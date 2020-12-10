Наденьте ваши хари и отложите писиги

Кто такие кацкари? Кацкари — это не национальность и не народность, как часто пишут в интернете, а часть русского народа. Если спросить у них: «Кто вы по национальности?», ответят: «русские». А если задать нейтральный вопрос: «Кто вы?», то скажут: «Мы кацкари, потому что с реки Катки».



– Вы вот откуда?



Гул голосов: Томск, Москва, Сыктывкар, Липецк, Ростов, Красноярск, Иркутск…



– Вот несмотря на то, что вы из Томска, вы к нам не притомили и даже не присыктывкарили, а примаскалили. Наше маскалить происходит не от Москвы, как может показаться, а от финно-угорского «маск» – преодолеть путь.



А еще мы – заволостные, потому что приехали из-за волости. И гляжённые, потому что смотрим на Сергея. А он, бахорь, разговаривает с нами. Так и выучим кацкарский говор!



– В руках у вас писига (телефон), на лице обязательно должна быть харя (маска), – все тихонько хихикают и запоминают интересные словечки. – Если хотите урониться (сходить в туалет), то вам туда — треугольные домики под зеленой крышей.



Остальные два дня только и было слышно: «Девочки, я хочу урониться! Кто со мной?»

