На похороны и в декрет

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Работающие томичи могут напрямую получить деньги от фонда социального страхования (ФСС). Страховые случаи бывают разные. Пособия выплачивают по временной нетрудоспособности, если женщина встала на учет на ранних сроках беременности, при рождении ребенка и по уходу за ним до 1,5 лет. Пострадавшим на производстве также оплачивают дополнительный отпуск. Работодатель по-прежнему выплачивает пособия на похороны. Как получить деньги от государства, сколько и кому, читайте в материале ТВ2.

На протяжении трех лет не работодатели, а фонд социального страхования Томской области выплачивает пособия напрямую официально работающим томичам по их выбору на лицевой счет в банке или почтовым переводом. Томичи могут получить пособия независимо от финансового положения работодателя.

«Если предприятие находится на одной из стадий банкротства, — говорят специалисты ФСС, — не имеет достаточно денег на счетах для выплаты пособий (в небольших организациях такое возможно, если одновременно идут в декрет несколько женщин). Из плюсов также – исключены ошибки при расчете пособий, возможность страхового мошенничества, нагрузка на страхователей по расчету, назначению пособий.

По беременности и родам. Сколько и кому

Фото: Юлия Фаллер

В общей сложности 15 тысяч томичей получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Среди них в 2019 году только 285 мужчин ушли в декрет. Мамы, папы, дедушки и бабушки, опекуны или другие родственники могут получить отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Такое право получает человек, который фактически ухаживает за ребенком. Из отпуска можно выйти на работу раньше этого срока, достаточно написать заявление на работе. По закону с ребенком можно находиться в декретном отпуске до трех лет. И только до 1,5 лет отпуск оплачивается.

Одно из важных условий выхода в декрет — наличие трудовых отношений. Пособия начисляют по беременности и родам, по уходу за ребенком, исходя из среднего официального заработка. Этот заработок рассчитывают за два календарных года, в том числе за время работы у другого работодателя.

Размер пособия по уходу за ребенком составляет 40 % от среднего заработка.

Как стало известно ТВ2, до февраля минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет в Томской области составляет 4200 рублей, на второго ребенка платят около 9 тысяч рублей. В Томской области с 2020 года увеличится максимальный размер пособий. С 1 февраля 2020 года пособия в связи с материнством проиндексируют. Индексируются только минимальные размеры пособий; выплаты, рассчитываемые из среднего заработка (40 %), не индексируются. На минимальный размер пособий в регионе напрямую также влияет районный коэффициент (1,3 – на территории Томска, Томского, Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Молчановского, Первомайского, Тегульдетского, Шегарского районов Томской области; 1,5 – на территории Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Парабельского, Чаинского районов, города Кедровый, ЗАТО Северск).

По беременности и родам (за 140 дней отпуска) самое больше пособие томички получили в размере 322 тысячи рублей. Максимальные выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляют 28 тысяч рублей.

Единовременное пособие при рождении ребенка и выплаты женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, выплачиваются в установленном законодательством размере. Единовременное пособие при рождении ребенка в Томской области — 17 тысяч рублей, при постановке на учет в ранние сроки беременности – 655 рублей.

А все ли мне заплатили: как проверить работодателя

Фонд соцстрахования выплачивает пособия на основании сведений от вашего работодателя. Рассчитывают пособия по специальному алгоритму, разработанному в соответствии с законом.

Чтобы проверить, правильно ли вам зачислили пособие, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Также проверить информацию по пособиям вы можете в личном кабинете застрахованного. Там доступна информация о начисленных и выплаченных деньгах.

Если вы заболели/пострадали на работе

Как рассказали ТВ2 в ФСС, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в регионе составляет 2300 рублей в день. Пособия по временной нетрудоспособности определяют путем деления заработка, начисленного за расчетный период, на 730. В среднем томичи получают около 800 рублей в день.

На оплату дополнительного отпуска 94 пострадавшим в Томской области на производстве в прошлом году направили 2 млн 359 тысяч рублей. В среднем пострадавшие получили по 12 тысяч. Если вы получили травму на работе или у вас профзаболевание и вам нужны реабилитация или лечение на курорте, то по закону вам положена путевка. В этом случае работодатель обязан предоставить дополнительный отпуск (сверх ежегодно оплачиваемого) на весь период лечения. В этот отпуск входят дни на дорогу к месту лечения туда и обратно. Вам должны оплатить отпуск по болезни в размере среднего заработка. За две недели до начала отпуска вы приносите документы в ФСС.

Пособие на похороны

Фонд соцстрахования выплачивает пособие на погребение. Томичам за 2019 год выплатили пособий на погребение на общую сумму около 5 млн рублей. Размер пособия с 1 февраля 2019 года в Томской области составляет около 8 тысяч рублей. Чтобы получить пособие, родственник (иной законный представитель) умершего обращается с заявлением и справкой о смерти к работодателю. Сотрудники фонда утверждают, что за пособием к работодателю на погребение нужно обратиться не позднее 6 месяцев со дня смерти сотрудника.

Размер социального пособия на похороны определяется в соответствии с федеральным законом от 12.01.1996 г. «О погребении и похоронном деле» и утверждается департаментом тарифного регулирования Томской области по согласованию с Томским региональным отделением Фонда социального страхования РФ и отделением Пенсионного фонда России.

4 выходных. Выплаты на детей с инвалидностью

По закону одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми с инвалидностью по заявлению сотрудника предоставляют четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.

Оплата каждого дополнительного дня производится в размере среднего дневного заработка за счет средств обязательного социального страхования. Неиспользованные дополнительные дни в связи с болезнью родителя могут быть предоставлены по окончании временной нетрудоспособности в пределах месяца, на другой месяц выходные дни не переносятся.

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