"Какие проблемы в нем явно не рассмотрены, а должны быть? Первое — неизвестно по-прежнему, сколько воды вообще можно накопить в водохранилище. Чтобы это узнать, нужно провести так называемый водохозяйственный баланс. Узнать, сколько воды есть в верховьях и сверить с тем, сколько нужно. Его никто никогда не считал, не исследовал в подробностях. То есть нужно составить водохозяйственный баланс — куда, сколько, когда воды. Посчитать, сколько весной можно накопить, сколько в межень. Может случится как: вот это гидроузел позволяет накопить воду, накопили, а потом ее хватит или не хватит тем, кто ниже по течению? С точки зрения томичей это важно знать — как они собираются распределить эту воду, которая накопится. Копится она каждый год, весной накапливается, летом и зимой срабатывается (сбрасывается из водохранилища — прим. ред). Может случиться так, что у нас потом в половодье река не будет течь. <...> Нам надо знать, что в Томске будет. У них, допускаю, что будет хорошо. Водоем, купаются люди, катаются на лодочках. Здесь написано, что рай наступит, но рая, скорее всего, не будет. Они говорят, что будет судоходство по Томи, но за счет чего, если воды не будет?", — объясняет ученый.



Еще одна проблема, которая не просчитана в проекте — как при функционировании ГЭС ниже по течению будет проходить ледоход, какие могут быть сценарии образования заторов.



"Они пишут, что заторов не будет. Хотя на таком участке льда собирается много. После плотины ниже по течению образуется полынья, которая будет тянуться километров на 40-60 при сбросах воды. Вот в Красноярском крае сейчас от Дивногорска до самого Красноярска и даже дальше вообще не замерзает Енисей зимой, пар, ничего не видно. Если на Томи будет полынья даже по минимуму в километров 40, в ней будет накапливаться внутриводный лед. Холодная зима, вода замерзает, снаружи его нет, а внутри потока он есть. Он накапливает такие тромбы, сгустки и может способствовать возникновению заторов. Внутриводный лед забивает течение, намерзает и приходит лед, который на поверхности. То есть это все надо просчитывать, сколько какого льда скопится, не будет ли в Томске еще больше заторов, чем было раньше. При этом воды, которая проталкивает заторы, мало", — говорит гидролог.



В качестве примера подобного затора ученый приводит 2010 год, когда в Томске затопило дамбу, а уровень воды поднялся на 10,87 метров. Тогда в результате ледовых заторов затопило село Черная Речка, вода переливалась через федеральную трассу Томск - Новосибирск, размывался участок дороги Томск - Ярское. От половодья, по официальным оценкам, пострадали больше 1 700 жителей региона.

