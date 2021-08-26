«Мы запираем ворота нашего дома даже днем. Мы постоянно чувствуем себя в опасности»

В Афганистане сменилась власть. В стране у руля снова талибы*. Два десятилетия назад они уже правили. Потом их прогнали американцы. Теперь американцы ушли, а талибы вернулись. Афганцы помнят, как жилось при талибах. Никто не знает, чего ждать от них сегодня. Многим страшно.

Автор: Wakil Kohsar / AFP / Scanpix / LETA

Теперь все будет по-другому?

После ухода американских военных из Афганистана боевики исламистского движения «Талибан»* моментально захватили страну. Президент Ашраф Гани бежал за границу. 16 августа власть перешла в руки талибов*. Они объявили, что 20-летняя гражданская война закончена и что «Талибан»* сегодня — совсем не те люди, которые двадцать лет назад строили в Афганистане жестокую религиозную диктатуру. Помня прошлое, десятки тысяч людей пытались улететь из кабульского аэропорта. Афганцы выбегали на взлетно-посадочную полосу, цеплялись за фюзеляжи самолетов, запрыгивали в приоткрытую рампу, чтобы покинуть страну хотя бы таким способом. В давке гибли люди. В домах журналистов и общественных деятелей проходят обыски, стихийные демонстрации расстреливают. Мирные афганцы рассказывают, что не могут выйти из дома, их увольняют с работы, а в то, что теперь все будет по-другому, верится с трудом.

Автор: Mohammad Javadzadeh / Iranian Red Crescent / AFP / Scanpix / LETA

Ведущая государственного телевидения Шабман Даврон заявила, что ее уже выгнали с рабочего места. Хотя представители талибов* уверяют, что женщины смогут работать и получать образование — по правилам, прописанным в Коране. В прошлый раз они давали такие же обещания. Но во время правления «Талибана»* с 1996 по 2001 годы, в Афганистане насаждались строгие законы шариата. Девочки старше десяти лет не имели права учиться, а женщины — выходить из дома без сопровождения мужчин. Мы поговорили о происходящем со студентами томских вузов из Афганистана. Вот их рассказы.

«Я своими глазами видел это — и никогда не смогу забыть»

Садат Мохммад Садам (для друзей Султан) — студент второго курса факультета психологии ТГПУ. Год назад он переехал в Томск из Кабула и до сих пор находится здесь. Но на его родине остались семья и друзья. Султану 26 лет. Когда у власти в прошлый раз были талибы*, он был еще ребенком, но до сих пор помнит, что творилось тогда в Афганистане. Он боится за близких: «Каждое утро и каждую ночь мы с близкими созваниваемся, я спрашиваю, как они себя чувствуют, какая обстановка вокруг. Близкие отвечают, что пока нормально, но люди испуганы и сидят по домам. Даже мои родители. Они говорят, что днем все спокойно, но ночью талибы* заходят в дома, спрашивают, кто, с кем, как и где работает. Мой папа — работал полицейским, а мама — преподавателем в школе. Теперь их профессии опасны, потому что «Талибан»* против тех, кто работал на государство».

Автор: фото со страницы Султана в Инстаграме

Султан считает, что место работы — совсем не главное. Равно как и то, кто находится у власти. Важно, по мнению молодого человека, — чтобы людям было спокойно, а вокруг было мирно: «В России каждый делает то, что хочет и что ему нравится. Афганистану тоже нужна такая демократия. Я переживаю за людей на своей родине. Зарплат нет, даже не на что купить еду. Аэропорт не работает, самолеты не летают. Люди стоят на улице почти неделю, все ждут — они хотят уехать туда, где безопасно. Но не могут».

Султан очень хочет хоть как-то помочь своим согражданам. Но, как он сам говорит, обычный человек «с пустыми руками» сейчас не сможет ничего сделать.

«Кто-то говорит, что все афганцы — террористы, но это не так. Обычные люди — не террористы. Террористы — это те, кто сейчас пришел — я знаю, кто такие талибы*. Когда я был маленьким, они были у власти — в Афганистане была война. Я своими глазами видел это! И никогда не смогу забыть. Поэтому я больше не хочу возвращаться туда. Сейчас в Афганистане очень опасно. Изменился «Талибан»* или нет — неизвестно. Какие у них планы? Что они хотят? Непонятно, никто не знает. Но я обязательно помогу своим близким».

This is a follow-up video on how life looks like in Kabul right now. Thank you WEST for the democracy you left for Afghans and the “war on terror” you fought in Afghanistan, it reached its true meaning and purpose. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/58x0Ntz2CL — Omar Haidari (@OmarHaidari1) August 19, 2021

«Мои мечты и надежды разрушены. Я чувствую себя потерянным»

Сафи Абасин живет на севере Афганистана в городе Мазари-Шариф. Этим летом он поступил в ТГАСУ на дизайн архитектурной среды. Но приехать в Томск не смог. «Сейчас я нахожусь в Афганистане. Страна горит беспокойством и страхом. Повсюду тишина и отчаяние. Магазины, банки, государственные и негосударственные департаменты, школы — все закрыто. Судьба тех, кто работал в предыдущем правительстве, неизвестна. Люди, занимавшие важные должности в государственных ведомствах, чувствуют, что их жизни угрожает опасность. И мы не знаем, когда ситуация стабилизируется».

Автор: предоставлено Сафи

Ворота дома, где живут Сафи и его семья, заперты даже днем. Выходить из дома — крайне опасно. Происходящее в Афганистане давит на всех. Младшие братья Сафи не могут пойти в школу, сидят весь день в четырех стенах. Родители — потеряли работу.

«Мои мечты разрушены. Я чувствую себя потерянным. Моя единственная надежда, что границы с Россией откроют для студентов как можно скорее. Тогда я смогу уехать в красивый город Томск и продолжу получать образование в спокойной атмосфере», — говорит Сафи.

Сафи считает, что война начнется снова. Как и Султан, он будет искать способ вывезти из Афганистана своих родителей, братьев и сестру.

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