденный тест на ковид. Средства защиты сотрудникам выдали только на третий день, несмотря на просьбы. Сейчас в интернате выделено два отделения под заболевших, в общей сложности на сто человек. По словам сотрудников, с подтвержденным тестом 38 человек. Но и персонал тоже болеет: пять медсестер из пятнадцати с подтвержденным диагнозом. Также заболела одна старшая медсестра, а всего их две. По младшим медсестрам, которых большинство, информации нет, но, по словам сотрудников, среди них заболевших тоже много. В интернате «Лесная дача» часть жителей маломобильны. За ними очень тяжело ухаживать.

В интернате подтвержденные ковидные больные лежат в 9 отделении, 1 отделение – карантин, туда кладут людей с температурой, ожидающих результатов теста. Всего в «Лесной даче» около 500 подопечных.



— В 9 отделении 38 человек с подтвержденными тестами на ковид. У кого неподтвержденные – в 1 отделении. Первое отделение рассчитано на 50 человек, — рассказывает сотрудник интерната (поговорить с нами он согласился только анонимно).

Вспышка в интернате началась с двух человек, которых привезли из томской больницы с температурой. Саму больницу собеседник назвать не может, но утверждает, что лежали подопечные интерната в хирургическом отделении. По словам сотрудника, больных поместили в карантин, но персонал ходил к ним без средств защиты. Как нам позже стало известно, больных привезли из МСЧ №2.



— Девятое отделение в «Лесной даче» подготовили под больных ковидом еще в сентябре, когда узнали про вспышку в Шегарском психоневрологическом интернате.

По словам сотрудника, врачи «Лесной дачи» не сталкивались с ковидом раньше и лечили больных аскорбиновой кислотой и витамином D. В интернате всего два доктора, один из них позже сам заболел коронавирусом.



— Врачи из шегарской больницы стали приезжать и лечить больных только 20 октября, после чего ситуация стала стабилизироваться. Некоторых больных госпитализировали в Томск. Надо было сразу, но в интернате говорили, что наши доктора справляются. В итоге все полыхнуло. Сейчас в интернате работать некому, потому что весь персонал заболел. Неделю назад надо было менять вахту, а некому. Половина людей остались на вторую. Сейчас снова кидают клич – может ли кто-то остаться. Некоторые остаются на пятую, шестую неделю. Это нереально, особенно младшему персоналу, который целыми сутками ухаживает за тяжелыми подопечными, которые сами себя не могут обслужить.

За работу вахтовым методом сотрудники интерната получают доплату. При этом, с их слов, основную зарплату руководство хочет урезать. Также сотрудники пока не знают, ждать ли им денежную компенсацию за то, что они заболели на рабочем месте. Некоторым в интернате сразу сказали, что заразились они не в стенах интерната.



— Вахта, которая вышла 5 октября: заболели четыре младших медсестры, одна старшая и охранник. Всего на вахту заходят около 75 человек. В следующую вахту выявили уже 12 человек. В отделениях осталось по одной медсестре, а должно быть две. Вахта, которая заходила неделю назад, накануне сдавала анализы – плюс еще 12 человек с положительным тестом, до работы их не допустили. Сколько насобирали на смену людей в итоге, точно не скажу — человек 50.



Относительно умерших информации нет. По словам сотрудника интерната, до 18 мая (первая вахта) в интернате было 597 человек. Сейчас работники пищеблока говорят, что в интернате осталось 500 человек. Люди могли просто уехать из интерната, слечь с другими болезнями (в «Лесной даче» много пожилых), но такая резкая убыль кажется сотрудникам необычной.

Кладбище у интерната свое, находится внутри территории. Со стороны туда не попадешь, так что проверить информацию и посмотреть, есть ли свежие могилы, мы не смогли.

Жителя интерната Алексея Исаенко изначально определили в 1 отделение с подозрением на коронавирус – у соседа была температура.



— Неясно, что у соседа было: может, просто ОРВИ, а может, нет, — рассказывает Алексей. — Он два дня пролежал с температурой, еле живой, его нужно было сразу изолировать. Медперсонал этого не сделал, а я два дня с ним вместе провел.



Из 1 отделения Алексея перевели в 15, но результаты теста не озвучили. От подопечных здесь всю информацию скрывают. Сейчас Алексей говорит, что чувствует себя нормально, «молодой еще». Но во время разговора постоянно кашляет и говорит с трудом.



По словам Алексея, вспышка сильно повлияла на жизнь в интернате: «Раньше можно было выходить на улицу, гулять хотя бы на определенной территории, сейчас, с октября, нельзя выйти даже в коридор». Обсервация была введена в интернате 18 мая. В это же время сотрудники стали работать вахтами. Подопечные могли гулять в будни два раза в день по полтора часа. В выходные выходить на улицу не разрешали. После обращения к уполномоченному по правам человека в выходные гулять разрешили, но от подопечных все равно поступали жалобы — территория для прогулок была отведена маленькая.



— А еще из-за вспышки пенсию стали задерживать, — жалуется Алексей. — Потому что не знают, каким образом ее раздавать без скопления людей. Задержка в октябре была почти на неделю. Мне пришлось обращаться к родственникам, чтобы положили деньги на телефон, без интернета совсем скучно. Скоро пенсия — посмотрим. Сейчас вроде придумали, что сделают комнату отдельную и будут вызывать туда по одному человеку.



Алексей хочет получать пенсию на карту, но с этим тоже возникли сложности. В банке карта пролежала месяц, только неделю назад ее забрал соцработник. Чтобы получать пенсию на карту, нужно написать заявление. Но соцработник до Алексея так и не дошел.