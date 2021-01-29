«На свой страх и риск»: кто отвечает за содержание ледовых переправ

Истории

Чтобы добраться до Катайги, нужно проехать 305 километров от Томска на север и переправиться через реку Кеть. В теплое время года через реку ходит паром, а с наступлением холодов на другой берег едут по ледовой переправе. В экстренных случаях в поселок прилетает вертолет санавиации. В этом году ледовую переправу возле Катайги открыли в начале декабря, но через несколько дней ее пришлось закрыть – лесовоз проломил лед.

Фото: житель Катайги Александр Дубинец

За период с 31 октября по 30 декабря связь с внешним миром у Катайги была четыре дня — с 7 по 11 декабря. 31 октября закрылась навигация и ушел паром, а ледовой переправы тогда еще не было, — рассказывает житель Катайги Алексей Орловский. — В ноябре ее начали строить и 7 декабря сдали на баланс администрации поселения. То есть приехала комиссия, на въезде повесили знак “Грузоподъемность 20 тонн” и уехали. А 11 декабря водитель лесовоза из Белого Яра эту переправу проломил. Очевидцы мне говорили, что он 50 с лишним тонн по льду пытался провезти.

Водителю тогда помогли вытащить провалившийся под лед прицеп с лесом и отпустили. Никакой ответственности ни он, ни нанявший его предприниматель не понесли, говорит Алексей. В тот же день переправу начали восстанавливать, но открыть ее снова получилось лишь 30 декабря — через 19 дней.



Все это время Катайга, по выражению Орловского, «жила на свой страх и риск»: на пересечение реки Кеть действовал административный запрет, но жители поселка возили продукты и переходили по хрупкому льду на другой берег. «Было распоряжение местной власти о том, что реку пересекать нельзя. Но администрация его написала только для того, чтобы прикрыть себе одно место. Люди ходили и ездили по реке, а власти закрывали на это глаза. Иначе нельзя, иначе будет коллапс», — объясняет Алексей.

Фото: предоставлено Алексеем Орловским

Фото: предоставлено Алексеем Орловским

Местного жителя возмутило то, что за испорченную переправу никого не наказали. Разбираться Алексей пошел к главе Катайгинского поселения Галине Родиковой, но, как говорит он сам, внятно она ему ничего не объяснила.



Редакции ТВ2 глава поселения рассказала, что такая авария произошла на переправе впервые, и движение по Кети полностью не перекрывали, а лишь ввели временное ограничение по тоннажу. К нехватке продуктов и других товаров в Катайге это не привело — поселковые магазины всегда делают запасы, которых хватает на несколько недель.

Там превышение по тоннажу было. Водитель молодой, не рассчитал маленько. Не знаю, сделали ему что-то или нет, но вот предприниматель без всяких: извинился, лес новый положил, восстановил переправу, — прокомментировала Галина Родикова. — Фамилию предпринимателя я не знаю, мы его здесь так и называем — Агил. Человек сказал: «Извините, я виноват, все исправлю». Не считаю нужным привлекать его к какой-то еще ответственности, мне этого достаточно.



После разговора с Родиковой Алексей решил связаться с главой Верхнекетского района, к которому относится Катайга. Светлана Альсевич ответила, что к ответственности перевозчика привлечь невозможно, потому что возле переправы нет весового контроля.



«Так значит этого перевозчика надо тащить туда, где весовой контроль есть, или вообще переправу закрывать! Меня это напрягает не только в связи с Катайгой. В Томской области много ледовых переправах, по большинству возят лес. Получается, состояние переправ отдано на откуп лесозаготовителям! — возмущается Алексей Орловский. — Насколько у лесозаготовителя хватает совести, настолько он нагружает свой автомобиль. В любом месте они могут лед проломить, и населенный пункт останется без связи с внешним миром. Если это случится ближе к весне, по новой переправу заморозить не выйдет, и до возобновления навигации поселок без связи с внешним миром останется. А самое интересное, что виновнику аварии за это ничего не будет!»



Кто отвечает за ледовые переправы?

Фото: Александр Дубинец

По официальным данным, каждую зиму в Томской области устанавливают 57 ледовых переправ. 29 из них контролирует и обслуживает «Томскавтодор», остальные 28 переправ – муниципальные и частные. Ответственность за них несут местные администрации или владельцы.



Готовить ледовые переправы начинают поздней осенью и в начале зимы, когда устанавливаются минусовые температуры. После ледостава строители убирают нагромождения льда – торосы – в русле реки, расчищают полосы от снега, искусственно наращивают лед, обустраивают съезды на переправу с берегов и сдают ее контролирующим организациям. Комиссия из сотрудников МЧС, ГИБДД и органов местного самоуправления принимает переправу и, по закону, должна регулярно ее проверять.

Фото: Александр Дубинец